Warum soll ich Trump hassen?

Es ist stets Vorsicht angebracht, wenn wir Personen oder Themen mit starken Emotionen begegnen sollen und sich Charakterisierungen quer durch ziehen. Denn es geht dabei, unseren Verstand zu umgehen und uns an einer nüchternen, aber eben auch eigenen und nicht herbeimanipulierten Beurteilung zu hindern. Dass Donald Trump seit Monaten extrem negativ gezeichnet wird, hat manche kritisch werden lassen, weil sie dies an den Umgang des Mainstream mit Wladimir Putin erinnert. Andere gehen der Darstellung aber auf den Leim und weigern sich, aus Gesetzmäßigkeiten bei der Propaganda zu schließen, dass man sie erneut an der Nase herumführt.

Es zeigt sich, dass der gegenüber den Obamas und den Clintons nach wie vor unterwürfige Mainstream keine Hemmungen kennt, wenn es um Trump geht, und seien es Fake-Fotos von seiner Angelobung. Doch der neue Präsident ist schon dabei, entsprechende Schritte zu setzen, da er sich als erste Amtshandlung zur CIA begab, der es verboten ist, US-Medien zu manipulieren. Es ist klar, dass sie sich nicht daran gehalten hat, aber man muss auch daran denken, dass z.B. eine über den „Spiegel“ lancierte Geschichte in Zeiten des Internet sofort in den USA aufgegriffen wird. Außerdem sprach Trump vor rund 400 CIA-Angestellten davon, einen größeren Raum für sie zu bauen, der keine Pfeiler hat, was ein Wortspiel mit dem Begriff „column“ ist, das sowohl Pfeiler als auch (fünfte) Kolonne bedeutet. Mit anderen Worten duldet er keine gegen ihn und seine Präsidentschaft gerichteten Aktionen, die zeitgleich in Form des „Women’s March“ in vielen Städten nicht nur in den USA stattfanden.

Buch von „Österreich“: Die irre Geschichte des Donald Trump

Man hat den Eindruck, dass nicht nur Journalisten vollkommen ausrasten, Trump entweder offiziell zum Abschuss (also zur „character assassination“) freigegeben ist oder die Handlanger des Deep State ihrer tiefen Verwirrung ungebremst Ausdruck verleihen können. Nichts ist zu tief, um nicht von einem anderen Medium oder an einem anderen Tag unterboten zu werden: Da fragt etwa die „Welt“ (sie und „Bild“ wurden einst auch mit CIA-Mitteln gestartet), wie sehr Melania wohl Donald Trump hasst, während die „Aachener Nachrichten“ einen „Stil-Check“von Trump machen, der natürlich zu seinem Nachteil ausfällt. Es ist klar, dass heute die Verlierer so gehypt werden wie man 2009 Gewinner Barack Obama bejubelte, dessen blutige Bilanz kaum jemanden interessiert. Zu Recht stellen manche die Frage, wo eigentlich Massenprotest gegen Obamas illegale Kriege und gegen den Drohnenkrieg war.

Man kann sogar der New York Times entnehmen, dass 50 jener Gruppen, die den Women’s March gestern organisierten. Verbindungen zu George Soros haben. Nicht nur wegen der zahlreichen rosafarbenen „Pussy Hats“ vermittelten Aufnahmen von den Demonstrationen das Gefühl, den Beginn einer Farbrevolution zu erleben, die diesmal pink angestrichen wird. Bezeichnend auch, dass Männer nicht nur mitmarschierten, sondern auch auf zahlreichen Bühnen redeten wie Michael Moore, der die Kriegsziele der früheren US-Regierung in Syrien unterstützt und dies gestern unterstrich. Dass die USA selbst den IS (Daesh) geschaffen haben, kann man einer Gesprächsaufzeichnung von Ex-Außenminister John Kerry entnehmen. Damit wird auch klar, welch schweres Erbe Trump und seinem Team hinterlassen wurde und warum Trumps erste Rede als Präsident zerlegt wird, denn er will islamistischen Terror ausrotten.

Rudi Fußi kommentiert auf Puls 4 die Inauguration

Ich soll also all diese Fakten ausblenden und mich vom Hass mitreißen lassen, der mir nicht im Mainstream, sondern auch in den sozialen Medien angeboten wird? Mich etwa an Rudi Fußí ein Beispiel nehmen, der bereits bei fast allen Parteien war und sich als PR-Berater durchs Leben schlägt. Er gehörte zu jenen, die beim Privatsender Puls 4 kommentierten und gab brav den Trump-Narrativ wieder. Man hat den neuen Präsidenten als sexistisch, rassistisch, homophob, narzisstisch, ungebildet, psychisch gestört, geschmacklos, gefährlich, größenwahnsinnig, dumm, unfähig, ungeeignet, verantwortungslos, korrupt, ungeliebt, als ewiges Kind und als Egomanen zu betrachten. Dies macht auch eine Live-Diskussion im Online-Kanal der mit CNN verbandelten Zeitung „Österreich“ deutlich, die ich hier beschriebe.

Eva Herman fragt ganz richtig, warum Trump weltweit der Buhmann ist: „Wer in der heutigen Zeit die Mainstream-Medien mit ein wenig Sensibilität verfolgt, kann schnell von einem negativen Schauer in den nächsten fallen. Der neue, demokratisch gewählte US-Präsident Donald Trump hat sein Amt angetreten. Im Normalfall gibt man jedem führenden Politiker eine 100-Tages-Frist, um sich zu bewähren. Danach findet eine erste Analyse der getroffenen Entscheidungen statt, so heißt es offiziell.“ Herman hat sich die Rede des neuen Präsidenten angehört und fragt die heftigen Kritiker, was an seinen Aussagen falsch sein soll. Der Blogger Thomas Heck nennt die Ansprache „großartig“ und gibt ihren Inhalt in deutscher Übersetzung wieder. Auch ich fand vieles, bei dem ich zustimmend nickte, etwa dass Jobs geschaffen werden müssen, dass man US-Infrastruktur sanieren und ausbauen muss und dies den Menschen verlorene Hoffnung wiedergibt. Der ehemalige US-Agent Robert David Steele betrachtet Trumps Agenda unter mehreren Gesichtspunkten als richtig und gesteht ihm zu, ehrlich und gradlinig an die Arbeit zu gehen.

Fake News über Nancy Sinatra

International betrachtet ist beachtlich, dass er sich dagegen stellt, anderen Menschen das eigene Modell aufzuzwingen, sondern auf Vorbildwirkung setzen will. All dies bringt Trump aber in Konflikt mit dem Deep State, vor dem bereits Dwight D. Eisenhower warnte, der John F. Kennedy auf dem Gewissen hatte und der Ronald Reagan mehr als deutlich warnte. Anhand der Fake News über Trump und Russland ist aber auch möglich, dass man es zunächst mit einem Impeachment-Verfahren versucht. Jede vernünftige Handlung in den Beziehungen zwischen Russland und den USA wird den Kriegstreibern neue Nahrung geben, etwa wenn der russische Außenminister Sergej Lawrow die USA zu den Syrien-Friedensgesprächen am 23. Jänner nach Astana einlädt. Fake-Proteste wie gestern in mehr als 670 Städten in der gesamten westlichen Welt sollen nur den Auftakt bieten zu permanenten Versuchen, den unbequemen Präsidenten rasch wieder loszuwerden.

Der Linie des Fake News Mainstream zufolge fand 2014 in der Ukraine kein Putsch unter Mitwirkung von CIA und George Soros statt, sondern Russland überfiel das arme Land und nahm ihm die Krim weg. Damals setzte eine mediale Dämonisierung Wladimir Putins ein, die starke Ähnlichkeiten zum Umgang mit Donald Trump hat. Wäre man einer Präsidentin Clinton sonstwo hineingekrochen und nie auf den Gedanken gekommen, gegen sie, Kerry und Obama zu demonstrieren, ist nun alles auf den Kopf gestellt. Dabei werden Fakten zur verdeckten Kriegsführung bzw. dem Widerstand dagegen wie mit der Stop Operation Soros (SOS) in Mazedonien ausgeblendet. Fake News findet man bis in kleinste Details, wie man daran sehen kann, dass CNN falsche Behauptungen über Nancy Sinatra aufstellt, die in Wahrheit nichts dagegen hatte, dass ein Song ihres Vaters bei der Inauguration verwendet wird.

„Kronen Zeitung“ zeigt Obama und Trump

Medien verdoppeln und verdreifachen sich dabei im Bestreben, verlorene Deutungshoheit zurückzugewinnen: man interviewt Leute von anderen Medienhäusern bzw. führt eigenes Personal wie den stellvertretende Chefredakteur des ZDF Elmar Theveßen vor, der Trump als „Gefahr für sein Land“ bezeichnen darf. Neben Charaktisierungen – oder besser Charakterhinrichtungen – Trumps zieht sich wie ein roter Faden durch die gelenkten Reaktionen, insbesondere seine Außenpolitik als „gefährlich“ zu bezeichnen, weil „America first“ auch bedeutet, dass jedes andere Land sich selbst und seine Souveränität an die erste Stelle setzen soll. Dies ist den Interessen der Globalisten diametral entgegengesetzt, die in den USA das Thema Einwanderung ohne sichere Grenzen ebenso pushen wie bei uns nur dass man hierzulande „immigrants“ als „refugees“ bezeichnet.

Gruppen scheinbar eigenständig politisch aktiver „Millenials“ skandieren in den USA „no hate, no fear, immigrants are welcome here“ und bei uns „say it loud, say it clear, refugees are welcome here“. In Wahrheit handelt es sich dabei um Geheimdienstoperationen, wie Michel Chossudovsky anhand von Protesten unter dem Dach der Initiative #DisruptJ20 erklärt: „The organizers of the engineered protest movement are funded by powerful corporate interests, they are supported by US intelligence. The objective is not to undermine the racist right wing agenda of Donald Trump as conveyed in the video below. Quite the opposite.“ Ich binde das erwähnte Video hier ebenfalls ein, da man hier (professionell aufbereitet) jenes Skript wiederfindet, das uns in „gemäßigter“ Form bei Fake-Journalisten und Fake-Politikern begegnet, die ebenfalls bereit sind, Trump mit Hitler zu vergleichen etc.

Wenn Reuters meldet, dass die Trump-Administration die Medien kritisiert, entbehrt dies nicht der Ironie, da Presseagenturen gerne mit Fake News von CIA und Pentagon gefüttert werden, wie Ex-Tagesschau-Redakteur Volker Bräutigam in einem Interview erklärt. Es ist egal, auf welchem Sender man Trumps Angelobung verfolgt hat – die Eindrücke gleichen jenen, die hier bezogen auf das ZDF festgehalten werden. In den USA kann die Berichterstattung manchmal um Nuancen besser sein, dann wieder scheint man dort das Tempo für Tiefschläge auch bei uns vorzugeben. Auf jeden Fall muss der neue Präsident dort besonders verunglimpft werden, wo man sich als „der Westen“ versteht. Einem Politiker, der beständig als sexistisch, rassistisch, homophob, narzisstisch, ungebildet, psychisch gestört, geschmacklos, gefährlich, größenwahnsinnig, dumm, unfähig, ungeeignet, verantwortungslos, korrupt, ungeliebt und als ewiges Kind bzw. als Egomane gezeichnet wird, wollen viele immer noch nicht zuhören.

Andere durchschauen freilich den Wall an Desinformationen und verstehen, dass damit von seinen Positionen abgelenkt werden soll, die man zudem mit dem Etikett gefährlich und verantwortungslos versieht bzw. Gleichgültigkeit allem gegenüber hinein interpretiert. Reaktionen auf Trump machen deutlich, welches Geltungsbedürfnis in denen schlummert, die bislang immer brav einer von den USA aus vorgegebenen Agenda dienen konnten. Da sie an einer Leine hingen, haben sie die Höhen und Tiefen von eigenständigem Engagement, Risiko und auch Gefahr nie erlebt und mussten sich auch nie durchsetzen. Sie waren höchstens einem Wettbewerb der Marionetten ausgesetzt, da sich das Publikum an Gesichter und Namen rasch gewöhnt, die immer irgedwie unecht wirken. Wenn solche Figuren uns nun in Hass gegen Trump hetzen wollen, sollten wir kühlen Kopf bewahren und uns ansehen, was der neue Präsident wirklich sagt und welchen Hintergrund dies hat.

Der Blogger Elynitthria bringt auf den Punkt, was für uns wirklich zählt: „Außenpolitisch hat Trump den Satz gesagt, auf den ich seit Jahren warte, den entscheidenden Satz, an dem alles zu messen ist: ‚We will seek friendship and goodwill with the nations of the world, but we do so with the understanding that it is the right of all nations to put their own interests first. We do not seek to impose our way of life on anyone, but rather to let it shine as an example.‘ (Wir werden Freundschaft und guten Willen suchen mit den Nationen der Welt, aber wir werden das in dem Verständnis tun, dass es das Recht jeder Nation ist, die eigenen Interessen an die erste Stelle zu setzen! Wir streben nicht an, unseren way of life irgendjemanden aufzudrücken, sondern werden vielmehr leuchten als ein Beispiel!)“

PS: Weil Entwicklungen in den USA und in Europa zusammenhängen blogge ich jetzt auch auf Englisch. Denn ich habe festgestellt, dass US-Alternativmedien sich meist auf den Mainstream oder auf Agenturmeldungen verlassen, wenn es Ereignisse in Europa geht, deren HIntergründe man sich genauer ansehen muss.