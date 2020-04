The Corona Diaries (13): 12. April 2020

Einst übernahm die katholische Kirche „heidnische“ Feste, um ihren Glauben durchzusetzen; dies geschah auch mit Ostern. Wir haben es offenbar mit einer neuen Form des Synkretismus zu tun, wenn Politiker von einer „Auferstehung nach Ostern“ sprchen oder wenn Medien uns neue zehn Gebote eines Lebens mit Corona verkünden. Zur Symbolik gehört auch, dass der Papst zu Ostern ganz allein Messen feiert, ohne Gläubige, wegen Ansteckungsgefahr. Etwas Altes wird von Neuem abgelöst, was viele mit erzwungener Freude begrüßen, weil sie schon als Kinder immer gute Mine zum bösen Spiel von „Autoritäten“ machen mussten. Andere wierderum sehen Hoffnung in einem Kampf gegen den Deep State und setzen auf Donald Trump; man kann diese Menschen weltweit unter dem Etikett „Q“ finden. Dass wir Okkultem nicht entkommen, zeigt die Dokumentation Out of Shadows des ehemaligen Stuntman Mike Smith, die gestern online gestellt wurde und rasch von eineinhalb Millionen Menschen gesehen wurde. Er reißt Hollywood und den Mainstream-Medien die Maske herunter (auch symbolisch in Zeiten des Maskenzwangs) und verweist auf Mind Control, Okkultismus, Satanismus und Geheimdienste. Das passt zu einem Kommentar des (eben festgenommenen und die die Psychiatrie eingelieferten) Schweizer Kardiologen Thomas Binder: „Jeder nicht verblendete weiss, dass die (Geld)mächtigsten Menschen nicht die einzigen Personen auf diesem Planeten sind, die sich nicht vernetzen und bisweilen auch verschwören, im Guten oder im Schlechten, sie immer im Schlechten. Jeder nicht verblendete Informierte weiss, dass sie immer eine PSYOP (Psychologische Operation) aka Gaslighting durchführen wenn Sie uns wieder einmal hereinlegen wollen.

Deren Ziel kann ein Individuum, eine Gruppe oder die ganze empathische Menschheit sein. Derzeit leben wir in einem derartigen von Psychopathen und von ihnen Gekauften und Verblendeten der ganzen Welt übergestülpten globalen Verblendungszusammenh​​​​​ang. Jeder nicht verblendete Informierte weiss, dass ein Corona-Erkältungsviru​​​​​s nicht die gesamte Welt(wirtschaft) lahmlegen kann, und dass auch deren aktuelle PSYOP selbstverständlich nicht uns, sondern ihnen dient.“ Binder blickt ein wenig zurück: „Wesentliche PsyOps im Vorfeld waren ‚Pandemie‘ (False flag unter Leitung von Bill Gates et al.) und ‚Kryptowährung‘ (False flag unter Leitung des Fed). Simuliert und der Führungselite indoktriniert, nicht alles Psychopathen sondern ganz viele bloss verblendete empathische Menschen, wurde sie im Herbst 2019 am ‚WEF-Event 201‘ in New York. Als Übungsleiter hätte ich nach ‚Spanischer Grippe‘, Vogelgrippe, Schweinegrippe und überhaupt Grippe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder ein Influenzavirus gewählt, auch weil diesen Begriff schon jeder kannte. Gewählt wurde: Ein ‚Coronavirus‘.“ Wir sehen unten eine ARTE-Doku zur Schweinegrippe, in der Wolfgang Wodarg zu Wort kommt, der sie als Hoax enttarnte auch in seiner damaligen Funktion als SPD-Abgeordneter.

Doku über die Schweinegrippe

Schon damals war Wodargs Widersacher Christian Drosten, auf den Binder auch eingeht: „Der aus dieser Corona-Pandemie-Simul​​​​​ation resultierende Schrecken von 65 000 000 Toten sass dem Führungspersonal derart im Nacken, dass beim Trigger ‚Coronapandemie‘ in Pawlow’scher Manier das gespeicherte Programm global synchron gestartet wird, mitsamt unkritischer Übernahme empfohlener ‚Berater‘ und ‚Experten‘. Ich finde es immer wieder amüsant anzusehen, wie alle Regierungen ziemlich am selben Tag so ziemlich dieselben Massnahmen zur Bewältigung der scheinbar ausweglosen Krise beschliessen. Selbständiges Denken ist bei totaler Verblendung isolierter überbeschäftigter Kreise nicht mehr möglich. Die Situation erscheint global ausweglos: Je mehr Menschen getestet werden, desto mehr an COVID-19 Erkrankte und Verstorbene finden sich, ein Kampf gegen Windmühlen! Eine zentrale Person in diesem globalen Verblendungszusammenh​​​​​ang ist der Erfinder des SARS-CoV2-PCR Tests, der auch der Berater der Deutschen Regierung und auch der deutsche COVID-19-Multimediens​​​​​tar ist: Prof. Christian Drosten, Berlin. Derart fehlende ‚Gewaltentrennung‘ muss übel enden! Ich fordere ihn in Twitter seit Tagen auf, endlich Verantwortung zu übernehmen und Rückgrat zu zeigen.“

„Österreich“ am 11. April 2020

Drosten wird von der Bill and Melinda Gates Stiftung unterstützt, was ihn unter anderem mit der WHO verbindet. Zu dessen Direktor Tedros Adhamon, China, der Clinton Foundation, John Podesta, der Johns Hopkins University und Michael Bloomberg siehe frühere Folgen der Corona Diaries. Gegen Ende von „Out of °Shadows“ siehe unten geht es um Lady Gagas Verbindung zur Satanistin Marina Abramovic, die übrigens von Ex-Bundespräsident Heinz Fischer mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet wurde (als Alfred Gusenbauer Kanzler war). Wir lasen vor kurzem im „Spiegel„: „Gemeinsam Festivals besuchen, feiern, tanzen – all das ist momentan streng verboten. Zu groß wäre das Risiko, dass sich Besucher massenhaft mit dem Coronavirus infizieren. Nun soll eine besondere Benefizveranstaltung Abhilfe schaffen, die auch von Sängerin Lady Gaga unterstützt wird. Bei dem Konzert One World – Together at Home will Gaga gemeinsam mit anderen Popgrößen von zu Hause aus auftreten – und hat schon jetzt ordentlich Spenden für das Projekt eingesammelt. Insgesamt 35 Millionen US-Dollar seien in nur einer Woche zusammengekommen, verkündete die Sängerin bei einer Pressekonferenz der Weltgesundheitsorganisation, an die das Geld geht. Die Spenden sollen so Bedürftigen in der Coronakrise zugutekommen.“ Die Puzzleteile müssen wir uns dazu schon selbst zusammensuchen, was auch Mike Smith anregt.

„Out of Shadows“

„Heute“ am 10. April 2020

„Wer als Coronavirus-Todesopfer zählt, wird in Europa einheitlich gehandhabt. Jede verstorbene Person, die zuvor COVID-positiv getestet wurde, wird in der Statistik als ‚COVID-Tote/r‘ geführt, unabhängig davon, ob sie direkt an den Folgen der Viruserkrankung selbst oder ‚mit dem Virus‘ (an einer potentiell anderen Todesursache) verstorben ist. Dazu gehören also Menschen, die direkt an der Erkrankung gestorben sind (‚gestorben an‘). Und zweitens Patienten mit Grundkrankheiten, die mit COVID-19 infiziert waren und bei denen sich nicht klar nachweisen lässt, was letzten Endes die Todesursache war (‚gestorben mit‘). Eine Trennung ist fachlich nicht zuverlässig durchführbar, darum ist es wichtig, die Zahl sachgerecht zu interpretieren. Verstorbene, die zu Lebzeiten nicht auf COVID-19 getestet worden waren, aber in Verdacht stehen, an COVID-19 gestorben zu sein, können post mortem – also nach ihrem Tod – auf das Virus untersucht werden. Autopsien oder andere aerosolproduzierenden Maßnahmen sollen aber vermieden werden, da auch tote Infizierte als ansteckend betrachtet werden. Wir dürfen an dieser Stelle auf die WHO verweisen.“ Dass es keine österreichische Regierung mehr gibt, legt auch die seltsame Anordnung auf Inseraten siehe oben nahe, die wie „Regierung powered by Rotes Kreuz“ aussehen. Es müsste selbst dem Presseteam im Ministerium ja sonst dämmern, dass sie wahre Fakten verschleiern auch mit der Empfehlung, nicht mehr zu obduzieren (eh „alles Corona“?).

Kritisches vom Trendforscher Gerald Celente

Heute gab es in den Zeitungen – von wegen „Auferstehung“ zu Ostern – faktenfreie Briefe von Bundeskanzler Sebastian Kurz an die Bevölkerung mit Durchhalteparolen, der diese Verarsche mehrfach teuer zu stehen kommt. Es war von einem „unbekannten Virus“ die Rede, das man ja auch deswegen nicht gerne Sars-CoV-2 nennt, weil dann klar ist, dass Coronaviren nichts Neues sind. Wer dachte, dass wir wirklich „alle zusammenhalten“, wird bald böse in Armut erwachen und das nicht nur bei uns. Der Trendforscher Gerald Celente spricht davon, dass es nun „Socialism for the Rich“ geben soll, für die Bevölkerung hingegen Kapitalismus (mit all seinen Risiken). Denn es werden immer größere Konzerne entstehen, die unbegrenzt Kredit bekommen, um „kleinere“ Firmen in dieser produzierten Krise aufzukaufen. Die International Labour Organization befürchtet, dass wegen der Plandemie rund 195 Millionen Menschen ihren Job ervlieren. Das passt ins Konzept der Globalisten, die sich schon Mitte der 1990er Jahre Armut für fast alle wünschten. Gerade jetzt sind die Angriffe auf alternative Medien besonders heftig, von denen sich die meisten ohnehin schon gefügt haben. Zu den Ausnahmen gehört der Rubikon, aber auch KenFM siehe unten. Bei einer Kundgebung in Berlin, bei der schlicht das Grundgesetz verteilt wurde, nahm man unter anderem Ken Jebsen kurzfristig fest.

Corona und die Fake News

Es häufen sich Berichte über Polizeiwillkür, weil manche eben gerne andere Mesnchen schikanieren; zu den Delikten gehören Spaziergänge, das Benutzen öffentlicher Verkehrsmittel, „zu nahe“ an jemandem auch nur vorbeigehen usw. Es richtet sich einmal mehr gegen diejenigen, die keinen (möglichst großen) Garten oder Balkon haben, sondern darauf angewiesen sind, nach draußen zu gehen, wenn sie in die Sonne wollen. Wer dann wieder online ist, stellt gespenstische Parallelen zum Beispiel zwischen Justin Trudeau und Sebastian Kurz fest: beide haben Soros-Verbindungen, die unter anderem mit „Refugees Welcome“ zu tun haben. Und beide sagen das Gleiche: Reisefreiheit gibt es erst dann wieder, wenn es einem Impfstoff gegen Kurz‘ „unbekanntes“ Corona-Virus gibt. Man kann eine Korrelation zwischen politischem Versagen und sich als Diktator aufspielen herstellen, wie man z.B. in Deutschland sieht. Das allein ist es nicht, weil sich nicht jeder freiwillig fügen wird; es gilt also, genau hinzusehen und so auch zu erkennen, ob jemand zu bremsen versucht. Wir erleben andererseits die Stunde der Berater und Pressesprecher, siehe unten jemanden aus dem Team von Kurz, der sich wohl noch nie „mächtiger“ gefühlt hat. In Deutschland gab es ein Papier zur gezielten Panikmache a la Psychologische Kriegsführung; bezeichnender Weise antwortet in Österreich niemand auf die Frage, wie es denn hierzulande aussieht.

Kurz‘ Sprecher auf Twitter

Zu den Ausnahmen gehört der parteifreie bayrische Landtagsabgeordnete Wolfgang Gedeon, der im Video unten auch den Tiefen Staat und die Rolle der WHO anspricht. Hartmut Barth-Engelbart bringt die rasanten Veränderungen via PsyOp auf den Punkt: „In Berlin wurden rund 500 atembemaskete Menschen in 2 Meterabstand auf dem Rosa-Luxemburg versammelt zum Verlassen des Platzes gezwungen mit der Begründung, sie begingen eine Straftat: Staftatbestand war die Verteilung des Grundgesetzes und das öffentliche Zitieren daraus. Der Verstoß gegen das von dem ‚Rot-roten‘ Berliner Senat erlassene Versammlungsverbot stellt maximal eine Ordnungswidrigkeit dar. Dass die Verteidigung unserer Verfassung einmal als eine Ordnungswidrigkeit, ja sogar als eine Straftat verfolgt werden würde, war seit über einem halben Jahrhundert fast undenkbar.“ Und er weist auf Angriffe auf eine mutige Anwältin hin, die mittlerweile ihre Zulassung zurücklegen musste: „Beate Bahner, Heidelberger Fachanwältin für Arzt-, Medizin- & Gesundheitsrecht hat Klage gegen die Aufhebung der Grundrechte in Deutschland eingereicht. Es ist eine Klage, die inhaltlich an der Argumentation des von der IG-Metall geführten Anti-Notstandskongresses und den verfassungsrechtlichen Stellungnahmen von Heinrich Hannover aus den End-1960ern anschließt. Die Antwort auf die mehrseitige schriftliche Klagebegründung war der Besuch des Staatsschutzes in ihrer Kanzlei. Beate Bahner hat jetzt, am 11. April eine CORONA-Auferstehungs-Verordnung erlassen.“

Wolfgang Gedeon zu Corona

Wir kommen nun einmal zu Globalisten und zur Rockefeller-Pandemieübung „Lock Off“ von 2010, was ja fast wie Lock Down klingt. Der große „Star“ der „Krise“, der Gates-geförderte Christian Drosten, sprach noch 2015 davon, dass die Wahrscheinlichkeit „extrem gering“ sei, dass Coronaviren eine Gefahr darstellten. Man beachte, dass Drosten aus Sars-CoV-2 ein „absolut neues, vollkommen unbekannntes, absolut gefährliches Virus“ macht (woran sich u.a. Kurz brav hält), auch wenn dem schon virologische Logik entgegensteht. Denn wäre es so unbekannt und neu, würde eine Infektion nicht bei den meisten Menschen komplett symptomfrei verlaufen (auch in der sog. Risikogruppe). Merkwürdig ist auch, dass Spitalspersonal in Kurzarbeit geschickt wird und Kliniken keineswegs überlastet sind – man droht uns ja, dass das noch kommt, wenn wir nicht „Leben retten“, indem wir uns freiwillig versklaven. Immer mehr Ärzte äußern sich kritisch und dies zunehmend auch zu vermuteten politischen Hintergründen, was uns allen Mut machen sollte. Wer im Mailverteiler der „Neuen ÖVP“ ist, bekam eben diese Nachricht: „Liebe Freunde, Ostern hat für uns als Fest der Auferstehung eine große Bedeutung, denn es ist das Fest der Familie, des Miteinanders und unserer Traditionen. Dieses Jahr feiern wir Ostern aber anders.

Wann ist die Pandemie vorbei?

Wenn Herdenimmunität erreicht ist.

Drei Wege:

– Katastrophe: viel zu viele werden gleichzeitig krank, Dauer: ca 12-15 Wochen

– "kontr. Durchseuchung": Dauer ca 4-6 Jahre

– Impfung, bis dahin 'Containment 2.0': Dauer ? (10-18 Monate)@roteskreuzat — Gerry Foitik (@GFoi) April 11, 2020

Das Rote Kreuz pusht Totalüberwachung

Wir verzichten heuer auf Traditionen, die uns wichtig sind, um andere Menschen zu schützen – vor allem jene, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind. Für diesen wichtigen Beitrag möchte ich heute DANKE sagen! Auch wenn es uns schwerfällt, ist es wichtig, dass wir durchhalten. Wir müssen alle die Maßnahmen weiterhin konsequent einhalten und so gut zusammenstehen, wie wir das bisher gemacht haben. Wenn wir jetzt alle durchhalten, dann werden wir schrittweise unser Leben wieder so führen können, wie wir es kennen. Die Zeit für gemeinsame Feste mit Familien und Freunden wird wieder kommen. Trotz allem wünschen mein Team und ich in diesem Video frohe Ostern!“ Es wird deutlich, dass die Bevölkerung von der Regierung wie kleine Kinder behandelt wird, die man beauffsichtigen muss, wiel sie sonst etwas anstellen. Mit ebenfalls „heruntergefahrenen“ Presseterminen kann man auch niemanden zur Rede stellen, was im übrigen exotisch wäre, da der Mainstream zu 100% Propaganda macht. Auch wenn die Vorstellung sympathisch ist, dass es irgendwo da draußen Kräfte gibt, die den Deep State bekämpfen, kommt es auf jede und jeden Einzelnen an. Das beginnt schon dabei, alternative Informationen zu verbreiten und zu wertschätzen; nicht von ungefähr weise ich nochmals auf „Out of Shadows“ hin, weil hier entlarvt wird, wie unsere Populärkultur zustande gekommen ist und was sie wiederum mit Manipulation zu tun hat.