Donald Trump, Paul Manafort und Alfred Gusenbauer

Was in den USA und bei uns als Russiagate und da als Trumps Waterloo hochgekocht wird, handelt in Wahrheit von Verstrickungen der Demokraten und damit auch der Regierung Obama und der Clintons. Doch dies passt nicht in den Mainstream-Narrativ, sodass österreichische Medien auch nicht wissen, wie sie Verwicklungen von Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer bewerten sollen. Bei US-Ermittlungen gegen Paul Manafort, der bis August 2016 die Kampagne von Kandidat Donald Trump leitete, ist nämlich auch von einer Gruppe europäischer Politiker die Rede, die ein Ex-Kanzler anführte Da es sich um eine nur in Deutschland und Österreich übliche Bezeichnung handelt, ist der in Frage kommende Personenkreis klein. Immerhin wird er in einem Artikel letztes Jahr zum Thema „Manafort-linked lobbying firm registers as foreign agent; ex-Trump campaign chair backtracks“ namentlich erwähnt. Zu den via Mercury LLC entfalteten Aktivitäten heisst es: „Throughout 2013, the firm also set up ‚educational events‘ and meetings that featured Ukrainian government officials and other experts on Ukraine and the EU. It is not clear from the documents whether Mercury’s experts were also paid. Among the firm’s listed experts were Alfred Gusenbauer, Austria’s former chancellor, and Romano Prodi, Italy’s former prime minister. The firm said it also arranged meetings with legislators and congressional staffers as well as think tanks and the media.“

für die Ukraine arbeiteten: „Trumps Ex-Wahlkampfmanager soll europäische Politiker bezahlt haben“. Mit viel Konjunktiv zu Gusenbauer wird berichtet: „Während sich für Paul Manafort und Rick Gates die Schlinge in den Ermittlungen um mögliche russische Aktivitäten zur Beeinflussung der US-Wahl 2016 zugunsten von Donald Trump enger zieht, taucht nun eine potenzielle österreichische Komponente auf: Manafort, ehemaliger – wenngleich nur kurzfristiger – Wahlkampfleiter Trumps, soll im Zuge seiner Lobbyarbeit für den früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch auch europäische Ex-Politiker engagiert haben. Janukowitsch ist ein ausgewiesen pro-russischer Politiker, er wurde im Zuge des Umsturzes in der Ukraine im Jahr 2014 abgesetzt und musste nach Russland flüchten.“ Ermittlungen in den USA haben das genau gegenteilige Resultat, da ausschliesslich beispielsweise die Firmen Fusion GPS und Crowdstrike, wobei Letztere mit dem Think Tank Atlantic Council verbunden ist, der wiederum Der „ Standard“ muss unbedingt Trump hineinverpacken, obwohl Gusenbauer und anderearbeiteten: „Trumps Ex-Wahlkampfmanager soll europäische Politiker bezahlt haben“. Mit viel Konjunktiv zu Gusenbauer wird berichtet: „Während sich für Paul Manafort und Rick Gates die Schlinge in den Ermittlungen um mögliche russische Aktivitäten zur Beeinflussung der US-Wahl 2016 zugunsten von Donald Trump enger zieht, taucht nun eine potenzielle österreichische Komponente auf: Manafort, ehemaliger – wenngleich nur kurzfristiger – Wahlkampfleiter Trumps, soll im Zuge seiner Lobbyarbeit für den früheren ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch auch europäische Ex-Politiker engagiert haben. Janukowitsch ist ein ausgewiesen pro-russischer Politiker, er wurde im Zuge des Umsturzes in der Ukraine im Jahr 2014 abgesetzt und musste nach Russland flüchten.“ Ermittlungen in den USA haben das, da ausschliesslich im Umfeld von Hillary Clinton versucht wurde, die Wahl zu beeinflussen, und dies auch in Kooperation mit Russland geschah. Dies betrifftdie Firmen Fusion GPS und Crowdstrike, wobei Letztere mit dem Think Tank Atlantic Council verbunden ist, der wiederum vom Clinton-Förderer George Soros unterstützt wurde. Gusenbauer im Sommer 2017 im „Falter“

Sieht man sich die heimische Medien-Twitterblase an, wird deutklich, dass die meisten Gusenbauer und die Russen wirklich nicht einordnen können, da man ja gewohnt ist, in der FPÖ (getreu Vorgaben u.a. des Atlantic Council) ein Trojanisches Pferd des Kreml zu sehen. Nun aber geht es in einer Anklageschrift um Manafort und Mittäter, sodass man dies nicht unter den Teppich kehren oder beiseite wischen kann. Immerhin wird Manafort vorgeworfen, zwischen 2006 und 2015 nicht registrierter Agent einer fremden Regierung gewesen zu sein und dabei auch geholfen haben, den ukrainischen Staatshaushalt zu verschleiern. Mit seinem Geschäftspartner Richard Gates transferierte er Gelder über Accounts auf den Seychellen, auf Zypern, Saint Vincent oder den Grenadinen, während er in den USA abgab, dass er gar keine Konten im Ausland habe. Manafort und Gates hätten in den USA wahrheitsgemäße Angaben machen müssen, taten dies jedoch auch dann nicht, als sie 2016 befragt wurden. Auf Seite 22 der Anklage erfahren wir, dass sich Manafort 2012 eine Gruppe von „Super-VIPS“ ausdachte, die doch erfolgreich für die Ukraine Werbung machen könnten. Die Gruppe wurde dann von einem „ehemaligen europäischen Kanzler“ angeführt, wie wir an der Faksimile unten sehen können.

Wir müssen wissen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits seit einem Jahr auf Schiene war, dass Alfred Gusenbauer sich für die Interessen Kasachstans gegen Bares stark macht. Und dass er ab 2013 auch für den Beitritt Serbiens zur EU Lobbyarbeit machte, wie man diesem chronologischen Überblick über „Herrn Gusenbauers seltsame Geschäfte“ entnehmen kann, den ich im August 2017 zusammengestellt habe. Manaforts Gruppe bekam auch den Spitznamen „Hapsburg Group“ (kann man auch mit hartem P schreiben). Der „Standard“ bringt auch eine weitere Firma ins Spiel: „Das Lobbying der Hapsburg Group war laut ‚Politico‚ und anderer US-Medien nur ein Teil einer größeren PR-Kampagne von Paul Manafort, um gute Stimmung zugunsten des damaligen prorussischen Präsidenten Janukowitsch zu machen. Auch die bereits genannte Firma Mercury sowie die Podesta Group waren demnach Teil dieses Plans. Sie alle wurden laut Mueller von Manafort engagiert, um damals für das ‚European Centre for a Modern Ukraine‘ (ECFMU) zu lobbyieren – eine in Brüssel ansässige Organisation, die sich nach eigenen Angaben für die Verbesserung der Beziehungen zwischen der EU und der Ukraine einsetzte.“ Mit der Podesta Gruppe kommt die einst von John und Tony Podesta gegründete Firma ins Spiel, in der John bis 1993 blieb, während Tony sie erst im Oktober 2017 verließ.

Anklageschrift, Seite 23 oben

Wir sehen sofort, dass die Biografie von John Podesta auch Berührungspunkte zu Alfred Gusenbauer bietet, der von 2000 bis 2008 SPÖ-Vorsitzender war, 2002 und 2006 mit US-Hilfe Kampagnen führte und schliesslich 2007/8 Kanzler war: „John David Podesta Jr. (born January 8, 1949) is an American political consultant who served as White House Chief of Staff to President Bill Clinton from October 20, 1998 until January 20, 2001 and as Counselor to President Barack Obama from January 1, 2014 until February 13, 2015. Before that he served as the White House Staff Secretary and White House Deputy Chief of Staff for Operations for the Clinton Administration between January 20, 1993 until October 20, 1998.He is the former president, and now Chair and Counselor, of the Center for American Progress (CAP), a think tank in Washington, D.C., as well as a Visiting Professor of Law at the Georgetown University Law Center and was chairman of the 2016 Hillary Clinton presidential campaign. Additionally, he was a co-chairman of the Obama-Biden Transition Project.“ Mit wem wird Gusenbauer wohl zu tun gehabt haben, wenn er sich in den USA aufhielt oder wenn sich die SPÖ (wie z.B. 2004) den Wahlkampf der Demokraten vor Ort ansah?

Wie wurde in die Wege geleitet, dass 2002 und 2006 Stanley Greenberg und vor allem Tal Silberstein die SPÖ „beraten“ haben, zumal Podesta, Greenberg und George Soros 2008 die Machtübernahme in den USA planten, wie man den sogenannten Podesta-Mails entnehmen konnte? Nach acht Jahren Obama sollten weitere acht Clinton folgen, was jedoch scheiterte. Das Ausscheiden seines Bruders aus der Firma könnte mit dieser Passage in Johns Wikipedia-Eintrag zu tun haben: „On October 7, 2016, WikiLeaks started to publish thousands of emails reportedly retrieved from Podesta’s private Gmail account, some of which contained controversial material regarding Clinton’s positions or campaign strategy. Podesta and the Clinton campaign did not confirm or deny the authenticity of the emails. Experts investigating the leak, including a private security firm called CrowdStrike, claimed to have tracked the hacking tools used, and claimed that a Russian hacking group had accessed Podesta’s account. Podesta said that Russian intelligence officials attempting to influence the presidential election in favor of Donald Trump were behind the leak.“ Seit ein paar Monaten hinterlässt ein anonymer Whistleblower (Q) Hinweise auf Boarden (zuerst 4chan, jetzt 8chan) und spricht aktuell die Rolle von Crowdstrike an. Hier gehe ich darauf ausführlich ein; die Firma sollte verschleiern, dass Hillary Clintons Mailserver wie ein offenes Buch war („Pay to Play“), sodass ein Hackerangriff eine gute Ausrede darstellte.

QAnon zu Podesta und Clinton in Nordkorea (Posting 742, 12.2.)

Q erinnerte auch an einen Besuch von Bill Clinton mit John Podesta in Nordkorea im Jahr 2009 und regt dazu an, sich den Uranium One-Deal noch einmal anzusehen. Dabei spielen auch kasachische Uranreserven eine Rolle, die auf dem Radar Bill Clintons 2005 auftauchten, also ehe dann Gusenbauer Diktator Nasarbajew beraten durfte. Eine weitere Clinton- und damit auch Podesta-Connection ist der Life Ball, der vor allem dazu dient, für die Clinton Foundation und deren durchaus fragwürdige Praktiken Spenden zu sammeln; dabei durfte Gusenbauer Bill C. 2007 sogar in seiner Eigenschaft als Bundeskanzler begrüssen. Auch der Wikipedia-Eintrag zur Podesta-Gruppe bringt Gusenbauer wieder indirekt ins Spiel: „According to NBC News, the Podesta Group is mentioned in the indictment as one of the companies that lobbied on behalf of the Ukrainian government for Manafort and Gates. On that day, Tony Podesta stepped down as head of the Podesta Group. The Podesta Group also represented (as of 2016) the interests of Russia’s largest financial institution, Sberbank of Russia, which controls approximately 30 percent of Russian banking assets. The Podesta Group also carried out public relations work for the government of Azerbaijan for a monthly fee of $60,000 plus expenses. In addition, the Podesta Group has been retained by Walmart, BP, and Lockheed Martin. Other clients include Bank of America, the Cherokee Nation (casinos), National Public Radio, and the Republic of Kenya.“ (Letzteres, weil dort ein Obama-Halbbruder kandidierte.)House of

Die PR-Arbeit für Aserbaidschan erinnert an das Engagement Gusenbauers für Kasachstan, doch besonders interessant ist die Tätigkeit für Lockheed Martin, einen seit Jahrzehnten eng mit der CIA verworbenen Rüstungskonzern. Es ist vielfach sogar von eigenen U-Booten der Agency („Clowns In America“ für Q) samt Interkontinentalraketen die Rede, gebaut von Lockheed, dem Hersteller von Trident II-Raketen. Gusenbauer konnte sein Verhalten im 2. Eurofighter-Ausschuss 2017 nie ganz erklären, nur dass er sich rasch am unter Druck gesetzten Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos abputzte. In der Tat brachte er ein vorbereitetes Statement mit, wonach der Verfassung nach der Minister verantwortlich ist – der aber über seinen Ex-Klubsekretär Stefan Kammerhofer als Kabinettschef abgeschottet wurde, was Druck und Überwachung impliziert. Man sehe sich jetzt diesen neuen Bericht an:“Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer (SPÖ) hat sich laut US-Behörden 2013 an verdecktem Lobbying für den damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch in den USA beteiligt. Dies folgt aus einer Anklage gegen den Ex-Wahlkampfmanager von Präsident Donald Trump, Paul Manafort. Gusenbauer weist das zurück. Er habe sich ausschließlich für einen europäischen Weg der Ukraine engagiert, sagte Gusenbauer am Samstag gegenüber der APA.“ Sorgfältig weicht Gusenbauer einer Falle aus, in der er sich selbst belasten würde, wenn er den Hauch einer Aktivität in den USA zugibt.

Ex-Kanzler Christian Kern in „House of Cards“-Pose

Lockheed mit Podesta-Lobbying kommt noch einmal ins Spiel, wenn es um das Raketenabwehrsystem Aegis geht, das die USA jetzt in Europa implementieren; Darabos fiel 2007 dadurch auf, dass er sich dagegen aussprach. Es ist typisch Gusenbauer, dass er seine Geschäfte immer als gute Tat hinstellt: „Ich habe mich bei öffentlichen Veranstaltungen in Paris, Brüssel und Berlin dafür eingesetzt, dass die Europäische Union ein Assoziierungsabkommen mit der Ukraine abschließt.“ Die Rede ist immerhin davon, dass mehr als zwei Millionen Dollar für Ex-Politiker ausgegeben wurden. Gusenbauer wurde als Förderer von Christian Kern bekannt, der von 2010 bis 2016 ÖBB-Chef war und mit Gerhard Zeiler (Manager bei Time Warner, einem Mitglied des Council on Foreign Relations) einen Plan zur Ablöse von Bundeskanzler Werner Faymann schmiedete, der auf Gusenbauer gefolgt war. Als Kern im Mai 2016 ins Kanzleramt wechseln konnte (und ein Angebot von Martin Schlaffs RHI ausschlagen musste, wie man später erfuhr), tat er Intrigengerüchte ab mit „das ist ja House of Cards für Arme!“. Wie man oben sehen kann, gab es dann tatsächlich einmal einen Spot mit Kern a la Frank Underwood.

Und auch die Realität konnte mit der Fiktion mithalten, da sich Kern mit Gusenbauers Berater Tal Silberstein, einem israelischen Agentenführer, bei der Wahl letzten Herbst selbst ins Out schoß. Gusenbauer lässt sich u.a. wegen der Eurofighterfrage und dem Umgang mit Darabos Transatlantiker und als Handlanger des Deep State einordnen (und er war dreimal bei Bilderberg-Treffen). Da mag etwas verwirren, dass er ja für Kasaschstan und die Ukraine vor 2014 (also vor dem Putsch von John McCain, George Soros, Victoria Nuland und Co.) lobbyierte, doch der Uranium One-Skandal zeigt, dass jedes Puzzleteil an seinen Platz passt. Denn da fädelte die Schwesterpartei der SPÖ, die Demokraten, den Verkauf von amerikanischen und kanadaischen Uranreserven an Russland ein, was ja für jeden US-.Präsident absolutes No-Go sein müsste. Das fügt sich ebenso wie die Zusammenarbeit der Podesta-Gruppe mit russischen Banken oder dass die 2000 begonnene Operation Merlin einige Zweifel auslöst. Mithilfe eines zu den Amerikanern übergelaufenen russischen Atomwissenschafters sollten dem Iran fast authentische, in kleinen aber feinen Details fehlerhafte Baupläne zugespielt werden.

Q zu „Operation Merlin“ (Posting Nr. 748, 13.2.)

Weil dieses Szenario unglaubwürdig klingt, meinen manche, dass die Regierung Obama sowohl dem Iran als auch Nordkorea in Wahrheit beim Bau geholfen habe. Trump selbst spielte per Tweet darauf an, dass Obama dem Iran 1,7 Milliarden Dollar Cash zukommen habe lassen, was impliziert, dass ein Teil für Nordkorea gedacht war. Der mysteriöse Q ist manchmal so kryptisch, dass er nur Sätze wie „Watch the water“ postet. Das kann auf U-Boote hinweisen, zumal er auch auf „Red October“ anspielt, was sowohl der Film „Hunt for Red October“ sein kann als auch russische Computer-Malware, die 2012 nach ca. fünf Jahren entdeckt wurde. Posting Nr. 822 vom 24.2. ist ebenfalls knapp gehalten: „Stanislav Lunev. The BRIDGE. Payback for today.“ Lunev lief von der GRU, dem russischen Militärgeheimdienst, zu den Amerikanern über und wird von Wikipedia so beschrieben: „Lunev is mostly known for his description of nuclear sabotage operations that have allegedly been prepared by the KGB and GRU against the western countries. It was known from other sources that large arms caches were hidden by the KGB in many countries for these planned activities. They were booby-trapped with ‚Lightning‘ explosive devices. One of such cache, which was identified by Vasili Mitrokhin, exploded when Swiss authorities tried to remove it from woods near Bern. Several others caches were removed successfully.

Lunev asserted that some of the hidden caches could contain portable tactical nuclear weapons known as RA-115 ‚suitcase bombs‚, Such bombs have been prepared to assassinate US leaders in the event of war, according to him. Lunev states that he had personally looked for hiding places for weapons caches in the Shenandoah Valley area and that ‚it is surprisingly easy to smuggle nuclear weapons into the US, either across the Mexican border or using a small transport missile that can slip undetected when launched from a Russian airplane.'“ Man geht davon aus, dass Lunev etwas übertrieben hat, doch „Bridge“ gibt zu denken – „bridge to gap“, oder Brücke als Treffpunkt, um Agenten auszutauschen, oder als toter Briefkasten? Oder Brücke wie Pontifex oder Bridge wie in Bridgewater, einem Hedgefonds? „Watch the water“ beziehen jetzt viele darauf, dass Lunev den Amerikanern schilderte, wie Russen den Potomac River im Fall des Falles vergiften wollen. Einige meinen, Trump habe seine Gegner in eine Falle gelenkt, da diese sich reflexarti auf seine angebliche Kooperation mit Russland stürzten und eine Untersuchung forderten, die nur ihre eigenen Machenschaften ans Tageslicht bringt – und das mit Ausläufern in vielen Ländern.

Advertisements