The Corona Diaries (18): 26. April 2020

Menschen haben Angst, wenn man sie verängstigt, und sie werden auch gefügig, sie wollen oft besonders brav sein. Freilich gibt es eine Alternative, da nicht zufällig einige empfehlen, in den Wald zu gehen, auch um auf andere Gedanken zu kommen, auf jeden Fall aber raus in die Sonne und sich ablenken, vielleicht auch meditieren. Dabei wird betont, dass man keinen Krieg gegen Viren führen kann, die vor uns da waren und mit uns leben. Selbst Donald Trump rät dazu, an die Sonne zu gehen, und prompt behaupten Medien, er wolle, dass die Bevölkerung Bleich- oder Desinfektionsmittel trinken. Freilich spielte er nur auf chloriertes Wasser an, das sich die USA übrigens vor vielen Jahren von Europa abschauten. Ich trage gerne etwas dazu bei, dass sich Menschen der PsyOp Plandemie (oder auch der Appidemie) entziehen, kann aber natürlich nur auf Teilbereiche eingehen. Wir müssen jetzt aber ohnehin lernen, uns immer selbst ein Urteil zu bilden, denn selbst sorgfältig Recherchierende haben ja ihren spezifischen Zugang und nicht den von jemand anderem.

Wolf-Dieter Storl ist als Pflanzenkundiger und Verfechter eines traditionellen alpinen Lebensstils ein Begriff, jedoch auch Wissenschafter; als dieser nimmt er punktgenau zu Corona Stellung. Wenn jemand sich vor Viren schützen will, die zu uns gehören, so sollte er auf Pflanzen wie Schafgarbe oder Hollunder zurückgreifen. Daniele Ganser ist als Friedensforscher bekannt und meint in einem Interview zu seinem neuesten Buch „Imperium USA“, dass er jetzt jeden Tag mit seiner Familie eine Stunde im Wald spazierengeht, was auch Ausdruck von Achtsamkeit ist. Wir sind uns oft nicht dessen bewusst, dass wir via Mainstream oder Internet ein kollektives Bewusstsein anzapfen und dies mit unseren eigenen Gedanken verwechseln (siehe Video von Eckhart Tolle). Das passt gut zur Beobachtung kritischer Geister, dass z.B. die „Maskenpflicht“ vielen die Möglichkeit bietet, zu einer Gruppe zu gehören, die es angeblich „richtig macht“ und „Leben rettet“. Mit Tolle sollte man sich davon distanzieren, was uns besonders emotionalisiert und mit Freund-Feind-Schema präsentiert wird, denn wir sind sonst Ziel von kreiertem Leid. Dass wir es bei den meisten Postings mit Ego (auch dem kollektiven Ego) zu tun haben, ist gerade jetzt gut zu erkennen; davon darf man sich nicht hypnotisieren lassen.

Typisch Fellner (26.4.)

Was an „Informationsflut“ in diesen Zeiten viele so sehr überfordert, ist von Destruktivität und Ego geprägt; man muss daher tatsächliche und nützliche Infos herausfiltern; das kann auch niemand anderen abnehmen. Viele, aber eben nicht alle Menschen sind es gewöhnt, dass Berufliches auch in der Freizeit beschäftigt, also dass einem plötzlich eine Problemlösung einfällt oder dass sich bei ablenkender Lektüre ein weiterführender Gedanke aufdrängt. So kann man auch darum umgehen, seine eigenen Strategien puncto Corona-Inszenierung zu finden. Wenn man zu Recht den Eindruck hat, dass die Regierung uns immer mehr einschränken wird und dass dies von Kräften im Hintergrund ausgeht, kann man sich nur kreativ zur Wehr setzen. Dabei sind unterschiedliche Betroffenheiten der beste Ansatzpunkt, also wenn z.B. Massenarbeitslosigkeit herrscht oder gerade erst gegründete Unternehmen ruiniert werden oder wenn es reicht, wie Kinder von der herbeigerufenen „Krise“ in Mitleidenschaft gezogen werden. Viele werden wütend, wenn Medien noch eins draufsetzen mit Propaganda oder die Regierung wieder über Nacht mit neuen Gesetzen antanzt, aber das sind vielleicht die letzten Zuckungen eines enttarnten Systems.

„Österreich“ am 25.4.

Dass Politiker vollkommen überfordert, ahnungslos und fremdbestimmt wirken, gilt in vielen Ländern; manch Regierende scheinen plötzlich besorgniserregend unfähig. Zugleich sind sie schnell bei der Sache gewesen, Beraterstäbe ohne demokratische Kontrolle und Transparenz aufzustellen, Millionen für Kampagnen auszugeben und können sich über Spitzen-Umfragewerte freuen. Sollte das nicht ungeheuer desillusionierend sein und an Sprüche von Kälbern und Metzgern erinnern? Wahrscheinlich trifft es zu, dass hier nicht auf der Ebene des erwachsenen Ich reagiert wird, auf das wir alle so stolz sind und von dem wir geprägt sein wollen. Zugleich aber ist es auch perfide, Menschen zu manipulieren, indem man bei Schwachstellen ansetzt, die jeder hat, der nicht genau gegen solche Versuche gewappnet ist. Von einer „globalen strategischen Spezialoperation“ oder einer „psycho-informativen“ Strategie mithilfe des Mainstream spricht Wladimir Kvachkow, der beim russischen Militärgeheimdienst GRU Karriere machte, er weist aber auch auf Kräfte hinter den Kulissen hin, die keineswegs homogen sind, was für die USA, China, Europa und Russland selbst gilt.

Wladimir Kvachkow (ins Deutsche übersetzt)

Dass er keine Sekunde die Story von der Pandemie glaubt, mag manchen kalt erscheinen, aber es wird von denen getoppt, die Panik erzeugen, indem sie mit Millionen Toten drohen und jeden zum potenziellen Mörder seiner Mitmenschen stilisieren, der ganz normalen Tätigkeiten nachgeht. Emotional Erpresste wollen den Preis, den sie bezahlen, an andere weitergeben, die bei diesem Spiel nicht mitmachen; das erklärt Blockwartgehabe und so viele heftige und negative Reaktionen in den sozialen Medien, etwa wenn jemand bei einer Kundgebung war oder ein Video von Wolfgang Wodarg teilt. Es ist aber, um wieder auf Tolle zu verweisen, nicht genuin selbst Gedachtes mit bewussten Schlußfolgerungen, das andere zu Denunzianten werden lässt. Was es mit Ego zu tun hat, wird schon daran ersichtlich, dass „Autoritäten“ unterwürfig zugejubelt wird und andere beschuldigt werden, Verschärfungen für alle herbeizuführen, wenn sie sich nicht fügen. Man kann sehr viel zum Thema Maske sagen, auch weil viele Völker mit Maskierung Gesiter und Götter verkörpert bzw. Geister vertrieben haben (siehe bei uns Perchtenläufe). Mit einem Mundschutz, der an das Auspacken einer Damenbinde erinnert, wird Mimik verborgen, die wesentlich ist, damit wir unser Gegenüber auch Nonverbal verstehen. Warum drängt sich da auch der Begriff False Flag auf?

Der Psychiater Raphael Bonelli zur Schutzmasken-Pandemie

Unmaskiert sein entspricht Ehrlichkeit und dem Verzicht auf Show, die darauf ausgerichtet ist, vor anderen besser dazustehen bzw. deren Vorstellungen zu entsprechen. Dass es bei uns eigentlich ein Vermummungsverbot gibt, hat damit zu tun, dass auch Straftaten vermummt begangen werden, was jetzt jedoch paradoxer Weise erleichtert wird. Mundschutz steht nicht nur für Maulkorb, er macht auch ununterscheidbar und wird zur Uniform siehe Heer oder Polizei. Die Übererfüllung von Vorschriften wird bald dazu führen, dass der Verzicht auf Mundschutz im öffentlichen Raum (es sei denn, in Geschäften oder in Öffis) den Dissidenten kennzeichnet, also zum „umgekehrten Judenstern“ wird. So drückt es der Wiener Psychiater Raphael Bonelli aus, der die Individualität des Menschen unter Attacke sieht; sie soll in unterwürfiger Gleichförmigkeit aufgelöst werden. Deshalb macht es einen Unterschied, ob man einen der meist hellblauen (türkisen?) Mundschutz-Masken trägt oder einen Schal, ein Tuch und diese sofort herunterreißt, sobald man ein Geschäft verlässt. Wir atmen ja Stickoxide und CO2 wieder ein, wenn wir Nase und Mund bedecken, brauchen aber frischen Sauerstoff. Außerdem ist das Verhalten vieler, nicht zuletzt von Politikern und Journalisten, gerade jetzt ent-larvend.

Prime Minister Benjamin Netanyahu participated today in a video conference hosted by Austrian Chancellor @SebastianKurz, with prominent world leaders on the #coronavirus pandemic. The leaders discussed international cooperation in dealing with the spread of the pandemic. pic.twitter.com/WAv8Uctcwn — PM of Israel (@IsraeliPM) April 24, 2020

Tweet von Netanjahu

Gemeinsam wird versucht, die Kurve zu kratzen, etwa mit der Ankündigung einer Rede von Sebastian Kurz „an die Nation“. Medien berichteten am 25. April über eine Videokonferenz „smarter Länder“ (Israel, Österreich, Tschechien, Griechenland, Dänemark, Neuseeland, Australien), zu der nun Kurz eingeladen hat, während die Initiative zuerst im März von Benjamin Netanjahu ausgegangen war. Stefan Kappacher schreibt dazu: „Der Mann, der Sebastian Kurz nach dessen Angaben erst für die Gefahr durch das Virus sensibilisiert hat, ließ per Tweet wissen: The leaders expressed concern over a 2nd wave of outbreak and over the fact that the virus is expected to be with us for some time. Es könnte eine zweite Corona-Welle kommen, und da möchte der Kanzler gerüstet sein. Und zwar nicht mit einer freiwilligen Stop-Corona-App à la Rotes Kreuz, die wenig überraschend vom Kanzleramt nicht promotet (und unter der Hand von dieser Seite auch für tot erklärt) wird, sondern mit einer Tracking-App à la Schin Bet. Das ist der israelische Inlandsgeheimdienst, quasi der Bruder des berüchtigten Mossad. Vor einem Monat hat die Regierung Netanjahu den Geheimdienst ermächtigt, seine Spionagetools erstmals auf Zivilpersonen anzuwenden und mit dem Virus Infizierte ebenso wie Verdachtsfälle so zu überwachen.

Kern und Gusenbauer nach Ibizagate (Mai 2019)

Die Ermächtigung ist vorläufig abgelaufen, aber die Regierung verweist auf die Erfolge. Und Netanjahu verweist in einem weiteren Tweet darauf, dass Kurz & Co. das auch goutieren: The leaders sought to learn from Israel about digital tools especially in regard to dealing with a second wave of outbreak. Lernen von Israel.“ (Auch das Silicon Valley möchte mitmischen.) Hier müssen wir wieder auf die Gusenbauer-Benko-Connection von Kurz und darauf verweisen, dass der Kanzler auch mit Eveline Steinberger-Kern verbandelt ist, deren israelische Firmen (unter Beteiligung von Gusenbauer, Haselsteiner, Schlaff und Co.) im Bereich Smart Technologies in Verbindung mit israelischen Geheimdiensten aktiv sind. Fäden laufen da auch zusammen bei der Linzer Kepler-Universität, die einen Innovation Hub mit der Blue Minds Group eingerichtet hat und nun Corona-Maßnahmen inkl. der bisherigen App bewertet. Außerdem gibt es Bezug zur Causa Eurofighter, da JKU-Rektor Meinhard Lukas an einem geheimen Deal Gusenbauers 2007 mit EADS mitwirkte und dann auch beim U-Ausschuss 2017 als Belastungszeuge für Bauernopfer Ex-Minister Darabos fungierte. Und von wegen Mossad und Shin Bet: Gusenbauer bezog im „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf 2006 Tal Silberstein und Chaim Sharvit ein; Letzterer sollte heimliche Tonbandaufnahmen zum eigentlichen Eurofighter-Deal (jenem von Schwarzblau) anfertigen etc.

Dagmar Belakowitsch zu Kurzschen Schauermärchen

Eben erinnerte die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch an Kurzsche Behauptungen von Särgen und 100.000 Toten; das muss man wissen, wenn nun Christian Drosten (wider besseres Wissen?) von der Bill Gates-geförderten Berliner Charité im ORF bei Armin Wolf mit einer „zweiten Welle“ drohen darf, die Kurz unterstützen soll. Natürlich ist es in Deutschland ähnlich, auch was Spekulationen über politisches Personal betrifft. Wenn bei Kurz deutlich wird, dass er oft nicht weiss, wovon er spricht, so fällt dies bei anderen Regierungsmitgliedern umso mehr auf. Bezeichnend ist, dass Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, deren Schwager Kurz-Berater ist und deren Sprecherin mit dem Innenminister verheiratet ist, zwar Airbus attackierte, aber Journalisten bei einem Pressetermin am 17. Februar nicht Rede und Antwort stand. Natürlich muss für sie tabu sein, sich mit meinen Recherchen zu befassen, aber wäre sie dazu überhaupt in der Lage? Für Arbeitsmarktagenden ist Christine Aschbacher zuständig, die jedoch im Sozialausschuss vollkommen blank wirkte, keine aktuellen Arbeitsmarkdaten nennen konnte, obwohl/weil jetzt viele Menschen ihren Job verloren haben.

Meditation, um damit umgehen zu können

Juliane Bogner-Strauß war Frauenministerin und ist jetzt Landesrätin in der Steiermark; in dieser Eigenschaft wandte sie sich in einem merkwürdigen fehlerbehafteten Brief an Eltern von Schulkindern, natürlich Corona-bedingt. Karoline Edtstadler ist in der Bundesregierung für Europa-Agenden zuständig und will anscheinend (wer will es wirklich?), dass man nur mehr mit App über die Grenze darf. Sie verspricht Pflegekräfte-Sonderzüge aus Rumänien, die praktisch schon auf Schiene sind, nur dass man dort nichts davon weiß und erst Mitte Mai Reisen wieder möglich sind. Infrastrukturministerin Leonore Gewessler kommt zwar aus der NGO-Szene, hält aber nichts von echtem Protest. während sie inszenierten „Klimastreik“ unterstützt (und von vielen jetzt neu zu schaffenden grünen Jobs träumt). Kulturstaatssekretärin Ulrike Lunacek gibt nach Wochen des Schweigens nur Vages von sich, das um ihre Existenz bangende Kulturschaffende keineswegs zu beruhigen vermag. Für Zivildienst ist Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger zuständig, was sie zur Verantwortlichen für den Pfusch mit einer Zivildienst-Verlängerung macht, die Rotes Kreuz und Caritas missbrauchen. Diese Organisationen schickten Mitarbeiter auf unser aller Kosten in Kurzarbeit, um sie durch billige Zivis zu ersetzen, was auch den angeblichen medizinischen Notstand Lügen straft. Von Corona-Kampagnen (= Propaganda) profitieren Türkis und Grün nahestehende Werber, was ja nicht wirklich überrascht.

Another “liberate” protest in Texas. They’re chanting “Arrest Bill Gates!” 😂 I feel you organised this rally @CoreysDigs pic.twitter.com/KPhlhILUpF — TheSpeaker2018 (@TheSpeaker2018) April 25, 2020

Meanwhile in Texas….

Während wir ahnungslose Ministerinnen vorfinden, umgibt sich Kurz mit nicht legitimierten „Beratern“, deren „Gremium“ Antonella Mei-Pochtler leitet, die Anfang April in den Aufsichtsrat von Prosieben-Sat1 entsandt wurde. So wird sich auch die Berichterstattung von ATV, Puls 4 und Puls 24 erklären; außerdem „will“ die Beraterin natürlich auch eine Zwangs-App. Ist es Zufall, dass Kurz am Freitag auf Skype damit begann: „Ich möchte mich bei Benjamin Netanjahu bedanken, der mir im März gesagt hatte ‚Ihr müsst mehr gegen die Ausbreitung machen‘. Das war ein Wake-up-Call für mich. Dann haben wir scharfe Maßnahmen gemacht und liegen jetzt bei unter 100 Neuinfektionen am Tag.“ Geht es bei uns „israelisch“ weiter mit Totalüberwachung und „Schutzmasken“pflicht in der Öffentlichkeit? Es sei nochmals auf Wladimir Kvachkow verwiesen, der von „zionistischen und finanziellen Kräften“ im Hintergrund sieht, sich aber auch als „Parasitologe“ bezogen auf Fehler u.a. im russischen System betrachtet. Manche loben das Verhalten Putins, andere sehen die Bevölkerung mit Maßnahmen allein gelassen, die es auch in Russland gibt. Es sei daran erinnert, dass QAnon von einigen mit der NSA, aber auch der Defense Intelligence Agency in Verbindung gebracht wird; das würde dazu passen, dass es ein Zusammenspiel von Kräften in den USA und in Russland, aber auch in China (und Europa?) gegen „Parasiten“ gibt, die Staaten ausplündern. Außerdem verwendet Kvachkow den Begriff „satanisch“, was wohl auf eine erkennbare okkulte Komponente bei denen hinweist, die sich als „Elite“ verstehen.

Neuester X22-Report

Wie man „Parasiten“ einordnen kann, zeigt uns z.B. der X22-Report aus den USA, bei dessen Folgen man immer wieder an Verbindungen u.a. nach Österreich denken muss. Wenn die Wahl Trumps ein „Betriebsunfall“ aus Sicht der „Parasiten“ war, dann muss alles daran gesetzt werden, die nächste Wahl zu gewinnen; seine Unterstützer befürchten da eine manipulierte Briefwahl von wegen „Lockdown“. Es stellt sich immer mehr heraus, dass die Demokraten mit Kräften in Russland kooperiert haben; unter anderem wird auch John Podesta in Zusammenhang mit dem Steele-Dossier genannt. Manche sagen, dass Putin keinesfalls einen Sieg Trumps, sondern von Hillary Clinton wollte, was dann auch einer Zusammenarbeit mit Trump entgegensteht. Diese russischen Netzwerke sind freilich eher SWR als GRU, was man auch bei Connections zu unserer politischen Szene bedenken muss. Es ist kein Zufall, dass Anfang März unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen einen Offizier im Ruhestand verhandelt wurde (mit aufgebauschten Sicherheitsvorkehrungen), den man der Tätigkeit für die GRU bezichtigte; dahinter verschwinden aber ganze Netzwerke aus dem Blickfeld, die einst der KGB initiierte.

Sucharit Bkadhi im Interview

Bei der Frage des Cui Bono der Plandemie können wir Kräfte beobachten, die in sich nicht homogen sind, vor allem aber über Handlanger in Erscheinung treten. Dabei findet man die Taktiken von Saul Alinsky („Rules for Radicals“) wieder, der u.a. Hillary Clinton und Barack Obama beeinflusst hat. Das Resultat wird vom thailändischen Mikrobiologen Sucharit Bhakdi beschrieben, der zwar schon lange in Deutschland forscht, aber erst vor zwei Jahren die Staatsbürgerschaft angenommen hat. Diese Entscheidung traf er, als ihm klar wurde, dass seine Heimat auf lange Sicht eine Diktatur bleiben wird; umso entsetzter ist er nun über das, was in Deutschland binnen weniger Wochen möglich wird. Auch er sieht Viren nicht als Feinde, die wir ausrotten müssen und fühlt als Buddhist mit den Menschen, die vollkommen verunsichert sind, ihren Job verloren haben, die jahrelang in ihre Selbständigkeit investierten und jetzt vor dem Nichts stehen. Fassungslos macht ihn die Unterwerfung so vieler, die auch so weit gehen, andere zu denunzieren.

Das Narrenschiff von Reinhard Mey

Hermann Ploppa beginnt mit einem Zitat aus dem „Narrenschiff“ und verbindet eigene Erfahrungen – etwa mit der jetzt unangenehmen Prozedur des Einkaufens mit Maske, desinfizierten Wägen, Warten usw.- mit der Frage, wer uns dies warum eingebrockt hat: „Zunächst ein geostrategischer Kollateralschaden im Krieg der Sterne. Es gibt eine Reihe von privaten Unternehmen und staatlichen Akteuren, die im Weltraum Überwachungs- und Nachrichtensatelliten stationieren, die im Zusammenspiel mit auf der Erdoberfläche engmaschig installierten 5G-Sendern den kompletten Erdball unter Kontrolle bringen wollen. Platzhirsch ist die Firma SpaceX. Das ist ein Teil des Imperiums von Elon Musk, der mit dem Bezahlsystem Paypal reich geworden ist, und der Schlagzeilen generiert mit seinen Tesla-Elektroautos. SpaceX baut Trägerraketen und wird am 27. Mai dieses Jahres zwei US-Astronauten in das Weltall befördern. Damit macht Musk die US-Weltraumfahrt ‚unabhängig‘ von russischen Trägerraketen. Zudem möchte Musk es noch erleben, dass durch SpaceX der Mars besiedelt werden kann. Die staatliche Weltraumagentur NASA ist in diesem Kontext nur noch der Juniorpartner. Gerade so wie unsere Bundesregierung gegenüber dem Softwarekönig Bill Gates. SpaceX will auch das Monopol über die Satelliten im Zusammenspiel mit den 5G-Sendern erobern. Es gab aber einen europäischen Konkurrenten namens One Web. One Web beförderte mit russischen Trägerraketen von Französisch-Guayana aus ebenfalls Satelliten ins Weltall. Durch die Corona-Krise geriet One Web in die Insolvenz: ‚Nun zeichnet sich ab, dass die künftigen großen Internet-aus-dem-All-Satellitenflotten von US-Unternehmern wie Elon Musk oder dem Amazon-Gründer Jeff Bezos mit seiner Flotte bestimmt werden.'“ Welch ein Zufall, dass jetzt alle mehr denn je bei Amazon bestellen – und dass kleine und mittlere Unternehmen zerstört werden, die teilweise überhaupt jeden Umsatz verlieren und denen Banken maximal vorübergehend etwas stunden.