The Corona Diaries (24): 10. Mai 2020

Wer will, kann verstehen, warum wir in Coronoia verfallen sollen, wer welche Ziele mit dieser Plandemie erreichen will. Die wesentlichen Informationen sind öffentlich zugänglich, man muss nur die Punkte verbinden oder denen zuhören, die dies tun.. Man kann heutezutage vieles nicht mehr geheimhalten, braucht auch Kampagnen, um vollendete Tatsachen zu schaffen, will die meisten Menschen als Pawlowsche Hunde, als Laborratten einspannen, die gar nicht begreifen, was sie forcieren helfen. Weil aber so viele nur reagieren und man über Mainstream-Medien Narrative schafft, sind manche nur genervt, wenn man ihnen damit kommt, dass sie dieses oder jenes Faktum gerne selbst überprüfen können. Mittlerweile kann man man sehr viel bequem nebenbei erfahren, in Videos, die oft auch sofort ins Deutsche übersetzt werden, wenn man meint, das eigene Englisch reiche nicht aus.

Es wird auf den ersten Blick paradox erscheinen, doch man kann viele Infos auch dem Mainstream entnehmen, wo sie jedoch meist ihres Kontextes beraubt werden; Wesentliches muss man daher anderswo finden und ein Puzzle zusammenfügen. In Zusammenhang mit QAnon schwärmen viele von der größten militärischen Geheimdienstoperation aller Zeiten, in der Regel ohne zu ahnen, was „Geheimdienst“ wirklich bedeutet. Sie werden medial heftig gebasht, weil sie sich überhaupt für Q interessieren oder/und Bill Gates kritisieren oder/und demonstrieren. Es genügen nämlich wenige Desinformationen oder Fehleinschätzungen, um ein falsches Bild zu erzeugen. Wir wollen ja wissen, wer die Fäden zieht, wer was erreichen will und wie wir uns erfolgreich zur Wehr setzen können, indem wir die tatsächliche Wahrheit ans Licht bringen. Inzwischen wurde das Schreiben eines Mitarbeiters des deutschen Referats für kritische Infrastrtukturen bekannt, der kritisiert, dass westliche Industriestaaten basierend auf Fake News ungeheuer verwundbar gemacht wurden. Das wundert niemanden, der sich schon einmal mit kritischer Infrastuktur in einer komplexen Gesellschaft befasst hat, wirft aber die Frage auf, warum niemand dem Einhalt geboten hat.

Die „Krone“ am 9. Mai 2020 – doppeldeutig?

Wer sich mit Sicherheitspolitik befasst, hört immer wieder nicht nur über den Schutz kritischer Infrastrukturen, sondern auch – damit zusammenhängend – hybride Bedrohungen. Hybrid ist auch das, was der deutsche Whistleblower beschrieben hat und sollte unter anderem vom Militär erkannt, nicht aber kritiklos mitgemacht werden. Es ist auch absolut zutreffend, dass Regierende und Medien, die sich so gewaltig und folgenreich vergaloppiert haben, an ihrem Irrweg umso verbisserner festhalten, je mehr sich dieser herausstellt. Viele sind fassungslos, dass es medial nur einen Einheitsbrei geben kann und dass sich offenbar auch Menschen manipulieren lassen, denen man mehr Verstand zugetraut hätte. Ein Beispiel ist die Diskussion unten, bei der zwar auf Statistiken verwiesen, jedoch nicht dazugesagt wird, wo jeweils der Haken ist. Wer sich nur den Mainstream zu Gemüte führt, wird entsprechend vernebelt, weil alles alternativlos sein soll, ja wir jede Menge Tipps bekommen, wie wir uns in der „neuen Normalität“ einrichten sollen.

oe24: Werner Gruber (SPÖ) vs. Ewald Stadler (Ex-FPÖ)

Es ist kein Zufall, dass anderswo von „new normal“ die Rede ist. Denn Amazing Polly bringt unten u.a. Ausschnitte aus jener „Geberkonferenz„, die virtuell mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am 4. Mai 2020 stattfand. Es wurden viele Staatschefs zugeschaltet, die alle das gleiche Wording verwendeten so in Richtung Impfung usw. („treatments, diagnostics, vaccines“) was auf ein gemeinsames Skript oder „Geiselnahme“ verweist. Darunter auch Benjamin Netanjahu, der sich immer wieder mit Kurz kurzschließt, worauf die ÖVP sehr stolz ist. Von einer darauf aufbauenden „Smart Countries“-Initiative ist die EU allerdings nicht sonderlich begeistert. Polly zeigt auf, welche Einrichtungen mitmischen, was diese mit Bill Gates, der Johns Hopkins University, der Weltbank, dem World Economic Forum, dem internationalen Roten Kreuz, der WHO, dem relativ neuen Global Preparedness Monitoring Board und chinesischer Subversion zu tun haben. Wundert uns es dann noch, dass sich „unser“ Rotes Kreuz in der Rolle von Big Brother gefällt, dass auch bei Masseneinwanderung an Bord war? Hierbei sei auch daran erinnert, dass QAnon von „infiltration, not invasion“ spricht, was Menschen dazu bringen soll, sich damit auseinanderzusetzen. Diese Infiltration erfolgte sukzessive, auch von russischer Seite, mit der ich mich hier befasse, und führt dann dazu, dass niemand im System mehr die Interessen der Bevölkerung vertritt.

Amazing Polly

Die allgegenwärtige Coronoia überdeckt den ungeheuren an uns allen begangenen Verrat, den man nur dann benennen kann, wenn man sich nicht mitreißen läßt. Wer aber alternative Informationen sucht und findet, läuft Gefahr, sich von seinem Umfeld zu distanzieren, weil viele da immer noch nicht mitkönnen. Es gibt gerade auch von den Menschen diesbezügliche Klagen, die keineswegs missionarisch agieren, sondern anderen schlicht empfehlen, doch einmal dieses oder jenes Video anzusehen. Dabei geht es nicht nur um Wissenschafter, die schon bei der Schweinegrippe 2009 keine Panik verbreiteten, sondern auch um Netzwerke und Zusammenhänge. Dies ist entscheidend, weil das Puzzle mit den Hintermännern die größte Waffe der über den Tisch gezogenen Bevölkerung ist. Wenn Bill Gates die ganze Welt impfen will, geht es nicht nur um ein Riesengeschäft, sondern auch um Totalüberwachung, um ein modernes 1984.

Der Corbett Report über Bill Gates

Die Doku von James Corbett oben müssen wir mit einem Kommentar von Wolfgang Wodarg ergänzen: „Eine ‚coronafreie Welt‘ ist das erklärte Ziel des impfbesessenen Bill Gates und seiner politischen Freunde. Auch in Hinblick auf eine mögliche Impfung versucht man, uns die Illusion eines klar definierbaren Gegners in der Welt der Viren einzureden. Denn das ist die Voraussetzung für das Geschäft mit der Testerei und die staatliche Durchsetzung einer weltweiten und für die Impfstoffhersteller risikolosen Impforgie. Am 4. Mai 2020 fand eine Online-Geberkonferenz zur ‚Schaffung einer coronafreien Welt‘, so die ARD-Tagesschau, statt und Kanzlerin Merkel verspricht Milliarden unserer Steuergelder dafür hinzugeben. Aus wissenschaftlicher Sicht handelt es sich bei allen diesen Bemühungen — schonend ausgedrückt — um gefährliche Irrwege. Ich spreche hier noch nicht von den Profiteuren dieses Irrsinns.“ Viele meinen, dass Merkels Ablaufsdatum naht, aber Nachfolgekandidaten nur dann medial gepusht werden, wenn sie hinter den Kulissen für eine Zwangsimpfung unterschrieben haben. Es ist auch davon abzuraten, bei einer „Lockerung“ mit Widerstand nachzulassen, denn dies ist nur das Zuckerbrot vor der „zweiten Welle“, mit der uns gedroht wird. Es ist auch klar, dass uns Gates-unterstützte Medien wie der „Spiegel“ jetzt erst recht die Zahlen des Gates-unterstützten Robert Koch-Instituts unter die Nase reiben.

Aufnahmen von Lockdown-Protesten

Gegen Ende von Pollys Video (Minute 37) ist von UN-Übungen im September dieses Jahres die Rede, die wie angekündigtes Massensterben klingen: „The United Nations (including WHO) conducts at least two systemwide training and simulation exercises, including ones covering the deliberate release of a lethal respiratory pathenogen.“ Es reicht deshalb nicht, auf der Straße zu protestieren, aber ebenso wenig, sich nur selbst möglichst umfassend zu informieren. Es muss beides sein und auch, dass man jede Gelegenheit nützt, um gegenzuhalten und Infos zu verbreiten. Gerade weil über Jahre eine Blase aufgebaut wurde, in der bestimmte Menschen vorgaben, was „wahr“ sein soll und „gedacht“ werden muss, kann jetzt alles kippen. Denn wer dabei mitmacht, gehypt wird, zu Wort kommt, bezahlt einen hohen Preis, weil er glaubt, mit ihm Vorgekautem wirklich der eigenen Begabung wegen so beliebt zu sein. Es ist jedoch auf Sand gebaut, was jetzt immer mehr Menschen verstehen, die vielfach auch bei illegaler Masseneinwanderung 2015 als „Flucht“ stutzig wurden, aber auch damals dafür gebasht wurden. Fraglos wurde dafür umfassend Propaganda gemacht, doch die Plandemie erfasst wirklich alle – etwa, wenn Eltern befürchten, dass ihre Kinder auf dem Schulweg Mundschutz tragen müssen oder genau dies allen Ernstes von Gebärenden verlangt wird. Andere wiederum sehen nichts oder fast nichts von versprochenen Entschädigungen für Unternehmer oder fragen sich, ob sie je wieder etwa in der Gastronomie normalen Umsatz machen werden.

Klaus Knittelfelder entwirrt in seinem Buch "Inside Türkis" die Netzwerke der Macht. Der 28-Jährige verrät, welchen Mini-Personenkreis der Polit-Grande an sich heranlässt, mit wem er urlaubt – und dass im Kanzleramt auch Türkisch gesprochen wird. https://t.co/yFbezqcfhT — heute.at (@Heute_at) May 9, 2020

Letzte Geheimnisse?

Der Frage nach dem Warum bezogen auf die jeweiligen „politischen Eliten“ muss man in jedem einzelnen Land nachgehen. Es passt ins Bild, dass gerade das Buch des „Krone“-Mitarbeiters Klaus Knittelfelder über Sebastian Kurz erschienen ist und dessen „letzte Geheimnisse“ preisgeben soll. Er befasse sich mit den „Schattenmännern“ hinter Kurz, was sich auf der sichtbaren Ebene bewegt, aber nicht tatsächliche Hintermänner meint. Knittelfelder von der Benko-„Krone“ ist bestrebt, Kurz als besonders religiös hinzustellen: „Überhaupt offenbart sich dem Leser des Buches eine große Gottesfürchtigkeit im Kurz-Team. Auch der Kanzler selbst tauscht sich regelmäßig mit einem Pater der Rochuspfarre in Wien-Landstraße aus, spricht mit dem Geistlichen über Gott und die Welt.“ im krassen Widerspruch dazu steht, dass Kurz der katholischen Kirche nach einem Gespräch mit Kardinal Schönborn am 12. März für ihr Mitwirken puncto Corona dankte. Alle anderen Glaubensgemeinschaften hatten sich auch zu fügen und auf herkömmliche Gottesdienste zu verzichten. Selbst die nunmehrigen „Lockerungen“ sind u.a. wegen Abstandsregeln kein Trost; wenn z.B. nur mehr wenige Synagogen betreten können, gibt es auch keinen Ersatz per Streaming, weil dies Arbeit am Sabbat wäre.

„So sei sie beispielsweise besonders interessiert an Zahlen für Wien im Vergleich zu anderen Bundesländern – damit man die Hauptstadt dann schlecht darstellen könne.“ So schaut es aus in der türkisen Giftküche! Wien Bashing über die „Denkfabrik“!!! https://t.co/2gt9BiaWEw — Raphael Sternfeld (@raphstar) May 9, 2020

… es geht um weit mehr…

Kurz ist eher jemand, vor dem Kardinäle gerade warnen: „Lassen wir nicht zu, dass Jahrhunderte christlicher Zivilisation mit der Ausrede eines Virus ausgelöscht werden, um eine hasserfüllte technologische Tyrannei zu errichten, in der namenlose und gesichtslose Menschen über das Schicksal der Welt entscheiden, indem sie sich auf eine virtuelle Realität beschränken. Die Kriminalisierung persönlicher und sozialer Beziehungen muss als inakzeptabler Teil des Projekts jener angesehen werden, die die Isolation von Menschen fördern, um sie besser manipulieren und dominieren zu können. Wir fordern, dass die Beschränkungen für die Zelebration des öffentlichen Gottesdienstes aufgehoben werden.“ Was Kurz betrifft, so fällt auf, dass auch die „Presse“ bestrebt ist, sein Umfeld als bestehend aus „erzkonserativen jungen Männern“ darzustellen. Deren Chefredakteur Rainer Nowak ist jedoch auch happy, wenn er die nun virtuellen Atos-Gipfelgespräche um die Österreichisch-Aserbaidschanische Handelskammer u.a. mit Alfred Gusenbauer moderieren darf.

Eine Sonntags-„Krone“ im März

Vermeintlich kritisch wird Kurz also über seine Umgebung beleuchtet: „Die Menschen, denen Kurz vertraut und mit denen er die wichtigsten Entscheidungen bespricht, sind hauptsächlich Männer. Sie sind jung, ausnahmslos loyal und professionell, oft in der niederösterreichischen ÖVP sozialisiert, vielfach (erz-)katholisch. Sie sind meist mehrfache Väter und leben ein ‚außerordentlich traditionelles Familienleben‘.“ Auch der KGB galt als höchst prüde, könnte einem Skeptiker dazu spontan einfallen, oder dass ÖVP NÖ vielleicht auch auf Raiffeisen hinweist. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als führe Kurz das aus, was Netanjahu will, oder dass man ihn medial gerne gegen Angela Merkel ausspielt. Zum besseren Verständnis muss man sich auch bewusst sein, dass seine Beraterin Antonella Mei-Pochtler nicht missverständlich davon sprach, dass „jeder“ eine App haben werde und man sich halt „am Rande des demokratischen Modells“ bewege. Sie war früher bei der Boston Consulting Group, die zu den Unterstützern des Wahlkampfes von Emmanuel Macron gehörte und 2013 den europäischen Bürgern ihre Enteignung vorhersagte. Bei Kurz‘ „Projekt Ballhausplatz“ kümmerte sie sich um Sponsoren, zu denen man auch „Sigi“ Wolf zählen wollte, der Kurz auch durch mediale Ansagen unterstütze.

Aus dem „trend“-Newsletter Ende April

Es wird nicht überraschen, dass sich Rick Lesser, der Chef der BCC, 2016 für Hillary Clinton aussprach und dass die Group auch Beziehungen zur Clinton Foundation hat. Ira Magaziner, der Bill Clintons Berater für eine Gesundheitsreform wurde, begann seine Laufbahn bei der Boston Consulting Group; er und Clinton kannten sich seit ihrer Zeit als Rhodes-Stipendiaten. Magaziner engagierte sich auch schon im Clinton-Wahlkampf, der wie wir wissen, von John Podesta geleitet wurde, der auch den in Österreich durch die SPÖ bekannten Stanley Greenberg beizog. Die FAZ berichtete 2019 darüber, wie Sebastian Strickler vom Berater zum Entwicklungshelfer wurde: „Der 36-Jährige hat sie selbst schon verteilt, als er nach zwei Jahren als Berater bei der Boston Consulting Group für die Clinton Stiftung in Afrika unterwegs war.“ Gemeint sind „High engery biscuits“, Riegel mit viel Kalorien gegen Hunger. Vor Corona berichtete das Handelsblatt unter dem Totel „Fleischersatz statt Bier – Bitburger investiert in neue Märkte“, was fast wie eine Einstimmung auf das Kommende wirkt. Bitburger-Geschäftsführer Matthäus Niewodniczanski spricht im Interview davon, dass er Sebastian Stricker unterstützt: Die Gründer, mit denen wir sprechen, sind keine Menschen, die ein bisschen in ihrer Garage spielen. Es sind junge Unternehmer – die sehr inspirierend sein können. Sebastian Stricker, der Gründer von Share, will mit sozial verträglichen Konsumgütern Menschen in Not helfen. Er hat bei der Boston Consulting Group gearbeitet, dann für die Bill Clinton Foundation. Er hat bereits ein Unternehmen gegründet und es an die UN verkauft. Er hat Menschen um sich, die für eine Idee und aus einer Überzeugung auf ein sicheres Einkommen verzichten.“

das sind also diese neuen asiatischen killerwespen – new killer hornets from asia 😉 https://t.co/kmr6b9qo6K — alexandra bader (@cw_alexandra) May 9, 2020

Social Distancing Control made in Singapur

Ein weiteres Puzzleteil ist ein 2015 erschienenes Porträt von Maike Scharp, dioe nach einem Medizinstudium bei der BCC anheuerte, Um zu Ira Magaziner zurückzukehren, so hatte er wie die Clintons, Podesta, Bill Gates und andere „natürlich“ Verbindung zu Jeffrey Epstein; heute finden wir ihn bei der Clinton Health Access Initiative. Wir wissen aus Debatten über Von der Leyen als Verteidigungsministerin, dass gerne McKinsey um teures Geld beigezogen wird; der ehemalige Epstein-Gast Tony Blair tritt in Afrika in Konkurrenz zu McKinsey und Boston Consulting, weil er Beratung günstiger anbietet. Selbstverständlich hatte CHAI von einer Wahl Hillarys profitiert, wie eine Meldung vom September 2016 zeigt: „The Clinton Health Access Initiative, the largest project of the Clinton Foundation, announced Wednesday the steps it would take to sever ties to Democratic nominee Hillary Clinton and her family if she is elected president.“ Es waren Alfred Gusenbauer und Heinz Fischer, die am 24. Mai 2007 erstmals Bill Clinton bei einer Gala zum Life-Ball in Wien begrüßen konnten- Dabei wurden Spenden für Clinton Foundation/CHAI gesammelt, was sich in späteren Jahren wiederholte.

Tedros Adhamon mit John Podesta (Facebook)

Gusenbauer schien so sehr bemüht, Clinton nach Wien zu holen (dessen „rechte Hand“ John Podesta ist), dass er gar nicht mitbekam, was ebenfalls am 24. Mai 2007 im SPÖ-eigenen Gartenhotel Altmannsdorf vor sich ging. Da wurden nämlich aus Verhandlungen mit Eurofighter Scheinverhandlungen, um einen heimlichen Deal von ihm mit dem Hersteller umzusetzen, an dem sich seit 2006 auch Russland beteiligte. Wir wissen aus der US-Debatte, dass die Clintons und die Podestas für „Russian collusion“ stehen, was auch für Gusenbauer und Co. gilt. 2015 war Tedros Adhamon noch nicht WHO-Direktor, aber Minister in Äthiopien; er empfing siehe Facebook-Posting Barack Obamas Berater John Podesta. Die CHAI mit Ira Magaziner, der sie mit Bill Clinton gründete, ist „natürlich“ eine Kooperation mit Äthiopien eingegangen, das von marxistischen ehemaligen Rebellen regiert wird. Man wundert sich über gar nichts mehr, wenn Gusenbauer zu Kurz‘ „Beratern“ zählt und beide z.B. mit Rene Benko verbunden sind, nach dem sich inzwischen der Arm des US-Gesetzes ausstreckt.

Gusenbauer und Kurz 2019 bei Benko (c Andreas Tischler)

Es gibt nicht nur in den USA Debatten über die Betrugsanfälligkeit schneller Hilfen „wegen Corona“; doch man sieht dabei, wie sich alles ergänzt: „Using fraud to stigmatize poverty, curtail social-spending programs and question who’s deserving of support has a long history in U.S. political discourse. Think Ronald Reagan’s ‚welfare queen.‘ Or Bill Clinton’s pledge to ‚end welfare as we know it.’…. On the flip side, fraud detection is big business. Consulting giants like McKinsey & Co., Boston Consulting and Deloitte, among others, all have practices that specialize in detecting and reducing abuse in government programs. They pitch data analytic solutions, using ’nudges‘ from behavioral science to encourage compliance, or, in the case of Boston Consulting, conduct studies on fraud and security vulnerabilities for the Federal Reserve.“ Muss man erwähnen, dsss sich Globalisten schon in den 1990er Jahren Armut für fast alle vorstellten? Oder dass Amazing Polly zur „großzügigen“ Spende von 100 Millionen Dollar der Gates Foundation für die Suche nach einem (nicht wirklich realistischen) Corona-Impfstoff lapidar meint, dass dies zurückwandert in die eigene Tasche, aber so Milliarden von anderen lukriert werden? Als Portugal von der EU-Troika Auflagen bekam, war übrigens gerade auch die Boston Consulting Group mit Korruptionsvorwürtfen konfrontiert.

Interview mit Dietrich Klinghardt

Wenn Dietrich Klinghardt davon spricht, dass Ärzte in den USA von Donald Trump begeistert sind, weil sie nicht mehr wegen jeder kleinen Abweichung von Pharma und Co. ihre Zulassung verlieren, will man dies bei uns nicht zur Kenntnis nehmen. Gerade Trump befasste sich sehr mit Impfungen, weil sein jüngster Sohn leicht autistische Tendenzen zeigt. Das Trump-Bashing im Mainstream ist ungebrochen, gerade weil wieder Wahlen bevorstehen. Es ist kein Zufall, dass die Demokraten Briefwahl „wegen Corona“ durchsetzen wollen, was auch zu Plänen in Deutschland passt. Klinghardt lebte in den USA lange in der Nähe der Familie Gates und weist darauf hin, dass es sich um Eugeniker handelt, die Bevölkerung reduzieren wollen. Als Arzt weiss er, welche Impfungen sinnvoll und welche schädlich sind; so hat z.B. jene gegen Polio oft das zur Folge, was sie verhindern sollte. Es ist bekannt, dass WHO bzw. Gates in Afrika bzw. in Indien Impfstoffen sterilisierende Substanzen beimengten. Auch dank Unterstützung der Bill and Melinda Gates Foundation expandiert Planned Parenthood, wo William H. Gates Sr. lange im Vorstand aktiv war. In den USA wird heftig darüber diskutiert, ob PP auch bis zum neunten Schwangerschaftsmonat Abtreibungen vornimmt. Auf der PP-Webseite lesen wir zu „Abortion athe the frist trimster„: Unfortunately, opponents of safe and legal abortion seek to limit access through, among other means, laws imposing a fixed date for viability and bans that would outlaw safe, medically appropriate abortions in the second trimester. Their goal is to make all abortions illegal.“

REMINDER: "Bill Gates REFUSES to reveal why he flew on Lolita Express with Jeffrey Epstein four years AFTER his release from prison while the billionaire was still chairman of Microsoft"https://t.co/sChWZ12N2z — Luke Rudkowski (@Lukewearechange) May 2, 2020

Gates und Epstein

Nach der Angelobung von Trump im Jänner 2017 wurde zum „Women’s March on Washington“ aufgerufen, mit Veranstaltungen auch in anderen Ländern. Organisiert wurde er unter anderem von Planned Parenthood; wie rund 50 andere teilnehmende Gruppen u.a. von George Soros unterstützt; auch Islamisten mischten mit. Amazing Polly und andere weisen aktuell auf die Verstrickungen von Anthony Fauci u.a. mit den Clintons hin, und was lesen wir gerade? „Dr. Anthony Fauci and the heads of the C.D.C. and F.D.A. will isolate themselves and mostly work from home because of potential exposure to the virus“, verkündet der Newsletter der NYT. Kehren wir noch einmal zum Whistleblower im deutschen Innenministerium zurück, der auch verwendete Zahlen als unseriös bezeichnet: „Die voraussichtliche Sterberate lässt sich nicht seriös einzuschätzen; Vermutungen von Experten gehen von Zahlen zwischen unter 5.000 und bis zu 125.000 Patienten aus, die aufgrund der verschobenen OPs versterben werden/schon verstarben.“ Er warnte auch: „Es ist Gefahr im Verzug! Durch vermeintliche Schutzmaßnahmen entstehen im Moment jeden Tag weitere schwere Schäden, materielle und gesundheitliche bis hin zu einer großen Zahl von vermeidbaren Todesfällen. Diese Todesfälle werden durch das Agieren des Krisenmanagements ausgelöst und sind von diesem zu verantworten sobald das Wissen über die in der hiermit übermittelten Analyse behandelten Sachverhalte vorliegt – auch von dem Absender dieser Informationen, der Teil des Krisenmanagements ist. Abhilfe ist nur möglich, wenn das vorhandene Wissen weitergegeben und zur Kenntnis genommen wird. Alle Möglichkeiten vorgelagerter Intervention wurden vom Absender ausgeschöpft.“ Es handelt sich nicht nur in Deutschland um einen „Fehlalarm“, bei dem der Staat selbst zu „einem der größten fake-news-Produzenten“ wird… Cui Bono?