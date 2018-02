Hier kommt die #NeverAgain-Gang!

Nachdem Schußattentat an der Majory Stoneman Douglas High School in Parkland, Florida wurden bestimmte Teenager immer wieder interviewt. Leider ließen sich manche dazu verleiten, sie als „crisis actor“ zu bezeichnen, als ob es keine „natürlichen Erklärungen“ dafür gibt. Zunächst werden viele schon deswegen nicht in Frage kommen, weil sie nicht vor Kameras reden wollen und nervös sind. Wenn Schüler dies nicht zum ersten Mal tun, werden sie sich davor weniger fürchten als andere. Dass sie aber schlicht als Betrofferne sprechen und das auch ihr gutes Recht ist, macht sie nicht immun gegen Versuche, sie zu instrumentalisieren. Man denke daran, dass auch Erwachsene sich leicht dazu bringen lassen, ohne persönliche Betroffenheit illegale Einwanderer als „refugees“ willkommen zu heißen, wenn man nur weiß, wie man dies anstellt.

Es fällt jedoch auf, welche (von mehr als 2000) High School Kids zu Postergirls und -boys von #NeverAgain werden, der Bewegung Jugendlicher gegen Waffen, die das ganze Land erfassen soll. In diesem Artikel sind einige Fakten zusammengetragen worden: Cameron Kasky ist tatsächlich schon einmal auf einer Bühne gestanden, sein Vater arbeitete als Talent-Scout für die William Morris Agency. Auf Camerons Facebook-Seite gab es schon mal Fotomontagen, die Präsident Trump als Hitler zeigten, sodass wir davon ausgehen können, dass er kein Fan von ihm ist; Cameron löschte solche Bilder und entfernte seinen alten Twitter-Account („White Supremacy is Terrorism“), wo wir neu lesen „It’s Time – March for Our Lives – March 24“. Delaney Tarr beschreibt sich sogar als Journalistin (bei einem Kabelsender) und verwendet ein Bannerbild, das eine #NeverAgain-Kundgebung zeigt. Sie posiert mit Hammer und Sichel-Pin an der Mütze und gibt eifrig Interviews nach der Bluttat am Valentinstag. Während Delaney seit 2014 auf Twitter ist und mehr als 20.000 Follower hat, musste die gerne interviewte Emma Gonzalez („Emma4Change„) erst einen Account kreieren, da sie zum Twitter-Trend wurde. David Hogg ist seit 2013 dabei, hat mehr als 100.000 Follower und beschreibt sich als Filmemacher und Unternehmer; er wurde von manchen verdächtigt, ein „crisis actor“ zu sein, weil er bereits 2017 in einem Video zu sehen war. Damals ging es darum. dass ein Freund von ihm von einem Rettungsschwimmer belästigt wurde und man dies per Bodycam aufgezeichnet hatte.

Anderson Cooper mit David und Kevin Hogg

Bei New Media Central lesen wir:“Where to start with young David? He claims to be the son of a retired FBI official, he also volunteers his time to WMSD-TV with Delaney, he is a self-proclaimed director, vlogger and new voice of the FBI. You see, the fact that the bureau failed to follow up on tips about Nikolas Cruz wasn’t the fault of the FBI. It was that of the President. But don’t take my word for it. Let David tell you in his own words. ‚It’s wrong that the President is blaming them for this.‘ He goes on, ‚He can’t put that off on them. He is in charge of them and these people, what they love to do is push this off on bureaucracy and so it’s not them.‘ Did he just call the FBI a bureaucracy? But wait, he’s not finished yet. ‚He is in charge of the FBI…the executive branch is supposed to enforce the laws and as such, President Trump is in charge of that and the FBI.‘ I can see why CNN writer, John Brennan is proposing that we should lower the voting age to 16.“ David ist nicht nur der Sohn eines Ex-FBI-Beamten, sondern war bereits mit seiner Mutter einmal bei CNN, wo er dann mit anderen von der „Gang“ zum Thema „Wählen mit 16?“ posiert. Ex-CIA-Chef John Brennan ging übrigens nicht zu CNN, sondern zu MSNBC und NBC, doch Anderson Cooper bei CNN hat einmal für die „Clowns“ gearbeitet, ist also ein „Mockingbird“.

Im Mainstream wird US-Präsident Donald Trump gerade z.B. als „empathielos“ gescholten, weil er einen Spickzettel in der Hand hatte, als er sich mit Schülern traf. Doch der für uns sichtbare Zettel endet mit Punkt 5 „I hear you“, was Stufe 5″perfectly readable“) einer Radiokommunikations-Tabelle der US Armee aus dem Jahr 1945 entspricht. Die Bezeichnungen gehen aus dem Q-Code hervor, was uns schon wieder auf den Whistleblower QAnon verweist, zumal dessen Posting Nr. 800 einen fünfstufigen Sicherheitscountdown zeigt. Entweder ist Trump (übrigens der 45. Präsident der USA) so dumb, wie ihn die Medien darstellen, oder er hält die zum Narren, die ohnehin ohne mit allen Mitteln bekämpfen. Q spricht in den letzten „Drops“ (Nr. 809 und 810) davon, dass Menschen Menschen töten und dass die Bevölkerung gespaltet werden soll. Es ist daher auch kein Wunder, dass manche bereits an George Soros denken, etwa der frühere Milwaukee County Sheriff David Clarke. Er hat dafür zwar keinen Beweis, sieht jedoch aufgrund von Erfahrungen mit Black Lives Matter ein wohlvertrautes Muster.

Trump im Gespräch mit Schülern (Twitter)

New Media Central weist noch auf die Webseite zum „March for Our Lives“ hin, die in Windeseile aus dem Boden gestampft wurde: „….with all of this in mind it’s probably a good time to give a quick plug to their website Marchforourlives.com. Feel free to give it a visit, check out their mission statement and if you find that you need to help this movement grow feel free to visit the fully stocked merchandise shop or even donate to their Go Fund Me page. Their only $800K away from reaching their hefty goal of $2M, which oddly enough was $1.5M last night, luckily, I took a screen shot just in case.“ Es kommt uns vielleicht gewagt vor, aber Waffen sind ein so sensibles Thema in den USA; dass man gerade mit Kindern noch am ehesten ein Umdenken herbeiführen kann. Es heisst nicht von ungefähr, dass das second Amendment das first Amendment bislang gerettet habe. Gemeint ist damit der erste Zusatzartikel zur Bill of Rights, der dem Kongress verbietet, die Redefreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit oder das Petitionsrecht einschränken. Und da kommt der zweite Zusatzartikel ins Spiel, der diesen Wortlaut hat: „Da eine wohlgeordnete Miliz, durch das Volk selbst gebildet, die beste Sicherung eines freien Staates ist, darf das Recht des Volkes, Waffen zu besitzen und zu tragen nicht beeinträchtigt werden, jedoch darf niemand, der aus religiöser Überzeugung gegen Waffengewalt ist, gezwungen werden, in eigener Person Militärdienst abzuleisten.“

Schon lange wird darüber diskutiert, ob sich dies nicht nur auf die Waffen von damals beziehen sollte; dann werfen manche ein, dass es ja auch Pressefreiheit über Druckerpresse und Postkutsche hinaus geben muss. Auf jeden Fall ist nachvollziehbar, dass sich Kinder hier ebenfalls als emotionaler Faktor eignen, wie wir dies ja auch beim Kuppeln für Mädchen und junge „Geflüchtete“ merken oder wenn für Neujahrsbabies mit Kopftuchmama geworben wird. Zum Medien-Setting gehörte auch eine Townhall mit CNN, wohl vergleichbar Sendungen bei ORF, ARD und ZDF, wenn länger mit Publikumsbeteiligung diskutiert wird. Bezeichnender Weise weigerte sich ein junger Mann, gescriptete Fragen zu stellen, was wohl seine #NeverAgain-Medienkarriere vorzeitig beendete. Wäre bei uns denkbar,. dass jemand am Höhepunkt des „refugee“-Hypes tatsächlich in so einem Format seine Meinung sagt? In der aufgeheizten Atmosphäre geht ohnedies verloren, dass bei solchen Attentaten in der Regel Psychopharmaka eine wesentliche Rolle spielen. Die dahinter stehende Industrie wird allerdings nie so so angegangen wie die Waffenlobby. Was man mit jungen Menschen so alles anstellen kann, war etwa beim Entstehen der Flower Power Bewegung zu erkennen.

