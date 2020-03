The Corona Diaries (4): 22. März 2020

Wir sind uns einig, dass gerade ein Regime Change von gewaltigen Ausmaßen stattfindet. Dazu muss man nur dafür sorgen, dass Coronapanik jeden Bereich des Alltags jeder Person erfasst, was heute anders als in den Zeiten von Kriegserklärungen ohne weiteres möglich ist. Es bleibt aber die Frage, wer daran ein Interesse hat und was danach kommen soll; von Vernunft in Regierung und Medien dürfen wir nicht ausgehen, es ist wie „Refugees Welcome“ für Masseneinwanderung, aber zum Quadrat, fast wie wenn dies die Generalprobe gewesen wäre. Es passt natürlich ins Bild, dass uns auch Zensur als Maßnahme verkauft wird, mit der man „Leben retten“ könne. In Wahrheit müsste man wenn, dann den Mainstream zensieren, der von „Corona-Toten“ spricht, die jedoch allen Erkenntnissen und Statistiken zufolge eine Ausnahme darstellen, weil viele Faktoren mitspielen. Die meisten wollen nicht einmal wahrhaben, dass jeden Tag Menschen aus unterschiedlichen Gründen sterben, auch an Atemwegserkrankungen oder Grippe und man z.B. in Italien mit 1700 bis 2000 Toten pro Tag rechnen muss.

Wenn es darum geht, was hier gerade inszeniert wird (anders als in Japan!), ist sich zumindest eine große Gruppe relativ einig – die Anhängerinnen und Anhänger von QAnon. Dem Mainstream zufolge handelt es sich da natürlich bloss um eine rechte Verschwörungstheorie, aber weil die Q-Fans weltweit vernetzt sind, fällt ihnen vieles auf, was auch zu Puzzles passt, die mit unserer politischen Szenerie zu tun haben. Auf Corona bezogen besagt das Q-Narrativ, dass die „Guten“, zu denen US-Präsident Donald Trump gehört, die Krise dazu verwenden, einen Sumpf trockenzulegen, ohne dass die Bevölkerung dabei Schaden nimmt, weil sie sich ja weltweit in „Heimquarantäne“ befinden sollte. Der Mainstream weist uns darauf hin, dass auch Prominente von Corona betroffen sind, und damit sind wir dann auch schon bei Q: Ist Tom Hanks tatsächlich nur positiv auf COVID-19 getestet oder in Haft? Oprah Winfrey wehrte sich gegen das Twitter-Gerücht, sie stehe unter Hausarrest und wolle nicht bloß ein gutes Beispiel in Corona-Zeiten abgeben. Mit Listen an Todesfällen in Hollywood kann man die Q-Gemeinde spekulieren lassen, wo dies kein Zufall ist, sondern jemand etwas aufdecken wollte. Ein Posting in Q-Threads mit Hashtags wie #TheStormIsUponUs oder #WWG1WGA (where we go one, we go all) oder #FollowTheWhiteRabbit oder schlicht #QAnon ist besonders „creepy“. Es zeigt das letzte Foto des männlichen Models Ryan Singleton unter anderem mit Marina Abramovic; sein verstümmelter Körper in der Mojave-Wüste gefunden, Wochen nachdem er eine Autopanne hatte.

“Abramovic of “Spirit Cooking” Infamy in photo with whitewashed man thought to be Ryan Singleton who participated in the ceremony with her & who later disappeared & when found in Mojave desert was missing his eyes, heart, lungs, kidneys & liver”▫️ Case is still open▫️ pic.twitter.com/iSs0gC4B46 — Liberty Diana ⭐️⭐️⭐️ (@dmills3710) August 11, 2019

Lady Gaga. Filmemacher Robert Wilson, Abramovic, Singleton

Die religiös aufgewachsene aus Serbien stammende Künstlerin hat auch Österreich-Bezug, weil ihr Ex-Bundespräsident Heinz Fischer das Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst überreicht hatte. Damit wurde sie automatisch Mitglied der Kurie für Kunst des Österreichischen Ehrenzeichens für Wissenschaft und Kunst. Ihre „Spirit Cookings“ wurden im US-Wahlkampf bekannt, weil die Podesta-Emails bei Wikileaks landeten; mit der Podesta Group ist Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer siehe Ukraine-Lobbying verbunden. Marina Abramovic war 1980 beim Uluru (Ayers Rock) im australischen Outback, als Linda Chamberlains Tochter Azaria angeblich von einem Dingo geraubt und gegessen wurde. Es blieb nichts von dem zwei Monate alten Mädchen übrig; die Mutter wurde in einem aufsehenerregenden Prozess zuerst wegen Mordes verurteilt, dann nach drei Jahren freigelassen. In einem Film stellte Meryl Streep Chamberlain dar, deren Ehemann Don Gummer Bildhauer ist und in den gleichen Kreisen wie Abramovic verkehrt. Der Männernamae Azariah kommt im Alten Testament immer wieder vor; so hieß ein Mann, der vom babylonischen König in einen Feuerofen geworfen wurde. Azaria Chamberlain bezieht sich vielleicht auf Al Azariyeh in der Nähe von Jerusalem, die Chamberlains sind Sieben Tage-Adventisten.

Very interesting how many celebrities come up in pictures with the witch marina abramovic. I don't know if they can't help themselves or Satan requires them to use symbols but they're all done. Get em Trump!#spiritcooking #TheStormIsHere pic.twitter.com/TpozQpx2aa — chriswwriter (@chriswwriter) March 20, 2020

Tweet zu Marina Abramovic

Ein Thread, der sich auf einen nun gesperrten Twitter-Account bezieht, ist jetzt zwar nicht mehr illustriert, versucht aber, dem 2019 angeblich durch Selbstmord verstorbenen Schauspieler und Musiker Isaac Kappy gerecht zu werden. Wir lesen unter anderem: „Isaac believed Epstein was controlling all the major pedogate LARPs in what he named the ‚Mossad Media Matrix‘ including names like Hoffman, Benza, Loomer, Cernovich, Jones & the Podesta group. He called this Periscope ‚Brackets & Jackets‘.“ LARP steht für Live Action Role Playing, also in der harmlosen Version Menschen, die zum Beispiel ein Fantasie-Mittelalter entstehen lassen. Dazu können wir allerdings durchaus Tweets finden: „Tom Hanks, the A-lister called out by Isaac as a pedo, tweeted about ‚roadkill‘ on Route 66 while filming a movie in Albuquerque where Isaac was from. Posted 42 days before Isaac ‚jumped‘. He was 42. Masonic symbolism? You can see a cap in the dirt with a P carved in it ‚Cappy?'“Dazu siehe dieser Tweet; CAP ist übrigens auch die Abkürzung für das von John Podesta mit Unterstützung von George Soros gegründete Center for American Progress. Im Netz wird auch auf ein Labor in Wuhan verwiesen, das von Soros, aber auch von Bill Gates unterstützt wird, dem die WHO praktisch gehört. Dabei geht es um Adrenochrone, dessen Formel um 45 Grad gedreht an ein weißes Kaninchen erinnert; die Substanz gilt als Jungbrunnen. Eine Studie des Londoner University College, die Peter Thiel (Palantir) unterstützt hat, kommt zum Schluss, dass das Blut junger Menschen Älteren guttut.

Tweet zu Isaac Kappy

Der User, dessen Tweets gelöscht wurden, schreibt im Threadreader: „I personally believe Kappy was set up for murder by the MEGA group (Wexner, Epstein, Spielberg), as the financial arm of Mossad, they hired Elaihi Priest as a mercenary via Gabe Hoffman & Craig Sawyer. Mikey sold out for the $18K+ BTC Priest had kept from Kappy to get it done.“ Hoffman „is Blackcube Intelligence. Elaihi was used as a disposable mercenary. His rep is so bad even other LARPs are using him as a scapegoat. Hoffman is simply doing Spielberg/Hanks/Geffen’s bid, managing the LARP squad. Defango was probably used as an intermediary for the hire.“ Black Cube wurde von Ehud Barak unter anderem dessen Bekanntem Harvey Weinstein empfohlen, der just an dem Tag zu 23 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, als es hieß, Tom Hank sei positiv auf Coronaviren getestet worden. Wir kennen Black Cube auch aus der Diskussion um den israelischen Ex-(?) Agenten Tal Silberstein, der unter anderem Alfred Gusenbauer und Rene Benko sehr verbunden ist. Black Cube kam ins Spiel, als die rumänische Antikorruptionsbehörde gegen Silberstein und seinen Geschäftspartner Beny Steinmetz ermittelte, der wiederum mit Gusenbauer und Benko Deals macht(e).

BOOM

Podest, Kerry, Clinton – partnering with Tedros Adhanom (now head of the W.H.O)! https://t.co/eshKQBQCNA — Amazing Polly (@99freemind) March 22, 2020

Das Bild links oben zeigt John Podesta und Tedros Adhamon

Peter „Elaihi“ Priest handelt mit Blutdiamanten, was uns wiederum an die Ausbeutung von Vorkommen in Afrika denken lässt, wo auch Steinmetz, Silberstein und Co. eine Rolle spielen. Außerdem hieß es, Black Cube sei auf Journalisten in Österreich angesetzt worden, die sich mit der Rolle von Silberstein im SPÖ-Wahlkampf 2017 befasst hatten. Zu MEGA, Epstein, Les Wexner (ehemals Victoria’s Secret), aber auch NXVIM und Bronfman siehe hier oder hier in meinem Blog; Bronfman steht auch für World Jewish Congress und erinnert uns an die Waldheim-Affäre und da wieder unter anderem an Heinz Fischer. SPÖ bedeutet immer auch, dass man mit der Entourage von Barack Obama oder Bill und Hillary Clinton zu tun hatte, also auch u.a. mit den Podestas. Am 24. Mai 2007 empfingen Gusenbauer und Fischer Bill Clinton bei einer AIDS-Gala in Schönbrunn; danach kam Bill immer wieder zum Life-Ball im Wiener Rathaus und es gingen Spenden an die Clinton Foundation. Ebenfalls an jenem 24. Mai wurde im SPÖ-eigenen Gartenhotel Altmannsdorf ein Vergleich mit Eurofighter entworfen, wovon Gusenbauer nichts gewusst haben will. Die Justiz war auch bisher nicht an Aufklärung interessiert, macht jetzt aber auf Anweisung der Justizministerin Pause, die wiederum ein Produkt der Globalisten von Davos ist.

So Tom Hanks has the coronavirus on the same day that Weinstein is sentenced to 23 years?!? 🙄 I don’t buy it. Weinstein is definitely talking. Watch out for more [celebrities] coming down with coronavirus. #QAnons #TheStormIsHere ⛈ pic.twitter.com/AXSFYYisoY — Stormy_Suz_Q22 🇺🇸 (@SSchiller22) March 12, 2020

Zufälle gibt’s…

Scheinverhandlungen mit Eurofighter gegen den Willen des unter Druck gesetzten Verteidigungsminister Norbert Darabos wurden so geführt, dass der heutige Rektor der Linzer Kepler-Universität Meinhard Lukas Rechtsberater der einen Seite war. Sein alter Freund Helmut Koziol, der noch nie verhandelt hatte, ersetzte hingegen den „Anwalt der Republik“, den Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn. Gusenbauers heimlichen Deal mit EADS (heute Airbus) kann man zwar russischen Interessen zuordnen; diese spielen aber auch bei manchen der Personen eine Rolle, die von der Q-Gemeinde mit Epstein und Abramovic in Verbindung gebracht werden (und Gusenbauer-Connections haben). Lukas trat 2017 im Eurofighter-U-Ausschuss auf, um quasi zum Belastungszeugen gegen Darabos zu werden; an sich alles leicht durchschaubare Manöver, die aber eine unterwanderte Justiz nicht erkennen darf. Seit einem Jahr gibt es einen Innovation Hub an der Kepler Universität gemeinsam mit der Blue Minds Group (die Kerns, Gusenbauer, Hans Peter Haselsteiner); diese wiederum ist mit der israelischen Rüstungsindustrie und Geheimdiensten verbandelt. Wie man unten sieht, will die Uni Studenten relegieren, die es wagten, trotz Coronapanik Party zu feiern. Zuerst sollte sich der Rektor wohl selbst feuern, der beim Gusenbauer-Deal auch 2007 schon mitmachte, denn er hätte „Österreich“ vertreten, wenn dies nicht sein Freund Koziol getan hätte. Bei allen Netzwerken gibt es eine israelische Komponente, was vielleicht die Vermutung treffend erscheinend lässt, dass Jeffrey Epstein einfach eine Blackmail-Operation für den Geheimdienst leitete.

Linzer Uni überlegt Rauswurf von 16 Studis, weil sie auf Terrasse Paety machten. Von einschlägigen Überlegungen bezüglich der 130 Ärzte, die am Arlberg fröhlich Luxus-Skiferien samt kräftigem Apres Ski machten, ist bisher nichts bekannt. — Peter Rabl (@RablPeter) March 21, 2020

Tweet zur Kepler-Universität und Corona

Q-Fans sehen „den Sturm“ aufkommen, der schon lange vorhergesagt wurde und der Donald Trump den Sieg über den Deep State bringt. Das klingt wie Fantasy, aber manches ist eben doch sehr merkwürdig; etwa wenn viele Radiostationen zugleich „You’ll never walk alone“ spielten, einen Song, der auch in der Q-Welt eine Rolle spielt. In Österreich fragt man sich dann unweigerlich, auf wessen Seite die Regierung Kurz eigentlich steht; laut „Bild“ hat sich Sebastian Kurz von Benjamin Netanjahu zu drastischen Corona-Maßnahmen überreden lassen, die auch vollständige Überwachung beinhalten. Deutsche wiederum wundern sich, warum die Airbus-Jets der Bundesregierung nach Las Vegas geflogen und schon wieder am Rückweg sind. Was Deutschland betrifft, strahlt das Robert Koch-Institut, das uns wegen COVID-19 eine düstere Zukunft ausmalt, auch über die Grenzen hinweg aus; dazu äußert sich der Autor Hartmut Barth-Engelbart kritisch u.a. wegen seiner Vorerfahrungen: „Und wenn es weder der Klimawandel, noch die NATO-Verteidigung, die Notwehrmaßnahen zur Sicherung unserer Handelswege und Rohstoffreserven, die Flüchtlingskatastrophe schaffen, das dringend benötigte WIR-Gefühl zu erzeugen, wo niemand mehr einen Schuldigen sucht, Zeit und Energie mit unnötigen Fragen verschwendet , dann bietet jetzt die CORONA-Krise eine riesige Chance, wie sie es nie oder nur sehr selten zuvor gegeben hat – (oder nur unter üblen autoritären und diktatorischen Voraussetzungen wie etwa 1914: ‚Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche!‘ oder ein paar mal zwischen 1933 und 1945, selbst die Berlin-Blockade, die Hamburger Sturmflut, die Ölkrise mit dem autofreien Sonntag, die Oder-Hochwässer, sogar der Mauerfall).

#WWG1WGA 180 radio stations are playing „You‘ll never walk alone“ simultaneously at 8:45 MEZ ❤️ pic.twitter.com/JfsrQLmnEV — GalacticOne (@LordPsycho12345) March 21, 2020

You’ll never walk alone….

All das verblasst vor der Krönung aller Katastrophen – mit Ausnahme der Kriege vor der eigenen Haustüre. Aber auch da kommt von der Ältesten der ernüchternde Satz: ‚Ihr könnt mich ruhig besuchen! Ich hab den Krieg überlebt, eine ganze Korona Kinder und Enkel und diese CORONA schaff ich auch noch!’…. Wissenschaftler und Journalisten, die dem offiziellen Narrativ widersprechen und andere Denkansätze und Forschungsergebnisse in die Auseinandersetzung einbringen und gelten lassen, werden mainstraemmedial diskreditiert, gerufmordet, in die Verschwörungstheoretiker-Ecke gestellt. Das durfte ich 2009 erfahren. als ich eine Reihe von Artikeln zur Schweinegrippe und Tamiflu veröffentlichte, das in den Staaten auch Rumiflu genannt wird, weil es ein höchstprofitables Geschäftsmodell des Ex-Verteidigungsministers Donald Rumsfeld war.“ Barth-Engelbart veröffentlicht daher auch Videostatements von Fachleuten, welche die Corona-Panikmache kritisieren, aber im Mainstream diffamiert werden. Wenn SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner am Londoner Royal College of Physicians studierte, so gibt es auch hier „natürlich“ eine Verbindung zu Bill Gates. Und was für ein Zufall aber auch, die Bill and Melinda Gates Foundation ist oft dort aktiv, wo es auch z.B. die Clinton Foundation der Clintons ist.

pic.twitter.com/e4CXmgCil7 — Karli Q ⭐️⭐️⭐️ – Text TRUMP to 88022 (@KarluskaP) March 19, 2020

Orden von Obama für Bill Gates, Stephen Spielberg, Ellen DeGeneres

Zum Q-Narrativ gehört, dass wegen der „Lockdowns“ und „Shutdowns“ auch Privatjets am Boden bleiben müssen, also jene „Elite“ nicht mehr fliehen kann, deren Namen z.B. in den Notizbüchern Epsteins zu finden ist. Wenn das stimmt, wird dafür aber ein sehr hoher Preis in Kauf genommen, was auch für Spekulationen gilt, dass China oder die USA das Virus aus einem Labor freisetzten. Doch andererseits schafft es die Finanzwelt immer, die Allgemeinheit für alles aufkommen zu lassen. während die Bevölkerung zu den Leidtragenden gehört. Letzte Bürgerrechte sind Schnee von gestern, und es ist ein Irrglaube anzunehmen, dass alles irgendwann wieder zurückgenommen wird. Israel hat übrigens anders als z.B. Deutschland oder Österreich noch eine Opposition, die sich gegen autoritäre Maßnahmen zur Wehr setzt, auch mit Demonstrationen. Hannes Hofbauer redet Klartext: „Österreich war einer der ersten Staaten in Europa, der seine demokratische Maske fallengelassen hat. Kanzler Sebastian Kurz weist immer wieder stolz darauf hin, wie er sich in Südkorea und vor allem Israel Tipps holte, um das soziale Leben kaltzustellen. Es war der 15. März 2020, ein frühlingshafter Sonntag, an dem Parlament, Bundesrat und Bundespräsident in wenigen Stunden ein Gesetzespaket geschnürt und damit de facto den Notstand ausgerufen haben. Genannt wurde er dennoch nicht so, erinnert dieses Wort doch an die Notstandsverordnung des Jahres 1933, mit der die Austrofaschisten rund um Engelbert Dollfuß den Machtwechsel zum ‚Ständestaat‘ vollzogen.“ Diesmal allerdings unter eilfertiger Beteiligung einer moralisch bankrotten SPÖ.

Das weiße Kaninchen bei der NATO?

Wir sind es gewohnt, Maßnahmen in den USA kritisch zu betrachten und uns auch über Heuchelei und Doppelbödigkeit zu empören; so geht man dort aber nicht mit der Bevölkerung um, wie es in Österreich gerade vorexerziert wird (Ausnahme: Kalifornien, warum?). Längst haben die Menschen das Blockwartdenken verinnerlicht bzw. lassen ihren inneren Blockwart heraus, der immer schon vorhanden war. Sie schimpfen, wenn jemand an der Kassa im Supermarkt zuwenig Abstand hält und posten Bilder von Menschen, die zu eng nebeneinander spazierengehen; alles in der Hoffnung, die Polizei möge doch eingreifen. Inzwischen wurde die Gerichtsbarkeit de facto abgeschafft, das Parlament tagt nur mehr zum Schein, es gibt keine richtigen Pressetermine, keinerlei Veranstaltungen, nur wenig offene Geschäfte. Gewalt gegen Frauen wird zunehmen und viele tausende Justizopfer leiden jetzt erst recht unter der ihnen zugefügten, von der Regierung freilich stets unterstützten Gewalt. Auch wenn sich die meisten sehr ruhig verhalten, werden sie früher oder später einen Lagerkoller bekommen oder erleben müssen, dass die Versorgung doch nicht gesichert ist, wie man behauptete. Es gibt auch schon ein Wahrheitsministerium mit Pressezensur aus dem Bundeskanzleramt, weil man Fake News bekämpfen müsse, freilich nicht die in Mainstream, die schon mit der Bezeichnung „Corona-Tote“ beginnen. Ist es da ein Wunder, dass auch hierzulande QAnon immer mehr Anhänger bekommt?

They wored colors resemble to Epstein's satanic hole pic.twitter.com/buQK8RB8bh — LadyQ Qc (@AndreaFawkes) March 21, 2020

Epstein Island-Bezug bei Ellen DeGeneres und Hillary Clinton

Nicht nur bei der Clinton Foundation erinnert einiges an Epstein Island; auch die Dekoration der Ellen-Show mit Ellen DeGeneres weckt Assoziationen. Wir wissen, dass neben Bill auch Hillary Clinton bei Epstein zu Gast war und mit ihm geflogen ist. Was die Foundation betrifft, gibt es nicht nur Bezug zu Alfred Gusenbauer und Heinz Fischer (siehe 2007), sondern auch zu Life Ball-Organisator Gery Keszler, der – für manche seltsamer Weise – beim Landesparteitag der Wiener ÖVP vor ein paar Wochen aufgetreten ist. Auf Kritik daran reagierte er, indem er den „Knackarsch“ von Finanzminister Gernot Blümel lobte; er ist von der SPÖ enttäuscht, weil es keinen Ball im Rathaus mehr geben wird. Gäbe es QAustria, wäre das schon Anlaß, über Verbindungen zu grübeln; man denke aber auch an Andeutungen in Ibiza 2017 bzw. entsprechender Medienberichterstattung, wo von bestimmten Sexualpraktiken in Zusammenhang mit Gastronomienbetrieben des Kurz-Freundes Martin Ho die Rede war. Nach Ibizagate im Mai 2019 war die türkisblaue Regierung gesprengt und es gab dann mit einer Beamtenregierung, die nicht auf Wahlergebnissen basierte, offenbar schon eine Einstimmung auf den von Hofbauer erwähnten Ständestaat. Di Clinton-Foundation wird auch mit „Hilfe“ für Haiti in Verbindung gebracht, wo man auch Linkin Park-Sänger Chester Bennington mit Bill Clinton sah, der John Podesta wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Bennington wurde ab seinem siebenten Lebensjahr sexuell missbraucht, jedoch nicht von seiner Familie, sondern von mehreren Männern.

Video zu Chester Bennington

Sein Freund Chris Cornell („Soundgarden“) engagierte sich gegen Kinderhandel und setzte sich für missbrauchte Kinder ein; er soll 2017 Selbstmord begangen haben; wenig später folgte Bennington. #ThesePeopleAreSick ist übrigens ein weiterer Hashtag, der sich auf ein Posting von Q bezieht; erscheint irgendwie passend, oder auch #SymbolismWillBeTheirDownfall. Da wundert man sich dann auch über die geringfügige Ähnlichkeit von FBI-Darstellungen der geheimen Zeichen Pädophiler mit der letzten SPÖ-Wahlkampagne. Beim Symbolismus kann man natürlich ewig hängenbleiben, was einige jetzt tun. während sich andere mit (anderen) Puzzles beschäftigen und davon auch Bilder posten. Wir müssen alles auf die konkrete Ebene verlagern und beobachten, was rund um uns von Corona abgesehen passiert. Elon Musk und Tesla scheinen von der Krise zu profitieren, nachdem die Bänder z.B. bei VW oder BMW stillstehen. Bei Google / Alphabet gibt es Rücktritte; man muss da immer auch an die Clintons und George Soros denken. Interessant ist auch, wie sich Prominente verhalten, etwa die Urenkelin von Dwight D. Eisenhower Laura, die offenbar eine Anhängerin von Q ist. Was die deutschen Regierungsjets in den USA betrifft, so könnten sie natürlich Leute heimgeholt haben, doch es wurde anscheinend nichts berichtet. Ohne sich im Symbolischen zu verlieren, wurden sie nach Bundespräsidenten benannt und von Airbus hergestellt, dem von den USA jetzt im zivilen Bereich akzeptierten Konkurrenten von Boeing.

Deutsche Regierungsjets in den USA

Man sollte Meldungen beachten, die etwas aus dem Rahmen fallen, etwa dass Huawei und Deloitte wegen der Corona-Krise kooperieren. Als Gewinner sieht sich zweifellos Rene Benko, der jetzt aber unter dem Titel „Wieviel Karat haben Benkos Klunker?“ porträtiert wird, was auch subtil auf Steinmetz und Silberstein anspielen kann. Es leuchtet ein, dass die weiterhin geöffneten Supermärkte mit ihrem bisherigen Personal nicht auskommen; deshalb wurde eine Plattform eingerichtet, mit der Händler anderen in der Branche helfen sollen: „Der ersten Händler, der die Matchmaking-Plattform unterstützt, kommt mit kika/leiner aus dem Möbelhandel. Rund 400 Arbeitnehmer des Möbelhändlers werden in den nächsten Wochen im Lebensmittelhandel tätig sein. Ein besonders schönes Signal von kika/leiner ist, dass auch 24 Führungskräfte mit gutem Beispiel vorangehen möchten.“ Bei der Übernahme der Mübelkette kika/leiner durch Benko spielte auch die türkisblaue Regierung eine Rolle, wobei man aber gerne übersehen hat, dass nicht nur Kurz, sondern auch Gusenbauer Beziehungen zu Benko hat. Paradoxer Weise bedeuten Übernahmen von Warenhäusern durch Benko immer massive Jobverluste, nun aber gibt man sich als Samariter; Benkos Verbindungen sind Russland, Israel und der amerikanische Deep State. Nicht von ungefähr hat er einen Kredit bei der Sberbank laufen (wegen seiner Aktivitäten im Online-Handel, wie vorausschauend), für die die Podesta Group wegen der Sanktionen gegen Russland lobbyierte.