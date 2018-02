SPÖ: An Lobbyisten ausverkauft?

In einer Anklageschrift des US-Justizministeriums kommt auch Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer vor, jedoch (noch) ohne dass sein Name genannt wird. Es geht um Lobbytätigkeiten von Paul Manafort für die Ukraine vor dem Regime Change 2014, was vor allem deswegen brisant erscheint, weil Manafort bis August 2016 die Trump-Wahlkampagne leitete. Gusenbauer tanzt beruflich auf vielen Hochzeiten und windet sich vorerst heraus, soll aber eine Gruppe europäischer Ex-Politiker geleitet haben. Ihr gehörte Ex-EU-Kommissionspräsident Romano Prodi an, der Medien gegenüber meinte, er habe sein Honorar von Gusenbauer erhalten. Dieser bezeichnet das Lobbying als noble Sache, da es ja um Frieden gegangen sei und will sich dessen nicht bewusst sein, dass es einen formalen Auftrag gab; Gusenbauer erinnert sich an eine Konferenz im SPÖ-eigenen Renner Institut (dessen Präsident er bis vor wenigen Monaten war) im Spätsommer 2012. Am Ukraine-Lobbying wirkten die Firmen Mercury LLC und Podesta Group mit, wobei Letztere als Reaktion auf die Ermittlungen im November 2017 aufgelöst wurde. Man kann sagen, dass die Podesta Group vom Rüstungskonzern Lockheed Martin gegründet wurde, wie auch John Podestas Center for American Progress mit George Soros einen anderen, jedoch nicht unerwarteten Vater hat.

Man denkt bei Alfred Gusenbauer gerne daran, dass er seine politische Laufbahn in der Phase danach so richtig zu Geld machen konnte, sieht sich aber die Zeit davor selten genauer an. Er stand von 2000 bis 2008 an der Spitze der SPÖ und war beinahe zwei Jahre Bundeskanzler; in diese Zeit fiel die Entscheidung der schwarzblauen Regierung für die von EADS (heute Airbus Group) produzierten Eurofighter. Die SPÖ bekämpfte dies, wie die Grünen und der Aktivist Rudolf Fussi, der dann Gusenbauers und später Christian Kerns Berater wurde, von Anfang an. Hatte dies mit dem früheren Stabschef Bill Clintons, dem späteren Berater Barack Obamas und Wahlkampfleiter von Hillary Clinton John Podesta zu tun, dessen Bruder Tony die Firma leitete, die Lockheed vertrat? Wir wissen, dass die SPÖ Affinität zu Schweden hat und daher fast wie ein Lobbyist für Saab Gripen auftrat, doch im Rüstungsgeschäft rund um das US State Department kennt man sich. Als Michelle und Barack Obama im Mai 2016 zum Nordic State Dinner luden, fand man auf der Gästeliste u.a. Ms. Adrienne Arsht, Founding Chairman, Foundation for the Adrienne Arsht Performing Arts Center und als Begleiter Mr. Anthony Podesta, weiters den schwedischen Unternehmer und Mitglied des Bilderberg-Steering-Komitees Mr. Jacob Wallenberg, Chairman, Investor AB mit Mrs. Annika Levin. Von 2011 gibt es eine Aufnahme von Wallenberg mit Eric Schmidt von Google am Rand des Bilderberg-Treffens.

Ausschnitt aus der „Presse am Sonntag“(25.2.)

Saab gehört zum Wallenberg-Konzern, und dort unterstützte man die Politik der Clintons und Obamas gegenüber Saudi Arabien. Deshalb wurde Premierminister Stefan Löfven auch von Marcus Wallenberg begleitet, als er das wahabbitische Königreich besuchte. Als Schützenhilfe forderte der Vorsitzende des schwedischen Verteidigungsausschusses Allan Widman, dass sein Land Waffen an die von den USA unterstützten Peshmerga schicken soll, die zur US-saudischen Koalition im Irak gehören. Zugleich wurden in den USA Vorwürfe laut, dass Saudi Arabien Jihadisten und den IS finanziert und bewaffnet hat und darin auch mit der Türkei kooperiert. Den Podesta-Mails bei Wikileaks kann man entnehmen, dass Hillary Clinton seit 2014 bewusst war, dass Saudi Arabien und Qatar den IS finanzieren. Auch die USA haben daran Anteil, indem sie jene Kräfte fördern, die sie als „moderate Rebellen“ bezeichnen, die aber mit dem IS gemeinsam gegen syrische Regierungskräfte vorgehen. Geht es nach den Gesetzen, darf Schweden keine Waffen an kriegführende Parteien bzw. in Kampfgebiete liefern, doch die Behörden und der Rüstungskomplex unter Führung von Jacob Wallenberg haben die Gesetze in dieser Hinsicht bereits gebrochen. Hinzu kommt, dass alle Waffenexporte von der ISP, der schwedischen Agentur für Nichtverbreitung und Exportkontrolle überwacht werden müssen. „This was not the case of ‚Project Simoom‚, when Sweden’s Defence Research Agency (FOI), an authority under the Ministry of Defence, initiated a secret arms deals with the Saudis already in 2007 and later through an up-front firm aimed to cover the operation.

his secret arms deal between Sweden and the Saudis has also been exposed by the organization WikiLeaks. This occasioned the Swedish military react preposterously against the WikiLeaks founder, accusing Mr Assange and WikiLeaks on Swedish TV of ‚blackmailing Sweden‘. The secret arms deal was about the Swedes constructing a weapon factory in Saudi Arabia. The armaments would consist of ‚weapons of point‘ which is also the type of weaponry used by ISIS forces against Syrian army’s armoured vehicles. As these vehicles are of Russian fabrication, also gives NATO-prone Sweden an opportunity to test in combat their weaponry technique“, erklärt Marcello Ferrada de Noli (Ärzte für Menschenrechte). Schließlich übte Wallenberg Druck auf den Verteidigungsminister aus, indem er ihm schrieb, dass seine „saudischen Freunde“ in der Geschäftswelt gar nicht glücklich sind, wenn die Arbeiten an der Fabrik gestoppt werden; dies bedrohe wichtige Geschäftsinteressen. Konkret wäre es um das von Saab Electronic Defense Systems produzierte Erieye-System gegangen, das die Saudis bestellen wollten. 2001 machte ein Treffen zwischen SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer und dem schwedischen Verteidigungsminister Boris von Sydow Schlagzeilen (dessen Amtszeiten sich etwas mit jenen von Bill Clinton überschnitten).

Top Swedish arms dealer Marcus Wallenberg "accompanies" Swedish PM Löfven to Saudi this weekend despite revelations that Saudi armed ISIS. — WikiLeaks (@wikileaks) October 21, 2016

Denn einige vermuteten, dass hier Lobbying für den Saab Gripen betrieben wurde, zumal es auch eine für die SPÖ ungewöhnliche sicherheitspolitische Veranstaltung gab. Schwedische Adelsfamilien wie die Wallenbergs und die von Sydows heiraten übrigens auch untereinander, sodass alle wohl verwandt sind. Auf der kritischen Seite „Discover the Networks“ wird die zentrale Rolle John Podestas für die Clintons dargestellt; John P. begegnete Bill C. im Jahr 1970 im Rahmen der Antikriegsbewegung. Dies mag wie bittere Ironie wirken, gehörte doch zum „Project Podesta“ für Bill Clinton, am Kongress vorbeizuregieren und so auch 1999 per Executive Order gegen Jugoslawien Krieg zu führen:“When US News and World Report first revealed the existence of Project Podesta on November 1, 1999, two Congressional hearings convened to investigate the Clintons‘ abuse of executive power. But the investigators issued no reports and took no action.“ Selbstverständlich wusste Podesta als Berater Hillary Clintons, dass ihr Mailserver ein offenes Buch ist, dass Einfluss gegen Geld für die Clinton Foundation vergeben wird und dass Clinton-Unterstützer auch Terrorismus fördern. Die Entwicklung der letzten Monate beschreibt die Seite so: „Back in April, the powerful Washington lobbying firm run by Clinton ally Tony Podesta filed a document admitting its work for the pro-Russia European Centre for a Modern Ukraine may have principally benefited a foreign government.

New disclosures revealed dozens of previously unreported interactions the firm made with influential government offices, including Hillary Clinton’s State Department and the office of former Vice President Joe Biden, while lobbying on behalf of the center…. Anyone lobbying or doing public relations on behalf of foreign governments is required to register as a foreign agent in compliance with the Foreign Agents Registration Act. The Aug. 17 filings include short-form registration statements for six Podesta Group employees and an amendment to the firm’s registration statement that includes a list of political contributions made by relevant employees throughout 2013. A review of those donations shows both parties received cash from Podesta Group lobbyists. The individual employee filings appear to be uniform and lawyerly, each describing what their services were supposed to entail as, ‚Research and analyze issues related to principal’s organizational mission of improving ties between Ukraine and the West counsel on activities in Congress and executive branch and developments that relate to the principal’s organizational mission; and maintain contact, as needed, with legislative and executive branch officials, members of the media, and NGOs.‘ One of the filings is for Tony Podesta himself, who was a bundler for Hillary Clinton’s 2016 presidential campaign. Tony and his brother John–Clinton’s 2016 campaign chairman–co-founded the lobbying firm in 1988. Last August, the AP reported that [Donald Trump campaign manager Paul] Manafort oversaw the lobbying efforts on behalf of the center carried out by the Podesta Group and Mercury, another high-powered firm. As the Washington Examiner noted in May, the Podesta Group was paid more by the think tank than Mercury — the firms earned $1 million and $720,000 between 2012 and 2014, respectively.“

„Wet Works“ in Podesta-Mail

Zu den Manafort-Ermittlungen und Tony Podesta schreibt Politico: „Some of the world’s largest companies — BAE Systems, Walmart and Lockheed Martin — have paid him piles of cash to represent them in the Capitol. His firm’s receipts reached nearly $30 million in 2010, and his company has swelled to nearly 60 employees. But now, the 74-year-old D.C. fixture is showing this town that what took decades to build can implode in a day.Podesta announced Monday that he would be stepping down from the firm he founded in 1988 with his brother, John Podesta, amid reports that special counsel Robert Mueller could bring criminal charges against him and his firm. Mueller’s team is investigating work that Podesta did on behalf of Paul Manafort for a Ukrainian nonprofit.“ Die oben abgebildete Mail vom 9.2.2016 hat für eine Menge Spekulationen gesorgt, da „wet works“ auch von Geheimdiensten verwendet wird, wenn angedeutet wird, dass jemand beseitigt werden soll. Manche sehen einen Zusammenhang mit dem Tod von Höchstrichter Antonin Scalia auf der Cibolo Creek Ranch in Texas am 13.2. 2016, an dem so manches merkwürdig erscheint (hier mehr dazu). Es kann auch sein, dass Podesta schlicht einen schrägen Humor hat. Was seine Laufbahn betrifft, sorgte sie dafür, dass auch Bruder Tony ganz speziellen Zugang zum Weißen Haus hatte.

2008 kümmerte sich Podesta um den Übergang von der Präsidentschaft von George W. Bush zu jener Barack Obamas, und 2013 wurde er auch offiziell Obamas Berater, was bis 2015 angelegt wurde. Als dank Wikileaks Podesta-Mails öffentlich wurden, erfuhr man, wie sehr Obama und die Clintons Griechenland 2015 drängten, harte Bedingungen der EU zu akzeptieren. Es wirkt wie ein Kitschroman, wenn Bob Woodward in „Obamas Kriege“ schildert, wie John Podesta mithalf, Hillary Clinton in die Regierung zu holen. Auch wenn Dialoge sicher nicht so stattgefunden haben, wird Podesta doch einigen Einfluss gehabt haben. Bei Obama und Clinton gab es früh indirekte Berührungspunkte, da ihr Mentor Saul Alinsky („Rules for Radicals“) war, der die Industrial Areas Foundation gegründete, für die der junge Obama arbeitete. Bald erhielt einer einen 125.000 Dollar-Buchvertrag, lieferte das Werk über das Verhältnis zwischen Rassen jedoch nie ab; für „Dreams From My Father“ bekam er 40.000 Dollar, doch es soll stilistisch an seine Freund Bill Ayers, einen der Weathermen erinnern. Namens Association of Community Organizations for Reform Now (ACORN) trug Obama mit dazu bei, dass Banken auch praktisch Mittellosen Kredite geben mussten, was zur Immobilienblase führte. Es wird uns nicht überraschen, dass es bei ACORN eine Soros-Komponente gibt und dass bereits vor der Finanzmarktkrise davor gewarnt wurde (heute macht ACORN mit Soros in Anti-Trump).

Über „Wet Work“

Wie einige andere Demokraten tat sich Obama leicht beim günstigen Immobilienerwerb, doch seine Biografie zeigt auch, dass er immer Protektion hatte; umso wertvoller wird dann jemand wie Podesta. Dieser meinte, man käme mit der Story vom gehackten Mailserver durch, die ja schliesslich von der (mit dem Atlantic Council verbundenen) Firma Crowdstrike bestätigt wird. Dort finden wir nicht nur Google und die nächste Soros-Connection, sondern auch Obamas Ex-Finanzminister Timothy Geithner, dessen Vater Peter das Asien-Programm der Ford Foundation leitete, für das Obamas Mutter Ann Dunham arbeitete. Als vor der Wahl 2008 Obamas Passaufzeichnungen (illegal) von jemandem bei einer Firma gesucht wurden, die John Brennan leitete, wurde dieser dann Obamas Sicherheits- und Terrorismusberater (später CIA-Chef und jetzt Mitarbeiter von NBC und MSNBC). Was das Podesta-Lobbying betrifft, so bedient es bei Rüstungsaufträgen schon mal beide Seiten. Diese Meldung zeigt, dass man sowohl für den Anbieter Lockheed auftrat als auch für den Käufer Saudi Arabien:

„On Tuesday the Department of Defense announced a new $524 million contract for Lockheed Martin to sell Patriot missiles domestically and to foreign militaries, including those of Romania, Qatar and Saudi Arabia. The Saudi Kingdom is represented in Washington through a web of influential power brokers — among them until recently was the Podesta Group, which folded late last year amid possible implication in Special Counsel Robert Mueller’s probe. While representing Saudi Arabia in Washington, Podesta Group also lobbied Washington on behalf of Lockheed.“ Wie sich Schweden nicht um eigene Gesetze kümmert, nehmen es auch die USA nicht so genau, wie ein Papier von 2001 zeigt, das Wikileaks veröffentlichte: „The document is a Lockheed Martin power point presentation (4 slides) from 2001 on the F-22 Raptor fighter jet, covering various aspects of the F-22, including attempts to manipulate the Royal Australian Air Force (RAAF) into buying it (‚Goal is to heavily influence RAAF requirements definition‘). There is a U.S. law called the Obey Amendment that prohibited DoD funds to be spent on export efforts for the F-22 Raptor. Despite this, Lockheed Martin, the United States Air Force (USAF) and possibly the State Department did indeed try to do an export effort including high level briefings to Australia back in 2001.“

SPÖ-Gusenbauer-Wahlwerbung (2006)

Als die Plattform die US-Botschaftscables publizierte (Herbst 2010), befand sich darunter auch diese Depesche vom 16. 12. 2008, das Lobbying für den F-35 zeigt. Wir haben bei Mainstream-Medien die CIA und Multimilliardäre wie George Soros an Bord, was konkret auch Säbelrasseln bedeutet, um Verkäufe eben zum Beispiel für Lockheed anzutreiben: „Both the THAAD missile system and the Aegis Ashore system are made by Lockheed Martin, one of Podesta Group’s major clients. Lockheed Martin paid Podesta Group $130,000 in the first quarter of 2017 alone and $1.8 million since 2014. According to Podesta Group’s own internal marketing collateral, one of their aims is to ‚Win key government Projects‘ for Lockheed Martin.“ Man kann dabei nachvollziehen, wie es zu einem Kommentar z.B. in der „Washington Post“ kommt: “At a time when the federal government was seeking to reduce its spending dramatically, Lockheed Martin asked the Podesta Group to ensure one of its flagship programs continued to receive full funding,” steht im Promotionsmaterial, das die Podesta Group anfertigte. Vom Whistleblower Q angespornt, sehen sich viele Menschen politische Zusammenhänge neu an, etwa was es mit der zu Bill Clintons Zeit gestarteten Operation Merlin wirklich auf sich hatte. Dabei wurde dem Iran weisgemacht, ein russischer Überläufer biete echte Atomwaffenbaupläne an; aber was ist, wenn die USA in Wahrheit sowohl dem Iran als auch Nordkorea halfen?

Dann wäre es nur noch absurder, wenn dann auch noch via Mainstream Angst geschürt wird, um die Absatzzahlen von Lockheed (u.a. bei Aegis und Thaad) zu steigern. Hier kommt außerdem der Uranium One-Deal ins Spiel, der den Verkauf amerikanischer und kanadischer Uranreserven nach Russland mit sich brachte. Daran wirkte Bill Clinton mit, der dazu mit Kasachastan verhandelte, das später – welch ein Zufall aber auch – u.a. dank Gusenbauers Beratung „salonfähig“ gemacht wurde. Als Gusenbauer Kanzler war, durfte er Clinton 2007 beim Life Ball in Wien begrüßen, der vor allem für die fragwürdigen Praktiken der Clinton Stiftungen Spenden sammelte. Clinton war gerade samt Stabschef Podesta Bush gewichen, was jedoch kein wirklicher Bruch war, als Gusenbauer mit dem schwedischen Verteidigungsminister von Sydow im Jänner 2001 in Wien zusammentraf. Was spielte später bei der Anti-Eurofighter-Linie der SPÖ eine Rolle? Übten Kontakte zu den US-Demokraten Einfluss aus? Auch beim 2. Eurofighter-Ausschuss 2017 blieb im Raum stehen, dass der SPÖ (i.e. Gusenbauer) etwas angeboten worden sein musste, doch darüber schwiegen alle eisern. Ausbaden sollte es freilich der damalige Minister Norbert Darabos, der offenkundig unter massivem Druck stand und steht. Er sprach sich 2007 auch gegen das Aegis-Raketenabwehrsystem von Lockheed aus, was die seit Jahrzehnten eng mit dem Konzern verwobene CIA wohl erst recht auf den Plan rief.

Clinton und Podesta in Nordkorea (Q-Posting Nr 742)

Eine weitere Verbindung zwischen Podesta und der SPÖ läuft über Stanley Greenberg, den die Partei immer wieder als Berater engagierte und der nach Clintons Scheitern ihre Fehler analysierte. Greenberg kritisierte Clinton auch einmal in einer Mail an Podesta, dass sie unempfindlich für systemische Korruption sei. Greenberg und Podesta korrespondierten regelmässig, wie wir dank Wikileaks nachvollziehen können. Auch Soros gehört dazu, wie man z.B. bei der Diskussion eines neuen „Project Podesta“, eines Masterplans für die Machtübernahme in den USA 2008 sehen konnte. Vor einigen Monaten wandten sich besorgte US-Katholiken in einem offenen Brief an Präsident Donald Trump, weil sie befürchteten, Podesta habe im November 2012 nicht bloß gescherzt über einen „katholischen Frühling“, da ja Benedikt im Frühjahr darauf zurückgetreten war und sich der Kurs der Kirche sehr geändert hat. Greenberg war einmal für Soros‘ Open Society Institute tätig und kooperierte mit Soros bei einem Regime Change-Versuch in Israel 2011. Nach Österreich brachte Greenberg, wenn ihn die SPÖ engagierte, den Israeli Tal Silberstein mit, der ein Mossad-Agentenführer sein soll und so rüde mit Menschen umgeht, dass sich Greenberg von ihm distanziert hat.

Wie weiter oben zu sehen war, stellte die SPÖ mit Berater Silberstein Spitzenkandidat Gusenbauer als „Sozialfighter statt Eurofighter“ dar. Man fragt sich wirklich, warum die SPÖ Leute beschäftigt, die mit Regime Changes zu tun haben – immerhin wurde Silberstein in „Our Brand Is Crisis“ über Bolivien verewigt. Nach der Wahl 2006 musste die SPÖ dann bei Ressortverhandlungen auf vieles verzichten, nur um das in einem nicht kriegführenden Land zunächst weniger wichtige Verteidigungsmininisterium zu beanspruchen. Norbert Darabos, der sicher selbst einen guten Wahlkampf hingelegt hätte, vor allem aber nicht jedes Porzellan mit der Konkurrenz zerschlagen hätte, musste Silbersteins Wahlversprechen ausbaden. Doch als Minister hatte er nicht den verfassungsgemäss vorgesehenen Handlungsspielraum, sondern wurde abgeschottet, überwacht, unter Druck gesetzt. Da es in Österreich wie in den USA „crooked liberal judges“ gibt, dient die Justiz bislang dazu, diesen Zustand abzusichern und Gusenbauer und andere davonkommen zu lassen. Es schadete dem Image von Airbus, einem der größten Konkurrenten von Lockheed durchaus, dass aus Österreich dauernd Querschüsse gegen den Eurofighter kamen. Doch das Bundesheer wurde auch gezielt abgewirtschaftet, damit es der Masseneinwanderung 2015 nichts entgegensetzen kann, es keine korrekte Befehlskette gibt. Das mag jene Sozialdemokraten nicht stören, die wie die US-Demokraten auf der Linie der Globalisten um George Soros sind. Der von Gusenbauer favorisierte ÖBB-Chef Christian Kern war ihr Favorit als Parteichef, doch als er dann auch gleich Silberstein auf Gusenbauers Rat engagierte, verspielte er das Kanzleramt wieder.

PS: Wahlkampfmaterial von 2006 fand nach der vorverlegten Wahl 2008 nochmals Einsatz und zwar als „plant“ im Wrack von Jörg Haiders VW Phaeton. Am Boden im Wageninneren lagen zwei alte Broschüren, eine so, dass ein Gusenbauer-Bild obenauf war und damit an den „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf erinnerte. Mehr dazu hier; es ist sicher bloss Zufall, dass die Technikkomponenten des Phaeton vom Audi A8 stammen, der Darabos‘ Dienstwagen war/ist. Ansonsten sei auf Wikileaks Vault 7 verwiesen, wo es auch um die CIA und Smart Cars geht; Julian Assange wurde auch deswegen von Schweden verfolgt, weil er Rüstungsgeschäften in die Suppe spuckte. American Intelligence Media hat übrigens eine Timeline der Taten der Bushes, der Clintons, von Podesta usw. ins Netz gestellt.

Wie hier beschrieben werde ich seit Jahren wegen kritischer Berichte attackiert

