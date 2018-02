Auch bei uns: Drain the Swamp!

Mit der Parole „Drain the Swamp!“ bringt man in den USA auf den Punkt, welch tiefgreifende Veränderungen im politischen System notwendig sind. Auch die (instrumentalisierten) Gegner dieses Reinigungsprozesses werden treffend charakterisiert; wo wir immer noch Sätze benötigen, heisst es schlicht, etwas sei „virtue signaling“. Damit kann man all die Demos und Gegendemos bei uns gut beschreiben, mit denen die eigene vermeintliche Tugend unter Beweis gestellt werden soll (schön „bunt“ und „gegen Nazis und Rassisten“ also). Es reicht auf Dauer nicht, diesen Zustand zu beschreiben, auch wenn die politische Kraft fehlt, die Veränderungen durchsetzen kann. Dem Sumpf muss gemeinsam und entschlossen begegnet werden, statt sich über die Koalitionsfarce nur kritisch auszulassen. Aus deutscher Sicht mag es in Österreich besser laufen, doch auch diese Regierung muss erst unter Beweis stellen, dass sie kein Ableger des Deep State ist. Einerseits unternimmt der Mainstream alles, um ihren Handlungsspielraum zu beschränken, andererseits lässt sie selbst jedoch den hiesigen Sumpf unangetastet.

Bilder und Berichte aus Deutschland deuten in Richtung einer Eskalation, die weiter gediehen ist als in Österreich, wo „nur“ geschrien und geschimpft wird. In beiden Ländern verhalten sich aber die Menschen, die um einheimische Not und Justizwillkür wissen und keine Islamisierung wollen, im Grunde sehr brav und angepasst. Warum werden z.B. für „Flüchtlinge“(i.e. illegale Einwanderer) gebaute Wohnkomplexe nicht besetzt, um sie Wohnungslosen zu übergeben, von denen es in Deutschland eine halbe Million gibt? Und warum machen mitmenschliche Menschen, die Armen helfen, ihre individuellen Aktivitäten nicht in den sozialen Medien öffentlich? Auch das ist eine Kampfansage an den Sumpf, der verarmen lässt und Opfer einer an der Leine u.a. der Soros-Stiftungen hängenden Elendsindustrie ausliefert. Immer mehr Menschen wissen, dasss sie nicht nur von der Politik verraten werden, und doch bestätigen sie sich vor allem in dieser Wahrnehmung. Damit können sie nur diejenigen überzeugen, die sich noch wundern – nicht aber die, bei denen „virtue signaling“ noch wirkt.

Bundespräsident Van der Bellen bei Lichtermeer

Es geht immer darum, wer die Macht hat bzw. ob staatliche Strukturen so funktionieren, wie es verfassungsmässig vorgegeben wird. So viele Menschen machen die Erfahrung, dass ihre Rechte mit Füssen getreten werden und Beschwerden ins Leere laufen. Das bedeutet, dass es auch hierzulande einen Deep State gibt, der jedoch untrennbar mit jenem in den USA verbunden ist, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hat. Wir sollten wissen, was in Nordamerika passiert, jedoch nicht, indem wir dem Deep State-Mainstream vertrauen, sondern indem wir uns selbst schlau machen. Man sollte aber nicht passiv zusehen und abwarten, sondern die Kräfte unterstützen, die in Europa für Veränderung und Befreiung kämpfen. Wenn Politiker, Behörden, Medien legitime Anliegen ignorieren, kann man nur eines tun – sich mit anderen verbünden, gemeinsam demonstrieren, gemeinsam anderen helfen, sie auch mit demonstrativer Solidarität schützen. Wir sind stets auch mit Arroganz einer geborgten Macht von Leuten konfrontiert, die meinen, sie müssten uns nicht ernstnehmen, sie könnten uns ignorieren.

Und es wird oft alles ins Gegenteil verkehrt, etwa wenn die mit Pussyhats ausstaffierten Omas gegen Rechts unter Stichworten wie gegen „gelenkte Demokratie“ und „wir lassen uns nicht ins Mittelalter putschen“ gepusht werden. Anführerin Susanne Scholl war ORF-Korrespondentin in Moskau, i.e. an der Leine des US-Deep State, sodass man ihren Aktivismus einordnen kann. In Wahrheit vertritt sie „gelenkte Demokratie“ und „Mittelalter“, denn sie ist natürlich auf den Willkommens- sprich Islamisierungstrip. Wenn Medien wie der „Standard“ (Bilderberger, Project Syndicate-Soros) dauernd über Burschenschafter und die FPÖ schreiben, so ist das nicht ganz falsch, dient aber dazu, ein Abweichen von der Migrationsagenda zu sanktionieren. Und blendet aus, dass NS-Erbe in der Justiz, in der Fürsorge, in der Ärzteschaft, in der Psychiatrie, unter Beamten usw. mit dramatischen Folgen für Hunderttausende fortbesteht. Wäre dies aber angemessen Thema, wäre die Bereitschaft der Bevölkerung, ihre Mitmenschen zu schützen so überwältigend, dass sie für die Islamisierungsagenda nicht mehr empfänglich ist.

Nach dem Memo

Wenn wir Dustin Nemos lauschen, wird klar, dass der Deep State nicht nur in medialer Abwertung der Trump-Präsidentschaft sichtbar wird. Der Videoblogger spricht Ermittlungen im Bereich Menschenhandel und Pädokriminalität an, was vielleicht nachvollziebar macht, dass organisierter Missbrauch bei uns bis dato keinerlei Folgen hatte, auch wenn er bekannt wurde. Wenn der Bundespräsident und andere die verstorbene „Flüchtlingshelferin“ Ute Bock ehren, hat es auch damit zu tun, dass sie als brutale Heimerzieherin Pädokriminalität deckte und Opfer selbst vor wenigen Jahren noch als unglaubwürdig bezeichnete. Der Whistleblower QAnon wies einmal darauf hin, dass die „guten“ Menschen in der US-Politik befreit werden – das sind diejenigen, die wegen ihrer Integrität erpresst werden und nicht deshalb, weil sie Sex mit Kindern haben. Man beachte auch, dass ein Sonderzug mit republikanischen Abgeordneten auf dem Weg zum Greenbrier Resort, das auch eine Continuity of Government-Einrichtung aufweist, durch einen Müllwagen gestoppt wurde (inzwischen gab es noch einen Zugsunfall). Die auch bei uns beachtete Superbowl ist übrigens ein Magnet für Menschenhandel, wie man kritischen Berichten in den USA entnehmen kann.

Wenn der Deep State versucht, Donald Trump aus dem Amt zu jagen, indem behauptet wird, er sei nicht geschäftsfähig, erinnert dies an die in Österreich berüchtigte Sachraubwaltermafia, die ihre Opfer (zehntausende!) zwangsentrechtet, um ihren Besitz zu stehlen und sie mundtot zu machen. Die kriminellen Netzwerke bestehen aus Anwälten, Richtern, Ärzten, Psychiatern, Beamten usw. und wurden z.B. vom früheren Justizminister (und Vizekanzler) Wolfgang Brandstetter gedeckt, den die ÖVP jetzt in den Verfassungsgerichtshof entsenden will. Die Abwehr- und Zudeckmechanismen samt schweigendem Mainstream sind die gleichen wie bei Pädokriminalität, die ebenfalls nur manchmal als „Einzelfall“ aufpoppt. Ein weiteres Indiz dafür, dass man Kanzler Sebastian Kurz eventuell doch dem Deep State angehört, ist seine Mitgliedschaft im European Council on Foreign Relations – Soros). Es ist aber immer notwendig, viele Indizien zu bewerten und sich nicht nur auf wenige zu beschränken. Während der Mainstream das am Freitag veröffentlichte FISA-Memo herunterspielt und weiter Trump attackiert, ist bereits die Rede davon, dass weitere Memos folgen. Aus deutscher und österreichischer Sicht muss man sagen, dass ein Ende der US-Demokraten Auswirkungen auf SPD und SPÖ haben wird und das gut ist, denn so werden die letzten anständigen Genossen frei von der derzeit noch massiven Einflussnahme des Deep State. Martin Schulz ist ebenso ein Soros-Mann wie Christian Kern; an Soros‘ Leine hängen unzählige Gruppen wie Black Lives Matter, „Flüchtlings“-Organisationen jeder Art und eine „Antifa“, die schon mal Züge blockiert.

Trump-Tweet vom 5.2.2018

Seitens der US-Demokraten wird sogar vor Terroranschlägen als Folge der Memo-Veröffentlichung gewarnt (oder dies angekündigt?), und die CIA droht Trump via TV. QAnon postete einmal lapidar „Time to play, Dopey. Black Forest.“ und das Rätselraten setzte ein. Trump bezeichnete den festgenommenen saudischen Prinzen Alwaleed einmal mit „Dopey“, doch Black Forest weist darauf hin, dass die Rothschild-Familie Grundbesitz in Österreich in der Größe Manhattans an die Prinzhorn-Familie verkauft hat, deren Geschäfte Cord Prinzhorn tätigt, der sowohl die NEOS als auch die Kampagne von Bundespräsident Alexander Van der Bellen unterstützt hat. Bekanntlich wurden die NEOS 2015 bei der Wiener Gemeinderatswahl von Tal Silberstein beraten, der dann als Berater von Kanzler Christian Kern Van der Bellens Kampagne half. Silberstein arbeitete lange für Stanley Greenberg, der 2008 mit John Podesta und George Soros die Machtübernahme in den USA plante. Kern rühmte sich übrigens im Wahlkampf 2017 enger Verbindungen zu Soros, doch auch seine Connection und die seiner Frau zu Martin Schlaff ist erwähnenswert, wobei Schlaff auch Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer verbunden ist.

QAnon zum Verkauf des Rothschild-Besitzes

Wenn Präsident Trump siehe Tweet den demokratischen Abgeordneten Adam Schiff (House Intelligence Comitee) kritisiert, weil er vertrauliche Informationen sofort leakt, sollte uns dies an den Abgeordneten Peter Pilz erinnern, über den z.B. Geheimdokumente aus dem Bereich des Verteidigungsministeriums an die Öffentlichkeit gelangten. Bezeichnend ist, dass nie versucht wurde, ihn vor Gericht zu bringen, die Justiz aber seinen Desinformationen etwa über Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos folgte, der keine Marionette des Deep state sein wollte. Mehr zu Verwicklungen von Adam Schiff findet man hier; der erwähnte Ex-Justizminister Brandstetter, der Verfassungsrichter werden soll, deckte Druck auf Darabos und Schikanen gegen mich. Es ist bezeichnend, dass ich verfassungswidrige Zustände in der Landesverteidigung aufzeigte, was der Verfassungsrichter in spe (als Knecht des Deep State?) offenbar verwerflich fand. Stünde das Heer unter österreichischer Kontrolle, wäre die Agenda der Masseneinwanderung aner kaum durchgezogen worden. Wie sehr alles zusammenhängt, sieht man auch daran, dass der mit Soros verbundene Anwalt der Demokraten Marc Elias das dem FBI untergejubelte Anti-Trump-Dossier letztlich in Auftrag gab. Dies führte zur Überwachung des politischen Gegners, über die Präsident Obama der geplanten Nachfolgerin Clinton dann berichten konnte.

