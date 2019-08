Coup Teil 53: Epstein und internationale Netzwerke

Gerade mal rund ein Monat überlebte Jeffrey Epstein in U-Haft, ehe er am 10. August 2019 Selbstmord begangen haben soll. Während das Internet vor Spekulationen übergeht, soll hier versucht werden, internationale Zusammenhänge aufzuzeigen, die bis zum Ibizagate-Coup gegen die österreichische Bundesregierung reichen. Dabei beziehe ich mich unter anderem auf Steve Pieczenik, einen jüdischstämmigen ehemaligen Agenten, der dem Lager von US-Präsident Donald Trump angehört. Man muss Epstein in seiner Funktion wahrnehmen, dann wird auch klar, dass weniger wichtig ist, ob er sich selbst umbrachte, es andere waren oder ob er – wie manche Anhänger von QAnon vermuten – in Sicherheit gebracht wurde. Zunächst fällt auf, dass der Mainstream (für den etwas anderes als Suizid natürlich ausgeschlossen ist) zwar nicht umhin kann, die Verbindung zwischen Bill Clinton und Epstein zu erwähnen, aber auch Trump ins Spiel bringen muss. Das Narrativ wird über Medien wie den „Spiegel“ oder die „Süddeutsche“ vorgegeben, über die ja auch das Ibiza-Video öffentlich wurde. Es geht jedoch um Epsteins Rolle und eine Strategie des US-Präsidenten, die auf militärische Geheimdienste aufbaut, weil diese nicht vom Mossad kompromittiert sind, wie Pieczenik ausführt.

Wir müssen im Epstein-Kontext sehen, dass Trump eben mit Joseph Maguire einen „Acting Director of National Intelligence“ nominierte, der aus der Navy stammt. Bei Trumps Inauguration im Jänner 2017 gaben ihm Marinesoldaten demonstrativ Deckung, wie man bei der Übertragung sehen konnte. Direktor-Stellvertreterin Sue Gordon wurde nicht selbst Geheimdienstkoordinatorin (und tritt zurück), weil sie laut Pieczenik Jüdin ist und dem Mossad-affinen Ex-CIA-Chef John Brennan nahesteht, der bei Russiagate seine Finger im Spiel hatte. Es geht um einen Mossad-Spionagering, der bis in die Zeit des Sechstagekriegs zurückreicht und in den man Jeffrey Epstein einbaute, mit einer „falschen Front“, die für ihn geschaffen wurde, um aus ihm einen erfolgreichen Hedgefondsmanager zu machen. Kontrolliert wurde er von Ghislaine Maxwell, der Tochter des Medienmoguls Robert Maxwell, der nicht nur für den Mossad, sondern auch für MI6 und KGB arbeitete. Epsteins „Madame“ Maxwell steht im Mittelpunkt einer Zivilklage, die am 9. August veröffentlicht wurde. Honeytraps sind generell eine verabscheuungswürdige Methode, jedoch ganz besonders dann, wenn Minderjährige im Spiel sind, die dafür auch terrorisiert und zugerichtet werden müssen (von „Grooming“ ist die Rede). Man konnte so hunderte, wenn nicht tausende Politiker und Geschäftsleute kompromittieren und für die Zwecke des israelischen Geheimdienstes gebrauchen. Pieczenik hat sogar Verständnis für den vielgescholteten (jetzt als Arbeitsminister zurückgetretenen) Staatsanwalt Alexander Acosta, der 2008 einen Deal mit Epstein aushandelte.

Steve Pieczenik zu Epsteins Tod

Doch Epstein war „Asset“ von Geheimdiensten, des Mossad und der „alten CIA“, sodass man ihn damals schützte. Die „neue CIA“ schlägt einen anderen Kurs sein, wobei Trump ja nichts prinzipielles gegen Frauen hat, nominiert er doch Gina Haspel als Direktorin. Muster und Schattenstrukturen kommen bekannt vor, wenn man sich z.B. mit österreichischen Abgründen befasst; auch dass „white hats“ hinter den Kulissen agieren. Dass einige Akteure auch bei uns persönlich kompromittiert sind, ist zu erwarten; zugleich aber sorgt ein dichtes Netz an verdeckter Einflussnahme dafür, dass man mit einem Wink Ermittlungen einstellen, Verfahren und Urteile herbeiführen und politische Karrieren beenden kann – weil es Situationen gibt, in denen niemand mehr da ist, um Spielregeln und Gesetze zu wahren. Epstein war unter anderem mit den Bushes, den Clintons, Barack Obama verbunden, aber auch mit Prinz Andrew und Les Wexner, der ihm als theoretisches Backup zur Verfügung stand und mit ihm intim befreundet war. Epstein musste natürlich finanziell etwas hermachen, weil ihm ja sonst kaum die richtigen Personen auf dem Leim gegangen wären. Schon deshalb sollten wir auch die Jubelberichterstattung über „unsere“ Milliardäre mit Skepsis lesen und uns fragen, welche Funktion diverse Selfmademen (und Ex-Kanzler) erfüllen. Epstein sponserte übrigens die Wexner Foundation, die ihrerseits Ehud Barak unter die Arme griff. Vor der Wahl in Israel ist der Ex-Präsident erleichtert, dass seine Epstein-Connection nun nicht mehr so sehr Thema ist.

I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 8, 2019

Trump nominiert Maguire

Barak ist Vorstandsvorsitzender des Sicherheits-Start Up Carbyne, das mit FinTVL Ventures kooperiert, wo SOSA HSL Tech an Bord ist. Bei SOSA finden wir neuerdings auch Ex-Kanzler Christian Kern, in dessen israelische Firmen u.a. Martin Schlaff investiert, der 1999 Baraks Wahlkampf mit 600.000 Dollar sponserte. Am 17.Mai 1999, genau 20 Jahre vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, ging Ehud Barak als Sieger aus einer Wahl hervor, bei der Tal Silberstein sein Debüt als Berater hatte. Barak steht nicht nur an der Spitze einer Geheimdienstfirma, er war auch der erste Komandant von Caesarea, später Kidon, der Killereinheit des Mossad. Apropos Vorstandsvorsitzender: diese Funktion sollte Kern 2016 bei RHI übernehmen, einem Konzern, in den Schlaff nach Alfred Gusenbauers Wahlerfolg 2006 (mit Silberstein-„Beratung“) eingestiegen war. Auch weil Kern puncto wirtschaftliches / internationales Engagement Gusenbauer im Rekordtempo einholen will, fragt sich, welche Bedeutung die SPÖ heute eigentlich hat bzw. wozu sie umgewandelt wurde, ohne dass die Parteibasis etwas davon ahnt. Was Gusenbauer betrifft, so lobbyierten er und Anwalt Gabriel Lansky (der am Rande der Ibiza-Affäre auftaucht) für Kasachstan, nachdem Bill Clinton und sein Freund Frank Giustra als Türöffner (auf der Suche nach Uran) fungierten). Bei Kasachstan denken Österreicher/innen auch an einen weiteren Selbstmord in U-Haft, jenen von Ex-Botschafter Rachat Alijew 2015, der sich später als Mord herausstellte.

Barak, Epstein, Junkermann, Carbyne, die Unit 8200 und der Mossad

Amazing Polly befasst sich im Video unten auch mit Giustra, der „Flüchtlingen hilft„, was jedoch ein Camp in Griechenland mit „Boy Lover“-Zeichen meint. Wie in Kasachstan geht es auch in Griechenland unter anderem um Uran; Giustra trug wie Epstein wesentlich zur Clinton Foundation bei, die wiederum Alfred Gusenbauer 2007 in Österreich einführte. Snopes triumphierte einmal, als ein Foto von Bill Clinton mit einer sehr jungen Frau ihn nicht an Bord des „Lolita Express“ zeigte. Wie Amazing Polly aber ausführt, ist der Hinweis auf einen Jet von Ron Burkle oder Frank Giustra nicht viel besser, zumal die auf dem Bild 19jährige Rachel Chandler Verbindungen zu Jean Luc Brunels Agentur MC2 hat. Man muss daran denken, was Privatpiloten wie jene Epsteins aussagen („Haben Sie jemanden unter 18 transportiert?“) und dass Brunel 2010 als „the sex-trafficking model scout“ beschrieben wurde. Es ist kein Zufall, dass Brunel auch für Les Wexner (wiederum ein Mossad-Mann) tätig war, dem Besitzer von Victoria’s Secret, und schlußendlich gegen Epstein vor Gericht zog. Das Model-Business, Hollywood und Epstein sind ein Kapitel für sich, das z.B. der Vlogger Oliver Janich aufarbeitet. Die US-Justizbehörden wollen es nicht bei Epsteins Tod bewenden lassen, sondern nun erst recht ermitteln.

Amazing Polly nach Epsteins Tod

Man beachte, dass Brunel auch neben anderen östlichen Ländern in der Ukraine anwarb, die bei Ibizagate eine Rolle spielte, wobei Rote eher vor dem Umsturz 2014 tätig waren und Türkise eher danach. Wenn in Israel Bilder von Barak auf dem Weg zu Epstein diskutiert werden (siehe unten), geht es auch darum, dass der Politiker mit Bill Clinton befreundet ist. Und er half Harvey Weinstein, dem er die Mossad-nahe Firma Black Cube gegen Zeuginnen und Journalisten empfahl. Wir kennen Black Cube, weil Silberstein sie engagierte, als Medien herausfanden, dass er unter Anti-Kurz-Facebook-Gruppen steckte. Es verwundert daher auch nicht, dass manche bei der Ibiza-Falle zuerst an Black Cube dachten und erst dann logisch erschien, dass einheimische Handlanger engagiert wurden. Dieser User fasst gut zusammen, worum es bei Epstein und Co. geht: „Politicians from around the world, including past and present heads of state, were photographed & videotaped in w underage girls at Epstein’s properties. Blackmail can be used for corruption as well as national security threats to numerous countries.“ Wie Pieczenik feststellt, ging man nicht einmal besonders sophisticated vor bei einer Cover Story für Epstein. Jetzt sollen wir uns den Kopf darüber zerbrechen, wie sich Epstein in einer Zelle umgebracht haben sollte, in der nichts vorhanden war, mit dem dies möglich ist.

אהוד ברק, חבר של קלינטון רווי ענייני המין, סייע להארווי ויינשטיין, המפיק ההוליוודי האנס (קישר בינו לבין חברת "בלאק קיוב") וצולם בסביבת ביתו המפואר של ג'פרי אפשטיין הפדופיל.

אז כדאי שיישב קצת בשקט… pic.twitter.com/YMgAQYKBK0 — משה איפרגן (@mosheifargan) January 9, 2018

Barak, der Freund von Epstein, Clinton und Weinstein

Während viele Epstein dem Clinton Body Count zurechnen, meint Pieczenik, dass dies zu groß ist für die Clintons. Dennoch dürfen wir in Österreich nicht auf die Verbindungen Gusenbauers zu den Clintons und den Podestas vergessen (siehe auch Ukraine-Lobbying und Krieg gegen Airbus). Dies führt zur Frage, die auch Heinz Christian Strache als Betroffener stellt, nämlich wer Hintermann und Auftraggeber bei Ibizagate ist. Zwar machen sich viele über Strache lustig, doch er berührt einen heiklen Punkt, da es über Jahrzehnte etablierte Netzwerke gibt, die auch den Coup gegen die Bundesregierung auf ihre Kappe nehmen müssen. Bisher kamen sie mit nahezu allem durch, doch was, wenn sie nun scheitern? Was, wenn es auch ein Kampf zwischen Geheimdiensten („white hats“ und „black hats“) über viele Länder und mehrere Kontinente ist? Schließlich kennen wir auch Geschichten von nie geahndetem Mißbrauch in Österreich, Stichwort etwa Wiener Kinderheime, und wir wissen, wer nur mit den Fingern zu schnippen braucht, um Existenzen zu ruinieren und Verfahren zu führen oder einzustellen.