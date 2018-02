Globaler Widerstand gegen den Deep State

An der Aufregung über die deutschen Koalitionsverhandlungen merkt man, dass viele das Konzept des Deep State immer noch nicht verstehen. Hingegen meinen sie, die SPD habe CDU und CSU in die Knie gezwungen und kramen dafür auch Klischeevorstellungen von Sozialismus hervor. Man kommt weiter, wenn man die Entwicklung der SPD, aber auch der SPÖ mit den Demokraten in den USA in Verbindung bringt und nach Einfluss des Deep State fragt. Dieser wird z.B. dann sichtbar, wenn jedwede Begrenzung von Einwanderung abgelehnt wird oder wenn Außenminister Sigmar Gabriel keine Termine mehr wahrnimmt und ihn Nachfolger Martin Schulz z.B. bei der Münchner Sicherheitskonferenz vertreten soll (wenn er nicht verzichtet). Dass Schulz Soros/Deep State ist, erkläre ich hier auch aufgrund einer persönlichen Begegnung im Wahlkampf 2014, wo er beim Thema verdeckter Einfluss auf die Sozialdemokratie Panik bekam. Die Münchner Sicherheitskonferenz müssen wir auch deshalb beachten, weil dort versucht werden wird, den Narrativ gegen Russland zu verstärken. Da Präsident Trump Gegner des Deep State ist, soll Deutschland eine Führungsrolle in der NATO übernehmen.

Der Whistleblower Q postete jüngst einiges zum Bereich Big Pharma, was erwartungsgemäss viele dazu anregt, selbst zu recherchieren. Auf Twitter wird z.B. auf den Abschuss der malaysichen Boeing (Flug MH17) 2014 in der Ukraine hingewiesen, da 100 Personen an Bord waren, die an einer AIDS-Konferenz in Melbourne teilnehmen wollten. Es waren Top-Forscher, wie wir damals aus Medien erfahren konnten: „The researchers, health workers and activists were on their way to the International AIDS Conference in Melbourne. Among the victims planning to attend was Dutch national Joep Lange, a top AIDS researcher and former International AIDS Society president. Briton Glenn Thomas, a spokesperson for the World Health Organization and a former BBC journalist, was also on flight MH17.“ Da Massenmedien unter Deep State-Kontrolle sind, machte z.B. der „Spiegel“ auch sofort Wladimir Putin verantwortlich, wobei inzwischen diverse Anti-Trump-Titel alles toppen: „Wer ist verantwortlich für den Abschuss von MH17? Russland ganz sicher nicht, sagt Wladimir Putin. Der Präsident leidet an wahnhaftem Wirklichkeitsverlust – und mit ihm das ganze Land. Dagegen helfen auch keine Sanktionen.“ Nebenbei bemerkt ist es auch schlechter Journalismus vom Abschuss von „MH17“ zu sprechen, da es sich um die Flugnummer handelt und eine Boeing 777-200 der Malaysia Airlines gemeint ist.

QAnon am 8.2.2018 zu Big Pharma

Es versteht sich von selbst, dass der Mainstream immer wieder versucht, Trumps Geisteszustand zu bezweifeln oder andere Politiker, die keine Marionetten sein wollen, mit Begriffen wie „phobisch“ belegt. Dabei wird bewusst ausgeblendet, dass Trump sich taktisch und rational verhält, wie man z.B. am Scheinangriff auf eine syrische Basis im April 2017 sehen konnte. Auch verbale Drohgebärden in Richtung Nordkorea sollte man eher in die Kategorie Schwanzvergleiche einordnen, da so vorgeblich Aktivität entwickelt wird, ohne militärische Handlungen folgen zu lassen. Die beginnenden Olympischen Winterspiele sollten wir beobachten, da Russland-Bashing 2014 während der Spiele in Sotchi davon ablenkte, dass in der Ukraine ein Regime Change durchgeführt wird. Dabei spielte u.a. der US-Senator John McCain eine Rolle, der auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz aufzutreten pflegt. Es dürfte nicht überraschen, dass wir auch George Soros in München antreffen können bzw. er seine Finger in der Ukraine im Spiel hatte. Bei der Ukraine müssen wir auch an Monsanto und den Internationalen Währungsfonds denken. Wenn wir dem geopolitischen Blog X22 Report (siehe auch Video „The Deep State Strikes Back“) folgen, so wird hier eine False Flag Operation befürchtet, die Medien für Wochen beschäftigt.

Q schrieb zu Big Pharma auch: „Make sure the list of resignations remains updated. Important. When does big pharma make money? Curing or containing? Cancer/AIDS/etc. Mind will be blown by chain of command.“ MIt der Befehlskette kann nur Präsident Trump gemeint sein, der immer die Hoffnungen von Impfskeptikern und jenen Menschen auf sich zog, die davon ausgingen, dass wichtige Medikamente unter Verschluss gehalten werden: „What if cures already exist? What about the billions (public/private/govt) provided to fund cure dev? Sheep. These people are sick!“ Q weist gerne darauf hin, dass wir bereits mehr wissen, als uns bewusst ist, denn tatsächlich ist einiges in den Nachrichten begraben. So entdeckte ich, nur weil ich einem Link zu einem anderen Thema folgte, einen Bericht zum Mord an Barry und Honey Sherman im Dezember 2017. Der Multimilliardär Sherman war der CEO des kanadischen Pharmaunternehmens Apotex, das zu den Weltmarktführern im Bereich Generika gehört und gegen Patente auftritt. Sherman und seine Gattin wurden erhängt vom Makler aufgefunden, den sie mit dem Verkauf ihres Hauses beauftragt hatten; obwohl bald klar war, dass es kein Selbstmord war, bleibt der Tod der beiden rätselhaft, da sie ihren Mörder selbst hereinließen.

Bericht u.a. zum Tod der Shermans

Der Wikipedia-Eintrag von Apotex zeigt Verbindungen zu Haiti, Kenia und der AIDS-Forschung: „In September 2014, in response to the spread of the chikungunya virus in Haiti, Apotex worked with the humanitarian organization Direct Relief to donate more than $2.2 million in medical aid to the country. In 2009, Apotex began providing medicines to the Mully Children’s Family Foundation, an organization located outside of Nairobi, Kenya that is dedicated to rescuing and supporting orphaned and homeless children. Thus far, Apotex has provided three shipments of medications to the Foundation.“ Wie zu erwarten arbeitet die Clinton Foundation mit Direct Relief zusammen: „The Clinton Foundation has supported Direct Relief’s work for years, including the recovery efforts after the 2010 Haiti earthquake and the response to the Ebola epidemic in West Africa in 2014. In the response to the Caribbean hurricanes this year, the Clinton Foundation has helped to coordinate and advise the team at Direct Relief.“ Manche gehen schon so weit, den Tod der Shermans dem „Clinton Body Count“ hinzuzufügen. Schliesslich gibt es auch einen direkten Konnex zwischen Apotex und der Clinton Foundation. Es passt ins Bild, dass sich Apotex seit 2005 auch mit der Entwicklung eines Medikaments gegen AIDS befasste, das Apo-TriAvir hieß und im Rahmen kanadischer Hilfe für Afrika nach Ruanda exportiert wurde (und wieder die Clinton Foundation eine Rolle spielte).

Auf der Seite von Apotex ist von „philanthropy“ die Rede, doch auch George Soros nennt sich ja „philantropher“. Da die Shermans Juden waren, wurde in israelischen Medien berichtet; politisch unterstützten sie den Soros-Jünger Premierminister Justin Trudeau, der für offene Grenzen eintritt. Im Mainstream finden wir maximal Geschichten wie diese: „Oxfam habe 2011 eine interne Untersuchung eingeleitet, die eine ‚Kultur der Straflosigkeit‘ unter den Oxfam-Kollegen ans Licht brachte. Eine ungenannte Quelle, auf die sich die Zeitung berief, sagte, die Sexpartys hätten in von Oxfam bezahlten Unterkünften und Hotelzimmern in Haiti stattgefunden. Fotos von einer der Partys zeigten demnach Prostituierte in Oxfam-T-Shirts.“ Q postete einmal nur das Wort „Eberwein“, was den Tod von Klaus Eberwein meint, der über Praktiken der Clinton Foundation in Haiti aussagen wollte. Man denke auch an Laura Silsby, die 2010 verhaftet wurde, weil sie 33 Kinder aus Haiti herausschmuggeln wollte; die Clintons setzten sich sehr für sie ein; heute arbeitet sie bei AlertSense, einer Firma, die mit der Regierung beim Warnsystem Amber Alert (bei Kindesenführungen) kooperiert. Auch das Magazin Daily Beast spielte alles herunter, das von der InterActiveCorp. mit Chelsea Clinton im Vorstand herausgegeben wird. Es wird nicht überraschen, dass die Clinton-Tochter das Buch „Governing Global Health. Who Runs the World and Why?“ veröffentlicht hat, in dem ein Schwerpunkt auf Public Private Partnerships gelegt wird.

Twitter-Meme zu Nancy Pelosi und Chuck Schumer

Dass alles mit allem zusammenhängt, sieht man auch an Spenden nicht nur der deutschen Bundesregierung für die Clinton Foundation. Bei Hillary Clinton sei auch auf Zusammenarbeit mit Russland verwiesen, die zum Abverkauf von Uranreserven führte (bekannt als U 1 oder Uranium One-Deal). Hierbei geht es wieder um die Clinton Foundation, während das Dossier über Trumps angebliche Russland-Kontakte vom Democratic National Congress, also von der Partei in Auftrag gegeben wurde. Wenn die Soros-unterstützte Abgeordnete Nancy Pelosi acht Stunden für illegale Einwanderer redete, erinnert ihre Argumentation an von hiesigen Welcomern verbreitete Illusionen (die von George W. Bush geteilt werden). Denn nur 25 % der „Dreamers“, was ähnlich romantisiert wie „Schutzsuchende“ oder „Geflüchtete“ lernen Englisch oder schließen die Schule ab; hingegen sind sie überproportional oft kriminell. „NP CS divided“ von Q bedeutet, dass Pelosi und Chuck Schumer sich uneins sind, wobei „CS“ sich dem Weißen Haus unterwirft („WH submission“), was eine Spaltung der Demokraten andeutet. Das Weiße Haus sieht unbegrenzte Einwanderung („chain rigration“, die Deutschland bevorsteht) als Gefahr für die nationale Sicherheit, weil man diesen Prozess nicht mehr stoppen kann. Es mag paradox klingen, aber die NATO wird inzwischen dafür kritisiert, dass sie „westliche Werte“ nicht mehr verteidigt.

Kein Wunder, dass Schumer von Linda Sarsour attackiert wird, die den USA die Scharia bringen will und genug hat von Verhandlungen „weißer Männer auf dem Rücken von Menschen anderer Hautfarbe“. Weil Sarsour mit Soros-Unterstützung den „Women’s March“ nach Trumps Inauguration mitorganisiert hat, wählte sie „Glamour“ zur Frau des Jahres. Wenn wir uns die aktuelle (deutsche) Ausgabe von „Glamour“ ansehen, wird unter dem Titel „Mutig, witzig, weiblich“ Feminismus versprochen. In Wahrheit dreht sich alles um Männer – darum, dass manche Frauen alles für Männer aufgeben oder sich zu sehr von deren Bewertungen abhängig machen. Das war aber schon vor vielen Jahren nicht feministisch, sondern schlicht infantil – passt so jedoch zu einer neuen Frauenbewegung, die sich über Pussyhats definiert. #MeToo geht übrigens so weiter, dass das Los Angeles Police Department u.a. gegen Harvey Weinstein ermittelt, der die Mossad-affine Firma Black Cube auf Zeuginnen ansetzte. „Barely a week after Actress Uma Thurman told the New York Times about being sexually assaulted by Weinstein, the Wrap is reporting that Los Angeles police have sent three sexual assault cases involving Weinstein to the DA’s office“, schreibt Zerohedge. „The hammer may finally be coming down on disgraced studio executive Harvey Weinstein. The escalation comes three months after the DA’s office announced the launch of a task force tackling sexual assault cases in Hollywood. The task force is focused on cases involving Weinstein and director James Toback.Both men have been accused of assaulting, harassing and groping literally hundreds of women.“ Thurman war mit Andre Balazs liiert und ist es es vielleicht auch wieder, der Gründer der Standard Hotels ist.

Lionel zu Adam Schiff und Co.

Auch bei Balazs ist inzwischen von „groping“, also Grabschen die Rede. Q postete am 31.Jänner: „Helicopter. CRASH. Newport Beach. Hotel GM. What happened @ those hotels?“ Noch einmal: „What happened @ hotel? (AS) What is (AS) attempting right now? Favor repaid.“ Was sich auf Adam Schiff, den Soros-geförderten Vorsitzenden des House Intelligence Committee bezieht und auf Kimberly Lynne Watzman, die „general manager“ des Standard Hotels in West Hollywood war. Joseph Anthony Tena, Brian Reichelt und Watzman waren an Bord des Hubschraubers, wobei Reichelt für das Hotel in Miami arbeitete und auf der Seite der Erzdiözese Miami aufgeführt, aber sofort nach seinem Tod entfernt wurde. Wenn Q mehrmals auf Schiff und die Hotels hinweist und diese selbst von ihrer Webpräsenz her recht „creepy“ wirken, ist klar, dass einige hier zu recherchieren beginnen. Mehr zum Thema auch hier; zu Schiff sei noch bemerkt, dass er sich letztes Jahr von russischen Comedians hineinlegen hat lassen, die ihm Bilder versprachen, mit denen Putin Trump erpressen soll. Natürlich appellierten sie an geschaffene Klischees und behaupteten, es handle sich um Nacktaufnahmen mit einem ukrainischen Escort-Girl. Wie kann Schiff Mitglied in etwas sein, wo das Wort „intelligence“ vorkommt, wird auf Twitter gefragt…

