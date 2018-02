Stranger than Fiction – Warum alles so bizarr wird

Würde jemand erfinden, dass der Sheriff im Broward County Israel heisst und sein Stellvertreter bei einer der Muslim Brotherhood nahestehenden Organisation ist, wäre das zu dick aufgetragen. Als Roman untauglich wäre auch die Groteske um die Essener Tafel, der man Rassismus vorwirft, weil sie arme Deutsche vor dem Verhungern rettet und angeblich kein Herz für vollversorgte Flüchtlinge hat. Steve Pieczenik hat an Regime Changes mitgewirkt, aber auch Thriller geschrieben und erklärt mit US-Beispielen, warum unsere gegenwärtige Realität jede Fiktion übertrifft. Wenn Ereignisse verdeckt in Gang gebracht werden, denkt man sich nämlich Coverstories aus, etwa wenn Proteste gegen Regierungen lanciert werden. Es muss halbwegs glaubwürdig sein, zum Beispiel wenn es wirklich Korruption gibt und man das als Aufhänger nimmt. Was wir jetzt erleben, ist jedoch so absurd, dass viele selbst dann aussteigen, wenn alles belegt werden kann, weil es so dermaßen bizarr ist.

Pieczenik spricht von der „Apocalypse of Information“, die das Entgleiten von Operationen kennzeichnet. Weder er noch Ian Flemming oder John Le Carre könnten mit der Geschichte kommen, die wache Menschen rund um den Amoklauf in der Parkland High School rekonstruieren: Sheriff Scott Israel, dem Gegner einen Lamborghini als Dienstwagen unterjubeln, ist ein Demokrat und wird im Wahlkampf für Hillary Clinton gezeigt. Auf Youtube konnte man Videos einer jungen Frau sehen, die Israel auf die Affäre ansprach, die sie mit ihm hatte, als sie 17 war; er habe sie dann zur Abtreibung gezwungen. Vor allem aber steht er in der Kritik, weil 4 Polizisten nichts unternahmen, um in Parkland einzugreifen. Sein Stellvertreter Nezar Hamze ist Funktionär beim Council on American-Islamic Relations (CAIR), das der Muslim Brotherhood nahesteht und bot Muslimen Waffentraining an. CAIR kommt uns bekannt vor, wenn wir an Linda Sarsour denken, die den Women’s March gegen Präsident Donald Trump mitorganisierte und von „Glamour“ dafür als „Frau des Jahres“ ausgezeichnet wurde. Als „Posterboy“ unter den High School-Kids tourt David Hogg durch die Fernsehsender, der sich dagegen verwahrt, als „Crisis Actor“ bezeichnet zu werden. Tatsächlich ist sein Vater beim FBI und arbeitet für Cubic, eine Firma, die einen Vertrag mit dem Pentagon hat, als CIA-nahe gilt und u.a. Krisensimulationen anbietet.

Steve Pieczenik

Der Vater von Cameron Kasky, den dank TV nun auch ganz Amerika kennt, arbeitete für einen Schauspielagenten und macht jetzt in Adoptionservice, was Bezug zur Clinton Foundation wegen Haiti mit sich bringt. David Hogg benutzt CNN (auch Clown News Network wegen der CIA-Nähe genannt), um „Verschwörungstheoretiker“ zu attackieren, was CNN und Co. Vorwand liefert, gegen Konkurrenz auf Youtube vorzugehen. Hogg wirft Trump vor, selbst ein Feigling zu sein, weil er mit seiner Macht und seinem Einfluss der Einberufung zum Militär entgangen sei. User Thomas Wictor erklärt ihm, dass Trump den Sheriff nie als Feigling bezeichnet hat und er wie andere Studenten auch Aufschub hatte und dann aber von einem (Militär-) Arzt für untauglich befunden wurde. Außerdem verbreitet der Student Lügen, wenn er behauptet, der Präsident „gehöre“ der NRA, da seine Position nicht mit jener der „Waffenlobby“ übereinstimmt. Sieht man sich Hoggs Twitter-Account an, kann man sein Hochgefühl nachempfinden, da er in Zuspruch badet, jedoch auch vielen sehr zusetzt. Zusammenhänge, recherchierte Details und widersprüchliche Berichte vom verhängnisvollen Valentinstag lassen bei manchen die Fantasie überschießen, was jedoch als Ausrede dafür verwendet wird, kritische Accounts vorerst bei Youtube und Twitter zu sperren.

Es gab beim Attentat auf John F. Kennedy (der übrigens im Parkland Memorial Hospital in Dallas starb) noch keine „Apocalypse of Information“, weil die Leute zwar redeten und Fotoapparate konfisziert wurden, der Mainstream aber keine Konkurrenz hatte. Daher wurde nicht sofort öffentlich spekuliert und es konnte keinen virtuell vernetzten Versuch der Bevölkerung geben, sich selbst ein Bild zu machen. Dass wir dies heute können, ist zugleich erhellend und verwirrend, anstrengend und befreiend – und weil der von Pieczenik beschriebene Effekt dazu führt, dass alles erstmal ausfranst, erscheinen die meisten orientierungslos. An bizarren Details herrscht weder in Parkland noch sonstwo Mangel – oder was sagt man dazu, dass einige Schulbusse in Flammen aufgingen (in einem anderen Parkland in Pennsylvania)? Und warum wurde die Schule in Parkland, Florida zur Zielscheibe, die mit vollem Namen Marjory Stoneman Douglas High School heißt nach einer bekannten Kämpferin für die Rettung der Everglades, also entgegen Trumps Motto „Drain the Swamp“? David Hogg schießt sich, siehe unten, buchstäblich auf viele ein, besonders aber auf Infowars, wo man ihn paradoxer Weise ja gar nicht als „Crisis Actor“ bezeichnet hat.

CNN richtete eine Beschwerde an Youtube, die dazu führen kann, dass Infowars dort nicht mehr streamen kann und seine Videos gelöscht werden. Da die „Apocalypse of Information“ damit verbunden ist, dass viele Menschen vieles wissen und verwenden, wird gegen CNN und Co. die Operation Mockingbird der CIA ins Treffen geführt. Wie alles entgleitet, sieht man auch daran, dass die Anti-Waffen-Kampagne die Verkäufe erst recht in die Höhe treibt, inzwischen sogar Leute, die gar keine Waffe besitzen, der NRA beitreten. Zensur trägt in den USA wie bei uns auch die Handschrift von George Soros, da das Southern Poverty Law Center von Google / Youtube konsultiert wird (siehe auch Video). In Deutschland gibt es die Amadeu Antonio-Stiftung und Correctiv, in Österreich Sonderstaatsanwaltschaften gegen „Hass im Netz“, und immer ist Soros dabei. Auch Recherche auf den Spuren des Whistleblowers QAnon steht unter Attacke, indem Videos mit Q-Bezug gelöscht werden oder das Board nicht sicher ist, auf dem Q postet und es andere aufgreifen. Inzwischen warten aber immer mehr Menschen am neuen virtuellen Ort auf „Drops“ von Q, den viele als Team von Militärgeheimdienstlern um Trump sehen. Recherche auf den Spuren von QAnon bedeutet, die „Apocalypse of Information“ zu überwinden, was aber ein Prozess ist, den jeder selbst zu beschreiten hat.

Denn wenn etwas „Stranger than Fiction“ ist, dann können wir es noch so gut auch für andere aufbereiten; sie müssen jedoch selbst ins kalte Wasser springen und Fakten annehmen. Bei einem Overkill an Desinformationen und verdeckten Aktionen erscheint die Vielfalt an Zusammenhängen und Querverbindungen einfach zu viel, weil das eine oder das andere auch gereicht hatte. Meine persönlichen Erfahrungen bestätigen dies, etwa wenn ich mir Verwicklungen die SPÖ und das Verteidigungsressort betreffend angesehen habe. Viele Menschen sind entsetzt oder spotten über andere, weil diese z.B. auf der Refugees- oder Antinazi-Schiene zu allem bereit scheinen und nur mehr aus Reflexen bestehen. In Wirklichkeit sind sie aber außer Kontrolle geraten, denn sie sollten als Claqueure z.B. Politiker wie Angela Merkel unterstützen, die ja der Agenda der Masseneinwanderng dient. Es wäre ausreichend, Merkel zu bejubeln, doch immer mehr Menschen verhalten sich so, als würden sie bei einer Rede nicht bloss applaudieren, sondern jauchzend auf und ab hüpfen und schreien, also sich vollkommen unangemessen gebärden.

Dieses bizarre Agieren entsteht, weil durch Social Media immer Reize vorhanden sind und ein breit aufgegriffenes Posting schon ausreicht, um Reaktionen hervorzurufen. Der Level an Erregung wäre geringer, wenn man zu Veranstaltungen gehen oder eine Aktion durchführen müsste, um mitzumischen; so aber ist man per Smartphone auch 24/7 dabei, wenn man will. Aufgrund der „Apocalypse of Information“ meinen immer mehr aber, dass sie z.B. auf Facebook ins Leere rennen, nur einander bestätigen, aber nicht mehr echt diskutieren. Dazu trägt jedoch auch bei, dass die Aufmerksamkeitsspanne oft gering ist, keine drei zusammenhängenden Sätze aufgenommen werden. Das bedeutet, dass man bei vielen immer wieder von vorne anfangt und sie jedes Mal zu dem Wust an Infomüll zurückkehren, den sie angesammelt haben. Es mag frustrierend sein, dass man derzeit wenig im Positiven bewegen kann, doch zugleich entgleitet auch die Propaganda. Deshalb bemerken scheinbar so gute Menschen nicht, wie sehr sie abgedriftet sind, wenn sie eine brutale Ex-Heimerzieherin feiern, nur weil sie das Label „Flüchtlingshelferin“ bekommt. Und deswegen befällt die SPD kein Schamgefühl, weil es auch ihretwegen Tafeln geben muss, sondern sie empört sich selbstgerecht über vermeintlichen „Rassismus“. wenn Einheimische nicht verdrängt werden.

Auch die Nazikeule wird mit schöner Regelmässigkeit eingesetzt, und viele versteifen sich bei Kritik nur umso mehr darauf, dass man voll versorgten Asylwerbern überall den Vortritt lasse müsse. Diese vermeintlich so Edlen teilen stolz bei arktischen Temperaturen die Nummer des Caritas-Kältetelefons, als ob das schon etwas an Armut und Obdachlosigkeit ändern würde. Doch dies kann man nur illegalen Einwanderern nicht zumuten, die als Flüchtlinge, Geflüchtete, Schutzsuchende, Dreamer verklärt werden und zum Kanon jedes instrumentalisierten Linken und Liberalen gehören. Die Kontroverse in Essen zeigt auch, dass die SPD eine tote Hülle ist, denn Ratsherr Guido Reil ist zur AfD gewechselt und kann dort Klartext reden: „Flüchtlinge sind doch auf die Tafeln gar nicht angewiesen, die sind doch schon ausreichend versorgt. Aber trotzdem kommen sie da hin, weil sie meinen, es stünde ihnen zu. Und dann benehmen sich manche auch noch unter aller Sau, beleidigen die ehrenamtlichen Helfer, schmeißen vor deren Augen Lebensmittel weg und drängeln sich vor. In ihrer Konsummentalität meinen sie, das sei ihr Recht und Regeln würden für sie nicht gelten. Die wirklich Bedürftigen, Rentner und Obdachlose, werden durch so ein Verhalten verdrängt.“ Soros-gelenkte „Antifa“, die auch in den USA schon als Plage gilt, sprühte dafür „Nazi“ auf Lastwägen von Tafelinitiativen. Und: echte Flüchtlinge benehmen sich, weil sie das Gastrecht nicht missbrauchen.

Die „Apocalypse of Information“ sieht man auch daran, dass wie vom Reißbrett bei den Demokraten, der SPD und der SPÖ Muslime Funktionen haben müssen und ungehindert die staatliche Ordnung in Frage stellen dürfen. Sawsan Chebli ist Staatssekretärin (und erinnert manche an die österreichische Ex-Staatssekretärin Muna Duzdar) und stolz darauf, dass ihr Vater aus Pakistan Analphabet ist und kein Wort Deutsch kann. Auf der „Achse des Guten“ lesen wir: „Sawsan Chebli (SPD) ist seit Dezember 2016 Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales. Die Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements ist somit ihre Kernaufgabe. Die Essener Tafel ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die Lebensmittel, welche im Wirtschaftskreislauf nicht mehr verwendet und ansonsten vernichtet werden würden, an Bedürftige verteilt. Die Tafel ist somit ein Beispiel für bürgerschaftliches Engagement. Wenn ausgerechnet die Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement die Essener Tafel öffentlich kritisiert, müssen die engagierten Bürgerinnen und Bürger dieser Tafel etwas Schlimmes verbrochen haben. Sawsan Chebli kritisiert, dass die Essener Tafel nur Essen für Deutsche ausgibt und Migranten ausschließt. Das stimmt jedoch nicht! Das Gegenteil ist der Fall. Die Essener Tafel wird mehrheitlich von Migranten frequentiert. Über zwei Drittel aller Menschen, die von der Essener Tafel Unterstützung erhalten, sind Migranten.“

Weil alles durch Dauerpropaganda entglitten ist, merken Chebli und ihre Fans nicht, dass sie dafür sind, dass die deutsche Oma vom versorgten jungen „Flüchtling“ verdrängt wird. Man braucht solche Knalltüten, die sich über das Folgen ihres Tuns keine Gedanken machen, um Staaten durch Massenzuwanderung zu destabilisieren. Auch Aydan Özguz hat Islamisten-Verwandtschaft (ein gängiges Merkmal), ist SPD-Staatssekretärin und will Deutschland langsam im Islam auflösen lassen. Noch nie wurden deutsche Regierungsverhandlungen so pessimistisch kommentiert, aber der Abbau der Parteien war auch noch nie so deutlich. Dies sieht man auch an den Grünen, die sich jetzt auf den Nationalstaat einschiessen, obwohl / weil er die Grundlage für ihre Mandate ist. Gerd Buurmann zitiert Karl Lauterbach (SPD), der twittert: „Schade, Ausländerhass sogar bei den Ärmsten angekommen.“ und bemerkt dazu: „Wie kann man nur so kalt, herzlos und bar jeglicher Empathie über die Ärmsten der Armen sprechen? Die Menschen, die der Essener Tafel fern bleiben, hassen Ausländer nicht! Sie ertragen es lediglich nicht mehr, dass sie kämpfen müssen, um von dem Staat, in dem sie leben und für den sie gearbeitet haben, wenigstens minimalste Hilfe zu bekommen. Diese Menschen kämpfen jeden Tag um den Erhalt ihrer Würde, weil der Staat nicht mehr in der Lage ist, ihnen Artikel 1 des Grundgesetzes zu garantieren. Diese vom Staat im Stich gelassenen Menschen haben niemals damit gerechnet, dass sie in ihrem Elend nun auch noch die Flüchtlingskrise bewältigen müssen.“

Man „kann“, weil man so konditioniert wurde, und dies stellt gerade auch die Sozialdemokratie vielfach unter Beweis, die weit von ihren Wurzeln entfernt wurde. Es geht nicht um Solidarität, aber mit „Schutzsuchenden“, wie es nicht um eine friedliche Welt ohne Waffen geht, sondern um die Verdrängung und Knechtung der einheimischen Bevölkerung. Das Ziel ist Entsolidarisierung und wehrlos und arm Machen, damit die Bevölkerung ihrer Unterwerfung keinen Widerstand leisten kann. Absurde Rassismus-Debatten sind auch Ausdruck von Identitätspolitik, die Menschen in viele kleine Gruppen spaltet, um gemeinsames Handeln zu verhindern. Da geht es dann eben nicht mehr um Arme und dass es keine Tafel geben sollte, sondern die Ärmsten müssen noch (vermeintlich) Ärmere finden und sich hinter ihnen anstellen. Das führt so weit, dass Obdachlose verlegen über ihre Wünsche sprechen, weil auch sie lernten, dass die Allerärmsten „Flüchtlinge“, i.e. illegale Einwanderer sind, die von uns eigentlich nichts verlangen dürfen. Man kann sich dem bizarren „Apocalypse of Information“-Schauspiel nur entziehen und sich dort betätigen, wo die Aufmerksamkeit für ganze Sätze ausreicht.

