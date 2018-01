Die bizarre Welt der Medienpreise

Wenn Dunja Hayali versucht, Kanzler Sebastian Kurz bei seinem Deutschland-Besuch in die Enge zu drängen, muss man wissen, dass sie für ihre Propaganda-Eignung mit Medienpreisen ausgezeichnet wird. Darum geht es auch, wenn der ORF gerade zum sechsten Mal „Redaktion des Jahres“ wurde oder der Teletext in der Kategorie „Online“ des Karl Renner-Publizistikpreises geehrt wird. Man vermisst im Mainstream immer Analysen wie jene von Paul Craig Roberts zu US-Präsident Donald Trumps State of the Union Address, aber er spricht ja auch häufig von „Presstitutes“. Man sehe sich einmal Tweets zum Hashtag #SOTU an, da sieht man, wie immer mehr Menschen sich vom Mainstream abwenden, während andere diesen umso mehr verteidigen. Dushan Wegner verweist mit diesen Worten: „Zu viele Bürger werden nur von Trump-Hassern in Mainstream-Medien über die # SOTU ‚informiert‘ werden. Für alle, die sich SELBST eine Meinung bilden möchten (und von solcher Redenqualität in Deutschland träumen), hier die Übersetzunǵ“, auf den Text der Rede, den er ins Netz stellte. In Österreich wird nicht nur Trumps Rede abgewertet, sondern auch der Besuch des ungarischen Premierministers Viktor Orban am 30. Jänner in Wien.

Es hat nichts mit Journalismus zu tun, weil dieser verlangt, dass man sich mit keiner Sache gemein macht, sondern an Fakten hält, auch wenn sie der eigenen Überzeugung zuwiderlaufen mögen. Deshalb wird die Illusion von Berichterstattung auch dadurch aufrechterhalten, dass man ihnen reihum Medienpreise verleiht. Wer das Preise empfangen abgegrast hat, findet sich in der Jury wieder und darf selbst einmal eine Laudatio halten; dies kann man z.B. sehen, wenn Georg Mascole Dunja Hayali ehrt, die einen evangelischen Medienpreis bekommt. Dass die Kirche(n) Islamisierungspropaganda unterstützt, erkennt man an der Zusammenarbeit zwischen dem KiKa und der Diakonie. Diese „berät“ ihn dabei, zugewanderte junge Männer an einheimische Mädchen heranzuführen, ihnen diese anzubieten. Es ist wieder einmal auch die Kirche im Spiel, wenn „Speed Dating“ für „Flüchtlinge“ und deutsche Frauen organisiert wird (es geht nie zum weibliche Flüchtlinge, die zarte Bande zu einheimischen Männern knüpfen sollen). Gekuppelt wird auch seitens Arbeiterwohlfahrt und dem österreichischen Pendant Volkshilfe, was im Mainstream nicht oder nur am Rande vorkommt.

Richard Gutjahr erzählt, wie er zu Fake News wurde

Die evangelische Kirsche schrieb auf ihrer Webseite: „Der Journalist Georg Mascolo hat die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali als Frau gewürdigt, die den Beruf des Journalisten ‚mit Leidenschaft betreibt‘. In ihr würden sich die ’schönsten journalistischen Eigenschaften bündeln‘, sagte Mascolo am Mittwochabend bei der Verleihung des Robert Geisendörfer Preises in Hamburg. Selbstverständlich ist Hayali wie andere Propagandistinnen im Visier von „Hass im Netz“, was zum Teil wirklich Sexismus und Grobheit ist, jedoch auch die Rolle dieser Frauen als Kriegshetzerinnen und Handlangerinnen einer verdeckt verfolgten Agenda thematisiert. Mascolo strickte für den „Spiegel“ mit an der 9/11-Legende und veröffentlichte auf Folter beruhende Behauptungen, was seiner Karriere natürlich keinen Abbruch tat. Er leitete dann auch folgerichtig den Rechercheverbund mehrerer Medien zum „geheimen Krieg„, was nur ein bisschen US-Stützpunkte, eine Prise Drohenkrieg und ein paar Krümel NSA meinte, nicht aber den geheimen Krieg, dessen Agenten er und andere sind. Oben sehen wir Richard Gutjahr, der auch gegen „Hass im Netz“ kämpft, wenn wir dem „Standard“ (Bilderberger, Project Syndicate/Soros) glauben dürfen:

„Die deutsche Autorin Marie Sophie Hingst ist bei der Verleihung der ‚Goldenen Blogger‘ in Berlin zur Bloggerin des Jahres gekürt worden. Beim Online-Voting stimmten Tausende Internetnutzer am Montagabend für die Verfasserin des Blogs ‚Read on my Dear, read on‘. Ein Jury-Sonderpreis ging an den Journalisten Richard Gutjahr. ‚Der Preis ist nicht nur eine Auszeichnung für mich, sondern für alle Leute, die kleine, persönliche, unkommerzielle Geschichten im Netz erzählen, oft auch unter großen Anfechtungen‘, sagte Hingst.“ So besonders wirkt ihr Blog nicht, sodass sie wohl eher dafür ausgezeichnet wurde: „Bei der Preisverleihung in Berlin erzählte Hingst, dass sie dem seit fast einem Jahr in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel jeden Tag schreibe. Statt etwas aus ihrem Blog vorzutragen, las sie ihre heutige, sehr anrührende, 318. Postkarte vor.“ Wir erinnern uns, dass sich Yücel immer wieder inbrünstig das Aussterben Deutschlands wünschte; in seine Kategorie gehört auch Julia Schramm von der Amadeu Antonio-Stiftung, die von einer zweiten Bombardierung Dresdens träumte und tatsächlich Bücher veröffentlichen kann.

Deniz Yücel im O-Ton (Twitter)

Sie bekommen Gesellschaft von Hanna Herbst von Vice, die nach einem Skandal um die FPÖ und die Burschenschaft Germania meinte, Österreich sollte es einfach nicht geben, die aber wie alle anderen Empörten schweigt, wenn auch die SPÖ mit dieser Burschenschsft zu tun hatte und das nicht der einzige Fall ist. Wenn man beim Gutjahr-Video die Userkommentare ansieht, dann finden ihn viele unglaubwürdig bzw. fragen sich, wie man zufällig sowohl beim LKW-Anschlag in Nizza als auch wenig später in München anwesend sein konnte, als es einen Amoklauf gab. Thematisiert wurde dies u.a. von Gerhard Wisnewski, den Gutjahr letztlich klagte, wobei Wisnewski jedoch auch den Einsatz sogenannter Crisis Actors bei Anschlägen für möglich hält. Wisnewski widmete Gutjahr einen Abschnitt in seiner Buchreihe „Verheimlicht – vertuscht – vergessen“, gegen die der Journalist nicht klagen konnte; wohl aber ging er gegen das Compact Magazin vor. Bei Radio Utopie finden wir mehr dazu und werden auch auf Infos zum israelischen Militärgeheimdienst Aman verwiesen, zu dem die Unit 8200 gehört, bei der Gutjahrs Eherfrau Einat Wilf arbeitete.

Für ihn war Nizza ein großer Moment, da Medien ihn interviewten, der Journalist also Zeuge für Seinesgleichen wurde. Radio Utopie schreibt zur Unit 8200: „In einem Interview mit Radio Utopie in 2010 verlautbarte der ehemalige Agent des Bundesnachrichtendienstes Wilhelm Dietl, der Aman sei ‚zehnmal grösser als der Mossad und zehnmal wichtiger‘. Die Mitglieder der Einheit 8200 sind moralisch, ethisch und menschlich so abgrundtief verkommen und skrupellos, dass ihre Aktivitäten nicht nur einigen Mitgliedern, sondern offensichtlich sogar den lieben Allierten irgendwann zu extrem wurden.“ Der „Guardian“ verrät uns mehr über Menschen, die der Unit 8200 den Rücken kehrten, während andere voll Stolz in der Start Up- und Smart Technologies-Branche Karriere machen, in der auch Unternehmer aus Österreich mit israelischen Firmen aktiv sind. Gutjahr deckt wie viele andere (etwa Ingrid Brodnig, die gerne eingeladen wird) die Bereiche Fake News – Gefahren im Netz – Hass im Netz ab und können zumindest jene Menschen beeinflussen, die sich ihre Vorträge oder Interviews (noch) anhören. Der Trick dabei ist stets, nebulose Behauptungen zu erheben, aber Faktenchecks als zu kompliziert oder zu aufwändig abzutun, wie man beim Handelsreisenden in Sachen Rechtsextremismus, Verschwörungstheorien und Hass im Netz Thomas Rammersdorfer sehen kann.

Grüne für den Sender FM4 (Twitter)

Der „Falter“ gilt als investigativ, macht jedoch Propaganda für Masseneinwanderung und verschweigt die wahren Hintergründe politischer Skandale etwa im letzten Wahlkampf. Er wurde vorgeschickt, um den Kandidaten der FPÖ in Niederösterreich zu attackieren, was der angeschlagenen SPÖ nützen sollte. Nun behauptet er, die neue Regierung wolle den Sender FM4 abdrehen, der ein wenig an Radio Free Europe und Radio Liberty, halt mit der Musik von heute erinnert. Dies wird sofort dementiert, hat aber die Grünen dazu verleitet, gleich mal eine Kampagne via Twitter zu starten. Dabei muss man bedenken, dass diese Partei wie in Deutschland sehr transatlantisch ausgerichtet ist, was nicht die Regierung Trump, sondern den Deep State meint. Man kann an sog. „Hass im Netz“ und Mainstream-Reaktionen erkennen, wer den Fädenziehern ein Dorn im Auge ist, wozu offenbar auch Kurz gehort (siehe Interview mit Hayali). Auf der Seite Swiss Propaganda Research, zu der auch Julian Assange verlinkt, sieht man in dieser Grafik die Verflechtungen der Medienkonzerne mit Council on Foreign Relations, Bilderbergern und Trilateraler Kommission. Dies macht deutlich, warum Personen und Ereignisse nach einem einfachen Gut-Böse-Schema eingeordnet und permanent (falsche) Bilder geschaffen werden. Daher kann man es auch nur locker nehmen, wenn eher der Teletext einen Online-Preis bekommt als Journalismus im Netz oder wenn der ORF offenbar der Redaktionsgröße wegen wieder einmal ausgezeichnet wird.

Man muss sich auch ansehen, mit welchen Reportagen man an Preise gelangt, etwa wenn es im Sender Ö1 um das zum Deep State gehörende Silicon Valley geht. Auch Sozialporno macht sich gut, ein bisschen Armut, ein wenig Wohnungslosigkeit und ganz viel „Schutzsuchende“ und „Integration“. Man sollte die Erfahrungen eines Schweizer Mainstream-Journalisten lesen und sich dann z.B. auf Twitter begeben, um diese Schilderung zu überprüfen: „Bei den sozialen Medien ist Twitter als Quelle sehr verbreitet. Allerdings ist der Twitter-Kreis, dem einzelne Journalisten in Mainstreammedien folgen, ziemlich eng – man folgt den anderen in der Branche und den Twitter-Kanälen von Mainstreammedien. Zum Teil sind die Gefolgten deckungsgleich – Journalisten mit originellen Twitter-Quellen sind rar. Twitter wird auch zum Werben für die eigenen Publikationen genutzt. Man folgt, wer einem folgt – de facto ist das ein geschlossener Kreis.“ Ich habe immer wieder Dialoge in der heimischen Medien-Twitterblase versucht, was aber kaum gelungen ist, bin ich doch echte Journalistin. Alle anderen klopften sich ständig gegenseitig auf die Schultern, was man als Abwehrreaktion gegenüber freien Medien betrachten kann.

PS: Seit heuer gibt es einen Fake News Award des US-Präsidenten und Wikileaks „seeks nominations for its global ‚fake news‘ ignominy awards. Nominations ( # fakenewsnom) close March 1. Falsified ’news‘ is severe problem that has killed & displaced millions.“ Ein Bild von Ex-US-Außenminister Colin Powell im UN-Sicherheitsrat zeigt, was damit geneint ist. Und die transatlantische „NGO“ mit Grün-Konnex Reporter Ohne Grenzen sieht Mainstream-Desinformationen in Österreich in Gefahr, und zwar gemeinsam mit der erwähnten Frau Brodnig von der Initiative Qualitätssjournalismus.

Advertisements