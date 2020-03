The Corona Diaries (1): 16. März 2020

Es ist spielend leicht möglich, fast alle Menschen hinter einem Ziel zu vereinen, das vermeintlich in ihrem eigenen Interesse liegt. Zahlreiche Userinnen und User, die zuvor noch kritisch posteten und nicht alles glaubten, was man ihnen vorsetzte, sind nun ganz gefangen im Corona-Hype. Sollte diese Beobachtung auf Twitter dazu Anlaß geben, nichts mehr darüber zu schreiben, weil eh jede Aufklärung sinnlos ist? Ich meine nein, auch weil ich nicht als Einzige mich auch selbst von dem Unfassbaren ablenken kann, das da draußen vor sich geht. Zwar habe ich nie über Medizinisches recherchiert, aber die Grundlagen des Herangehens an neue Themen sind immer gleich; es ist schlicht Handwerkszeug. Dazu gehört, sich möglichst breit zu informieren, was auch dazu hilft, den weltpolitischen Background dieses „Experiments“ einzuordnen. Warum sollten wir jetzt dem Mainstream glauben, der uns schon bisher belogen hat, der aber jetzt so tut, als gäbe es einen neuen Zustand, an den wir uns eben gewöhnen müssten? Wenn das gesamte öffentliche Leben lahmgelegt wird, ist auch keine Zeit für geduldiges Zureden bei Hohlköpfen, die sich brav in den Dienst von welchen Kräften auch immer stellen, sondern man muss ihnen kontern.

Es zeigt sich, dass der eigene Zugang zu vielerlei Themen nicht vergebens ist, weil man daran anknüpfen kann. Das gilt für all jene, die genau verfolgen, was US-Präsident Donald Trump tut und die Hoffnungen in ihn setzen. Es trifft aber auch zu, wenn man sich Netzwerke angesehen hat, die internationalen Bezug haben, denn wir finden immer uns bereits bekannte Muster wieder. Unten sehen wir den Titel des neuen „trend“, der wie „profil“, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ zum Imperium des Rene Benko und seiner Signa Holding gehört. Wer es „wagt“, die fast menschenleere Linie U 4 bis Wien-Heiligenstadt zu benutzen, sieht dort alle Redaktionsgebäude in unmittelbarer Nähe vereint. „Unser neues Leben“ sollte uns schaudern lassen, selbst wenn es nicht mit Personen in Schutzanzügen verbunden ist, die ein Virus bekämpfen, das weder neu noch besonders gefährlich ist. Was angeblich nur zu unserem Besten sein soll, ist jedoch der autoritäre Staat, verkauft in vermeintlich notwendige Krisenbekämpfung. Besorgniserregend ist auch, dass im Grunde von China aus vorgegeben wurde, wie wir damit umzugehen haben; von „freiwilliger“ Quarantäne bis zur Schließung von Geschäften und dem Kappen von Verkehrsverbindungen. Es geht hier nicht um Spekulationen über Biowaffen oder einen küsntlichen Ursprung des Virus, weil wir da im Dunklen tappen und erst recht panisch werden.

Cover des neuen „trend“

Es ist offenbar so einfach, Menschen in Angst zu versetzen, dass man nur Bilder von der Pest oder der Spanischen Grippe heraufbeschwören muss und schon sind sie zu allem bereit. Dies erinnert an die „Politics of Fear“ der amerikanischen Neocons bezogen auf Rechtfertigungen für Militärinterventionen, passt aber auch zur von Naomi Klein beschriebenen Schockstrategie. Ich habe mir russische Netzwerke und deren Einfluss nicht nur auf österreichische Politik angesehen; doch die Personen, die dabei in Erscheinung treten, haben oft auch Bezug zu China. Wir müssten dem auf den Grund gehen, wer wo welche Rolle wirklich spielt, was dank „social distancing“ und dem Verbot von Veranstaltungen schwieriger als sonst ist. Nur soviel sei gesagt, dass vermeintlich Offensichtliches auch nur vorgespiegelt sein kann und man in Ruhe Puzzleteile zusammensuchen sollte. Auf keinen Fall sollte man voreilig verkürzt gesagt einen Plot von China und der WHO identifizieren, wie es Gerhard Wisnewski in einem Interview tut, das man sich dennoch ansehen sollte. Es ist ein Puzzle, das an den Rändern ausfranst, also immer komplexer wird, wie ich am Beispiel einer Person zeigen will. Der ehemalige Präsident der Wirtschaftskammer, Christoph Leitl, hat einen russischen Orden überreicht bekommen, was ihn u.a. mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Sberbank Europe, Siegfried Wolf verbindet.

Tipps der Kanzlei Lansky im „trend“

Er ist auch Autor eines Buches über China und war im Publikum, als die Linzer Kepler Universität einen Start Up-Hub mit der Blue Minds Group startete (= Eveline Steinberger-Kern, Christian Kern, Hans Peter Haselsteiner, Alfred Gusenbauer. israelische Rüstungsindustrie…). Christian Kern ist Präsident des European China Business Council, das der Verein CEATEC (China Europe Association for Technology and Economic Cooperation) ins Leben gerufen hat und das direkt an die chinesische Regierung angebunden ist. Er ist auf Vermittlung Gusenbauers im Aufsichtsrat der russischen Staatsbahn RZD; als er 2017 als Kanzler die dann verlorene SPÖ-Mehrheit verteidigen wollte, war seine Frau mit Haselsteiner und Gabriel Lansky beim Personenkomitee „Weil’s um was geht“. Wir haben eine wilde Mischung aus russischen, israelischen und chinesischen Connections und eine transatlantische Komponente, etwa wenn es um „Russian collusion“ auch mit Wien-Bezug bei den beiden großen Parteien der USA geht. Zu den WIrtschaftszweigen, die das Coronavirus zu killen droht, gehört alles, was mit Luftfahrt zu tun hat; bereits bisher wurde mit harten Bandagen gekämpft. Es ist von Interesse, dass Russland und China ein gemeinsames Flugzeugprojekt am Laufen haben, das als Konkurrenz zur A320-Familie von Airbus gedacht ist. Wirksamer als die Konkurrenz um Aufträge kann der Corona-Putsch die europäische Industrie in die Knie zwingen, verstärkt durch den Hype um E-Autos.

Stop calling 911 over coronavirus toilet paper shortage, cops beg https://t.co/5idk96mJvj pic.twitter.com/2zzsm4a8iq — New York Post (@nypost) March 16, 2020

Stranger than fiction

Bei globaler Kommunikation ist nicht viel notwendig, um überall die gleichen Bilder zu erzeugen, was dann auch massiven Druck auf politisch Verantwortliche ausübt. Komplett ausgeblendet wird dabei, dass jedes Jahr weltweit rund eine halbe Million Menschen an Grippe stirbt oder dass Corona-Viren dann bei Toten gefunden werden, wenn ihr Organismus ohnehin vogeschädigt ist. Als es 2015 hieß, Masseneinwanderung muss in Flucht umgedeutet werden, machten Medien dafür Propaganda und manch eine Journalistin nahm einen jungen „Geflüchteten“ bei sich auf. Wer zwischen Asyl und Migration unterschied, wurde zum Nazi gestempelt; das setzte sich dann fort, als Greta Thunberg mit der Klima-Apokalypse drohte. Wie schön, dass sich der stark eingeschränkte Flugverkehr schon auf stolz präsentierten Satellitenbildern zeigt! Wir sollen uns von einem Personenkreis, der nicht nur auf Twitter eine Blase bildet und jeden Schwachsinn verbreitet, jetzt sagen lassen, was wir tun sollen. Nur sehr verhalten wird von Notstandsverordnungen vs. persönlicher Freiheit gesprochen und für Letztere Partei ergriffen. In vielen Ländern haben Menschen ein mulmiges Gefühl, wenn sie spazieren gehen oder ihren Wohnort verlassen – nicht aus Furcht vor einem Virus, sondern weil sie nicht als vollkommen Unschuldige eingesperrt werden wollen.

Seit heute gelten in #Österreich die eingeschränkten #Ausgangsbestimmungen. Aber halten sich die Menschen auch daran? Und wie ist die Stimmung angesichts des #Notstandes? https://t.co/XPEUYutDN7 — Ö1 Journale (@oe1journale) March 16, 2020

Big Brother, öffentlich-rechtlich

Wenn Arnold Schwarzenegger siehe Tweet unten ausrrückt, um ein zweifelhaftes Vorbild zu geben, ist immer Vorsicht angebracht. Er kommt immer wieder nach Österreich in Sachen Klima, was uns daran erinnert, dass der Bundespräsident zwar nach Ibizagate Zeit für Greta hatte, aber die Nationalratssitzung schwänzte, in welcher der Regierung Kurz das Misstrauen ausgesprochen wurde. Ab dann waren die Weichen schon darauf gestellt, dass als Nächstes die Grünen mitregieren sollen; mit Corona sollte man dies jedoch nicht verbinden, weil die FPÖ auch als Oppositionspartei bei allem brav mitmacht. Im völlig veränderten Wien sind nur wenige Menschcen auf der Straße; der Autoverkehr mutet zum Teil fast normal an; es gibt Polizei in Einkaufsstraßen, wo nur mehr wenige Geschäfte offenhaben dürfen. Dass sich nicht mehr als fünf Menschen auf einem Fleck aufhalten dürfen, führt zu Schlangen vor Apotheken; es ist wohl auch gegen etwaige Versammlungen protestierender Bürgerinnen und Bürger gedacht. Dass bestimmte Regale leer sind, ist ein vertrauter Anblick, doch was Lebensmittel betrifft, gibt es fast alles. Ich bin auchc mit dem Bus unterwegs gewesen; beim Aussteigen entschuldigt sich ein Mann aus der „Risikogruppe“ beinahe dafür, dass er eben mit einer Frau aus der „Risikogruppe“ unterwegs war, von der er sich gerade verabschiedet hatte.

Doctors say that riding my bike outside is OK so it’s the only way I’m leaving the house, but if you do ride your bike or go for a walk, don’t stop, avoid social contact. Apologies to everyone but I won’t be stopping on my rides for selfies. Stay positive, stay safe. pic.twitter.com/WAb4h57VAZ — Arnold (@Schwarzenegger) March 16, 2020

Schwarzenegger als Vorbild?

Wenn es darum geht, was all dies soll, was es verändern soll, fällt oft der Begriff „Globalisten“; aber welches politische System wollen sie? Kommunismus chinesicher oder früher russischer Prägung? Etwas ganz Neues, für das Nationalstaaten kollabieren sollen, die niemals alle ökonomischen Schäden bezahlen können, die Notstandsverordnungen panischer Regierungen anrichten? Es gibt auch in der Politik, in den Medien kein wahres Leben im Falschen: wer allem hinterherhoppelt, sich an jedem Narrativ beteiligt, wird hier ganz sicher nicht erstarren und erkennen, dass er ein Schwert in der Hand hält, das in den Totalitarismus weisen kann. Was sollten wir von Leuten erwarten, die sich nie für Umweltschutz interessieren, nun aber stolz aus Bahnreisen eine „Klimachallenge“ machen? Das Letzte, womit ich mich vor leeren Straßen und „social distancing“ befasst habe, waren in die Irre geführte U-Ausschüsse und schleppende Ermittlungen der Justiz. Das sagt auch schon alles über jenes politische Personal, mit dem man in eilig einberufenen Sitzungen einstimmig Notstandsverordnungen durchpeitscht, die man freilich anders nennt. Es soll hier vor allem daran appelliert werden, den Verstand einzusetzen, denn was wird wohl passieren, wenn jedwedes öffentliches Leben beeinträchtigt wird?

Dirk Müller u.a. zur Corona-Krise

Dirk Müller könnte seinen Cashkurs jetzt in Crashkurs unbenennen, was ja das ist, was er beschreibt. Zum Gesamtbild gehört auch, wie der Internist, Lungenfacharzt und ehemalige SPD-Abgeordnete Wolfgang Wodarg die medizinische Seite beschreibt. Da ich im Mailverteiler der „neuen ÖVP“ bin, die heute ein Schreiben von Bundeskanzler Sebastian Kurz an die Bevölkerung aussandte, antwortete ich und riet ihm, auch Experten wie Wodarg einzubeziehen, um eine möglichst breite Sicht der Dinge zu bekommen. Politiker müssen sich nicht überall auskennen, sollten sich aber gute und aufrichtige Ratgeber holen, um keine fatalen Fehleinschätzungen zu treffen. Unverständlich scheint, dass die Regierung sich längst über Ausgangssperren verständigt hatte, diese aber als Fake News bezeichnete, als davon eben doch gerüchteweise die Rede war. In den USA spricht man von martial law, wie der Tweet unten mit eine Szene aus New Orleans zeigt. Cui Bono? Nicht von ungefähr wird Trump gebasht, weil er Corona „nicht ernst genug“ genommen habe, was auch für Angela Merkel gilt. Ron Paul ist Arzt und politischer Aktivist; sein Sohn Rand ist US-Senator, beide stellen sich oft gegen den Mainstream. Jetzt spricht Ron Paul von einem Coronavirus Hoax: „The madness over the coronavirus is not limited to politicians and the medical community …”.

This is what the start of martial law looks like. pic.twitter.com/Jzo4knThSI — BeachMilk (@BeachMilk) March 16, 2020

New in New Orleans

Paul weist darauf hin, dass sich die Demokraten plötzlich hinter Trump zu versammeln scheinen: „Governments love crises because when the people are fearful they are more willing to give up freedoms for promises that the government will take care of them. After 9/11, for example, Americans accepted the near-total destruction of their civil liberties in the PATRIOT Act’s hollow promises of security. It is ironic to see the same Democrats who tried to impeach President Donald Trump last month for abuse of power demanding that the Administration grab more power and authority in the name of fighting a virus that thus far has killed less than 100 Americans.“ (auch in Österreich gibt es keine Opposition mehr). Nun scheint Trump aber zu funktionieren: „Declaring a pandemic emergency on Friday, President Trump now claims the power to quarantine individuals suspected of being infected by the virus and, as Politico writes, ’stop and seize any plane, train or automobile to stymie the spread of contagious disease.‘ He can even call out the military to cordon off a US city or state.“ Die Kriegstreiber sitzen jetzt nicht im Pentagon: „The chief fearmonger of the Trump Administration is without a doubt Anthony Fauci, head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases at the National Institutes of Health. Fauci is all over the media, serving up outright falsehoods to stir up even more panic. He testified to Congress that the death rate for the coronavirus is ten times that of the seasonal flu, a claim without any scientific basis.“

Aktuelles Video von Ron Paul

Paul weist Fauci darauf hin, dass allein 2017 mehr als 1,6 Millionen Menschen auf der Welt an Tuberkulose starben (siehe auch Peter Haisenkos Kommentar). Fauci und andere machen es eher noch schlimmer: „If anything, what people like Fauci and the other fearmongers are demanding will likely make the disease worse. The martial law they dream about will leave people hunkered down inside their homes instead of going outdoors or to the beach where the sunshine and fresh air would help boost immunity. The panic produced by these fearmongers is likely helping spread the disease, as massive crowds rush into Walmart and Costco for that last roll of toilet paper.“ Paul erwähnt, dass sogar die NATO Corona den Krieg erklären soll: „The head of the neoconservative Atlantic Council wrote an editorial this week urging NATO to pass an Article 5 declaration of war against the COVID-19 virus! Are they going to send in tanks and drones to wipe out these microscopic enemies?“ Auch dieser Aspekt erinnert an 9/11, denn man aktivierte die Beistandsverpflichtung des Bündnisses, als ob Afghanistan die USA angegriffen hätte. Übrigens gab es damals Absagen von Presseterminen in Österreich in Serie, was heute seine Entsprechung hat, wie man auf der Webseite der APA nachvollziehen kann.