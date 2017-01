Maidan in Washington?

Wenn die durch „Otpor“ in Serbien bekanntgewordene schwarze Faust erscheint, deutet alles auf einen Regime Change-Versuch rund um die Inauguration von Donald Trump hin. Tatsächlich inseriert eine Schattenfirma namens „Demand Protest“ in einigen US-Städten in Zeitungen, um bezahlte Demonstranten zu rekrutieren und verwendet dabei das Logo von „Otpor“. Nicht ohne Grund warnt der russische Präsident Wladimir Putin, dass die Trump-Gegner einen zweiten Maidan inszenieren wollen. Ihn erinnern die Angriffe auf den kommenden Präsidenten und die Art, wie Gegner kreiert und mobilisiert werden an Kiew im Frühjahr 2014.

Diese Parallelen haben zwar viele seit der US-Wahl gesehen, jedoch berichtete der Fake News Mainstream nicht darüber, da er ja die Rolle eines Einpeitschers übernimmt. Deshalb gibt es auch noch viele, die nicht verstanden haben, wie Regierungen unter Druck gesetzt und schliesslich gestürzt werden und welche Elemente dabei zusammenspielen. Die Webseite von Demand Protest wurde erst im Dezember 2016 angemeldet und bietet einen umfassenden Leistungskatalog, wenn auch keine Details verraten werden und man nicht weiss, wer dahinter steckt (aber an Regime Changer denken muss): „From grassroots organizations to advocacy groups, we seed the narratives and gather the audience you desire. When your strategy demands paid protest, we organize and bring it to life.“

Oben: USA, Serbien, unten: Georgien, Ukraine

Beim Stichwort „Intelligence“ lesen wir: „Our operatives can embrace and steer existing organizations, providing you valuable insights about those involved and their future actions.“ Unter „Deniability“ wird versichert, dass alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um den Auftraggeber geheim zu halten, sodass er jede Verbindung leugnen kann. Drei Reaktionen anonymer Klienten finden wir auf der Webseite, unter anderem von einer nicht genannten Präsidentschaftskampagne: „We have seen some tremendous changes as a result of our first two campaigns. It was astonishing to watch operatives ǵo above and beyond, sometimes to their own detriment, to drive our story with the public…“ Es muss sich um ein Land handeln, in dem es drei Wahlgänge gab, bis der Präsident feststand, und „Demand Protest“ lenkte die gekauften Aktivisten so gut, dass sie sich einschliesslich Selbstschädigung engagierten.

Mir fiele da als erstes Österreich ein, wo nach dem ersten Wahlgang eine Stichwahl zwischen Alexander Van der Bellen („unabhängiger“ Grüner und Kandidat der Globalisten) und Norbert Hofer zwischen der FPÖ stattfand, die der Verfassungsgerichtshof aufhob und die am 4. Dezember 2016 wiederholt wurde. Es ist natürlich spekulativ, aber aus den Kampagnen beider Lager war im Grunde die Luft draussen, doch die Van der Bellen-Leute schafften es, in den letzten Wochen alles zu mobilisieren. Es würde auf jeden Fall in so ein Schema passen, da exakt der gleiche Typus für die Wahl des NATO-Kandidaten gewonnen wurde, den man in den USA gegen Trump aktiv sieht. Bei den Unterstützern Van der Bellens finden wir Persönlichkeiten, die den Bilderbergern, der Marshall Plan Stiftung, der Trilateralen Kommission, dem Forum Alpbach usw. zuzuordnen sind.

Was in den USA geschehen soll, wird in Europa verstärkt, wie man etwa am „Women’s March“ am 21. Jänner in Wien sehen kann, zu dem unter anderem die „Neue Linkswende“ aufruft (die vor der österreichischen Präsidentenwahl schnell noch unter dem Motto „F*ck Hofer“ auf die Straße ging). Dass mit verdeckter Vorgangsweise auch gemäßigte Gruppen radikalisiert werden, zeige ich hier anhand des Dachverbandes Frauenring, der auch zum „March“ einlädt. Bei der Medienberichterstattung fällt auf, dass sie in Deutschland und Österreich noch mehr pro Obama und Clinton und contra Trump ist als in den USA selbst. Da in den Vereinigten Staaten Alternativmedien eine grössere Rolle spielen als bei uns, wissen viele etwas mit Anspielungen auf George Soros und Otpor anzufangen und es ist für sie stimmig, dass Demonstranten per Inserat angeheuert werden.

Aktivisten per Inserat gesucht

„Project Veritas“ recherchiert undercover und dokumentiert dies per Video; so kam die Initiative „Antifaschisten“ in Washington DC auf die Spur, die beim „Deploraball“ am Abend vor der Inauguration Buttersäure in die Ventilation schütten wollen. Im verlinkten Video sieht man auch, wie „Say it loud, say it clear, refugees are welcome here“ in den USA abgewandelt wird: „No hate, no fear, immigrants are welcome here“. Man beachte, dass auch „refugee“ und „immigrant“ austauschbar sind, da es auf beiden Seiten des Atlantiks um das Forcieren illegaler Einwanderung geht. Wenn diese nicht gestoppt wird, werden gerade denen die Existenzgrundlagen entzogen, die dazu gebracht wurden, alle willkommen zu heißen, also den Millenials, die sich zu sehr auf das verlassen, was via Social Media gepusht wird. Das „Project Veritas“ begab sich auch unter jene Aktivisten, die den öffentlichen Verkehr in Washington blockieren („shut down“) wollen.

Dies geht natürlich weit über zivilen Ungehorsam hinaus, wie „Project Veritas“ feststellt, das die Ergebnisse seiner Recherchen dem FBI übergibt. DisruptJ20 fungiert als Dachorganisation für zahlreiche Gruppen, die bei ihrem Protest unterschiedlich weit gehen. Auch HIghways und Brücken stehen im Visier, obwohl die National Guard alles unternehmen wird (oder unternehmen müsste), um den Zugang zur Stadt und Sicherheit für alle zu gewährleisten. Offenbar als Kanonenfutter sollen Arme und Obdachlose mobilisiert werden, denen man Essen geben soll, um sie dann bei Aktionen einzusetzen. Mac Slavo analysiert die Lage vor dem 20.Jänner und schreibt einleitend: „It isn’t just that Donald Trump routinely thumbs his nose at the establishment, insults media figures he sees as unfair and bucks conventional wisdom. It is that President-elect Trump is defying the will of the deep state, military industrial complex base of ultimate power in the United States. That is why he is treading dangerous waters, and risks the fate of JFK. Trump publicly dissed the intelligence community assessments on Russian hacking; they retaliated with a made up dossier about the alleged Trump-Putin ‘golden shower’ episode.“

Slavo sieht das „Dossier“ als „letzte Warnung“ der CIA und des Schattenstaates an Trump, wobei es auch deshalb absurd ist, weil Trump nicht in so simple Fallen geht. Der Publizist Roger Stone, der an einem Buch über Trumps Wahlkampf arbeitet, meint unter Berufung auf einen der Trump-Securities, dass der Ex-Polizist das Angebot des Gastgebers bei einer Miss-Wahl in Moskau 2013 zurückgewiesen hat, Frauen aufs Zimmer zu schicken. Donald Trump reagierte auf diesen Versuch, indem er seine Suite extra außen bewachen liess, da er sich der Gefahr bewusst war, dass man ihn kompromittieren könnte. Natürlich werden Medien nicht müde, absurde Venusfallen-Geschichten zu spinnen und zugleich so zu tun, als ob nur russische Geheimdienste Sex als Waffe einsetzen. Slavo kritisiert, dass Trump verbal oft übers Ziel hinausschießt, sieht ihn aber in Gefahr, weil er wie Eisenhower und Kennedy den Deep State und die Geheimdienste zurechtstutzen will.

„Demand Protest“ mit der Otpor-Faust

Und er schreibt: „Riots at the inauguration, or in cities throughout the country are possible, maybe even likely, as is an attempted assassination. Even if this scenario is a long shot, and taboo to even discuss, the role of the CIA in past coups, revolutions and uprisings is enough to warrant taking precautions. There is an element of chaos present during this unprecedented transfer of power to the 45th president, and a wounded animal in the defensive-attack posture. If you are at a protest, either as a participant, or as an observer, remain aware of the larger actions of the crowd, identify potential provocateurs and stay away from points of potential violence. Police could use anti-riot gear and spray the crowd, fire rubber bullet, use microwave heating or auditory devices, make mass arrests, or block off large portions of the city.

If anything significant happens, use any available phone or camera to film it, but be prepared for confiscation or technologies to wipe phones. An EMF shielded bag could block this; live stream or upload instantly to as many video platforms as possible, but they have been known to jam cell phone signals at mass gatherings and demonstrations. Make copies and store a physical copy, and several back-ups. If you are at home, do not wait for the all clear signal from the authorities, shelter in place and prepare to ride out a storm, if something sensational or deadly takes place and panic spreads. Do not trust the media; and try to take notice if a coup has taken place, and constitutional authority subverted.“ Natürlich gibt es auch Menschen, die sich denen in den Weg stellen, die Chaos verursachen wollen, etwa die Bikers for Trump, die sich als Schutz für den Präsidenten und seine Anhänger verstehen.

Auch Anti-Trump-Statements von Demokraten oder „Celebrities“ tun ihre Wirkung und ebenso Aktionen, die sicher gewaltlos sind wie das Stricken von pinken Mützen unter dem Motto „Pussyhat“, weil über alles groß berichtet wird. Wer die Seite von „Pussyhat“ anklickt, wird dazu aufgefordert, bei der „Pussyhat Revolution“ mitzumachen – das klingt schon fast nach Pussy Riot, einer Front der USA gegen Russland, die auch mit „Otpor“ und Co. verbunden ist. Barack Obama legte Trump nicht nur einen Stein nach dem anderen in den Weg, sondern rief de facto zu Widerstand gegen den Nachfolger auf, wie David Battistella bemerkt: „Obama said at a joint news conference with German Chancellor Angela Merkel. And I suspect that there’s not a president in our history that hasn’t been subject to these protests. So, I would not advise people who feel strongly or who are concerned about some of the issues that have been raised during the course of the campaign, I wouldn’t advise them to be silent.'“

Regime Change unter dem Zeichen der Faust in vielen Ländern

In der Migranten-Zeitschrift „Das Biber“ wird Otpor zwar als „Umsturz-GmbH“ bezeichnet, dann aber verharmlosend beschrieben: „Geld verlangt Srdja Popović für die Beratungsdienste nicht. ‚Wir machen diese Arbeit aus purer Überzeugung. Natürlich würde es nicht ohne Sponsoren funktionieren‘, sagt er. Während der serbischen Revolution im Jahr 2000 war die U.S.-Regierung der Geldgeber für die Otpor-Aktionen. Denn das Organisieren und Bereitstellen von Plakaten, Fahnen, Suppenküchen und Zeltlagern war nicht ganz billig. Auch die serbische Diaspora spielte eine große Rolle bei der Finanzierung von Otpor. Trotzdem muss sich Srdja oft den Vorwurf der zu engen Bindung an das in Serbien unbeliebte Amerika gefallen lassen. Etwas, das ihn noch immer sichtlich in Aufruhr versetzt. ‚Natürlich ärgern mich diese Vorwürfe. Die USA gehören zu unseren Helfern, aber das heißt noch lange nicht, dass ich mir sagen lasse wie, wann und wo ich etwas zu tun habe‘, erklärt er energisch.

Popović: ‚1999 wäre meine Mutter fast in den NATO-Bomben gestorben, sie ist nur knapp entkommen. Sechzehn ihrer Kollegen hatten kein Glück. Alles Menschen die ich gut kannte. Wie kann man dann glauben, dass gerade ich mich von den U.S.A instrumentalisieren lasse?‘ Heute finanzieren laut dem Revolutions-Consulter vor allem private Spenden die Arbeit von Canvas.“ Diese Organisation gründete er 2003: „Seitdem klopfen immer öfter oppositionelle Bewegungen aus aller Welt an, um sich die Tipps und Tricks zu holen. Immerhin ist der Mann ein Profi….100.000 Meilen hat Srdja alleine 2011 mit dem Flugzeug zurückgelegt. Der junge Serbe ist weltweit als Berater gefragt.“ Und es klingt geradezu bewundernd: „Mehr als hundert Personen wurden bis heute von Srdja und seinen zwei Kolleginnen geschult. Auch die Initiatoren der sogenannten Rosen-Revolution in Georgien (2003), der Orangen Revolution in der Ukraine (2004) oder der Zedern-Revolution in Libanon (2005) machten sich laut Popović die Erfahrungen von Otpor zunutze. Auch einige ägyptischen Revolutionsführer besuchten kurz vor dem Showdown am Tahrir Platz ein Training in Belgrad. Das Otpor-Markenzeichen, ein Plakat der geballten Faust, tauchte daraufhin in den Demonstrationsumzügen auf.“

Tony Cartalucci hingegen lüftet den Schleier, wenn er schreibt: „Amongst CANVAS’s current „partners“ are the Albert Einstein Institution, Freedom House, and the International Republican Institute (IRI). The IRI includes amongst its board of directors John McCain, Lindsey Graham, and Brent Scowcroft. When John McCain says ‚We should have seen this coming,‘ in regards to the unrest in Egypt, he obviously isn’t talking about himself since he helped make it happen. See with your own eyes, the absolutely shameless hoax foisted upon you, the general public, by your corporate owned mainstream media, the US State Department, and all the disingenuous leaders who have feigned ignorance and surprise over the premeditated and meticulously planned unrest still unfolding throughout the Middle East today, and NEVER believe a word they say again.“ Bekanntlich spielt McCain, der Russland mit Krieg droht, beim Fake-„Dossier“ über Trump eine wichtige Rolle, ist also wieder einmal in Sachen Regime Change unterwegs.