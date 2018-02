USA: Die Methoden der Demokraten werden enthüllt

Es ist kein Wunder, dass der Mainstream uns weismachen will, Präsident Donald Trump wolle mit der Veröffentlichung des FISA-Memos von Zusammenarbeit mit Russland ablenken. Denn dieser Narrativ dient dazu, ihn unter Druck zu setzen und zu verschleiern, mit welchen Methoden Trumps Gegner arbeiten. Mit einem Dossier, das die Clinton-Kampagne über die Firma Fusion GPS beim ehemaligen britischen Agenten Christopher Steele bestellte, wurde Material fabriziert, das eine Überwachung Trumps rechtfertigen soll. Man fädelte dies seitens des Justizministeriums und des FBI so ein, dass Carter Page (der nie mit Trump sprach) und sein Umfeld belauscht werden, um gegen Trump vorgehen zu können. Der Foreign Intelligence Surveillance Act wird als Vorwand dafür verwendet, amerikanischen Staatsbürgern so auf die Pelle zu rücken, wie man es sonst nur bei Ausländern macht. Page arbeitete jedoch für das FBI und taucht in Unterlagen als „Male 1“ auf, lässt sich aber leicht identifizieren; er sollte für die Behörde russische Kontakte ausspionieren. An der Herstellung des Steele-Dossiers war auch der alte Freund der Clintons Sidney Blumenthal beteiligt.

Dies bringt die Demokraten ebenso in Zugzwang wie das Verhalten ihres Abgeordneten Adam Schiff, der Vorsitzender des House Intelligence Committee ist und in dieser Eigenschaft die Veröffentlichung des FISA-Memo aus Sicherheitsgründen verhindern wollte. Denn Schiff fiel letztes Jahr auf zwei russische Comedians (Vovan und Lexus) herein, die ihm verrieten, dass Wladimir Putin Trump mit Nacktfotos erpresse, die ihn mit einem Model zeigten. Schiff beließ es nicht bei einem Telefonat, sondern war gierig auf die versprochenen Informationen und blieb mit den vermeintlichen Ukrainern in Kontakt. Diese peinliche Aktion wird zwar in angloamerikanischen Medien erörtert, bleibt aber im deutschsprachigen Raum aussen vor. Wie man unten sehen kann, meinen viele, dass Schiff (für den es schon seit Tagen den Hashtag #FullOfSchiff gibt) dem Ansehen des Geheimdienstausschusses schadet und zurücktreten muss.

.@RepAdamSchiff needs to step down as ranking member of @HouseIntelComm. He’s embarrassing the Committee. https://t.co/rXJLIiSCmG — Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) February 6, 2018

Schiff soll gehen (Twitter)

Wie man hier nachlesen kann, fuhren die Medien vor einem Jahr voll auf die „Golden Shower“-Märchen ab, die über Trump verbreitet wurden, um seine Inauguration noch zu verhindern. Was jetzt herauskommt, steht in Zusammenhang mit Postings des Whistleblowers Q, der Trumps Kampf gegen den Deep State begleitet. Als Gegenprogramm zu Mainstream-Desinformationen regt QAnon die User an, selbst zu recherchieren, indem er Infos kryptisch und oft nur mit wenigen Worten oder Bildern verbreitet. Auf diese Weise machen sich Menschen nicht nur in den USA z.B. über das Standard Hotel schlau, mit dem Schiff laut Q in Verbindung steht. Als mehrere Postings auf den Verkauf von Rothschild-Besitz in Österreich hinwiesen, wurde eine direkte Verbindung zu uns hergestellt; dazu kommt auch, dass der Tod des Verfassungsrichters Antonin Scalia vor zwei Jahren in Texas einen Konnex zum Internationalen St. Hubertus-Orden hat. Zwar wurde behauptet, dass er Mitglied sei, doch es sieht eher danach aus, dass er als passionierterr Jäger vom Ordensmitglied John Poindexter, der mit dem Iran-Contra-Skandal zu tun hatte, auf dessen Cibolo Creek Ranch eingeladen wurde. Scalia stand im Ruf, sich gerne einladen zu lassen, und wäre mit der Zugehörigkeit zu einem Männerbund auch mit Antidiskriminierungsrichtlinien in Konflikt geraten.

Poindexter unterstützte die Demokraten; man sieht ihn mit Barack Obama abgebildet, was nach Scalias Tod zu Spekulationen verleitete, denen Q mit dem Hinweis auf den Polizeicode für Mord (187) neue Nahrung gibt. Manche finden die Ranch, die hier eigenartig bewertet wird, „creepy“ wegen zahlreicher Masken und anderem Dekor, das sie an den Denver International Airport erinnert. Da Höchstrichter in den USA auf Lebenszeit ernannt werden, hatten die Demokraten durchaus Interesse daran, das Gewicht in der Justiz zu verschieben und Loretta Lynch (LL bei Q) auf den konservativen Scalia folgen zu lassen (mit Saclia stand es 5 zu 4 gegen Obama) Der Websender Infowars, der Trump unterstützte, reiste mit einem Team auf die Ranch und fand sie auch ziemlich „creepy“, zumal es keine anderen Gäste gab. Es stellte sich heraus, dass Scalia, der mit einem Kissen auf dem Kopf tot im Bett gefunden wurde und sich am Abend davor ein wenig unwohl fühlte, nicht obduziert wurde und Bezirksrichterin Cinderela Guevara (sie heisst wirklich so und ist Demokratin) alles am Telefon klärte, ohne die Leiche zu sehen. Man muss sich bewusst sein, dass Richter große Macht haben und den Ausschlag geben können, ob ein Wahlergebnis anerkannt oder zurückgewiesen wird.

Wo ist Barack Obama?

Scalia Leiche wurde nicht mit dem Flugzeug nach Washington gebracht, obwohl die abgelegene Ranch einen kleinen Flugplatz hat, sondern quer durch die Randgebiete von Texas gekarrt, um einbalsamiert und verbrannt zu werden. Guevara fand es auch beim Tod der jungen Melaney Parker 2013 nicht der Mühe wert, eine Untersuchung zu veranlassen, obwohl sie voin einem Zug überrollt wurde. Die Richterin meinte, Parker hätte mehr beten müssen und ihr selbst habe Jesus gesagt, es sei Selbstmord gewesen. Bei Begriffen wie „Jagd“ und „Jagdausflug“ mag man sich zuerst etwas wie das Rothschild-Anwesen in Österreich vorstellen, doch die Ranch ist zwar gross und in offenem Gelände gelegen, jedoch auch sehr einsam. Der Hubertus-Orden traf sich 2010 auf der Ranch und wurde im heutigen Tschechien gegründet, was dann auch nahelegt, dass der Sitz seines US-Ablegers im Bohemian Club ist, zu dem auch die Bohemian Grove gehört. Bedenkt man aber, dass Scalia auch z.B. mit Dick Cheney Jagen ging, dann scheint er nicht unbedingt ein Vertreter von Geheimgesellschaften gewesen zu sein.

Q hat sich inzwischen mit Fotos vom King Tower in Shanghai gemeldet, was die meisten zunächst nichts sagt, doch von dieser Videobloggerin mit Postings über Edward Snowden in Verbindung gebracht wird. Heute gibt uns Q z.B. dieses „Rabbitcrum“ („Follow teh White Rabbit“ frei nach Alice im Wunderland): „How many top medical researchers found dead in past 5 years? Why is this topic relevant now? Why does the US taxpayer subsidize meds for the rest of the world?“ Dazu gehört auch: „What if cures already exist? What about the billions (public/private/govt) provided to fund cure dev? Sheep. These people are sick!“ Oder „Make sure the list of resignations remains updated. Important. When does big pharma make money? Curing or containing? Cancer/AIDS/etc. Mind will be blown by chain of command.“ Und zum King Tower erklärt er: „We love you. Trying to keep everyone positive. Someone in that building was arrested. The door was breached (hence the residue). Blew the window open.“ Und da viele wissen möchten, was denn nun mit Verhaftungen ist: „People asked for arrests. Gave one example. Just because you can’t see doesn’t mean it’s not ongoing. Trust the plan.“ Q wies einmal auf Snowden und John Perry Barlow hin, die beide der Freedom of the Press Foundation angehören; nun ist nach SecureDrop-(Whistleblower-Tool-)Programmierer James Dolan auch Barlow verstorben. Laut Q ist das United States Secret Service „on high alert“, was u.a. Schutz für Trump bedeutet.

Gegen die geplante Militärparade

Die Answer Coalition war immer eine ehrenvolle Antikriegsorganisation, die dort demonstrierte, wo andere noch nicht hinsehen wollten. Sie ist jedoch, wie man am Sujet oben sieht, längst in den Widerstand gegen Präsident Trump eingebunden, für den jede Gelegenheit genutzt wird. Dennoch muss man zwischen ihr und all den Soros-NGOs unterscheiden, die Obamas Politik auffallend leise hingenommen haben. Answer wird unter anderem vom Milliardär Tom Steyer unterstützt, der auch eine Kampagne für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump laufen hat. Es dürfte nicht überraschen, dass Steyer George Soros (der gerade den Brexit rückgängig machen will), auch dahingehend ähnlich ist, dass er ebenfalls die Demokraten fördert. Steyer und Soros sind nicht allein: „Five top donors – Michael Bloomberg, Warren Buffett, Pierre Omidyar, Tom Steyer and George Soros’s own son, Jonathan – are major funders of the left. Together, they have contributed at least $2.7 billion since 2000 to groups pushing abortion, gun control, climate change alarmism and liberal candidates.“

Bei Q und bei Kritik an den bisherigen Verhältnissen geht es immer auch um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen. Man kann dies am Fall von Laura Silsby sehen, die 2010 verhaftet wurde, weil sie 33 Kinder aus Haiti herausschmuggeln wollte; die Clintons setzten sich sehr für sie ein: „Laura Silsby is the former director of The New Life Children’s Refuge. Emails from her organization can be found in Wikileaks’ Hillary Clinton Email Archive discussing the NGO before her arrest. Silsby’s organization also appears in Clinton’s emails, soliciting donations for their ‚ministry.‘ The Refuge was founded by Silsby and Charisa Coulter, both attendees of the Central Valley Baptist Church in Meridian, Idaho. Silsby was reported to have a history of bad debts and unpaid wages.“ Silsby wurde zuerst von einem Anwalt vertreten, der im Verdacht stand, mit Menschenhandel zu tun zu haben; dies wurde u.a. via Daily Beast heruntergespielt: „The Daily Beast is a holding of American media conglomerate InterActiveCorp. Chelsea Clinton, Vice President of the Clinton Foundation and daughter of Hillary and Bill Clinton, sits on InterActiveCorp’s Board of Directors. The proximity of the Clinton family to the organization responsible for oversight and direction of The Daily Beast raises questions about the publication’s journalistic independence and their commitment to factual and ethical reporting on current events and topics of public interest. Given their slanderous and incorrect reporting on the Clinton-Silsby scandal, it seems clear that they do not hold these values in high regard.“

Song von June Shellene

Man kann kaum fassen, was Silsby jetzt macht: „Since her release from detention in Haiti, Laura Silsby has returned to Idaho. In 2015, she married and took the last name Gayler. Silsby is currently employed by software company AlertSense as their Vice President of Marketing. AlertSense works with the Federal Government on FEMA’s Integrated Public Alert & Warning System (IPAWS). One of IPAWS functions is to issue Amber Alerts during kidnapping events.“ Man kann bei Wikileaks sehen, welche der Clinton-Mails Silsby betreffen, die auf diesem Videoclip neben Hillary sitzen soll. Instrumentalisierte Protestierer, Filibusterer wie Nancy Pelosi und der Mainstream wollen nicht wahrhaben, dass die Clinton Foundation in Haiti nur Unheil angerichtet hat.

Man kann wohl auch die Obsession des Kinderkanals mit Sexualität unter dem Aspekt sehen, dass es hier eher um Pädophilie geht als darum, Kinder unverklemmt aufwachsen zu lassen (und es dreht sich um Islamisierung auch via Social Media). Während die Demokraten mit Dauerreden erreichen wollen, dass es mehr illegale Einwanderer gibt, bezeichnet das Weiße Haus Familiennachzug („chain migration“) als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Denn zu Ende gedacht bedeutet dies, dass man Einwanderung niemals mehr begrenzen kann, wenn jeder jeden nachholen kann, der irgendwie verwandt sein soll. Obwohl in den USA immer noch viele Menschen arm sind, benötigen um drei Millionen weniger Lebensmittelmarken als zu Obamas Zeiten. Da die deutsche Koalition dem Deep State gehört, den Trump bekämpft, brauchen wir uns nicht wundern, wenn z.B. die Bezieher kleiner Renten unter die Räder kommen. Die neue Regierung wäre wohl nie zustande gekommen, hätten die Soros-Spitzenkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz nicht eine Vereinbarung ausgehandelt, die unbegrenzte von der deutschen Bevölkerung finanzierte Zuwanderung zulässt.

PS: Die deutsche Bundesregierung gehörte auch zu den Unterstützern der Clinton Foudation.

