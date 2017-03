Der Fall Deniz Yücel und der Pseudojournalismus

Wenn ein sogenannter deutsch-türkischer Journalist in der Türkei eingesperrt wird und sich auf die Zerstörung Deutschlands freute, sollte er keine Hilfe aus deutschsprachigen Ländern erwarten. Deniz Yücel, der aktuell für die „Welt“ berichtet, steht aber für Personen mit einer Agenda weit über die Medien hinaus. Immer geht es darum, Destabilisierung zu unterstützen und die eigenen Mitmenschen unter Druck zu setzen. Es kann hier schon deswegen nicht von einer Frage der Pressefreiheit die Rede sein, weil deutsche Mainstreammedien in erster Linie der Verbreitung von Propaganda dienen.

Klar, dass andere Pseudojournalisten zur Solidarität aufrufen, aber keinen Funken an Mitgefühl für ihre Landsleute haben, die importierter Gewalt zum Opfer fallen. Geschieht dies, bleiben Opfer anonym bzw. müssen sich gleich mal „gegen Rassismus“ positionieren, um dann belehrt zu werden, dass auch Deutsche oder Österreicher manchmal zu Tätern werden. Als Yücel für die „taz“ tätig war, bejubelte er etwa die Abschaffung Deutschlands von wegen niedrige Geburtenrate. Man kann ihn durchaus unter die Rubrik „antideutsch“ einordnen, das sind Handlanger jener Kräfte, die Nationalstaaten auflösen wollen. Indem man die Bevölkerung psychisch wie physisch angreift, provoziert und kränkt und dafür jede Bühne der Welt hat, demoralisiert man sie und unterstützt seine Herren.

„Österreich“, 1.3.2017

Es mag ja durchaus originell sein, mit Auto- und Fahrradkonvois in Anlehnung an türkische Hochzeiten für #FreeDeniz“ zu demonstrieren. So kann man kompensieren, dass nur wenige dabei mitmachen und das Meiste dann ohnehin via Twitter stattfindet. Doch abseits eines oberflächlichen Bildes von der Türkei hat sich seit dem gescheiterten Putsch im letzten Sommer einiges verschoben. Die Frage muss erlaubt sein, ob Yücel wirklich aus heiterem Himmel verhaftet wurde, zumal er ganz offensichtlich einer Agenda dient und der Mainstream sich mit Erdogan = Putin = Orban = Trump = Wilders = Le Pen usw. durchlaviert. Martin Lejeune weist darauf hin, dass Deutschland keineswegs um Opfer des Putschversuches, sehr wohl aber um gescheiterte Putschisten etwa im Gülen-Umfeld besorgt ist:

„Deniz Yücel, offiziell als ‚Journalist‘ tätig, nimmt tatsächlich seinen Platz in einer äußerst fragwürdigen Rolle als Aktivist ein. Deniz Yücel hat sich hinsichtlich der politischen Belange der Türkei offenkundig als ein geheimdienstlicher Mittelsmann herausgestellt. Als Aktivist unter dem naiven Deckmantel als Journalist, hat sich dieser für die politischen Intentionen des traditionell Türkei-feindlichen Axel Springer Verlags einspannen lassen. Des Weiteren versuchte er in einer volksverhetzenden Art und Weise Türken und Kurden gegeneinander aufzuhetzen. In seiner Spionagetätigkeit (u. a. E-Mail-Affäre) und als offensichtlicher Terrorsympathisant ist Deniz Yücel nun derzeit nicht mehr in der Lage Informationen an die Bundesrepublik zu übermitteln.“ Yücel wurde in der Türkei die Akkreditierung entzogen, was der Springer-Verlag natürlich wusste, der ihn daher einem Risiko aussetzte.

„Pressefreiheit ist Pfeiler der Demokratie“

„Journalismus bedeutet in keiner Weise Narrenfreiheit. Sich als Journalist zu tarnen, aber als Aktivist zu agieren, scheint in heutiger Zeit eine beliebte Vorgehensweise zu sein, Staaten oder nicht in das politisch strategische oder auch wirtschaftliche Konzept passende Regierungen und Politiker zu diffamieren. Diese Tatsache sollten auch Außenminister Sigmar Gabriel, der im Übrigen den ägyptischen Putschisten und Diktator noch als einen ‚beeindruckenden Präsidenten‘ bezeichnete, und ebenso auch Frau Merkel zur Kenntnis nehmen.“ Es ist bezeichnend, dass der Besucher von Bilderberger-Treffen und Transatlantiker/Globalist Andreas Schieder (SPÖ-Klubobmann) ebenfalls für Yücel in die Bresche springt, wie man am Antrag siehe Faksimile sehen kann. Schieder und andere finden es natürlich okay, wenn echte Journalisten deswegen mundtot gemacht werden, weil sie staatliche Strukturen nicht destabilisieren, sondern stärken wollen, statt im Dienst von Fake News zu stehen.

Jon Rappoport arbeitete einst für den US-Sender CBS und redet heute Klartext über die Einflussnahme der CIA auf Medien. Nun sind Medien als Geheimdienst-Outlets die eine Seite der Medaille; die andere ist aber, dass man Journalismus tatsächlich als Tarnung verwenden kann. Lejeunes Überlegungen mögen zutreffen, doch man kann auch in Betracht ziehen, dass Russland (Diplomatensterben) und die Türkei in letzter Zeit Quittungen erhalten haben (Mord am russischen Botschafter in der Türkei, auch als Pressefoto des Jahres „geehrt“). Und man denke an den „Merkel-Plan„, also den in Wahrheit wie der „Malta-Plan“ i.A. George Soros entworfenen Deal mit der Türkei puncto „Flüchtlinge“. Bei allen Konfliktpunkten mit der Türkei steht im Raum, dass man ja niemanden mehr zurückhalten könnte, damit Europa überrannt wird. Zu denen, die in Österreich für Schikanen gegen echte Journalisten sind, gehört auch Peter Pilz von den Grünen, der wegen Yücel Sanktionen gegen die Türkei fordert.

Es ist kein Zufall, dass bereits via Medien verlangt wird, auf das „Flüchtlingsabkommen“ mit der Türkei zu verzichten, weil der Preis „zu hoch“ sei. Zu hoch für wen? Für die Deutschen, deren Aussterben Yücel herbeisehnt und die laut ARD gegen die Türkei demonstrieren sollen? Man sieht sich an den Fall Böhmermann erinnert, der weder mit Pressefreiheit noch mit Satire zu tun hatte und vielmehr darin bestand, das scheinbar so dumbe Volk mit Provokationen auf veränderte Zeiten einzuschwören. In diese Kategorie fallen auch alle öffentlichen Wünsche nach dem Tod des US-Präsidenten oder nach einem Militärputsch und Demütigungen jener Menschen, die Opfer illegaler Masseneinwanderung werden und z.B. bei Vergewaltigungen zu „Erlebenden“ werden sollen. Nie hat es Konsequenzen für Propagandisten, die andere verbal schlagen, treten und verhöhnen, und wenn Menschen auf sie entsprechend reagieren, sind sie die armen Opfer eines Shitstorms.

Während Chefredakteure aus jenem Volk, das Yücel permanent beleidigt, ihre Unterwerfung in Solidaritätsinseraten bekunden, tritt auch die Frontorganisation Reporter Ohne Grenzen in Erscheinung, an die sich echte Reporter natürlich vergebens wenden. Pressefreiheit als „Pfeiler der Demokratie“ sieht z.B. für Schieders Partei so aus, dass man dafür sorgt, dass ich obdachlos wurde, weil ich verfassungs- und rechtswidrige Zustände im Verteidigungsministerium thematisierte. Zwischen mir und Yücel und Konsorten liegen Welten, denn ich bekenne mich zum Staat und zum Staatsvolk, statt zum opportunistischen Handlanger der Destabilisierung zu werden. Während Schieder und Co. für den Gegner des deutschen Staates Yücel sind, sind sie zugleich gegen mich, weil ich aufzeigte, wie sie zuließén, dass ihr eigener Verteidigungsminister Darabos unter Druck gesetzt wurde.

