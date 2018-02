120db oder: Feminismus von rechts?

In Alternativmedien, die meist als „rechts“ eingeordnet werden, feiert man(n) gerade eine „neue Frauenbewegung“ aus Deutschland, die den Hashtag #120db verwendet. Dies steht für 120 Dezibel und soll der Lautstärke eines Taschenalarms entsprechen. Dass es sich um eine Initiative der Identitären handelt, für die sonst eher Männer auftreten, ist schon an der Machart eines vielgeklickten Videos ersichtlich. Bevor die Aktion abgewertet wird, sollte man (und frau) sich fragen, wo denn die bisherige Frauenbewegung geblieben ist, auf die sich Frauen seit dem Sommer 2015 nicht mehr verlassen konnten. Während zuvor üblich war, Probleme zu benennen, musste importierte Gewalt aber mit Hashtags wie #ausnahmslos verschleiert werden. Tatsächlich gab es keine Aktivitäten mit dem Ziel, die Situation für Frauen sicherer zu machen und bei der Gelegenheit auch gleich Ansprüche zur Unterstützung z.B. von armen Müttern anzumelden. Wie der Staat mit meist männlichen illegalen Einwanderern umzugehen hat, wurde von „Feministinnen“ nie in Frage gestellt.

Wer dabei ausscherte, riskierte es, von einer Szene geächtet zu werden, die – wen überrascht das noch – ebenso wie die gesamte künstlich geschaffene Zivilgesellschaft an der Leine von George Soros hängt. So muss man auch alles einordnen, was sich an Proteste in den USA anschliesst bzw, diesen nachempfunden wird. Somit gibt es ein paar kritische Kommentare in der „Emma„, gelegentlichen Aufschrei von „Terre des Femmes“ und viele Frauen, die in ihrem Umfeld nicht mehr sagen können, was sie denken, da sie sonst als „rechts“ gebrandmarkt werden. Dabei kann man vieles nicht mehr anders denn als Islamisierung bezeichnen, für die Mädchen von heute als Bräute von morgen zugerichtet werden siehe Propaganda im KInderkanal. Frauenrechte erkämpfen hat einmal bedeutet, dass Frauen all das tun können, was sie wollen, ohne daran gehindert zu werden unter dem Vorwand, keine Männer zu sein. Nun aber schweigen „Feministinnen“ zu Übergriffen, Gewalt, (Patriarchats-) Propaganda, Polygamie und FGM, als ob es sich nicht um klassiche frauenpolitische Themen handeln würde.

Kundgebung in Kandel

Als ein Gewaltopfer in Kandel spricht, stehen auf ihrer Seite keine Frauen mit Pussyhats, doch es gibt eine Gegenkundgebung, die es nach Kräften ausbuht. Man muss sich fragen, ob diese Leute den Verstand vollkommen verloren haben, wenn sie sich dazu hinreissen lassen, vielfältige Formen von Gewalt zu rechtfertigen. Eine Gewalt, die bedeuten kann, selbst überfallen zu werden, die in jedem Fall aber heisst, dass man sich im öffentlichen Raum nicht mehr frei bewegen kann. Und die man von allem unterscheiden muss, was von „länger hier Lebenden“ ausgeht, da es kein Recht auf Asyl für illegale Einwanderer gibt, sondern man um sein Leben ins Nachbarland rennt, in dem man sich anzupassen hat. Auf der anderen Seite tun junge Identitäre so, als habe es vor 2015 keine Gewalt gegen Frauen gegeben, als sei keine Frau zutiefst erschüttert und traumatisiert noch mehrmals traumatisiert worden, weil sich manche auf die Seite des Täters stellten bzw. die Justiz diesen freisprach. Und es ist auch nicht so, dass jede Frau jeden Moment außerhalb der eigenen vier Wände Angst haben muss, ihr könne etwas zustoßen.

Während Frauen aber früher Zeit hatten (auch voneinander) zu lernen, läuft diese uns jetzt davon, weil wir unsere Rechte gemeinsam verteidigen müssen. Wir können nicht warten, bis junge Frauen kapieren, dass es Diskriminierung in der Arbeitswelt gibt oder dass sie als eifrige Welcomerinnen begreifen, dass sich Frauen mit Kindern an der Hand vielleicht auf besondere Art in einem von muslimischen Männern dominierten Straßenbild schutzlos fühlen. Verteidigt werden muss das Recht jeder Frau so zu leben, wie sie es will, ohne eingeschüchtert zu werden und auch ohne arm zu sein, ohne wohnungslos zu werden, was ja auch immer öfter Frauenschicksal ist. Wer aufrichtig ist, wird eingestehen müssen, dass Frauen (und Männer) in vielem gegenüber Merkels Gästen krass benachteiligt werden und dass genau dies Absicht ist. Zuerst wurde #120db nur abseits des Mainstream erwähnt, doch inzwischen geht z.B. die ARD darauf ein. Dabei ist es auch eine Reaktion darauf, dass Protest und Aktionen von Gruppen besetzt waren, die es gewohnt sind, Demos anzumelden, Redner zu finden, Transparente und Flugblätter herzustellen.

Wer sich daran nicht aktiv beteiligt, hat schon bisher die Deutungshoheit an andere abgegeben, doch dies wird ausgenutzt, um die Agenda der Masseneinwanderung zu unterstützen, um Frauen einzulullen. Wer nicht mitspielen will, muss neue Gruppen gründen, wie das in Deutschland ja auch abseits der Identitären, aber eben auch abseits der Frauenbewegung geschieht. Es dürfte einfacher sein, klaren Kopf zu behalten, wenn man nicht oder nicht mehr Teil der Demokultur ist, doch dann muss alles von unten neu aufgebaut werden. Dank Social Media ist es jedoch einfach zu mobilisieren, was allerdings auch für demonstrative Störaktionen gilt. Wie leicht der Bannstrahl des Mainstream auch seit Jahren für prononcierte Positionen bekannte Personen trifft, sieht man bei Lisa Fitz: „Wegen eines neuen Songs über angebliche finstere Machenschaften in Finanzwelt und Politik steht die Kabarettistin Lisa Fitz in der Kritik. Die Botschaft des Liedes ‚Ich sehe was, was du nicht siehst‘ spalte die Gesellschaft, sagte die Expertin für Verschwörungstheorien, Giulia Silberberger. Kritik an Politik, Gesellschaft und Korruption sei wichtig. Doch diese Kritik sei zu einfach, zudem sei sie nicht konstruktiv. ‚Wir brauchen Aufklärung und Solidarität“, sagte Silberberger, Geschäftsführerin von ‚Der Goldene Aluhut‘, einer Berliner Initiative gegen Verschwörungstheorien.“

Als Sektenaussteigerin entscheidet sich Silberberger kaum von anderen vermeintlichen Aufklärern, da auch sie faktenbasierte Diskussion scheut. Lisa Fitz spottet in ihrem neuen Song gerade über die Frauen, die sich für nichts interessieren, lieber neue Klamotten kaufen und glauben, dass sie ein höheres Wesen rettet. Denn sie recherchiert, was sie mittlerweile von den meisten in der Kabarettszene unterscheidet, die dafür schon mal wie ein Jan Böhmernann gehypt werden. Hören wir Frauen im Parlament zu, wirken sie oft oberlehrerinnenhaft, was auch zu ihrer Rolle bei der Forderung nach Internetzensur passt. Es ist ein RIesenunterschied, ob eine Frau etwas selbst herausfindet, sich Gedanken macht, Argumente und Fakten abwägt oder wenn sie einer vorgegebenen Linie folgt. Zu dieser Linuie gehört nicht nur, illegale Einwanderung zu begrüssen, sondern auch, sich auf die Seite von Hillary Clinton zu schlagen, weil Donald Trump ja so ein arger Macho ist – auf diese Weise verstehen sie jedoch gerade als „linke Superfeministinnen“ nicht, was in den USA und in Europa los ist.

PS: Während bei uns Frauen mit Kopftuch hofiert werden müssen, protestieren sie im Iran nun auch offen dagegen.

PPS: Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert; nun suchen die Kater Baghira und Gandalf und ich DRINGEND ein neues Quartier, bevorzugt in Wien oder Wien-Umgebung. So kann ich die von euch geschätzte Arbeit auch viel effizienter und mit euch gemeinsam fortsetzen, denn nachdem ich meine Wohnung in Wien verloren habe, bin ich auf dem Land gelandet. Wer etwas für mich hat oder weiss hilft mir damit sehr. Auf den Wunsch vieler treuer Leserinnen und Leser hin ist finanzielle Unterstützung jederzeit willkommen: Alexandra Bader, Erste Bank BLZ 20111, BIC GIBAATWWXXX, IBAN AT592011100032875894. Ihr erreicht mich unter 06508623555, alexandra(at)ceiberweiber.at und ich bin auf Facebook und Twitter (cw_alexandra)

Advertisements