Corona und die Verschwörungstheoretiker

Im Visier der Medien sind derzeit Personen, die sich a) für QAnon interessieren, b) Bill Gates kritisieren und c) zu Demonstrationen gehen – oder gleich alles auf einmal tun. Man merkt dies an Artikeln, die vor „Verschwörungsmythen“ warnen oder vor „Rechten„, die entsprechende Theorien nutzen und vor Menschen, die Bill Gates als „bevorzugtes Ziel“ haben oder gar als „globales Feindbild„. Damit wird vielfach das attackiert, was eigentlich auch das Handwerkszeug von Journalisten sein sollte, nämlich Recherche, das Finden von Zusammenhängen und das Gegenüberstellen unterschiedlicher Positionen. Es ist keine Verschwörungstheorie, sondern Tatsache, dass unter anderem der „Spiegel“ von Bill Gates unterstützt wird, der gerade schreibt: „Deutschlands neue Wutbürger – Sturm der Lügen – Bei Demonstrationen und im Netz hetzen extreme Rechte wie Linke gegen die Corona-Maßnahmen. Die Thesen der Verschwörungsideologen erreichen auch Menschen, die eigentlich auf dem Boden des Grundgesetzes stehen.“ Wir werden unten sehen, wie der Mathematiker Stefan Homburg bei der Stuttgarter Kundgebung für Grundrechte argumentierte und den ihm verpassten Aluhut schwungvoll zurückwarf.

Bei Demos in ganz Deutschland wird oftmals schlicht das Grundgesetz zitiert, und dennoch oder deswegen werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer via Mainstream heftig attackiert. Weil Thomas Kemmerich, früher Ministerpräsident von Thüringen, ohne Maske und „Abstandsregeln“ an einer Kundgebung teilnahm, wird ihm jetzt der Austritt aus der FDP nahegelegt. Die Art und Weise, wie Menschen denunziert werden, zeigt aber auch, dass die Spaltung in „Rechte“ und „Linke“ nicht mehr funktioniert, zumal viele schlicht von „Grundgesetzdemos“ sprechen. Na logo wird „gegen Corona-Regeln verstoßen„, wenn diese Bürgerrechte massiv beschneiden. Zu schaffen macht den Medien auch, dass es inzwischen „prominente Verschwörungstheoretiker“ wie den „Vegan-Koch“ Attila Hildmann gibt, der von der Presse eifrig diffamiert wird, was Xavier Naidoo auch aus Erfahrung kennt. Viele Menschen beginnen einfach selbst zu recherchieren, reflektieren und setzen kritisches Denken ein, siehe Definition unten.

Was ist ein Verschwörungstheoretiker?

Immerhin sind wir ja gerade mit der Verschwörungspraxis z.B. der deutschen oder der österreichischen Regierung konfrontiert; mit Geheimpapieren, organisierter Panikmache, der Frage, mit wem Robert Koch-Institut, Charité oder Rotes Kreuz vernetzt sind oder wer warum Kanzler(in) berät. Die Bevölkerung interessiert sich sehr dafür, wie Entscheidungen zustande kommen, die sie einschränken, ihr wirtschaftlichen Schaden zufügen und sie vor immer absurdere Anforderungen stellen. Schlimm für den Mainstream und die Kirchenoberen ist, dass es inzwischen auch Kritik von Kardinälen gibt, die sich mit dem Totschlagargument „Verschwörungstheoretiker“ eben nicht einschüchtern lassen. Wir könnten uns vielleicht sagen, dass „Protestforscher“ wenigstens eine Abwechslung sind in der Drosten- und Gates-Show, aber sie sind natürlich dazu da, um auf uns einzudreschen: „‚Es gibt Formen einer unterkomplexen Kritik, die nicht über links oder rechts definiert ist: *Die Medien verbreiten nur Lügen* oder *die Regierung ist fremdgesteuert*. Das ist anschlussfähig an verschiedene politische Milieus‘, sagte der Berliner Soziologe Simon Teune der Deutschen Presse-Agentur.“ Man erkennt die Absicht, eine breite Bewegung zu verhindern, die darauf aufbaut, dass wir das Volk sind.

Welt-am-Sonntag-Chef Boie bezeichnet Starkoch Hildmann als "Fall für Polizei und Psychiater". Mit ist vieles suspekt was Hildmann zu #Corona sagt. Aber dass Journalisten Hilfs-Polizist spielen ud Andersdenkende zu Psychiatrie-Fällen erklären, kennt man eher aus unfreien Systemen. pic.twitter.com/3fu9RmOchg — Boris Reitschuster (@reitschuster) May 10, 2020

Attacken gegen Attila Hildmann

Es ist klar, dass auch österreichische Medien in dieses Horn stoßen müssen, wobei uns die „Kronen Zeitung“ am 10. Mai nicht nur einen Protestforscher, sondern auch eine Sektenbeauftragte anbietet im Kampf gegen „brandgefährliche Verschwörungstheorien“. Holzschnittartig wird Bill Gates gelobt (und Drosten, eh klar) und man basht Naidoo und US-Präsident Donald Trump. Immer geht es auch darum, „Haltet den Dieb!“ zu rufen, weil die erzeugte Coronoia nichts anderes als Verschwörungstheorie ist. nämlich jene vom „Killervirus“. Warum gibt es in Russland zwar Corona-Infizierte, aber nur Tote an Lungenentzündung, was ja durchaus korrekt ist? Im „Kurier“ sind es die „wildesten Verschwörungstheorien“ und man gibt sich den Anschein eines Faktenchecks. Es ist keine Verschwörungstheorie, sondern gelebte Praxis, dass sich Rene Benkos Signa Holding an „Krone“ und „Kurier“ beteiligt, was denn auch Kanzlernähe bedeutet. Was auf uns pausenlos einprasselt, versuche ich mit diesen zufällig ausgewählten Überschriften aus ein paar Zeitungen deutlich zu machen; es geht mir darum, nachvollziehbar zu machen, welch psychologischen Effekt es hat: „Österreich bringt jeden Tag neue Rätsel für die Zeit, in der wir alle zuhause sind.“ („Österreich“, 5.5.2020) „‚Minister steht in der Verantwortung.‘ Attacke von Rapid-Kapitän Schwab“ (Ö, 5.5.) „Showdown für Liga am Donnerstag – Bundesliga-Klubs müssen Geisterspiel-Konzept jetzt adaptieren.“ (Ö, 5.5.) „‚Dreamland‘: Benefiz-Gala im Stephansdom“ (am 10.5., Ö, 5.5.) „Kultur-Highlights als neue Streaming-Hits“ (Ö, 5.5.) „Baby-Alarm bei den Stars. Muttergefühle trotzden Corona-Krise“ (Ö, 5.5., es geht u.a. um Barbara Meier, die Ehefrau von Rene Benkos Geschäftspartner Klemens Hallmann)

ARD attackiert Kritiker

„Wanda startet Protest-Aktion – Mit Klebeband gegen finanzielle Not“ (Ö 5.5., es geht um Künstler) „Nach 46 Tagen Lockdown haben Sie sich ein Geschenk verdient“ (Ö 5.5., Inserat von Motorvillage in Wien) „Alle Corona-News mit oe24.TV-Anchorman Volker Piesczek auf oe24.TV“ (also mit dem Gatten von Eva Glawischnig, Ö, 5.5.) „Beschäftigung für Vierbeiner. Um die Ausgangsbeschränkungen auch für Hunder erträglicher zu machen, gibt es hier ein paar Profitipps“ (Wiener Bezirkszeitung, 22./23.4.2020) „Plaudernetz gegen Einsamkeit., Die Caritas vernetzt Menschen, um sozialer Isolation entgegenzuwirken.“ (BZ, 22./23.4.) „So werden Masken getestet. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen hat ein Prüfstelle für Atemschutzmasken eingerichtet.“ (BZ, 22./23.4.) „Tägliche draußen. Damit drinnen alles läuft. Das ist: Unser Antrieb. Unsere Energie.“ (Verbund-Werbung, BZ. 22./23.4.) „Gemeindebau-Chor startet Online-Proben“ (BZ. 22./23.4.)

Stefan Homburg bei Kundgebung in Stuttgart am 9. Mai

„Hilfe gegen Lagerkoller. Die Plattform ‚Roller-Koller bietet Familien kreative Ideem gegen Langeweile in den eigenen vier Wänden“ (BZ., 22./23.4.) „So kreativ sind Wiens Kinder. Kleine Künstler: Der bz-Malwettbewerb #maldaheim ist ein voller Erfolg“ (BZ, 22./23.4.) „So vergeht die Zeit wie im Flug. Die bz-Redaktion verrät Spieletipps für spannende Stunden daheim“ (BZ, 22./23.4.) „Österreicher sehnen sich nach ihrem Wirthaus“ (BZ, 22./23.4.) „Corona und Mietauto: So geht’s“ (BZ, 22./23.4.) „Bühnen-Highlights online: My Home is my Burgtheater“ (BZ, 22./23.4.) „Radio aus der Quarantäne“ (Radio Wien, BZ, 22./23.4.) „iStau vor Wiens Apple-Shop. Erster Tag geöffnet. 2 Warteschlangen. Die Reportage.“ (Heute, 8.5.2020) „Die zehn Hürden zum Schulstart“ (H, 8.5.) „Mein Kind geht jeden 2. Tag in die Schule“ und „Ein Kind in Schule, ein Kind daheim“ (H, 8.5.) „Vor Apple-Store bekommen Baby-Elefanten Platzangst“ (H, 8.5., u.a. mit Bild von Kundin beim Fiebermessen) „Wirt schmecken Verluste nicht: ‚Ich klage Staat'“ (H, 8.5.) „Regierung bestimmte die Risikogruppe“ (H, 8.5.) „Wenn Infizierten-Zahlen so niedrig bleiben: Top-Mediziner für Ende der Maskenpflicht Ende Mai“ (H, 8.5.) „‚Allianz der Smarten‘: Videokonferenz – Grenzöffnungen nur dort, ‚wo es sicher ist'“ (H, 8.5., mit Bild von Kurz im Videochat mit Netanjahu)

Kampagne der „Kronen Zeitung“

„Wiener organisieren Dates mit Livestream“ (H, 8.5., via „Slow Dating Events“) „Fälbl: Wiedersehen mit Tochter Romy nach zwei Monaten“ (H, 8.5., Schauspieler Christoph Fälbl) „Zu Pfingsten soll der Ball rollen – Start frühestens 29. Mai – fix keine 14er-Liga -Knackpunkt Quarantäne“ (H, 8.5. zum Fußball) „Es wird noch länger dauern. Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität sind nicht angebracht. Nach Ostern wird es eine langsame Öffnung des Handels, nicht aber der Schulen geben.“ (Kurier, 28.3.2020) „Was jetzt an Wert gewonnen hat. Corona schichtet unser Wertesystem um“ (Chefredakteurin Martina Salomon, K, 28.3.) „Zuwachsraten müssen bis Ostern einstellig werden“ (K, 28.3.) „Auch die Hofburg ist in Quarantäne. Seit seiner Rede vor zwei Wochen arbeitet Van der Bellen von zu Hause. Persönlichen Zutritt zu ihm hat nur seine Frau.“ (K, 28.3.) „Supermärkte dürfen jetzt auch sonntags liefern“ (K, 28.3.) „Nicht verboten, aber unklug. Bergretter und Radsportverband raten von Touren und Trainingsfahrten ab.“ (K, 28.3.) „Desinfizieren? Ja – aber richtig. Im Supermarkt. Hygienikerin Melinda Suchamel erklärt, warum Wurstsemmeln keine Virenschleudern und Handschuhe nicht automatisch hygienischer sind.“ (K, 28.3.) „Trump-Show trotz Horrorzahlen“ (K, 28.3.) „Wir sind ein Geisterdorf geworden“ (K, 28.3., über St. Margarethen im Burgenland) „Wettbewerb auf der Schiene auch nach Corona“ (K, 28.3., über Verluste der Westbahn) „Zehntausende Bauarbeiter können ihre Arbeit wieder aufnehmen“ (K, 28.3., mit Bild von Strabag-Baustelle) „Schneller zu den Wirkstoffen“ (K, 28.3. über Forschung)

Kollateralschaden?

„Unser neues Leben: Zu Hause sein & Zeit haben: was wir jetzt tun: Krisen-Manager Rudi Anschober privat. Wieviel Ruhe halten wir aus? Durch die Quarantäne getrennt – ein Paar berichtet. Live dabei: Pflegepersonal auf Social Media. Bücher, Musik & Serien für gaanz lange Tage.“ (Werbung für Woman mit maskiertem Covergesicht, K, 28.3.) „Einsatz der Abwehrkräfte“ (K, 28.3. über die Geschichte von Impfungen) – und so weiter, und so fort – und niemals wird auch nur versucht zu recherchieren und beide Seiten zu beleuchten. Wer da nicht zuerst einmal verunsichert ist, muss bereits immun sein gegen derartige Propaganda. Es ist natürlich kein Zufall, dass Medien wie auf Knopfdruck nur mehr ein Thema kennen, denn so bringt man die Bevölkerung dazu, bloß zu reagieren, statt alles grundsätzlich in Frage zu stellen. Ich bin beim Schlagzeilen-Sammeln noch gar nicht darauf eingegangen, dass uns auch einredet, wir müssten durch die „Corona-Maßnahmen“ psychisch besonders belastet sein.

„Österreich“ Anfang April 2020

Dazu und zu vielem anderen gibt es auch jede Menge Beispiele auf der Webseite der APA; die übrigens nun ebenfalls Personal abbaut. Ich kann diese Seite ebenfalls nur zum Selbststudium empfehlen, weil man so gut erkennt, wie Narrative entstehen und durchgesetzt werden. Es ist ein Fehler, wenn wir uns allzu sehr durch Anordnungen beeinträchtigen lassen, auch wenn verständlich ist, dass einige Menschen es tunlichst vermeiden, einkaufen zu gehen. Ich verwende keinen Mundschutz, sondern ein Stirnband, das den Vorteil hat, dass man es jedesmal mit einer schwungvollen Bewegung über den Kopf ziehen und herunterreißen kann, um all diesen Unsinn abzuschütteln. Natürlich kann man mit dem Verlust seiner Existenz nicht so umgehen, sollte aber die Wut dorthin lenken, wo sie hingehört. Was den „Vorwurf“ betrifft, sich mit QAnon zu beschäftigen, kann jede/r dies am besten selbst beurteilen, etwa via X22-Report. Wie eine andere Videocasts erscheint er auch in deutscher Übersetzung, sodass es also keine „Ausrede“ gibt, es sich nicht wenigstens ein Mal anzusehen.

X22-Report vom 10.Mai

Der Report besteht aus einer geopolitischen Analyse, bindet dazu aber auch Q-Drops ein, sodass man sieht, wie kryptisch diese verfasst sind. Um mit Begriffen wie „Shadow Government“ (Barack Obama, der z.B. Trumps Auslandskontakten folgt) umgehen zu können, braucht man schon etwas Hintergrundwissen. Inzwischen werden Q auch Aussagen zugeschrieben, die nie unter dem anonymen Account auf einem Board gemacht wurden. So erwarten einige deutsche Anhänger, dass mit Angela Merkel und Co. aufgeräumt wird, indem das US-Militär eingreift. Davon einmal abgesehen, dass das unter dem Aspekt von Souveränität keine günstige Option wäre, geht es darum, dass in jedem Land der Deep State aufgerollt wird. Dies funktioniert am besten, wenn Netzwerke im Hintergrund analysiert und bloßgestellt werden, gerade auch mit ihren Verbindungen zum „Shadow Government“ in den USA. In dieser X22-Folge wird betont, dass Teile der CIA keineswegs den gewählten Präsidenten unterstützen, sondern auf der „Schattenseite“ unterwegs sind. Mit Q bringen einige sowohl die NSA als auch die Defense Intelligence Agency in Verbindung; ob dies nun stimmt oder nicht, es wäre schon plausibel. In einem Posting deutet Q an, dass die Bedeutung von „splinter cells“ nicht unterschätzt werden sollte, was geheim agierende Gruppen sind und positiv oder negativ gemeint sein kann.

Vollkommen richtig. Gleichzeitig steht sowas bei @tagesschau

Kein Wort von Rechten: Trump Supporter, QAnon Leute, christl. Fundamenatlist*innen… eindeutig genau so links wie rechts 🙄

Alles wieder im Sinne des Narrativs ausgeschlachtet, dass… pic.twitter.com/ZZ2qrzYy4k — UnrulyJuli (@juli_unruly) May 11, 2020

Diskussion auf Twitter

Man kann angesichts der Propagandafunktion des Mainstream kaum jemandem einen Vorwurf machen, wenn er eventuell falsche Vorstellungen mit einem Phänomen wie Q assoziiert, weil darauf wenig vorbereitet. Auch negative Berichterstattung zieht aber umso mehr Aufmerksamkeit zu Q und gewissen damit verbundenen Hashtags, die man auch bei Kundgebungen überall sehen kann. Wenn Q fragt „Is this about the virus or about the elections?“, wenn die Demokraten Briefwahl pushen, so kommt uns dies durchaus vertraut vor. Denn auch in Europa haben immer mehr Menschen den Eindruck, dass es gar nicht um ein Virus geht. Wie alles zusammenhängt, erkennt man auch daran, dass Sebastian Kurz stolz ist auf seinen guten Draht zu Benjamin Netanjahu, der jetzt damit vorprescht, dass man ja Kinder chippen könnte. In den USA ist es auch ein Kampf zwischen Demokraten und Republikanern, wobei Erstere einen Entwurf vorbereitet haben, dass man in Häuser eindringen und Bewohner zwangsweise testen kann. Wenn es um Grund- und Freiheitsrechte geht, haben wir fast überall eine Frontstellung gegen die Regierung; in den USA ist es die Opposition, die Druck macht und dort umsetzt, wo sie z.B. den Gouverneur stellt.

Zum deutschen Corona-Papier

PS: Der Whistleblower aus dem Bereich Kritische Infrastruktur ist inzwischen vom deutschen Innenministerium gefeuert worden. Seine Arbeit, mit der er auf Mauern stieß, ist aber verfügbar, denn der gesamte Schriftverkehr liegt ebenso wie 100 Seiten Anlagen und weitere Informationen vor.

PPS: In Wien wird am Donnerstag, dem 14. Mai ab 17 Uhr wieder am Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt demonstriert.

