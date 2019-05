Erfolgreicher Coup gegen die Bundesregierung

Der Coup gegen die österreichische Bundesregierung setzte „natürlich“ bei den schwächsten Gliedern an, und das waren höchsts banal zwei FPÖ-Politiker, die einer vermeintlichen Russin imponieren wollten, die als Lockvogel eingesetzt wurde. Da langsam Vertrauen aufgebaut wirde zu Johann Gudenus, dessen Familie eine Jagd zu verkaufen hatte, es aber eigentlich um den heute zurückgetretenen Vizekanzler Heinz Christian Strache ging, ist eine Geheimdienstaktion naheliegend. Das mediale Feuerwerk wurde von der deutschen Relotiuspresse aus gezündet und zeugte, dass auch hiesige Medienleute längst politische Aktivisten sind; demonstrativ lobten ORF-Angehörige auf Twitter ihre Kollegen. Man war auch sozusagen crossmedial äußerst dankbar, das Stärke und Zusammenhalt signalisieren unddie Illusion von echter Presse aufrechterhalten sollte. Besonders hämisch über Strache in einer Honey Trap waren diejenigen, die sich selbst gerade von einem Geheimdienst benutzen haben lassen, und zwar gegen die Souveränität Österreichs.

Da die FPÖ keinerlei Krisenkommunikation hatte, verstummte sie auch weitgehend in den Sozialen Medien, wo vor allem Unabhängige gegenhielten, die verstanden, was gerade abläuft. Weil aber professionell auf das Wecken emotionaler Reaktionen abgezielt wurde verstanden viele nicht, dass man Kritik an Strache und Gudenus üben und dagegen sein kann, dsass fremde Gehemdienste eine Coup durchführen. Vielleicht hätte Strache ssich und dei Regierung retten können, hätte die FPÖ fieberhaft recherchiert, wer hinter den Aufnahmen steckt, die der Süddeutschen Zeitung „zugespielt“ wurden und zwar u.a. Leila Al-Serori, die vorher beim Kurier war. Süddeutsche steht für transatlantisch/Deep State wie Spiegel, Kurier, Krone, ORF und Co. Ließ der Mossad-Mann Tal Silberstein, der die SPÖ im Wahlkampf „beraten“ hat, die Falle aufstellen? Strache selbst sprach von geheimdienstlich und Kanzler Sebastian Kurz erwähnte Silberstein, doch da nahmen die Ereignisse schon den gewollten Gang. Auch wenn viele sich fragen, wie Strache und Gudenus auf so etwas reinfallen konnten, war das Spektakel doch beispiellos, das veranstaltet wurde, um diese Regierung abzuschießen.

Widerlich, mit welchen illegalen Methoden gegen unsere Freunde von der @fpoe gekämpft wird. Durchschaubar, wie ein zwei Jahre altes Video eine Woche vor der EU-Wahl vom @DerSPIEGEL und der @SZ eingesetzt werden. Politprop statt Journalismus. pic.twitter.com/dMpvDMVga6 — ᴘᴇᴛʀ ʙʏsᴛʀᴏɴ (@PetrBystronAfD) May 18, 2019

AfD zur Relotiuspresse

Wer heute am Ballhausplatz war, agierte als Teil einer Inszenierung, stellte Demonstranten oder Journalisten dar und hätte sich schon als Betrachter sehen müssen, um nicht mit mit fortgerissen zu werden. Diese Leute wurden instrumentalisiert für die Befreiung von einer Regierung, die konzertiert verteufelt wurde, weit jenseits notwendiger sachlicher Kritik, die in Wahrheit die Opposition selbst gestärkt hätte. Denn er mechanisch reagiert, wenn nur auf die richtigen Knöpfe gedrückt wird, denkt nicht frei, sondern erfüllt eine Rolle. Bereits als Werner Faymann 2016 gestürzt wurde (übrigens auch mit Medienhilfe!), war die Aufmerksamkeitsspanne vieler sehr gering; inzwischen scheinen sie überhaupt nichts mehr zu begreifen. Es ist keine Überraschung, dass die Sozialistische Jugend, die am Coup gegen den eigenen Kanzler beteiligt war, sich jetzt als Sprecherin des „Widerstandes“ auf den Ballhausplatz geriert (SPD-Politiker forden gerade Neuwahlen in Österreich). Innenminister Herbert Kickl war der Opposition (oder in Wahrheit fremden Geheimdiensten?) ein Dorn im Auge; deshalb ist die FPÖ fassungslos, dass Kurz ihn loswerden wollte. Da blieb die FPÖ jedoch standhaft, was bedeutet, dass Kickl noch ein paar Monate im Amt sein kann. Man muss sich zugleich fragen, wie um alles in der Welt nicht alle Warnlampen angegangen sind, zumal Strache sich vor einer Falle fürchtete, Gudenus ihn aber beruhigte. Oliver Janich verweist siehe unten bei der Süddeutschen auf das Netzwerk Recherche (Siehe auch dieser Bericht), das bei seiner Gründung einen großzügigen anonymen Spender aus den USA hatte. Er erinnert daran, dass Jan Böhmermann das Video kannte und mit seiner „Reconquista Internet“ zur Denunziation von Andersdenkenden aufruft.

Oliver Janich über die Hintergründe

Unten sehen wir Straches Erklärung, in der er darauf hinweist, dass Johann Gudenus in einem Moment von der „Lettin“ kontaktiert wurde, die sich mit ihrer Tochter in Wien niederlassen wolle. Er war emotional angeschlagen, weil er gerade seinen Vater John Gudenus verloren hatte, der am 14. September 2016 verstarb, als Tal Silberstein die SPÖ wieder „beriet“. Am 4. September 2016 sprach Kurz laut Buch von Reinhold Mitterlehner davon, dass er von Silberstein observiert werde; Mitte August spielte Peter Pilz Medien Häppchen aus dem militärischen Verschlussakt Eurofighter-Vergleich zu. Er schloss vorher einen Pakt mit Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil und nahm im August das Vorgehen gehen Airbus (cui bono?) und Ex-Minister Norbert Darabos bereits vorweg. Über Darabos, den man mit einer auf Desinformationen beruhenden Anzeige wegen dess Eurofighter-Vergleichs aus dem Weg räumen, wurde ab dann bösartige Gerüchte gestreut. Er ist seit dem Wahlkampf 2006 mit Tal Silberstein unter Druck, wird vielleicht weniger Angst vor irgendwelchen geheim aufgenommenen Videos als um seine Kinder haben, was durchaus Silberstein-Handschrift tragen kann. FSB/KGB sind es wohl nicht bei Strache, denn Methoden gleichen sich auch bei anderen. Daher denke ich anders als Oliver Flesch durchaus an Geheimdienste, weil mir deren Involvierung in Österreich ja bekannt ist. DIe „Lettin“ wollte, nachdem sie ein halbes Jahr in Kontakt mit Gudenus war, unbedingt auch Strache kennenlernen, was dann in Beisein eines deutschen Bekannten in einer Finca im Sommer 2017 auf Ibiza stattfand.

Straches Rücktrittserklärung

Wir dürfen annehmen, dass die Gespräche mit Gudenus aufgenommen und analysiert wurden; es wird nicht so schwer gewesen sein, eine Schwachstelle bei beiden zu finden. Basierend auf einem Profil ihrer Disposition sollte die „Oligarchin“ ihnen dann kompromittierende Äußerungen entlocken. Man merkt, wie peinlich es Strache ist, wenn er davon spricht, dass er sich wie ein Macho verhalten habe (er sagt es wenige Monate nach seinem Papamonat). Er machte vielleicht keine strafrechtsrelevanten Aussagen in Richtung Korruption (gab mit Spendern an, die jetzt dementierten), auch wenn der Eurofighter-Wegseher Hannes Jarolim von der SPÖ ihn anzeigt. Er ließ jedoch – auch unter Alkoholeinfluss – jede Vorsicht vergessen, als er der Frau imponieren wollte mit seinen politischen Insiderkentnissen, i.e. Gerüchten über Kurz und Kern. Nicht nur sechs Aufnahmegeräte, die Villa (per Airbnb gemietet) und Luxuschlitten davor zur Tarnung sowie die lange Anbahnung deuten auf Geheimdienste hin. Es erscheint auch seltsam, dass man Strache zuerst abtestete, indem die Identitären ins Visier genommen wurden, deren Verbindungen zur FPÖ dann gekappt wurden. Außerdem wurde alles über deutsche Medien gespielt, denen sich österreichische anschlossen, vielleicht weil Inseratesegen doch einmal über die Mockingbird-Rolle siegen hätte können. Deshalb verkündete Agent Jan Böhmermann zuerst „Kann sein, dass morgen Österreich brennt“ , dem man zuvor groß Bühne per Romy-Verleihung, Ausstellung in Graz samt ORF-Interview usw. geboten hatte.

Sonja Kato auf Twitter

Strache kritisierte im Video den Einfluss des „Oligarchen“ und NEOS-Sponsor Hans Peter Haselsteiner, der mit Alfred Gusenbauer, den Kerns, Rene Benko und damit indirekt auch mit Tal Silberstein und Beny Steinmetz vernetzt ist (die wegen Korruptionsverdacht am 14, August 2017 mitten im Wahlkampf in Israel festgenommen wurden). Übrigens sind die NEOS in der ALDE-Fraktion im EP und kooperieren mit Emmanuel Macron, der wegen der Spenden amerikanischer Großkonzerne schwer unter Beschuß ist, was für deutsche Medien aber anders als Strache kein Thema sein darf. Strache drückte zu Recht Verachtung für Medien aus, die einer Agenda dienen und zuletzt selbst den Neonazi Gottfried Küssel zitierten, weil dieser Andeutungen über Strache machte. Dass er sichwünschte, jemand kaufe sich in die Kronen Zeitung ein, kann man nachvollziehen, wenn man an deren transatlantische Linie seit ihrer Gründung denkt. Das Blatt war am „plötzlichen“ SPÖ-Kurswechsel Richtung Berufsheer 2010 beteiligt (gegen den Willen von Darabos). Bei der Wehrpflicht-Volksbefragung 2013 trat Sonja Kato, deren Gatte Andreas Mailath-Pokorny damals Stadtrat war, bei einer Pressekonferenz des Personenkomitees „Unser Heer“ (Hannes Androsch) auf und appelierte im Namen ihrer Buben, gegen den „Zwangsdienst“ zu stimmen. Dieses Beispiel macht deutlich, wer zu einer „Regime Change“-Kundgebung geht, an der sich ca. 5000 Menschen beteiligten, die stundenlang warteten, bis Kurz Neuwahlen verkündete.

Die vorbereiteten Tafeln der SPÖ

Wären sie auf dem Ballhausplatz geblieben, wenn er dies nicht getan hätte? Auch das überregionale Interesse sollte uns stutzig machen, sorgte der letzte Koalitionsbruch 2017 doch für weniger Schlagzeilen. Es ist schwer vorstellbar, dass sich Medien eine langwierige Lockvogel-Aktion ausdenken und durchführen. Dies auch, weil sie sich unter Geheimdiensten wahrscheinlich schicke James Bond-Autos vorstellen, nicht jedoch, welche Auswirkungen Überwachungsmöglichkeiten von heute haben. Wer eine Regierung binnen eines Tages erledigen kann, weiss wie man das anlegt und betrachtet die angeblich so freie Presse bestenfalls als Handlanger dabei. Gezielt wurde auch über die anonyme Seite FPÖ Fails nach jedem noch so unbedeutenden Posting gesucht, um diese als „FPÖ-Einzelfälle“ aufzublasen, was auch Kurz auf Dauer zermürbte, und es wurden „rechtsextreme Netzwerke“ kreiert. Auch das lässt an Koordination durch Geheimdienste denken, was jeoch die meisten Blauen nie durchschauten, weil sie den „SJalles Linke“-Reflex haben und damit das Spiel unwillentlich ḿitspielten. Es ist vollkommen egal, welche Parteien wie gegeneinander aufgehetzt werden, weil es immer teile und herrsche ist und eine zwar brav (pseudo)“antifaschistische“ SPÖ komplett ihrer Substanz beraubt wurde und mit wieder einem Wahlkampf auf dem falschen Fuß erwischt wurde. Und es ist eiune Grenzüberschreitung mit dramatischen Folgen, was heute passiert ist.