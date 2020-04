The Corona Diaries (17): 24. April 2020

Einige Menschen versammelten sich heute in Wien, um gegen die mit Corona bedingten Maßnahmen zur Einschränkung der persönlichen Freiheit zu protestieren. Freilich untersagte dies die Polizei, sodass Buhrufe, „Kurz muss weg!“ und „Wir sind das Volk“ erklangen: Medien sprachen von „Irren“. Und dies, obwohl/weil die Regierung schon wieder ein mit Corona begründetes Gesetzespaket ohne Parlament auf den Weg brachte, was immerhin die SPÖ aufgeweckt hat. Inzwischen werden Menschen, die bei der Kundgebung waren und auch vorhaben, zu weiteren zu gehen, von anderen in sozialen Medien beschimpft. Man merkt daran auch, dass hier eben nicht die gelenkte Zivilgesellschaft auf die Straße geht, die wir mit echtem Engagement verwechseln sollen. Der Begriff stammt übrigens wie kulturelle Hegemonie vom kommunistischen Philosophen Antonio Gramsci, dem es darum ging, junge Menschen zu instrumentalisieren, mit denen man ja auch Regierungen unter Druck setzen kann. Ironischer Weise ist am 24. April auch via APA groß beworbener Klimastreiktag, natürlich nur virtuell, man kann Astroturf-Bewegungen ja nach Belieben aus- und anknipsen.

Wäre es irgendwas mit Greta oder mit Seenotrettung, würde Protest sicher bejubelt werden, zumindest aber der Mainstream ihn pushen statt zu diffamieren. Es sei auch erwähnt, dass sich Bildungsminister Heinz Faßmann Gutpunkte fürs Studium vorstellen kann, wenn man sich in einer NGO engagiert; das geht ein wenig in Richtung des chinesischen Systems der Sozialpunkte. Medien machen Menschen Angst, was immer noch bei vielen verfängt, die auch nicht jene Experten anhören wollen, die abseits des Mainstream zu Wort kommen. Man kann den Grad an kollektiver Neurose auch daran erkennen, dass viele auf der Straße Mundschutz tragen oder/und andere zurechtweisen oder dass jene besonders Auftrieb bekommen, die ohnehin schon nie ohne Desinfektionsmittel in der Tasche ausgehen. Dass die Pandemie vor Beginn der Maßnahmen bereits vorbei war, ist für die Menschen gefährliches und nicht befreiendes Wissen, die froh sind über ein Ventil für ihre Angst vor Krankheit und Tod. Sie können nicht erkennen, dass man sie deswegen terrorisiert (im Wortsinn), um radikale Veränderungen durchzusetzen, gegen die sich sonst massiver Widerstand regen würde. Unter anderem geht es um eind doch verpflichtende App, von der abhängen soll, ob Menschen am sozialen Leben teilhaben „dürfen“. Dabei sollte einem schon mit gesundem Hausverstand zu denken geben, dass es nicht nur in Wien, sondern auch in anderen Städten nicht genutzte Notlazarette gibt.

Pro-Kurz-Propaganda in Deutschland

Jetzt wird berichtet, dass die ersten vier Patienten in die Wiener Messe kommen sollen; gestern umrundete ich das Gebäude und fand tote Hose vor, mit einem Rettungswagen des Grünen Kreuzes (auch nicht im Einsatz) an der Rückseite. Außerdem medelte das Rote Kreuz Mitarbeiter zur Kurzarbeit (sic!) an, nahm aber umso mehr billige Zivildiener in Anspruch, was so oder so gegen einen medizinischen Notstand spricht. Es ist nicht so wichtig, ob Massen zu Demos kommen, die nicht mainstream sind; wahrscheinlich ist das nämlich nie der Fall. Die Auseinandersetzung findet ja auch auf anderer Ebene statt, etwa wenn die immer mehr entlarvte Regierung nun alles mit Gewalt durchsetzen will, was auf Widerstand stößt und sogar die Opposition nicht mehr stillschweigend zur Kenntnis nimmt. Was Aufklärung und Recherche im Netz bewirkt, ist nicht zu unterschätzen; ich bekam auch bei der Kundgebung das Feedback, dass meine Texte Orientierung bieten, ja sozusagen davor bewahren, den Verstand zu verlieren. Das nehme ich nicht nur als Kompliment sehr gerne zur Kenntnis, es besagt auch, dass immer mehr Menschen ein Gefühl dafür haben, womit sie es beim Verrat der Regierung zu tun haben, aber die Bestätigung brauchen, dass sie sich nicht auf Abwege begeben.

Wie oe24 die Kundgebung darstellt

Hierbei ist die Fülle an Fakten sehr hilfreich, die ich zu den Akteuren und ihren Verbindungen zutage fördere. Was Corona selbst betrifft, kann ich auf viele seriöse Experten verweisen, die zumindest in manchen Alternativmedien Gehör finden. Die Frage, warum „sie“ (die Regierung) uns „das“ antut, werden wir selbst angehen müssen. Es zeigt sich angesichts der Verschärfung der Gangart, die sogar die SPÖ vor den Kopf stößt siehe unten, dass nun auf Zeit gespielt wird. Denn die Regierung ist weg vom Fenster, wenn einer kritische Masse dämmert, dass sie nicht von ungefähr Assoziationen wie „Nordkorea“ oder „SED“ hat, wenn sie Türkisgrün von einer anderen Seite ohne Maske kennenlernen. Während die Hätschelkinder der Hintermänner a la Fridays for Future brav virtuell sozial distanziert demonstrieren, geht „das Volk“ in real life auf die Straße, reißt sich den Mundschutz herunter und tauscht Erfahrungen, Ansichten und Informationen aus. Das wurde nicht von „der“ Zivilgesellschaft abgesegnet oder von der Presse und shcon gar nicht von einer Partei. Es heißt, dass auf die Untersagung der Kundgebung heute reagiert wird, indem man am Samstag um 14 Uhr am Josefsplatz spazierengeht bzw, sich am nächsten Freitag auf dem Ballhausplatz versammelt.

Stopp, Stopp, Stopp!

„Es sei keine Zeit zu begutachten“ Und das sagen Abgeordnete?

Es reicht. So geht das nicht mehr. Denn es geht um Grundrechte, Freiheitsrechte, Demokratie. Nochmals, auch einen Pandemiebekämpfung hat klare Grenzen. https://t.co/MQg4YOsPn8 — Kathi Kucharowits (@kathi_kuch) April 24, 2020

Erwachen im SPÖ-Parlamentsklub?

Dass „Weg mit Kurz!“ skandiert wird, ist absolut nachvollziehbar, aber was kommt anstelle dieser Regierung? Es sind nahezu alle in der Politik auf die eine oder andere Art kompromittiert, sei es durch aktiven Verrat, sei es durch Wegsehen und Mitmachen oder auch, weil manche nicht so helle sind, überhaupt zu begreifen, was vor sich geht. Wenn wir wieder auf den App-Zwang zurückkommen, so lancierte ihn zuerst Ex-Innenminister und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka; man muss wissen, dass er mit Ex-Verteidigungsminister und nun Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gerne ins Park Hyatt Hotel ging, weil sie dort in Ruhe rauchen konnten beim Reden. Dieses steht aber für Rene Benko, den Freund von Sebastian Kurz, der beim Staatsbesuch in Dubai mitkommen durfte. Beim „Törggelen“ im Park Hyatt posierten Politiker/innen, aber auch Medienleute wie vor einer Sponsorenwand vor dem Schriftzug Signa Holding. Bei der Signa finden wir Alfred Gusenbauer, der seit 2014 auch als Berater von Kurz gilt; hier hat man große Schwierigkeiten, weil das bisher erfolgreiche auf tönernen Füßen stehende System Benko zusammenbricht. Auf Kosten von uns allen schickt der angsbliche „Multimilliardär“ (so stellt ihn Doskozil dar) Benko Mitarbeiter bei kika/Leiner in Kurzarbeit.

Wolfgang Fellners Sorgen…

Auch Medienmacher Fellner feiert gerne im Park Hyatt, by the way, und Doskozil hat gerade den Zugang zum Neusiedlersee auch für die meisten Burgenländer gesperrt. In einem Interview sieht er sich allen Ernstes als „wahrer Leistungsträger“ in der Krise, was seine dunkle Seite z.B. puncto Airbus; Eurofighter und Ex-Minister Norbert Darabos kaschiert (dies auch mithilfe von Sobotka, Vorsitzender des 3. Eurofighter-Ausschusses war). Es wird jetzt, so chaotisch Aktionen der Regierung auch wirken mögen, penibel darauf geachtet, dass nicht z.B. Hans Peter Haselsteiner und seine Westbahn zu kurz kommen, gar ein Milliardär sein Vermögen unter Beweis stelleln muss. Cui Bono-Puzzleteile kann man nur zusammentragen bzw. zur Kenntnis nehmen, wenn man gegen Angstmache relativ immun ist. Es wird jedoch generell alles getan, um abzulenken, wobei aber auch immer mehr zu vollkommen Absurdem gegriffen wird. Nun wird in einigen Medien verbreitet, dass Nikotion doch nicht so schlecht ist, jedenfalls nicht, wenn man sich vor Corona schützen will. Während „mit“ Corona Verstorbene in vielen Ländern als „an“ gezählt werden – auch bei uns – weiß man beim Rauchen, aber auch beim Alkohol Bescheid, wieviele tausende Tote beides jedes Jahr kostet. Bislang kam keine Regierung auf die Idee, drakonische Maßnahmen zu verkünden, die alle betreffen; selbst Rauchverbote zum Schutz anderer werden aber als freiheitsberaubend verstanden. wenn ich weder rauche noch Alkohol trinke, kommt es mir reichlich schräg vor, dass ich mich wegen einer Plandemie gängeln lassen soll, zumal ich möglichst viel und lange in der frischen Luft und an der Sonne unterwegs bin.

Anschober am Cover von „News“

Da die Grünen nur der Juniorpartner sind, ist die Enttäuschung über Türkis naturgemäß größer. Man muss aber Andreas Unterberger zustimmen, wenn er die Bestellung von Verena Madner von der Wirtschaftsuniversität Wien zur Verfassungsgerichtshof-Vizepräsidentin schlicht als Postenschacher beschreibt. Wenn Gesundheitsminister Rudi Anschober medial gepusht wird, besagt dies nur, dass man ihn gut für eine Agenda verwenden kann; ob er tatsächlich ein guter Politiker ist, erfahren wir auf diese Weise nicht, Es fällt jedoch auf, dass die Grünen immer wieder von denen gesäubert wurden, die Gefahr liefen, allzu eigenständig aufzutreten. Perfektioniert wurde es nach der verlorenen Wahl 2017, weil 2019 fast nur Neulinge mit von der Partie waren, was es der „Alleinregierung Kurz“ umso leichter machte. Ich kann nur empfehlen, sich selbst immer wieder durch den Kopf gehen zu lassen, wie man politische Ereignisse der letzten Jahre zuerst verstanden hat und wie man sie jetzt wahrnimmt. Dazu gehört auch, entsetzt zu erkennen, was hinter den Kulissen gespielt wurde und wird.

„Österreich“ am 24. April 2020

Es ist für niemanden einfach, mit der kognitiven Dissonanz umzugehen, die uns oktroyiert wird und die ich mit zwei Beispielen illustriere. Wir sollen glauben, dass zwei Faktoren unausweichlich aneinander gekoppelt sind: 45 % (und mehr) für die ÖVP und ein ökonomisches Horrorszenario. Tatsächlich kann man aus dieser Gehirnwäsche aussteigen, indem man den Rücktritt der Bundesregierung und Neuwahlen fordert; je mehr Menschen scih dem anschließen, desto eher wird Atikel 1 der Bundesverfassung wieder mit Leben erfüllt. In der Praxis haben wir freilich das Problem, dass persönliche Integrität in der Politik praktisch nicht mehr vorhanden ist; auch nach langem Nachdanken komme ich auf vielleicht eine, maximal drei Personen, denen ich guten Gewissens zutrauen würde, einer neuen Regierung anzugehören, die mit dem Verrat von Kurz und Co. aufräumt. Auf jeden Fall aber kann man so signalisieren, dass wir eben nicht dem Umbau zu einem totalitären Staat ausgeliefert sind, den diese Regierung anscheinend – für wen? – vorantreiben soll. Neben bislang kaum denkbaren politischen Abgründen liefert uns die APA übrigens permanent Erfolgsmeldungen chinesischer Firmen, die sich wohl kaum aus Spass einen Account dort leisten werden.

„Österreich“ am 24.4.2020

Was österreichische Unternehmen betrifft, war in der weitgehend verwaisten Wiener Innenstadt zu erfahren, dass teurere Geschäfte zwar vielleicht maximal drei Monate übertauchen können, sich das aber nicht wiederholen darf. Auch bisher schwankten Umsätze und war oft im Winter am stabilsten; das bedeutet aber auch, dass keine Phase in Aussicht ist, die Corona-Verluste auffängt. Zudem schwebt wie ein Damoklesschwert über den Läden, dass jemand vom Personal positiv getestet werden könnte und si dann wieder zusperren müssten. es gibt unterschiedliche Erfahrungen mit staatlichen Hilfen (die auch jemand finanzieren muss), auch „ich hab‘ noch keinen Cent gesehen“ hört man immer wieder. Die Vorstellung von Krediten ohne Sicherheiten, sodass praktisch der Staat gegenüber den Banken bürgt, erinnert an ACORN, Barack Obama als Anwalt, Immobilienkredite und das Platzen der Blase 2008. Wie in einem schlechten Film will Kurz, von anderen geplanten Schulschikanen abgesehen, dass Kinder auf dem Schuldweg Maken tragen.

ZIB2…Drosten desillusioniert gerade alle Herdenimmunität und Schweden Fantasten. Fazit: lock down war richtig und könnte uns im Winter nochmals blühen, wenn nicht noch Vorkehrungen getroffen werden. @ORF so ein Interview bringt man in der vollen Länge!!!! — Helene Steiner #TeamÖsterreich (@HeleneSteiner4) April 24, 2020

Kurz-Fan, trumphierend

Während Kurz-Groupies das Schauermärchen von der „Zweiten Welle“ triumphierend vor sich herhalten, weil sie schon massiv in der Defensive sind, weisen andere auf typische Rollen von bestimmten Virologen und Öffentlich-Rechtlichen hin. Und es sorgt für berechtigtes Schaudern, wenn man sich dessen bewusst wird, was leere Städte noch symbolisieren: Niklas Maak befasste sich für seinem Roman „Technophoria“ reale Experimente mit Smart Cities, wie sie etwa der Google-Mutterkonzern Alphabet (mit Soros- und Clinton-Connections übrigens) bei Toronto baut. Dazu gehören „intelligente“ Häuser, die auf ihre Bewohner und deren Gewohnheiten aufpassen und natürlich Totalüberwachung mit dem automatischen Melden von Daten, wenn es geboten erscheint. Es sind keine neuen Ideen, da mana sich nur diverse Science Fiction ansehen muss,etwa Alpha Ralpha Boulevard von Corwainer Smidt über eine von einem Computer regierte Welt: „The all-powerful Instrumentality government, which in its overprotectiveness has driven the purpose from human existence, decides to turn back the clock to a less sheltered historical human era of 14,000 years before (i.e., our time).“ Der Autor wählte ein Pseudonym, das erst nach seinem Tod gelüftet wurde, weil Paul Myron Anthony Linebarger als Experte für psychologische Kriegsführung im Dienst der US-Armee stand…