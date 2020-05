The Corona Diaries (23): 7. Mai 2020

Es gibt viele Menschen, denen erfolgreich Angst gemacht wurde, doch für andere verlagert sich die Debatte dazu, wie Politiker Corona-Panik für ihre Zwecke ausnutzen. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagt, dass er sich von Israels Premier Benjamin Netanjahu zu „Lockdown“ und Co. raten hat lassen. Dieser nahm Corona nicht nur zum Vorwand für Totalüberwachung, sondern auch, um eine Notregierung zu bilden, wogegen es Einwände gab, die aber das Höchstgericht gerade zurückgewiesen hat. Damit kann Netanjahu verhindern, dass es zum viertan Mal seit April 2019 Neuewahlen gibt. Wenn in Berichten von einem „Wiedereröffnen“ des Landes die Rede ist, sollte man bedenken, dass es kein Sozialsystem in unserem Sinn gibt und die Menschen auch ohne „Lockdown“ nur gerade so eben über die Runden kamen. In Indien trifft es die Ärmsten, bei denen man erst jetzt daran denkt, dass sie nicht verhungern sollen; zugleich werden Totalüberwachung und -Erfassung schon länger vorangetrieben. In Lateinamerika wird „wegen“ Corona an Sparpolitik festgehalten, was Unruhen zur Folge hat.

Dass Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Bevölkerung auf Entbehrungen einstimme, können wir aktuellen Nachrichten entnehmen. In Deutschland wird wie in den USA die missbrauchsanfällige Briefwahl forciert; außerdem biedert sich auch Kommissionspräsidentin Ursula van der Leyen Bill Gates an. Am 6. Mai präsentierte sich die Chefin der SPÖ Pamela Rendi Wagner als vermeintliche Siegerin einer parteiinternen Umfrage und sprach allen Ernstes davon, dass die nächsten Jahre „sehr hart“ werden und es viele Arme geben werde. Es wirkt so, als sähe sie sich schon als zweiten Victor Adler, der als vermögender Arzt die Not der ausgebeuteten Wiener Ziegeleiarbeiter lindern und durch Öffentlichkeitsarbeit abstellen wollte. Millionärin Rendi-Wagner und Co. haben nicht einmal ansatzweise versucht, der regierungsamtlichen Coronoia etwas entgegenzusetzen; dabei hätte eine Epidemiologin wohl wissen müssen, was wirklich Sache ist. Man kann auch am Getue um die SPÖ-Mitgliederbefragung und an der Berichterstattung erkennen, dass es sich um eine reine Farce, ein politisches Mimikry mit einer „mandschurischen Kandidatin“ handelt.

„Österreich“, 5. Mai 2020

Denn natürlich hätte die SPÖ schon lange aufstehen müssen, statt mit ihrem Schweigen auch der eigenen Dezimierung im Umfragen tatenlos zuzusehen; der allgemeine Brainwash wirkt sich gerade auch dort aus, wo man Wagenburgmentalität der eigenen Partei wegen entwickelt. Tatsächlich kann auf der Psycho-Ebene wohl erfolgreich mit dem Gründungsmythos der SPÖ gespielt werden; bei der Kurz-ÖVP hingegen wirken die Umfragewerte des Parteichefs bei Anhängern scheinbar Wunder. Er wird jedoch auch hochgeschrieben wie Angela Merkel, die gerade gegen Landeschefs verteidigt wird. Manche beruhigen sich damit, dass der Ständestaat der 1930er Jahre zwar die Opposition ausschaltete, aber nicht antisemitisch war, sondern im Gegenteil Juden bis 1938 in Österreich Zuflucht fanden. Es war jenes Österreich, in dem Irene Harand „Sein Kampf“ als Schrift gegen Hitler herausgab, die mit dem jüdischen Anwalt Moriz Zalman kooperierte, der Opfern der Inflation half: „In ausgedehnten Vortragsreisen durch Europa und die USA (1937) versuchte Irene Harand die Öffentlichkeit gegen den Nationalsozialismus und im Speziellen gegen den Antisemitismus zu mobilisieren. Da sie der Ansicht war, dass prekäre wirtschaftliche Verhältnisse einen Nährboden für die Ideologie der Nationalsozialisten bildeten, übernahm sie Firmpatenschaften und organisierte Weihnachtsbescherungen für die Kinder Mittelloser und die Zusendung von Lebensmittelpaketen an Bedürftige.

Gerald Grosz

Sie versprach Hoteliers vor allem in ländlichen Regionen Gratis-Inserate in der Zeitung Gerechtigkeit, sofern diese die Zeitschrift abonnierten und sich verpflichteten, jeden Gast unabhängig von Herkunft und Religionszugehörigkeit aufzunehmen. Als Protest gegen die Münchner Ausstellung ‚Der ewige Jude“ gab die ‚Harand-Bewegung‘ Verschlussmarken mit Porträts berühmter jüdischer Persönlichkeiten heraus. Die überzeugte Katholikin Irene Harand war bis in die 1940er Jahre Monarchistin und eine Anhängerin des Austrofaschismus. Die ‚Harand-Bewegung‘ wurde Teil der Vaterländischen Front und verteidigte bis zum Schluss den autoritären Kurs der Regierungen von Engelbert Dollfuß und Kurt Schuschnigg. Gegen antisemitische Strömungen innerhalb des Austrofaschismus und der katholischen Kirche in Österreich trat die ‚Harand-Bewegung‘ jedoch massiv auf.“

in einer parlamentarischen Demokratie gilt nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts. Vielleicht besinnen sich wieder alle langsam darauf. ⁦@TTNachrichten⁩ ⁦@KarinLeitner1⁩ https://t.co/HVhunoR5uQ — Jörg Leichtfried (@jleichtfried) May 7, 2020

Jörg Leichtfried empört sich über Sigi Maurer

Man kann Kurz nicht wirklich als „überzeugten Katholiken“ bezeichnen; mit Anspielungen auf den Ständestaat als vermeintliches Vorbild ist er jedoch siehe Video von Gerald Grosz immer wieder konfrontiert. Womit die Grünen und ihre Anhänger getriggert werden, ist klar, es geht um die vermeintliche Chance, jetzt viele neue „Klimajobs“ zu schaffen. Dafür nehmen sie alles in Kauf, worauf Jörg Leichtfried von der SPÖ hinweist, der jedoch nicht begreift, was in den eigenen Reihen möglich ist und passiert. Gestern gab es einen Protest von 10 Fridays for Future-Aktivisten vor dem Bundeskanzleramt, mit ein paar Transparenten, mit Masken und freundlich von oe24 interviewt, wo Demos gegen die Corona-Maßnahmen diffamiert werden. „Natürlich“ will man bei FFF auch „Klimajobs“ und ebenso „natürlich“ befasst sich nun auch Greta Thunberg mit Corona.

… und wie es ist bei uns?

Bei den NEOS kann man auf den Trigger „EU“ setzen, die ja durch Coronoia massiv unter Druck ist; bei der FPÖ und ihren Fans hingegen darauf, dass es immer wieder eine „Ausländerseite“ gibt bzw. man übertrieben darstellen kann, dass manche „Ausländer“ Anordnungen nicht folgen. Zugleich will die FPÖ all jene ansprechen, die sich gegen Coronoia wehren. Für viele Menschen, die sich oft auch als „red pilled“ bezeichnen, wird der Betrug mit dem Virus immer offensichtlicher. Gerade macht die Runde, dass Corona-Tests in Tansania auch an einer Papaya und einer Ziege getestet wurden, da sie auch bei Menschen als unzuverlässig gelten. Zugleich gab Merkel bekannt, dass künftig eine „Obergrenze“ von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gelten soll (dann gibt es wieder „Lockdown“ usw.). Das klingt ähnlich wie bei Kurz, der ebenfalls Neuinfektionen beobachten und dann Ortschaften unter Quarantäne stellen will. Woran erinnert uns der Begriff „Obergrenze“? Genau. an illegale Masseneinwanderung. für die es „keine Obergrenze“ geben dürfe, weil dies „unmenschlich“ sei. Es waren all jene Politiker und „NGOs“, von Medien ganz zu schweigen, mit an Bord, die jetzt die allerwilligsten Lockdown-Groupies sein wollen.

This is very important if you really want to understand how #COVID19 operates. https://t.co/s2za5RBJHL — Jerome R. Corsi, Ph.D. ⭐️⭐️⭐️ (@jerome_corsi) May 6, 2020

…meanwhile in Tanzania…

Wenn man nicht gehirngewaschen ist, stellt man nüchtern gegenüber: Hier soll man uns alles unter dem Label „Obergrenze“ zumuten, um uns einzuschränken – da bedeutete „keine Obergrenze“ („Obergrenzen sind unmenschlich), dass wir alles für (illegale) Einwanderer tun und unsere Mitbürger hinanstellen sollen; es ght in Richtung Staatsauflösung. Sieht man sich an. woher all diese Statistiken kommen, denen wir jetzt huldigen sollen, so geht es unter anderem um die Johns Hopkins University, die ja das Planspiel „Event 201“ durchführte, das als Blaupause diente. Wie dort geübt wird massiv auf Panikmache gesetzt, wie auch geleakte Papiere in Deutschland und Österreich belegen; früher scheiterte man mit Horrorszenarien siehe Schweinegrippe. Eben fand eine Geberkonferenz statt, um einen Impfstoff gegen Corona-Viren zu finanzieren, die sich bisher dem Versuch entzogen haben, sie per Impfung zu bekämpfen; aber wohin fließen all die Mittel? Längst ist klar, dass nahezu alle, die mit Sars-CoV-2 verstorben sind (ob man dies feststellte oder bloß annahm), schwere Vorerkrankungen hatten. Dies gilt auch dann, wenn Städte als Beispiel gegen „Corona-Leugner“ angeführt wurden wie etwa New York. Wenn Merkel und Co. von „Infizierten“ sprechen, so verwechseln sie diese bewusst mit Kranken, was man etwa bei HIV-Infizierten und AIDS-Kranken vermeidet. Für dramatische Zahlen war in Großbritannien Professor Neil Ferguson zuständig, der selbst Auflagen verletzte, um seine verheiratete Geliebte zu treffen. „Professor Lockdown“, wie er genannt wurde, prophezeite, dass ohne Maßnahmen 500.000 Menschen in UK und 2,2 Millionen in den USA sterben würden.

Bill Gates unterstützt das Unternehmen EarthNow bei seinem Plan, eine globale satellitengestützte Echtzeit-Videoüberwachung aufzubauen!

500 Satelliten in erdnahem Orbit sollen Daten an Regierungen senden.📡

👉Lässt sich der Mann noch stoppen? Demokratie??🤔https://t.co/rNBusGSDYo — von Geisteslicht (@geisteslicht) May 6, 2020

Bill Gates ist überall

Der Mainstream preist natürlich auch Bill Gates, der z.B. den „Spiegel“ finanziell unterstützt und ist immer bereit, Angst zu erzeugen. Das ist meist schon auf den ersten Blick absurd, etwa wenn in Florida einen Tag nach dem „Reopening“ auch der Strände viel mehr Menschen sterben sollen. Mit einer Politik der Angst schaltet man aber den Verstand tunlichst aus, weil Menschen sich z.B. vor dem Erstickungstod fürchten, wie das Geheimpapier der deutschen Regierung betonte. Außerdem greift alles tief in den Alltag ein, sodass nicht alle registrieren, dass gestaffelte Schulöffnungen unter Auflagen bei uns fast eins zu eins dem entsprechen, wie in Wuhan vorgegangen wird (zu sehen bei CNN und dessen „Partner“ oe24).

Sinkende Umfragen, Bürger die gegen den Überwachungsstaat revoltieren? Angst hilft schnell und zuverlässig. #NeueNormalitaet pic.twitter.com/iFEo5r3Fdu — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) May 7, 2020

Deutsche Satire, übertrifft die Realität

Deshalb entgeht vielen auch das immer deutlichere Cui Bono: Was bedeutet es, wenn die SPÖ den Wiener Rathausplatz am 1. Mai nicht selbst besetzt, sondern einem linken Bündnis unter Beteiligung von Kommunisten überlässt? In Deutschland ist es durch die Linkspartei etwas offensichtlicher, aber wir müssen uns fragen, ob rein zufällig darüber diskutiert wird, wie „links“ Kurz ist. Auch in der Verneinung wird es thematisiert, denn wer ist der dazu interviewte Altkanzler Franz Vranitzy? Als er die Koalition mit der FPÖ 1985 beendete, trat Martin Schlaff der SPÖ bei. Nach seinem Ausscheiden aus der Politik 1997 wurde Vranitzky Aufsichtsrat bei Magna; jenem Konzern, der EADS vor der österreichischen Eurofighter-Entscheidung half, den russischen Markt zu sondieren. Und dessen Ex-CEO Siegfried Wolf zu den Förderern sowohl von Kurz als auch von Rene Benko gehört. Im „profil“ (Benko-Beteiligung) befasst sich ein Podcast mit der Frage „Wie links ist Sebastian Kurz?“

Kurz zu Ludwig Scharingers Zeiten bei der ORFG

Hans Rauscher schreibt im „Standard“ immer das Gewünschte und sieht bei Kurz Sozialdemokratisches, unter dem Titel „Die Kurz-Synthese“, wohl in Hegelscher Dialektik. Auf der anderen Seite stehen Menschen, die reflektieren, wie die Welt, die sie kennen, verändert wird, hier etwa in Beispielen aus Frankreich. Zunehmend fallen Werbungen auf, die sich an die „Coronakrise“ anpassen, was man zuerst noch verstehen kann, da die Menschen ja wissen sollen, wo sie was wie einkaufen können. Die Stadt Wien hat nicht nur „den 5 G-Turbo gezündet“, sondern wirbt auch im Netz für „brav bleiben“ mit einem Darsteller aus der Show „Wir sind Kaiser“. Begriffe wie Rechts und Links scheinen durcheinanderzukommen, wenn man sich die neue Protestbewegung ansieht.

Clip der Stadt Wien

Ist es aber wirklich so oder wird „Links“ vielfach brav bei allem mitgemacht, weil lang anvisierte Ziele erreicht werden, was man jedoch Mitläufern nicht auf die Nase binden wird? Wer Menschen auf Schachfiguren reduziert, setzt auf Autoritätshörigkeit, die ja auch in Appellen wie „brav bleiben!“ zum Ausdruck kommt und Brav Sein voraussetzt. Abseits davon gibt es keine Sicherheiten, keine fixen Gruppen, niemanden, der immer recht hat – jeder muss sich selbst ermächtigen und entscheiden. Auch alles, was alternativ recherchiert und aufbereitet wird, kann höchstens anregen, niemals aber eigenes Engagement ersetzen. Es hängt alles mit allem zusammen, sodass man auch nur selbst Puzzleteile zusammensetzen kann, weil keiner alle Teile selbst entdecken kann; auch weil global stattfindet, was jetzt scheinbar einfach passiert.