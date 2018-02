Der Weg aus der Matrix

Berichterstattung und Reaktionen der Akteure, die uns gezeigt werden, scheinen oft nach einem unsichtbaren Drehbuch zu verlaufen. Sobald Menschen beginnen, danach zu fragen, wird ihnen immer öfter auffallen, dass sie schon vorher wissen, was Einzelne sagen werden. Manche bemühen sich dann verzweifelt, die auf der Bühne stehenden Personen davon zu überzeugen, dass etwas ganz anders oder etwas anderes auch sehr wichtig ist. Hier geht es jedoch nicht um Wahrheiten und legitime Anliegen, sondern um Inszenierung und darmit, dass nur die Anliegen der Regisseure Berechtigung haben sollen. Wie dies funktioniert, wollen wir uns an fünf miteinander vernetzten Beispielen ansehen. Beginnen wir 1.) mit der angekündigten Freilassung von Deniz Yücel, für den das Ende Deutschlands „Völkersterben von seiner schönsten Seite“ wäre, denn er dient der Agenda der Globalisten, die Staaten abschaffen wollen. Der Twitterfeed dazu zeigt in zweifacher Hinsicht, dass wir es mit einer Matrix zu tun haben: Zum einen wird die Meldung bejubelt, zum anderen fällt diesen Usern, was die Accounts des Mainstream einschliesst, nichts zum Fall Julian Assange ein. Assange sitzt zwar nicht in einem türkischen Gefängnis ein, konnte aber die ecuadorianische Botschaft in London sein fünfeinhalb Jahren nicht verlassen, in die er flüchtete und die nur Wohnungsgröße hat.

Was Assange von Yücel und Fans unterscheidet, ist seine Ablehnung von jedwedem Völkermord, was auch auf Militärinterventionen gemünzt ist. Da Assange bekannt ist, kann man das Aufrechterhalten des britischen Haftbefehls nicht ganz totschweigen, es empört jedoch keineswegs. Man sieht an diesem Verhalten auch, dass es innerhalb einer Matrix nicht so zugeht, dass Akteure auf etwas hingewiesen werden und sich dann dafür interessieren. Yücel-Jubel ist absolut unvereinbar damit, „free Julian Assange“ zu rufen oder auch nur Appelle zu retweeten. Der Mainstream wäre nicht Matrix, würde er nicht eine Desinformationskampagne von The Intercept gegen Wikileaks aufgreifen, die ausgerechnet jetzt gestartet wurde. Dazu und zur Entscheidung von Richterin Emma Arbuthnot sei auf diesen Artikel verwiesen, in dem auch Craig Murray zitiert wird, der schreibt: “Security Intelligence Consultancy – SC Strategy Ltd has only three directors. One is the husband of the judge in yesterday’s Assange ruling. One is the former Head of MI6, Sir John Scarlett, who is synonymous with crooked security operations and personally wrote the notorious dossier of lies on Iraqi WMD, thus causing the subsequent deaths of millions of people. One is Lord Carlile, who was notably close to protected Establishment paedophiles Greville Janner and Cyril Smith. Is the British Establishment not endlessly fascinating?“

Twitter-Meme aus den USA (zum FISA-Memo)

„Craig wer?“ werden Medienkonsumenten nun fragen, doch der nunmehrige Autor war britischer Botschafter in Usbekistan, wo er bei Menschenrechtsverletzungen wegsehen sollte, sodass er im Außenministerium in Ungnade fiel. Von seinen eigenen Erfahrungen her kann er sehr gut nachempfinden, was mit Assange geschieht, gegen den auch mit allen Mitteln vorgegangen wird. Dies spielt sich fernab von Yücels Anhängern an, die mit Briefen ins Gefängnis sogar Medienpreise gewinnen, da es mit dem Kampf gegen den militärisch-industriellen Komplex zu tun hat. Da Yücel Deutschland zwar überhaupt nicht mag, sich aber Presse und Regierung für ihn verbiegen, passt dies 2.) zu anderen Beobachtungen in der Matrix – etwa, wenn die „Süddeutsche“ zu Folgen der von ihr mit herbeigeschriebenen Masseneinwanderung postet: „Fünf junge Männer sollen gemeinsam minderjährige Mädchen missbraucht haben. @ AnnaFischhaber hat mit Expertin Mithu Sanyal darüber gesprochen, wie eine Gruppendynamik entstehen kann, in der jedes Unrechtsbewusstsein verloren geht“. Der Artikel beginnt dann so: „Vergewaltigungen, geplant im Handy-Chat: Fünf junge Männer sollen gemeinsam minderjährige Mädchen missbraucht haben. Expertin Mithu Sanyal erklärt, wie eine Gruppendynamik entstehen kann, in der jedes Unrechtsbewusstsein verloren geht.“

Moment mal, werden sich manche fragen, der Name sagt mir doch etwas? Ja, genau, das ist jene Buchautorin, die statt Vergewaltigung „Erlebnis“ verwenden will, was einige empörte, ihrer Beliebtheit in der Matrix aber keinen Abbruch tut. Denn hier wurde uns 2015 illegale Masseneinwanderung, die nichts mit der Genfer Flüchtlingskonvention zu tun hat, als Rennen um Leib und Leben verkauft. Mit dramatischen Konsequenzen, wie Warnungen des tschechischen Militäranalytikers Lukáš Vising zeigen, der mit einer Zunahme an Terroranschlägen rechnet. Die meisten Politiker wollen nicht zugeben, dass der Westen im Krieg ist und sie dementsprechend agieren müssen, meint er. Denn Informanten zufolge sind Hunderte, wenn nicht Tausende gut trainierte Jihadisten in Europa, die bereit sind, Anschläge auszuführen. 2015 wurden alle Befürchtungen beiseite gewischt, wobei in der Matrix Medien, Soros-NGOs, willfährige Politiker, geschaffene Fakten und alles kombiniert wirkten. Wenn in der Presse jetzt da und dort negative Folgen erörtert werden, geht es nur darum, weiterhin die Kontrolle über das Denken der Menschen zu behalten. So kann man auch einschätzen, wenn der Heiligenschein von manchen „NGOs“ heruntergerissen und z.B. über sexuelle Ausbeutung berichtet wird. Es ist kein Zufall, dass sich Anhänger von US-Präsident Trump ein entschiedenes Vorgehen gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie auch bei Beamten und Offizieren etc. erwarten.

Von QAnon in Posting Nr. 769 verlinkt (s. auch Wikileaks Vault 7)

Und damit sind wir bei Nr.3, dem Amoklauf an einer High School in Parkland, Florida, mit dem 19jährigen Nikolas Cruz als Verdächtigen. Wie Zerohegde hier gut aufschlüsselt, bietet der mutmaßliche Mörder für jede und jeden etwas – er wurde schon als Rechter eingeschätzt, ist aber auch mit einem Hammer und Sichel-Shirt abgebildet; er gilt als Tierquäler, postete jedoch auch Hundefotos; man sieht ihn fast in IS-Manier auf einem Social Media-Account posieren. Den einen gilt er als tragisches Beispiel dafür, dass Waffen nichts in Privathand verloren haben, während andere meinen, Täter haben üblicherweise einen „mental health issue“, der durch exzessives Verschreiben von „drugs“ nur noch schlimmer wurde. Es ist passend. dass Medikament in den USA die gleiche Bezeichnung hat wie Droge, denn das bringt es auf den Punkt. Cruz wurde adoptiert, doch seine Adoptiveltern starben, zuletzt die Mutter im November 2017; er zog es dann vor, in einem Trailerpark zu leben. Cruz soll geplant haben, ein „high school shooter“ zu werden, fast wie wenn dies ein Beruf wäre; er ist nach dem Mord an 17 Menschen traurig und es tut ihm laut seinem Anwalt leid. Im Netz weisen User wie Yvonne Micklich bei GAB auf Mind Control hin und beziehen sich dabei auf Postings des Whistleblowers Q (Postings 769 bis 776 vom 15.2.2018; Q verlinkt zu diesem Dokument und ein User, auf den er reagiert, zu diesem Wikipedia-Eintrag).

Nun kommen wir zu Beispiel Nr. 4, denn Q wird vom Mainstream durch den Kakao gezogen als typisch für „rechte Verschwörungstheoretiker“. Das relativiert sich schon dadurch, dass hier ja auch illegale Einwanderer zu „Schutzsuchenden“ werden und die Praktiken der Clinton Foundation nicht interessieren – und man sich mit „Verschwörungstheoretiker“ eines Begriffes bedient, den die CIA (von Q „Clowns In America“ genannt) erfand, um Kritik an der Warren-Kommission zu planieren. Schmähungen im Mainstream stacheln Q-Anhänger erst recht an, die sich zum Teil tatsächlich zu abenteuerlichen Schlussfolgerungen versteigen, vielfach jedoch einfach neugierig sind und so gut recherchieren wie sie können. Q begann im Oktober auf dem Board 4chan und ist jetzt bei 8chan zu finden; seine „Drops“ werden z.B. hier gesammelt und von vielen auch auf Twitter oder bei GAB und in diversen Foren gepostet. User wie Fed Up With The Swamp stellen akribisch dar, warum Q ihrer Ansicht nach mit Präsident Donald Trump in einem Team spielt. Wie komplex das Ganze ist, sei am Posting „Watch the water.“ (Nr. 762, 15.2.) dargestellt: Jemand verwies auf einen Abschnitt an der kalifornischen Küste auf Google Earth, wo nahegezoomte Satellitenfotos offenbar eine unterirdische Anlage zeigen sollen. Es ist auch von einem Bericht über schwimmende Gefängnisse die Rede, welche die US Coast Guard betreibt.

Die FBI-Whistleblowerin Sibel Edmonds über Snowden

Andere meinten, ein Foto von Ex-Präsident Bill Clinton in Nordkorea vor einem Wandgemälde mit bewegter See sei der Bezugspunkt, das Q auch postete (Nr. 742, 12.2.), doch es hat sicher mit einem Deal mit der Diktatur zu tun, der – Q zufolge – an die „Operation Merlin“ mit dem Iran erinnert. Näheres habe ich hier zusammengestellt; man kann QAnon zumindest als Anregung verstehen, Zusammenhänge zu finden und Ereignisse neu zu betrachten. In Nr. 755 (15.2.) lasen wir schlicht: SEPT 7, 1766, was natürlich die amerikanische Revolution meint, bei der an diesem Tag das erste Mini-U-Boot der Welt, die Turtle, gegen britische Schiffe eingesetzt wurde. Wasser und U-Boote sind auch der Bezugsrahmen, wenn Q auf RED OCTOBER anspielt; zwar wurde so auch russische Malware benannt, doch im Film „The Hunt for Red October“ wollte ein U-Boot-Kapitän überlaufen. Ein neues Video in einem Anonymous-Kanal legt nahe, dass die „Dark Fleet“ der „Clowns“ gemeint ist und zwar in Verbindung mit dem Raketenalarm in Hawaii am 13. Jänner. Als Randbemerkung aus Europa erinnere ich an den „geheimen Krieg gegen Schweden„, als NATO-U-Boote vorgaben, russische zu sein, um die Entspannungspolitik Olof Palmes zu unterminieren.

Mit Q wenden wir uns nochmals Beispiel 1 zu und bleiben beim Thema Medien, denn die Postings legen auch nahe, dass Edward Snowden („Mr. Contractor“, der zuerst für die „Clowns“ arbeitete) falsch spielt. Dies scheint das Vorgehen von The Intercept zu belegen und dass in Snowdens Umfeld (Freedom of the Press Foundation, SecureDrop) nach Aaron Swartz und James Dolan nun auch John Perry Barlow tot ist. Zwar starb Swartz bereits im Jänner 2013 und Snowden betrat Anfang Juni des Jahres die Bühne der Weltöffentlichkeit, doch wenn er eine Rolle in einem Kampf der CIA gegen die NSA spielte, wurde dies akribisch vorbereitet. Rund um Q ist von White Hats vs. Black Hats die Rede, was ein wenig an Spion vs. Spion erinnert. Gerne wird Q unterstellt, Militärgeheimdienstler zu sein, wobei Fans als „Beweis“ ansehen, dass er eine Abfolge von Kommandos postete, die man jedoch im Netz findet. Mir erscheint es durchaus möglich, doch ich bin an Fakten orientiert und will mich nicht mit Vermutungen abgeben. Einmal postete Q schlicht APACHE und brachte dies mit „Freedom“ in Verbindung, was sich auf Apache-Helikopter oder aber auf einen von SecureDrop bei der Freedom of the Press Foundation verwendeten Apache-Server beziehen kann.

Soros-NGO MoveOn: Pro Clinton, gegen Trump

Mehrdeutigkeiten machen Q nicht greifbar, motivieren aber immer mehr Menschen, solchen „Brotkrumen“ nachzugehen, getreu dem Motto „Follow The White Rabbit“ („Alice im Wunderland“). Posting Nr. 761 am 15.2. lautete: „You are missing the connections. Continue to build the MAP. MAP provides the KEY. KEY spreads the TRUTH. TRUTH shines LIGHT. LIGHT saves HUMANITY. Future proves past. Trust the plan.“Da Q auch betonte, es käme auf „narrative shifting“ an, ist es reizvoll, dies auf die offizielle Snowden-Geschichte anzuwenden, die man ja via Mainstream kennt. Ein veränderter Narrativ kann der Schüssel sein und die Landkarte besteht aus vielen Puzzleteilen, die vielfach in früheren Drops zu finden sind, die man erst später versteht („future proves past“). Was, wenn Q uns sagen will, dass Assange der echte Whistleblower ist, der mit den US-Botschaftscables (Herbst 2010) so richtig ins Visier geraten ist und Snowden eben „Mr. Contractor“ (c Q)? Politiker, die auf die Snowden-Karte setzten, sind nicht selten für ein Naheverhältnis zu den „Clowns“ zumindest unter der Hand bekannt. Ein Wechsel im Narrativ ist erkennbar, wenn sich der Mainstream zu drehen beginnt, der ja immer öfter Druck in sozialen Medien weichen muss (es sei an Silvester 2015 in Köln und anderswo erinnert, der Versuch, es totzuschweigen, scheiterte).

Beispiel Nr.5 ist der dem Mainstream und seiner Deutungshoheit zugrunde liegende Selbstbetrug, der Voraussetzung für den Publikumsbetrug ist. Man muss schon für einen israelischen Sender arbeiten, um undercover recherchieren zu können, wie sich arabische Familienclans auf Kosten z.B. der deutschen Steuerzahler ein neues Leben aufbauen. Zvi Jecheskeli verwandelte sich sogar mit Hilfe des Mossad in einen vermeintlichen syrischen Flüchtling, um eine Doku zu schaffen, die uns wachrütteln sollte. Sieht man sich etwa den Kinderkanal an, wird klar, dass „öffentlich-rechtlich“ Synonym für besonders dreiste Islamisierungspropaganda zu sein scheint. Dies ist meist damit verbunden, vermeintliche Bedürfnisse Einheimischer nach noch mehr politischer Korrektheit aufzuzeigen, als ob uns nichts mehr beschäftigt als Gendergerechtigkeit in Grimmschen Märchen. In einer Matrix kann gerade der dümmste Tweet einer dummen Pseudojournalistin zum Staatsereignis gehypt werden, da Provokationen genau die Empörung auslösen, auf die sie abzielen. Dann ruft die Matrix zur „Solidarität“ auf und muss das kaum aktiv betreiben, da die Darsteller sowieso wissen, was sie zu tun haben. Wieder wird jede echte Diskriminierung, jede echte Verletzung der Rechte echter Menschen vollkommen ausgeblendet und auch dann ignoriert, wenn man Dressierte nachdrücklich darauf hinweist.

Zivil

Armin Wolf, ZiB 2 am 9.5.2017

in Film „Matrix“ gibt es die blaue Pille für alle, die damit zufrieden sind, in einer Matrix zu existieren, doch damit endet die Reise dann auch schon. Die rote Pille, auf die im Netz häufig angespielt wird, ist hingegen mit dem schmerzhaften Weg der Erkenntnis verbunden. Unter dem Einfluss blauer Pillen berichtet der Mainstream über inszenierte Proteste gegen Regierungen (es geht immer um das Pushen illegaler Masseneinwanderung), die von Personen unter dem Einfluss blauer Pillen getragen werden. Gerne sieht man sich dabei als „die“ Medien („Qualitätszeitungen“, die „Pressefreiheit“ hochhalten usw.) und als „die“ Zivilgesellschaft („Toleranz“ und „Humanität“ etc. verpflichtet). Es ist jedoch ausschliesslich eine Matrix-Darbietung, die dem Rest der Bevölkerung vorgaukeln soll, dass es keine Alternativen gibt. In diesem Szenario kommt Armut und Not Einheimischer ebenso wenig vor wie Menschenrechtsverletzungen und Fake News über Fake News werden nie korrigiert, sondern bilden die Basis für weitere Gaben blauer Pillen.

Wer dem Weißen Hasen auch hier folgt, wird sich allenfalls noch über die ungeheure Selbstgerechtigkeit wundern, mit der z.B. so getan wird, als sei der ORF ein Hüter der Wahrheit und der objektiven Berichterstattung. Während auf Twitter eifrig eine Karikatur des „Kurier“ zur FPÖ und den Medien geteilt wird, wollte niemand auf meine Antwort eingehen, mit der ich die Abbildung oben postete. Denn man wirft (bis hin zum Bundespräsidenten) Vizekanzler Heinz Christian Strache vor, ein Facebook-Meme geteilt zu haben, in dem der ORF veräppelt wird: „Es gibt einen Ort, an dem Lügen zu Nachrichten werden. Das ist der ORF.“ Man sah Zeit im Bild 2-Moderator Armin Wolf mit Pinocchio-Nase, was keine Satire sein darf, im Gegensatz zu Wolfs Angriff am 9. Mai 2017 auf damals noch Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) mit „Django – die Totengräber warten schon“ (sein Spitzname ist Django). Wie man beim „Standard“ mit sehr strenger Zensur sieht, erinnert sich niemand an Wolfs (Matrix-) Vorgangsweise gegen Mitterlehner, der am 10. Mai das Handtuch warf. Wie ich hier ausführe, plustern sich manche auf und behaupten, man sei auf der Suche nach der Wahrheit, wo diese in Wahrheit durch Propaganda zugedeckt wird. Wer sich hingegen wirklich auf die Suche begibt, sind z.B. einige jener User, die Q-Drops verfolgen und kommentieren. Dass es immer nur Puzzleteile gibt, ist zudem ein radikales Gegenkonzept zur Matrix, von der es so auch emanzipiert.

