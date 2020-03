The Corona Diaries (8): 30. März 2020

Langsam dämmert doch mehr Menschen, dass sie sich zu sehr mittels Panikmache haben ablenken lassen und Gefahr laufen, im Faschismus aufzuwachen. Manche reden sich z.B. die Zustände in Italien schön, denn wenn nicht die „Panische Grippe“ alles rechtfertigt, dann vielleicht der Kampf gegen Drogenhandel und Mafia? Jedenfalls schildert der 85jährige ehemalige Kriegsberichterstatter Fulvio Grimaldi in einem Interview, wie es ist, nur 100 Meter weit gehen zu dürfen, mit Haftstrafen bedroht und total überwacht zu werden. Es gibt auch keinen Regierung mehr, kein Parlament, nur mehr einen Ministerpräsidenten, der jeden Tag härtere Maßnahmen verkündet. Auf den Straßen sieht man Polizei und Militär, die Menschen sind eingeschüchtert, haben Angst und „dürfen“ sich frühestens im August wieder etwas „freier“ bewegen. Viele werden durchdrehen, weil sie in kleinen Wohnungen eingesperrt sind, alleine oder mit anderen. Es wird viele Betriebe dann nicht mehr geben, immer mehr wird online erledigt werden und persönlicher Kontakt die Ausnahme. Nun werden Eurobonds gefordert, die unter anderem Italien helfen sollen, aber natürlich faschistoide Zustände unterstützen. Wir sind jedoch gleich bei bekannten Deep State-Netzwerken, wenn wir uns diese Debatte näher ansehen:

„Laut dem früheren EU-Kommissionspräsidenten Romano Prodi könnte eine Ablehnung der ‚Corona-Bonds‘ für die Union ‚dramatische Folgen‘ haben: Sollten sich die Regierungschefs nicht einmal angesichts dieses ‚unermesslichen kollektiven Leidens‘ aufraffen können, sich gegenseitig zu helfen, ‚dann wird dies unausweichlich zu Auflösung der EU führen‘, betont Prodi. Und Europagegner und Rechtspopulisten wie Salvini würden ’sich zuprosten‘. Bei seiner Forderung nach ‚Corona-Bonds‘ geht es Italiens Regierungschef Giuseppe Conte nicht um eine generelle ‚Vergemeinschaftung der Staatsschulden‘ auf EU-Ebene, wie dies nördlich der Alpen immer wieder unterstellt wird. Letztlich beantragt Rom lediglich die Schaffung eines gemeinsamen, zweckgebundenen Kredit-Topfs, aus dem sich alle EU-Staaten für eine bestimmte Zeit zu einem einheitlichen Zinssatz bedienen können.“ Leiden ist für Prodi nicht Faschismus mit Totalüberwachung und Haftstrafen für Spaziergänge, sondern ein Propagandabegriff. Er lobbyierte nicht von ungefähr mit Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und dem ehemaligen polnischen Staatschef Aleksander Kwasniewski für die Ukraine und für Kasachstan. Denn hier geht es um Netzwerke, die an Russland angebunden sind, und zwar ganz im Sinne der Unterminierung westlicher Staaten.

Interview mit Fulvio Grimaldi

Es sollte uns nicht verwundern, dass hier auch die WHO mit an Bord ist, die von China und Bill Gates unterstützt wird, dass wir es mit der Clinton Foundation oder mit den Podestas zu tun haben; auch hier sind wiederum Connections zu Gusenbauer und Co. auffällig. Fulvio Grimaldi analysiert glasklar, wie man Menschen am besten so sehr Angst macht, dass sie allem zustimmen, dass sie gar denen dankbar sind, die sie unterwerfen und versklaven. Weil der Raub der Freiheit aller Italiener vielleicht jemandem helfen könnte, der auch „Corona“ hat, sind viele dazu bereit, alles richtig zu finden und Kritik zurückzuweisen. Dabei häufen sich auch Stellungnahmen von Ärzten und Virologen, die Manipulation durch Falschinterpretation bekannter Zahlen beklagen. Sieht man sich Medien an, ist immer von (nur) „Corona“ die Rede, auch als automatische Einblendung z.B. bei CNN. Noch nie schien man so sehr auf Technik, Wissenschaft und Forschung aufzubauen, zugleich aber eine derart dumme, leichtgläubige, leicht manipulierbare Bevölkerung zu haben. Etwas Trauriges scheint dabei bemerkenswert, nämlich der Suizid des hessischen Finanzministers Thomas Schäfer, der eben noch als CDU-Nachwuchshoffnung mit Aussicht auf die Position des Ministerpräsidenten galt. Zuerst war von einem Abschiedsbrief die Rede, was die FAZ dann aber rasch löschte: „Dem Vernehmen nach soll Schäfer darin von einer ‚Aussichtslosigkeit‘ gesprochen haben, die er gesellschaftlich, aber auch bezogen auf die wirtschaftliche Lage des Landes sehe. Diese Aussichtslosigkeit habe er unter anderem konkret auf die derzeitige Situation bezogen, die ihm offenbar ‚zu schaffen‘ gemacht habe.“

Thomas Schäfer auf Twitter (1)

Wir sehen oben ein paar seiner letzten Tweets, in denen auch zum Ausdruck kommt, dass der Finanzminister nicht mit der Art und Weise einverstanden ist, wie die EU auf die „Corona-Krise“ reagiert. Am 19. März kündigte er an, dass im Landeshaushalt kurzfristig 7,5 Milliarden Euro lockergemacht werden; am 14. März sprach er von „extrem herausfordernden Zeiten“, durch die sich auch sein Arbeitsalltag „nachhaltig“ ändere. Was ansonsten üblich war, illustrieren die Tweets unten, die von normalen politischen Aktivitäten Kunde tun. Dazu gehört sicher auch, sich allem gewachsen zu fühlen, vielleicht auch Stolz zu empfinden, wenn man etwas auf den Weg bringt, die Kontrolle zu haben. Es muss ihn und andere bis ins Mark erschüttert haben, dass nun alles anders sein soll; wahrscheinlich können es nur andere Regierungsmitglieder wirklich nachvollziehen bzw. diejenigen, die selbst einmal einer Regierung angehört haben. Es ist anzunehmen, dass ein Finanzminister mehr von wirtschaftlichen Folgen versteht als viele andere und sich einer Katastrophe ausgeliefert sah, die er gerne in den Griff bekommen hätte, ohne zu wissen, wie das praktisch vonstatten gehen soll. In diesem Bericht heißt es, dass Schäfer Tag und Nacht arbeitete in der Coronakrise und Angst hatte, die Erwartungen der Bevölkerung auf finanzielle Unterstützung zu enttäuschen.

Thomas Schäfer auf Twitter (2)

Wenn er vor wenigen Tagen auf „sich auftürmende Probleme“ hinweist, dann erschien ihm die „Panische Grippe“ bis in jeden Bereich der Gesellschaft hinein wohl als etwas, das die gesamte wirtschaftliche Grundlage Deutschlands und darüber hinaus zerstört. Wir waren nicht Mäuschen in Sitzungen, aber es könnte ihm zweckmäßig erschienen sein, nicht alles zuzusperren, weil man die Folge niemals wieder wettmachen kann; da wird er auf Widerstand gestoßen sein. Ob er sich gefragt hat, was eigentlich mit Angela Merkel aus der CDU wurde? Das können deutsche Leserinnen und Leser wohl besser beurteilen; jedenfalls gibt es in Deutschland Widerstand auch von Ärzten und Berichte über keineswegs überlaufene, sondern eher leere Spitäler. Nicht von ungefähr wird übrigens die Gefahr eines Atomkriegs jetzt relativ hoch eingeschätzt wie seit dem Jahr 1983 nicht mehr.

„Kronen Zeitung“ am 29.3.2020

Wir sind wieder bei jenen Netzwerken, zu denen auch Romano Prodi gehört, der in den Mitrochin-Archiven als KGB-Agent bezeichnet wird. Dies macht das Titelbild der „Kronen Zeitung“ am 29. März 2020 deutlich, denn an dieser Zeitung (und am „Kurier“) ist Rene Benko beteiligt, dessen Mentor Siegfried Wolf Aufsichtsratsvorsitzender bei Oleg Deripaskas Konzern Russian Machines und bei der Sberbank Europe ist, die auch als „Front“ des SWR dient. Man weiss, dass Sebastian Kurz mit Benko befreundet ist, für den wiederum unter anderem Gusenbauer arbeitet; in manchem scheint sich die türkisgrüne Regierung doch dem u.a. via WHO vorgegebenen Kurs etwas zu widersetzen. Es ist egal, ob man von Sozialismus, Kommunismus, Bolschewismus oder auch Faschismus spricht, denn es geht um die Umsetzung totalitärer Konzepte inklusive Totalüberwachung (auch Mussolini begann als Sozialist). Für die Feinheiten der Debatte in diversen Salons ist jetzt sicher keine Zeit, weil das Gesamtkonzept, der perfide Plan endlich von allen erkannt werden muss. Die Verflechtungen in Österreich konnte ich soweit verdichten, dass klar war, dass es um fremde Interessen geht, die auch über das Erlangen wirtschaftlicher und politischer Macht verfolgt werden und dass es Verbindungen auch in die USA gibt.

„Corona“ interviewt Alma Zadic

„Natürlich“ spricht auch die „Krone“ von „Corona-Toten“, die es in der Form nur sehr selten gibt. Wenn Katia Wagner Justizministerin Alma Zadic interviewt, muss man wissen, dass Letztere zu den Global Shapers des WEF in Davos gehört. Bei der nun heftig diskutierten Pandemieübung Event 201 der Johns Hopkins University letzten Herbst in New York, die wie ein feuchter Traum des Bill Gates anmutete, war das WEF auch an Bord. Die Symbolik geht hier jedoch noch weiter, denn Wagner ist die Freundin des Ibizagate-Anwalts Ramin M., der von der Justiz mit Samthandschuhen angefasst wird. Bekanntlich schaffen es „unabhängige“ Staatsanwälte nicht, Zusammenhänge zu durchschauen, die man sehr gut auch ohne Möglichkeit zu Einvernahmen darstellen kann. Es werden nicht jene Zeugen einvernommen, die zur Aufklärung beitragen können, um Täter zu schonen, wie man auch bei den Eurofightern sehen kann. Zadic deckt wie ihre Vorgänger auch kriminelle Netzwerke in der Justiz, die zehntausende Opfer nach NS-Vorbild ausrauben und quälen.

„Corona“ und Klaudia Tanner

Wir müssen darauf achten, wer mit wem interagieren muss, wer wo präsent ist; etwa Ex-Bundespräsident Heinz Fischer, der das Bundesheer verraten hat, bei einem Gedenken an Widerstand gegen die Nazis seitens österreichischer Offiziere. Oder eben, wenn auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner von Wagner interviewt wird. Es war 2019 im Rückblick creepy, dass das Platzen der türkisblauen Regierung (via Ibiza-Video) von Wagner vorher in einer „Krone“-Kolumne angedeutet wurde. Dass jetzt die Miliz mobilgemacht wird, erscheint höchst grotesk, denn diese hätte man 2015 einsetzen müssen, um illegale Masseneinanderung nach Österreich zu verhindern. Tatsächlich wurde das Bundesheer spätestens dann an die Wand gefahren, als mit dem Einzug Gusenbauers ins Kanzleramt 2007 das Ministerium von seinen Hintermännern gekapert wurde. Als Statist hätte Verteidigungsminister Norbert Darabos dienen sollen, der nicht mitspielen wollte, aber gewissermaßen zum „Social Distancing“ gezwungen wurde, noch ehe es das Wort gab. Man schoß ihn dann entgültig ab, damit Hans Peter Doskozil vor einem Jahr Landeshauptmann werden konnte, auch mit päpstlichem Segen. Was aber ist jetzt im Vatikan los? Der Papst (per „katholischem Frühling“ u.a. mit John Podesta 2013 an die Macht gekommen) spricht allein ohne Gläubige, er wird auch den Ostersegen vorverlegen.

Papst #Franziskus: "Alleine gehen wir unter. Wir brauchen den Herren, so wie die Seefahrer die Sterne." pic.twitter.com/peIRk0H9jj — BR24 (@BR24) March 27, 2020

Franziskus allein zu Hause?

„Wegen des Coronavirus“ verschiebt Doskozil nun auch seine Hochzeit „auf unbestimmte Zeit“, die für den 30. Mai 2020 geplant war. #SymbolismWillBeTheirDownfall ist ein beliebter Twitter-Hashtag für diejenigen, die in allem einen tieferen Sinn vermuten; es ist schon seltsam, dass Doskozil zuerst Rückdeckung vom Heiligen Vater wollte, der nun „vom Virus“ besiegt scheint. Oder auch, dass Doskozils Verlobte Julia heißt, was automatisch an Romeo und Julia denken lässt, wovon bei den beiden nicht die Rede sein kann. Am 31. Mai hat übrigens der aus dem Weg geräumte Darabos Geburtstag, der – wenn es nach Deep State und Gusenbauer und Co. geht – wegen des heimlichen Deals von Gusenbauer mit EADS (Airbus) angeklagt werden soll (die Justiz arbeitet nur auf Sparflamme derzeit). Als ich heute zu einem (noch?!) erlaubten Spaziergang aufbrach, wurden in der S-Bahn dauernd Anweisungen verlautbart, die mit Chris Lohner aufgenommen wurden: Aufgrund einer „behördlichen Anordnung“ soll man einen Mindestabstand von einem Meter zu anderen Fahrgästen einhalten. Erzwungenes „Social Distancing“ bei einem Regierungsmitglied wurde stets von allen gedeckt; wer dies alarmierend fand, wurde eingeschüchtert.

Liebe in Zeiten des Coronavirus: Die Betreiber der Dating-App "Once" rufen die User dazu auf, einander nicht zu treffen und haben als Abhilfe eine Video-Chat-Funktion eingebaut. Das ist #2020 Leute. pic.twitter.com/zL6RE7KfR8 — Ralph Janík (@RalphJanik) March 28, 2020

„Journalisten“ finden alles normal…

Wer erst jetzt begreift, dass fast die gesamte Politik, fast alle Journalisten wie gekauft wirken, den kann ich auf meine bisherigen Erfahrungen verweisen, denn alle verschleierten unfassbare Zustände im Verteidigungsressort etc., als ob es das Normalste der Welt wäre, dass ein Minister sich nicht aussuchen darf, mit wem er in Kontakt ist. Da logischer Weise Drohungen und Totalüberwachung im Spiel sein müssen, wenn er sich nicht gegen Abschottung wehren kann, rekonstruierte ich alles bis zu einem „Spionagering“, was man als Arbeitstitel verstehen muss. Dieser ist natürlich, wie der Pandemieputsch zeigt, in eine größere Strategie eingebunden; man kann nur hoffen, dass die #QAnons Recht haben und zumindest Donald Trump nicht mitspielt. In Österreich ist es jedenfalls offenbar bis ins letzte Glied durchorchestriert, sodass Politiker, aber auch Journalisten wie Papageien wirken, die brav nachplappern können, was man ihnen oft genug vorgesagt hat.

Der Trump-Berater Dan Scavino retweetet

#Qanon bedeutet, Bilder, Worte, Symbole genau zu untersuchen und z.B. zu fragen, ob Trump – der oben das Spitalsschiff USNS Comfort verabschiedet – nicht vielleicht selbst Q ist. Dass es in vielen Ländern der Welt QAnons gibt, zeigt diese Sammlung von Rainbow Fairy auf Twitter; es schließt auch Demonstrationen u.a. der Gelbwesten ein. Die Legende der Anons besagt in Varianten zur jetzigen Situation kurz gefasst, dass mit der Panischen Grippe versucht werden soll, eine Weltregierung durchzusetzen, einen Orwellschen Überwachungsstaat. Trump und sein Team steuern aber gegen, indem sie zwar Maßnahmen setzen, diese aber ein Instrument sind, um die Globalisten (Bolschewisten usw…) auszuhebeln. Denn es kommt auch „dem Plan“ („Trust the Plan“ heisst es bei Q) zugute, wenn z.B. niemand im Kino ist, Schulen geschlossen werden, kaum jemand auf den Straßen ist. Trump spricht von einem „unsichtbaren Feind“, mit dem die USA im Krieg seien. Man kann dies auch kryptisch verstehen, denn der Deep State (Globalisten, Bolschewisten etc.) agiert verdeckt, es gibt Agenten unter Deep Cover. Das gilt auch für Unterstützer Trumps, deren Verbindungen man nicht kennt; was die Gegenseite betrifft, äußern manche jetzt (auch in Österreich) unverhohlen Sympathien für das chinesische politische System. Der britische Economist ist bekannt für seine Titelbilder zu Jahresbeginn, die vorherzusagen scheinen, was zu passieren hat. Hier erntet man jedoch viele kritische Kommentare, weil die Menschen begreifen, dass es um 1984 geht.

Big government is needed to fight the covid-19 pandemic. It may not shrink again afterwards. Our cover in Britain and America this week https://t.co/WIA7ZKea34 pic.twitter.com/gEqRXppJEW — The Economist (@TheEconomist) March 28, 2020

The Economist: Menschen an der Leine

Es gibt in der „Krise“ nicht nur zwei Klassen, wenn die einen weiterhin einen Job haben oder wohlhabend genug sind, um es in großen Häusern mit Garten locker auszuhalten. Denn es wird in vielen Ländern beobachtet, dass sich weder Migranten noch „Refugees“ an Regeln halten müssen, die nun dem Rest der Bevölkerung oktroyiert werden. Es ist eine Frage der Zeit, bis sich Frust entlädt; dies wird auch dann der Fall sein, wenn Migranten nicht die Selbstisolation anderer dazu benutzen, z.B. zu plündern. In den USA gibt es eine Kampagne gegen Trump puncto Corona aus dem Umfeld der Demokraten; er betonte bei einer Pressekonferenz am 29. März im Weißen Haus, dass er eine Rückkehr der USA und der Welt zum normalen Leben möchte. Wir sollten daran denken, dass er mit kalkultierter Großsprecherei auch verhindert hat, einen Krieg zu beginnen – anders als es bei Clinton gewesen wäre. Freilich empfinden manche es auch als Kriegserklärung, dass Trump die Kontrolle über die Federal Reserve erlangt hat; das Kapitel Banken war schon für Abraham Lincoln und John F. Kennedy sehr heikel. Man kann am 29. März gut sehen, wie per Mainstream versucht wird, Trump zu zwingen, Quarantäne über die Bevölkerung zu verhängen; ihm rieten Experten dazu, aber er will es nicht und es wäre auch nicht durchsetzbar. Auch das sind Parallelen zu anderen Staaten, in denen die Politik jedoch meist nicht erfolgreich gegenhält.