Coup Teil 47: Jetzt wird es richtig dreckig

Zwei Monate vor dem Wahltermin wird es nun richtig dreckig. Keine Webseite ist zu obskur, um von „Qualitätsmedien“ zitiert zu werden, wenn es um ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz geht. Waren wir eben noch damit konfrontiert, dass Kurz etwas mit Gruppensexpraktiken und Kokain zu tun haben soll, unterstellt man ihm nun, für Kinderpornografie missbraucht worden zu sein. Damit soll jedoch auch jedweder Bezug der SPÖ zu israelischen Geheimdiensten ins Reich der Absurdität verbannt werden, wird Kurz doch auf abwegige Weise als israelische Marionette bezeichnet. Auf eine bizarre Art passst all dies jedoch zur Affäre um Jeffrey Epstein, die in mehr als einer Hinsicht Bezug zu Österreich hat. Epsteins Lover Leslie Wexner, den man ebenfalls dem Mossad zuordnen kann, richtete die Wexner Foundation ein, der Epstein spendete und die Ehud Barak unterstützte, den ersten Kommandanten von Caesarea/Kidon, der Killereinheit des Geheimdienstes. Bei Barak hatte der Mosad-Agent Tal Silberstein vor 20 Jahren sein Wahlkampfdebut; Christian Kern, für den er 2016/2017 tätig war, investiert jetzt in die israelische Sicherheitsfirma SOSA. Diese wiederum kooperiert mit FINTVL Ventures, wo man in die Sicherheitsfirma Carbyne investiert, deren Vorstandsvorsitzender Ehud Barak ist.

Der Wahlkampf Baraks 1999 wurde von Martin Schlaff mit 600.000 Dollar unterstützt. Schlaff bot Kern 2016 den Job eines Vorstandsvorsitzenden bei RHI an (Gusenbauer war im Aufsichtsrat). Schlaff investiert wie Gusenbauer, Haselsteiner, Schweighofer und andere in die Firmen der Kerns. Und was behauptete Strache schnell nochmal in Ibiza über Kern? Ähem – irgendetwas mit jungen Männern und Kapstadt. Wer Gerüchte über Kurz und den vietnamesischstämmigen Gastronomen Martin Ho lanciert, weiss man inzwischen, und Florian Schweitzer lag als ehemaliger Liberaler 2008 im Clinch mit Alexander Zach und dem Silberstein-Freund Zoltan Aczel (der ebenfalls Jude ist) – auch Rudi Fussi (mit Silberstein-Connection) mischte mit. Wenn wir uns die „Mega Group“ der 20 reichsten amerikanischen Juden inklusive Wexner ansehen, stoßen wir auch auf Frank Luntz, der kein Berater der Demokraten, sondern der Republikaner ist (und deshalb auch der ÖVP bekannt) und für Wexner arbeitete. Wieder bei den Demokraten landen wir, wenn wir uns bewusst sind, dass die Clinton Foundation(s) mithilfe von Jeffrey Epstein und des kanadischen Unternehmers Frank Giustra gegründet wurde(n). Kanada steht auch für den früheren Spirituosenhersteller Seagram (die Bronfmans mit Epstein– und NXIVM-Verbindungen, siehe auch Waldheim-Affäre), für die Hudson Bay Company, die Galleria Kaufhof an Signa verkaufte. Unf für den Mord an Barry und Honey Sherman im Dezember 2017, deren Firma Apotex in Konkurrenz zu Clinton-Lieferanten wie Ranbaxy stand. Ehe Gabriel Lansky und Alfred Gusenbauer für Kasachstan lobbyierten, machten es Bill Clinton und Frank Giustra übrigens salonfähig.

Martin Ho bei Wolfgang Fellner (4. Juli 2019)

Ob sich Bill Clinton jetzt wohl wünscht, öfter mit Giustras Privatjet und weniger mit Epsteins „Lolita Express“ geflogen zu sein (mit Ron Burkle wird es nicht mehr gehen)? Bei Epstein müssen wir auch an Ghislaine Maxwell denken, die gerne als seine „Madam“ oder frühere Freundin bezeichnet wird und ihm (allzu) junge Frauen auch für seine Gäste organsierte. Ihr Vater Robert Maxwell wurde als Ján Ludvík Hyman Binyamin Hoch in der Tschechoslowakei geboren, diente im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee und baute dann ein Medienimperium auf. In den 1960er Jahren war er für zwei Legislaturperioden für Labour im Parlanent; Wikipedia schreibt über ihn: „Shortly before Maxwell’s death, a former employee of Israel’s Military Intelligence Directorate, Ari Ben-Menashe, approached a number of news organisations in Britain and the U.S. with the allegation that Maxwell and the Daily Mirror‚s foreign editor, Nicholas Davies, were both long-time agents for Mossad. Ben-Menashe also claimed that in 1986, Maxwell had told the Israeli Embassy in London that Mordechai Vanunu had given information about Israel’s nuclear capability to The Sunday Times, then to the Daily Mirror. Vanunu was subsequently kidnapped by Mossad and smuggled to Israel, convicted of treason and imprisoned for eighteen years.

Der Vlogger Derrick Broze über Epstein, Wexner und Maxwell

Ben-Menashe’s story was ignored at first, but eventually The New Yorker journalist Seymour Hersh repeated some of the allegations during a press conference in London held to publicise The Samson Option, Hersh’s book about Israel’s nuclear weapons.“ Sein Tod warf Fragen auf: „On 5 November 1991, Maxwell was last in contact with the crew of his yacht, the Lady Ghislaine, at 4:25 a.m. local time, but was found to be missing later in the morning. Maxwell was presumed to have fallen overboard from the vessel, which was cruising off the Canary Islands, and his naked body was subsequently recovered from the Atlantic Ocean. The official ruling at an inquest held in December 1991 was death by a heart attack combined with accidental drowning, although three pathologists had been unable to agree on the cause of his death at the inquest; he had been found to have been suffering from serious heart and lung conditions. Murder was ruled out by the judge and, in effect, so was suicide. He was buried on the Mount of Olives in Jerusalem.“ Es gibt auch Bücher, in denen von einem Mord die Rede ist an „Israels Superspion“. Mit Ghislaine Maxwell befasst sich auch Amazing Polly siehe unten; außerdem stellt sie eine Unmenge an Verbindungen und Zusammmenhängen her und sieht Epstein als die Person, durch die sie diese vermitteln kann. Wir wissen, dass Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer 2007 die Clinton Foundation nach Österreich brachte, als er Bill Clinton zu einer AIDS-Gala nach Schönbrunn einlud; was zugleich bei den Verhandlungen mit Eurofighter auf eine völlig andere Schiene kam, will er hingegen nicht gewusst haben. Clintons rechte Hand John Podesta gründete in den 1980er Jahren mit seinem Bruder Tony die Podesta Group, die u.a. für die Airbus-Konkurrenten Boeing und Lockheed sowie für General Dynamics lobbyierte.

Amazing Polly über Epstein-Connections

Ehe die US-Justiz Jeffrey Epstein zu Leibe rückte, baute sie einen Fall auf rund um Ukraine-Lobbying u.a. der Podesta Group, an dem auch Gusenbauer beteiligt war. Das Material ist noch lange nicht aufgearbeitet; jedenfalls waren auch die Kanzlei Skadden und die Lobbyingfirma FTI Consulting mit von der Partie. Beide finden wir 2016/17 beim sinnlosen Krieg von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gegen Airbus wieder (er kaufte 2017 Panzer bei General Dynamics und deren von der CIA stammender CEO Phebe Novakovic). Auch Rene Benkos Signa Holding, bei der Gusenbauer mitmischt, vertraut auf die Dienste von Skadden; sie hat außerdem einen Kredit bei der russischen Sberbank, für die die Podesta Group wegen der Sanktionen gegen Russland (nach dem Regime Change in der Ukraine) lobbyierte. Ist es möglich, dass die ersten Schmutzkübel unseres Wahlkampfes mit Abgründen von Epsteinscher Dimension zu tun haben? Oder wird alles als Dreck empfunden und dargestellt, das nicht klinisch rein und unnatürlich perfekt ist? Wir sehen unten einen Wutausbuch von Doskozil-Freund Bernhard Heinzlmaier, der eine der Quellen von Margaretha Kopeinigs Doskozil-Hagiografie „Sicherheit neu denken“ ist. Er ragiert auf Thomas Marx‚ Posting: „Wieso täuscht jemand im 21. Jhd. jahrelang vor, dass er eine Freundin hat, wenn ers doch eher mit Männern hat? Ich verstehs nicht…..“

Bernhard Heinzlmaier auf Twitter

Wir sehen, dass er Marx unterstellt (nicht als Einziger), er habe nicht ganz allgemein gesprochen, sondern einen bestimmten Namen gemeint (denken wir da wirklich alle an Kurz?). Der Wettbügler Doskozil, den Pamela Rendi-Wagner besiegte, präsentierte sich doch sogar auf dem „Krone“-Titelbild mit Freundin Julia, deren Nachname geheim scheint und die nie zitiert wird. Die „Krone“ gehört jetzt wie der „Kurier“ und „Heute“ zum Teil der Signa Holding; vor wenigen Tagen berichtete „Heute“ über das „Todesrätsel um Friseur von LH Doskozil“. Sein Vorgänger im BMLV Gerald Klug (ab März 2013 Minister) hatte im Herbst 2013 eine Freundin, die wie die Gattin von Ex-FPÖ-Chef Heinz Christian Strache und die Partnerin von Ex-Minister Gernot Blümel von Fellners oe24 kam (mehr zu Sandra Hrnjak, Philippa Strache und Clivia Treidl in Teil 14 und 28). Um Klug und Hrnjak glaubhaft rüberzubringen, verwendete „News“ Zeilen aus Andreas Gabaliers „Sweet Little Rehlein“, da beide zu seinem seiner Konzerte gingen (mehr dazu hier). Gerüchte, die Klug aus der Steiermark nach Wien begleiteten, erhielten 2015 neue Nahrung, als Dienstwagenfahrten mit Chauffeur u.a. nach Lyon publik wurden. Klug wurde wie sein Vorgännger Norbert Darabos von Kabinettschef Stefan Kammerhofer abgeschottet (diesen decken u.a. Eisenbahnergewerkschafter, die in der BDSM-Szene aktiv sind), doch ihm wird allgemein nicht der Verstand von Darabos zugebilligt, der jede Situation sofort erfasst.

Ich würde als ÖVP ja den Karl Nehammer dafür, dass er solche widerwärtigen Lügen aus irgendwelchen Obskurantenseiten der dunkelsten Hinterecke des Netzes einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht, aus der Partei ausschließen.#Kurz — 🤷🏽‍♂️blauerelefant🤷🏾‍♀️ (@blauerelefant) July 27, 2019

Tweet zum ÖVP-Dilemma

Bei Darabos war davon die Rede siehe Drohposting, das nie verfolgt wurde, dass er sich Kammerhofer „fügen“ müsse, weil er ja weder den „Ruf seiner Familie“ noch seine Gesundheit oder die seiner Kinder aufs Spiel setzen will. Da er sich trotz seiner hohen Intelligenz mit dem fiesen Pakt von Doskozil mit Peter Pilz (der bei vielen den Zusatz „der Grabscher“ hat) aus der Politik drängen ließ, wird Herbert Kickl wohl auch an ihn gedacht haben. Es gibt auch jenen Rufmord, bei dem politische Handlungen bzw. der vorhandene Spielraum und die Umstände medial falsch dargestellt werden, bis ein verzerrtes Bild (mit einigen richtigen Puzzleteilen) erschaffen wurde. Das war z.B. bei Uwe Barschel der Fall, bei dem dann der Tod unter mysteriösen Umständen folgte und auf den der nervöse neue FPÖ-Chef Norbert Hofer vielleicht bei einer Pressekonferenz am 20. Mai 2019 anspielte (Also nach Ibizagate). Neben Hofer muss wieder Darabos erwähnt werden, der 2010 bei der Ausmusterung in Wiener Neustadt bewusst Ex-CIA-Chef Robert Gates (zu der Zeit US-Verteidigungsminister, der gegen Airbus vorging) puncto Wehrpflicht zitierte. Damals wurde die SPÖ Wien („beraten“ von Ex-Clinton-Werber Stanley Greenberg) auf Berufsheerkurs gebracht und Gates spielte im Fall Barschel eine Rolle. Bei Hofer fiel auch auf, dass er sich bei Medien bedankte, die gegen ihn und die FPÖ schrieben, sogar explizit beim „Falter“.

Zu Florian Schweitzers „Zoom Institute„

Man kann sagen, dass es als Stufe 1 politische Diskreditierung gibt, als Stufe 2 persönliche und als Stufe 3 „Unfälle“ und dergleichen; Stufe 2 wird siehe Barschel auch mal übersprungen. Wenn Jeffrey Epstein verletzt in seiner Zelle gefunden wurde, kann dies ein Selbstmordversuch oder aber Fremdeinwirkung gewesen sein, sicher steht für einige sehr viel auf dem Spiel. Wir denken unweigerlich an den in Ungnade gefallenen Ex-Schwiegersohn von Nursultan Nasarbajew, Rachat Alijew, der 2015 in der Justizanstalt Josefstadt in Wien starb (ermordet wurde). Kasachstans Kampf gegen ihn wurde hierzulande von Gabriel Lansky geführt, der mit Gusenbauer auch lobbyierte; Lansky war auch der Anwalt von Udo Proksch und der erste Rechtsvertreter von Natascha Kampusch. Ibzgate-Anwalt Ramin Mirfakhrai war wie sein Anwalt Richard Soyer einmal Konzipient bei Lansky, was auch für Michael Pilz gilt, der für die SPÖ eine einstweilige Verfügung erwirkte. Pilz ist via Cielo Privatstiftung mit Eveline Steinberger-Kerns Innovation Club Network verbunden und Geschäftspartner von Stefan Sengl, der einige Wochen im Jahr 2017 den Silberstein-Wahlkampf leitete (damals begleitete Pilz Darabos in den Eurofighter-Ausschuss ganz im Gusnebauer/Silberstein-Sinn). Letztes Jahr lasen wir: „Noch-SPÖ-Chef Christian Kern wird Präsident des neuen Kuratoriums der Austrian Chinese Business Association (ACBA). Als Vizepräsident werden Verkehrsminister Norbert Hofer sowie Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger in das ACBA-Kuratorium einziehen.“ Eingefädelt hat dies der Anwalt Georg Zanger, bei dem Pilz auch einmal Konzipient war (auch Übergangskanzlerin Brigitte Bierlein ist bei der ACBA zu finden).

Vlogger Graham Elwood

Um die offizielle Ibizagate-Story (ohne „Hintermänner“) zu etablieren, fungierte Sascha W. der sich lieber krankenhausreif säuft als vor Gericht zu erscheinen, als „Kronzeuge“. Auch bei Silberstein-Wahlkampf-Pannen 2017 waren wie bei Ibizagate Personen auf Tauchstation, sagten nichts mehr und Medien hakten nie nach. Hier bezieht sich die „Zeit“ unter anderem auf W., und er sagt, dass er, sofern finanziell liquide, gerne das Nobelbordell Babylon in der Wiener Innenstadt aufsuchte. Zanger ist auch Anwalt des Babylon, was wohl „linken“ Einfluss auf die Justiz (an dem auch dem Freimaurer Lansky gelegen ist) noch einmal verstärkt. Es ist bezeichnend, dass die Justiz letztes Jahr mit Drohungen des Silberstein-Mitarbeiters Rudi Fussi im Wahlkampf 2017 gegen Übersetzerin Anna J. höchst milde umging. Im Vergleich dazu wird nach einem Angehörigen der GRU gefahndet, der einen seit mehr als einem halben Jahr inhaftierten, seit 2013 pensionierten Offizier zur Spionage angestiftet haben soll. Da Tal Silberstein israelischer Agentenführer ist, muss man alle, die bereitwillig mit ihm kooperierten und für ihn tätig waren, ebenfalls als Agenten betrachten – doch dies wird vor Gericht mit keinem Wort erwähnt. Wie Kurz demontiert wird, trägt übrigens ebenso die Handschrift eines Geheimdienstes wie man die Folgen des Wahlkampfes 2006 („Sozialfighter statt Eurofighter“) unter diesem Aspekt betrachten muss. Man lese Berichte über Silbersteins Einfluss von 2017 doch noch einmal, etwa dass sein Wort „für Kern Gebot“ war (dieser schwärmt jetzt von Ex-Agenten etwa der Unit 8200). Unten sehen wir, wie sich Maria Stern, die 2018 in einem „zutiefst feministischen Akt“ (sic!) auf ein Mandat verzichtete, damit PIlz wieder eines erhält, über ein Interview mit Mirfakhrais Ex Katia Wagner freut.

Maria Stern auf Facebook

Im Schnelldurchlauf sei auf Zeit im Bild 2-Interviews mit Pilz und Rendi-Wagner verwiesen: Er bezeichnete seine Partei als „schärfste Kontrolle der Republik“, was reine Desinformation ist und sieht sich „durch Gerichtsverfahren“ (eingestellte Ermittlungen auch auf Wunsch von Sektionchef Christian Pilnacek) und Staatsanwältin rehabilitiert. Ohne hin wäre Kurz noch der „Schredderkanzler“, denn die nun berühmten Druckerserver wurde vernichtet, nachdem sein Misstrauensantrag am 23. Mai 2019 im Parlament eingelangt war. Er komme aus einer starken feministischen Tradition durch Mutter und Ehefrau und sei immer für Gleichberechtigung gewesen (no comment). Anders als er selbst mit seinem Gusenbauer/Silberstein-CIA-Bezug sind die Grünen „schon lange nicht mehr unbestechlich“. Rendi-Wagner will – von ihren Doskozil-affinen Beratern auf traditionell weiblich getrimmt – weniger über Personelles als über Inhalte reden. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis“ verrät sie uns etwa oder dass die Bundespolitik so wichtig ist, weil in den Ländern nur Kreisverkehre besprochen und Volksschulen gebaut werden, es aber nicht um Sicherheits- und Verteidigungspolitik geht (die sie bisher null interessierte). Sie ist immer noch auf Platz 1 fixiert, der doch (bei 20 – 22 % in Umfragen) illusorisch sei, was nur sie nicht wahrhaben will; doch auch Pilz und Stern rechnen (bei 1 %) mit einem Einzug ins Parlament (siehe auch Stern am Sonntag Abend bei Fellner).

Rendi-Wagner im Burgenland

Während Kurz in Dirty Campaigning „Verhältnisse wie im US-Wahlkampf“ sieht und gerade aus dem Silicon Valley zurückgekehrt ist (das ihn übrigens mit Frau Kern und anderen verbindet), gehen seine Gegner aufs Ganze. Um 5 Uhr früh landet in der APA: „ÖSTERREICH: Zoom-Aktivist Schweitzer kündigt ‚Bombe‘ für übernächsten Montag an – Schweitzer: ‚Haben Informationen, die auch die Gerichte beschäftigen werden.‘ ‚Sie lassen Schluss zu, dass Kurz als Kanzler ungeeignet ist.'“ Im Text steht dann unter anderem: „Die ‚große Bombe‘ platze erst ‚im Teil 3‘ – also übernächsten Montag… Schweitzer rechtfertigt seine Aktion damit, dass sie ‚im öffentlichen Interesse liegen‘ würde: ‚Wir werden die Frage aufwerferfen, ob er fit ist, Kanzler zu sein, wenn er sich früher als Spitzenpolitiker in eine Position gebracht hat, die ihn erpressbar macht … Die Infos, die wir haben, lassen den Schluss zu, dass er als Kanzler völlig ungeeignet ist.'“ Wer findet nun, Kurz‘ Politik sei zum Teil „gefährlich“? Jene Kräfte, die es „gefährlich“ fanden, wenn ein österreichischer Verteidigungsminister (Darabos) mit Menschen spricht, mit denen er vom Amts wegen oder aus persönlichem Interesse reden will? Nicht vergessen, dass Schweitzer bei den Liberalen war, als diese überschaubar klein und dank Gusenbauer an die SPÖ angedockt waren, er also auch mit Silbersteins „Bruder“ Aczel zu tun hatte.

Es ist fix! Helmut Brandstätter @HBrandstaetter geht auf Listenplatz 2 für #NEOS @neos_eu ins Rennen um die Nationalratswahl 2019!

Mitglieder bestätigen Kandidatur mit 93.2% pic.twitter.com/HQTiGlsrLe — Dietmar Pichler 🇪🇺 (@didierradio) July 27, 2019

Kurz- und Kickl-Gegner Brandstätter bei den NEOS

Ebenfalls zu nachtschlafener Zeit wurde am 25. Juli eine Presssekonferenz mit Beate Meinl-Reisinger und Helmut Brandstätter angekündigt, der gestern von den NEOS auf den 2. Listenplatz gewählt wurde. Die „Zukunftspartnerschaft“ mit ihm bietet ihm mehr Bühne, um sein Buch „Kurz & Kickl – Ihr Spiel mit Macht und Angst“ zu vermarkten. Er machte freilich den „Kurier“ zum Komplizen von Doskozil und Pilz gegen Airbus und Darabos, doch dies nur am Rande. Seine Kandidatur passt zur Agenda der NEOS, die puncto Eurofighter die Rolle von Pilz übernommen haben. Um abschließend zu Doskozils Freund Heinzlmaier zurückzukehren, empört er sich darüber, dass heterosexuelle Politiker, die nicht treu sind (ob in Serie oder mit Freundin nebenbei) anders als „Bi-Sexuelle“ geschont werden. Es sei dahingestellt, wer als bi erscheint, aber in Wahrheit immer nur am eigenen Geschlecht interessiert war; wenn man darüber nachdenkt, kann man aber selbst heute nur den/die treue/n Heterosexuelle/n oder Schwulen oder die treue Lesbe bringen – natürlich auch als „serielle Momogamie“. Nicht von ungefähr weist Heinzlmaier auch auf Erpressbarkeit hin, womit wir wieder bei Kickls Vermutung sind, dass Ibizagate anders ablief, weil hier Material öffentlich wurde. Angedeuteter Gruppensex (siehe Strache, siehe Zoom) ist jedoch ganz sicher weit jenseits des Tolerierbaren, ebenso vermutlich BDSM (auch „50 Shades of Grey“ machen Abweichungen von 50 Schattierungen grauer Anzüge nicht möglich).

Brandstätter präsentiert Buch

In einer angeblichen ÖVP-Mail ging es um Parteispenden, doch die größere Brisanz haben wohl rund 1000 Mails, die bei EU-Infothek landeten und vielleicht echt sind. Sollen sie nur die Türkisen mit der Ibiza-Falle bzw. Kenntnis vom Material vor dem 17. Mai 2019 verbinden oder auch eine besondere Beziehung zwischen Kurz und Blümel unterstellen? Selbst der dubiosen Seite Gebirgsterror wird mediale Aufmerksamkeit gewidmet, die behauptet, Kurz war „Kinderpornodarsteller“ und u.a. schreibt: „Das macht ihn erpressbar und zu einer israelischen Marionette.“ – „Sebastian Kurz ist Jude. Das damalige ‚Publikum‘, eine Art Schickeria-Abschaum der österreichischen Republik, bestand aus wichtigen Leuten des israelischen Geheimdienstes in Europa. Mit solchen ritualartigen Sexshows wurde Kurz zu einer Art perversem Insider der Macht aufgebaut, freilich steuerbar durch die Israelis wie ein Kleinkind, sein Leben lang.“ Es wird dann auch noch einmal verstärkt; die Seite wirkt wie eine Parodie auf die Gedankenwelt Rechtsradikaler (überall Israelis…), bezieht sich aber auf den NSU-Komplex und den vermutlich vergifteten V-Mann Thoams Richter alias Corelli. Man bringt sich mit Ibizagate-Recherche in Verbindung und bezichtigt Grüne (nach dem „Vorbild“ der Desinformationsseite News Punch, vorher Your News Wire) des Kannibalismus. Auch Your News Wire kam ohne jede Quelle außer sich selbst aus, was sie von aufwändiger Recherche guter Vlogger oder Blogger unterscheidet (die der Mainstream aber niemals erwähnen würde).

Herbert Kickls Thesen

Dass ein BKA-Mitarbeiter unter falschem Namen Festplatten schreddern ließ, wird der ÖVP ebenfalls vorgehalten. Anders als „Aufdecker“ Pilz hält Rendi-Wagner eine Sondersitzung dazu für noch nicht notwendig, weil ja eh ermittelt wird. Es wird jedoch heuchlerisch, wenn sich u.a. die SPÖ auf deren früheren Generaldirektor des Staatsarchivs Wolfgang Maderthaner stützt. Dieser hält das Vorgehen der ÖVP zwar für illegal, ist jedoch politisch der Sozialdemokratie zuzuordnen. Da Kurz rhetorisch fragte, ob Kern beim Auszug aus dem Kanzleamt im Dezember 2017 wirklich alles übergeben hatte, droht dieser nun mit Klage. Medien berichten: „In der Schredder-Affäre hat sich am Freitag mit Wolfgang Maderthaner der langjährige, mittlerweile pensionierte Generaldirektor des Österreichischen Staatsarchivs zu Wort gemeldet. Er verwies im Ö1-Morgenjournal auf das Bundesarchivgesetz, in dem es heißt: ‚Das Schriftgut, das unmittelbar beim Bundespräsidenten, Kanzler oder einem Minister in Ausübung ihrer Funktion oder in deren Büros anfällt und nicht beim Nachfolger bleiben soll, ist unverzüglich nach dem Ausscheiden aus der Funktion dem Staatsarchiv zu übergeben.‘ Das gelte auch für Papiere und Datenträger aus Minister- und Kanzlerbüros, die eigentlich Parteiarbeit betreffen, eventuell sogar Privates. In der aktuellen Schredder-Aktion sei das Gesetz jedenfalls nicht eingehalten worden, so Maderthaner.“ Man beachte, dass der vom Kabinett geführte Minister-Terminkalender von Norbert Darabos ebenso vernichtet wurde wie laufend Akten aus dem Ressort, in dem Kabinettschef Stefan Kammerhofer illegal Minister spielte.

Generalsekretär Karl Nehammer in der ZiB 2

Das betrifft auch seine „Aktenvermerke“, mit denen er auch Menschen einschüchterte und bedrohte, die jedoch nicht kompensieren können, dass er kein Weisungsrecht hatte, sondern nur echte Ministerweisungen 1: 1 weitergeben durfte. Im Eurofighter-U-Ausschuss ging es auch um einen plötzlich im früher von Kammerhofer benutzten Stahlschrank gefundenen Eurofighter-Vergleichsentwurf, was unmöglich ist, weil der Schrank regelmässig geleert wurde. Dazu gibt es Zeugeanssuagen, auf welche die Justiz bislang jedoch nicht reagierte; es wurden auch illegal Daten vernichtet. Mit anderen Worten wurde also eine Farce, eine Falle aufgebaut, um Darabos zum Bauernopfer zu machen und (via Pilz) statt Gusenbauer anzuzeigen. Ironischer Weise musste Darabos dann als Bundesgeschäftsführer Mitte Jänner 2015 u.a. Maderthaner preisen, der gegen solche Praktiken protesterien müsste. „Neben den inhaltlichen Programmkoordinatoren Josef Cap und Karl Blecha wird auch ein wissenschaftlicher Beirat um den renommierten Historiker Wolfgang Maderthaner die Programmdebatte begleiten. Die Analysen des Beirates werden im Herbst 2015 präsentiert. Zudem touren am März Kampagnenteams durch ganz Österreich. Damit wird gewährleistet, ‚dass auch die Menschen auf der Straße mitbekommen, dass wir uns erneuern und dass sie sich beteiligen können‘. Bereits Ende November 2014 sind moderierte Diskussionen in den Bezirken angelaufen, die Ideen und Anregungen sammeln. ‚Der Reformprozess funktioniert nach dem Prinzip *bottom-up* und nicht *top-down’*, machte der SPÖ-Bundesgeschäftsführer klar.“ Da damals alle „Je suis Charlie“ sagten, konnte man „Je suis Ceiberweiber“, der Darabos‘ Andeutung galt, diesmal nicht fernhalten – es sollte aber seine letzte Pressekonferenz (!) in dieser Funktion sein, bis er im Juli ins Burgenland wechselte. Übrigens ohne ein Wort des Dankes der Bundespartei, anders als man sich gegenüber Gernot Blümel gab, als ihn Peter McDondald in der ÖVP-Zentrale ablöste.

PS: Kurz nimmt nun Stellung: „Liebe Freunde! Heute wende ich mich mit ein paar persönlichen Zeilen an euch. Die letzten Tage haben das Ausmaß an Grauslichkeit deutlich gemacht, das dieser Wahlkampf mit sich bringen wird. 2017 – wir alle erinnern uns an die Schmutzkübel-Kampagne eines SPÖ-Beraters – war offenbar nur ein Vorgeschmack. Von links und von rechts hagelt es fast täglich neue Untergriffe, Diffamierungen und Dreck aus der allertiefsten Schublade…“ (weiter auf Facebook)