Corona und die Pressefreiheit

Jedes Jahr wird am 3. Mai geheuchelt, dem Internationalen Tag der Pressefreiheit; dies ist jedoch heuer kaum mehr zu toppen. Denn inzwischen werden alternative Medien heftiger denn je attackiert und Mainstream-Journalisten unterwerfen sich mehr denn je. Es ist keine Überraschung, sondern logisch, weil ja auch Skandale vertuscht werden und man gewisse Personen und Anliegen pusht. Ob „stern“ und angebliche Hitler-Tagebücher in den 1980er Jahren oder vor einem Jahr „Spiegel“ und Fall Relotius – es ist selten schwer zu durchschauen, dass Fiktion als Faktum verkauft wird, weil es immer viele Widersprüchlichkeiten gibt. Ohne mediale Panikmache und Attacken auf Kritiker würde die Corona-Inszenierung mit der massiven Verletzung von Bürgerrechten und Zerstören der Wirtschaft nicht funktionieren. Damit die lokalen Handlanger und ihre Hintermänner nicht entlarvt werden, müssen gewisse Personen Narrenfreiheit genießen und wenn etwas öffentlich wird, muss man den Ball flachhalten. Deshalb wurde ein Inserat von Addendum nicht angenommen, das Bundeskanzler Sebastian Kurz mit seinem Freund Rene Benko zeigt.

Das hat jetzt zusätzliche Brisanz, weil in einem Lokal eines Freundes von Kurz und Benko eine Razzia durchgeführt wurde – wegen einer Corona-Party, ehe die Gastronomie wieder öffnet, man fand jedoch auch diverse Drogen. Medien kann man daran messen, wie sie damit umgehen – in der Regel wird versucht, es heruterzuspielen, was in den sozialen Medien nicht funktioniert. Man erfährt im Mainstream zwar, wer sich mit wem trifft bzw. fotografieren lässt, doch Puzzleteile werden in der Regel kaum miteinander verbunden. Umso mehr machte man Propaganda für Corona, Corona, Corona und diffamierte all jene, die dabei nicht mit wollten und auch laufend Fakten anführten. Wenn sich nun ausgerechnet Kurz zum „kritischen Journalismus“ bekennt und Gewalt gegen Journalisten ablehnt, meint er das genaue Gegenteil, doch das gilt nicht nur für ihn. Zugleich wird stets behauptet, ein fiktiver „Journalismus“ sei unerläßlich für „die Demokratie“, auch wenn reine Propaganda gemeint ist, die Demokratie aushebelt (siehe Corona). Meldungen wie diese werden unterstützend für die verfolgte Agenda gebracht und das en masse, sodass man nur abschalten kann.

Dieses Sujet hätte heute in einer österreichischen Tageszeitung abgedruckt werden sollen, wurde aber von dieser abgelehnt. pic.twitter.com/11F0nEZ3Om — Addendum (@daswasfehlt) April 29, 2020

Was man nicht inserieren darf…

Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, auch was scheinbare Alternativen zum Mainstream betrifft; unten sehen wir den zeitweise mit Jung & Naiv gefeierten Thilo Jung, der bei der deutschen Bundespressekonferenz Fragen stellt. Ähnliche Beobachtungen macht man z.B. bei Heise/Telepolis oder in den USA dem Moon of Alabama-Blog. Thilo Jung übernimmt wie seine Kollegen im Mainstream die Funktion des Blockwartes und Oberlehrers, der „uns“ Schuld geben soll, wenn eine von Christian Drosten und Co. angekündigte „zweite Welle“ anrollt. Übertreibt KenFM mit dem DDR-Vergleich oder trifft er ins Schwarze? In Österreich wird den Menschen vorgeworfen, dass sie sich brav bei IKEA anstellten und warteten, bis sie den „Hygieneregeln“ zufolge eingelassen wurden. Manche stellen dem schnöden Konsum gegenüber, dass Kultur wichtiger sei als Baumärkte; das kommt vond enen, die vom Kulturbereich leben, also auch von staatlichen Förderungen. Auf der symbolischen und psychologischen Ebene bedeutet kompliziertes Einkaufen samt Schelte, wenn man zu IKEA geht oder nicht Überlebenswichtiges besorgt, aber ein Einstimmen auf realen Sozialismus. Ist es typisch Regierung Bolsonaro oder enthält es doch ein Körnchen Wahrheit, wenn in Brasilien die Vermutung einer kommunistsichen Verschwörung aufkommt? Es ist Außenminister Ernesto Araújo, der von einem globalen Plan spricht: „Nach seinen Worten soll dieses durchdachte Vorhaben die Coronavirus-Pandemie nutzen, um über internationale Organisationen wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Welt mit dem Kommunismus zu durchzusetzen. In einem langen Artikel, der auf seinem persönlichen Blog veröffentlicht wurde, kommentiert Araújo verschiedene Teile des Buches ‚Virus‘ des slowenischen Philosophen Slavoj Zizek und stellt fest, dass das Coronavirus den ‚kommunistischen Alptraum‘ ‚wieder erweckt‘ hat. In dem Buch behauptet Zizek, das Coronavirus habe die Zerbrechlichkeit des kapitalistischen Systems offengelegt und ein Denken durchgesetzt, das über den Finanzmarkt und die Profite hinausgeht.“

Für das Archiv-Rubrik Wortwahl/Diskussion: Wer die Vorgaben aus dem Kanzleramt nicht umsetzt, gerät in den Fokus von gehorsamen Bürgern. 1990 wurde §249 StGB der DDR :Gefährdung der öffentlichen Ordnung durch asoziales Verhalten aufgehoben. Glück gehabt – wie lange noch? pic.twitter.com/yIGb4DlnmM — KenFM.de (@TeamKenFM) May 3, 2020

Alternative und „alternative“ Medien(macher)

Seine Schlußfolgerungen werden allerdings von vielen geteilt: „In seiner Reflexion verteidigte Araújo weiter, dass der ’neue Kommunismus‘ unter dem Vorwand der Pandemie versucht, eine Welt ‚ohne Nationen, ohne Freiheit, ohne Geist‘ aufzubauen, die von einer zentralen Stelle geleitet wird, die für ‚Überwachung und Bestrafung‘ zuständig ist. ‚Ein permanenter globaler Ausnahmezustand, der die Welt in ein großes Konzentrationslager verwandelt‘, glaubt der Minister.“ Welche Bedeutung hat es, dass die SPÖ darauf verzichtete, auf dem Wiener Rathausplatz am 1. Mai aufzumarschieren, aber einem linken Bündnis mit Kommunisten den Platz überließ? Es gab auch zwei Demonstrationszüge zum Platz, auf dem man Sterne, Herzen usw. als Abstandhalter auf den Asphalt gesprüht hatte. Ist die „neue Normalität“ des Sebastian Kurz, von Papageien in den Medien endlos nachgeplappert, vielleicht ein anderes Wort für den „neuen Kommunismus“? Wenn man zurückblickt, dann arbeiteten die deutsche und die österreichische Regierunbg etwa zeitgleich ab Mitte März damit, Todesangst zu erzeugen. Dabei war die Infektion mit den ja nicht besonders neuen Corona-Viren da bereits im Abklingen; und doch ging man dann Schritt für Schritt vor. Zuerst sollten alle bis auf begründete Ausnahmen zuhause bleiben, dann wurde Mundschutz beim Einkaufen eingeführt.

Free Julian Assange!

Dann kam Mundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln hinzu und nun soll er „in geschlossenen Räumen“ gelten. Für Betriebe und Gastronomie sind neue Vorschriften oft kaum zu erfüllen, sodass sie auch nicht damit rechnen können, die von der Regierung erzwungenen Verluste wieder wettzumachen. Immer mehr Menschen dämmert, dass sie nicht an ihr früheres Leben anknüpfen werden können, und zugleich wird immer mehr über die perfide Strategie der Regierung bekannt wird. Zugleich gibt es lächerliche Strafen und Verbote, sodass nur der sofortige Rücktritt der Regierung die Antwort sein kann – aber wie diesen herbeiführen? Dazu muss man wissen, wie Regierung und Medien (siehe auch unten) zusammenspielen, aber auch, welche internationalen Netzwerke hier am Wirken sind. Diese darf man laut Mainstream nicht einmal im Ansatz aufzeigen, wie gleichzeitige Jubelartikel über Bill Gates zeigen, der ja jene „Experten“ finanziert, die uns als Pächter der Wahrheit präsentiert werden. Man muss sich ansehen, welche Netzwerke Kurz zum Kanzler gemacht haben, der jetzt sogar in Umfragen an der absoluten Mehrheit kratzt. Dies ist für viele so frustrierend, dass sie sich fragen, ob es überhaupt noch Sinn hat, sich zu engagieren.

Katia Wagner (Freundin des Ibiza-Anwalts) bei Krone TV

Das hat es durchaus, weil es um unser eigenes Leben geht, für jeden einzelnen. Und man kann die Reaktionen der breiten Masse erklären, die nicht gegen perfide Manipulation gewappnet ist. Auch Robert Stein, der unten kritisch kommentiert, empört sich darüber, dass es in den USA sogar eine inszenierte „Merkel-Mania“ gibt. Wenn wir Todesangst verspüren – was Merkel wie Kurz einleiten sollte -, dann funktionieren wir auf der Ebene des Reptiliengehirns, das nur Flucht, Kampf oder sich Totstellen kennt. Deshalb kommen Postings und Artikel oder Videos bei vielen nicht an, die auf der Verstandesebene z.B. auf normale Todesstatistiken Bezug nehmen oder auf wahre Todesursachen. Es müsste wiederum vom Verstand her klar sein, dass eine Regierung nichts Gutes im Sinn hat, die mit Angst operiert; das gilt auch für Medien, die dabei zu Handlangern werden. Vielleicht aus Ausdruck subtiler Ironie wurde Kurz‘ „rechte Hand“ Gerlad Fleischmann zum „Marketingleiter des Jahres“ gewählt wurde; dies kann man wertfrei als Beleg für besonders erfolgreiche Propaganda betrachten, Fleischmann war natürlich auch beim „Projekt Ballhausplatz“ an Bord und leitet jetzt „Polizeischüler“ (kein Scherz!) dabei an, Fake News auszusortieren.

Robert Stein von Nuoviso

Bislang verweigerte Fleischmann allerdings jede Kommunikation mit mir, wo ich doch in seiner Vorstellungswert solche verbreite, wenn ich die von der Regierung bezalte Fakes entlarve. Nicht nur Robert Stein (siehe oben) spricht von einer „Massenpsychose“, die man deswegen umsetzt, weil die meisten Menschen große Angst vor sozialer Isolation haben. Vielleicht sind sie auch noch wesentlich empfindlicher als sonst, wenn man ihnen „Social Distancing“ predigt, sie also tunlichst nur virtuell und sonst rein alltagsorientiert oder beruflich, aber nicht freundschaftlich mit anderen direkt kommunizieren sollen. Noch sehen nur wenige, dass nur mit dem Ende dieser Regierung eine Chance zur Bewältigung der Krise besteht, in die wir getrieben wurden. Dieses ist vielleicht näher, als wir denken, um zu Bereichen zurückzukehren, die von Mainstream zugedeckt werden. Noch wissen wir nicht, wer bei der Razzia am Abend des 1. Mai im Lokal Dots in Wien-Döbling dabei war; Martin Ho wusste laut seinem Anwalt von nichts.

Im Netzwerk von Sebastian Kurz und Martin Ho werden exklusive Partys gefeiert, Staatsaufträge vergeben und zu Empfängen von Regierungschefs eingeladen. Teil 1 der zwölfteiligen Recherche über den Ex-Kanzler und den Clubbesitzer.https://t.co/ihE2hV2Pcj pic.twitter.com/p4yj57xAW5 — Rinaldo Mogyorosy (@RMogyorosy) May 2, 2020

Aktueller Tweet mit älteren PR-Fotos

Nach Ibizagate, also nach dem 17. Mai 2019 wurde zunächst auf Twitter auf die Freundschaft zwischen Sebastian Kurz und Martin Ho hingewiesen. Dann wurde im Juli die Webseite Zoom Institute lanciert, mit Sitz in Genf nicht weit entfernt von der Kanzleiadresse des Ralph Isenegger, der Oligarchen wie Dmytro Firtash vertritt. Zoom nahm sich vor, Kurz und Ho in 12 Recherchen bis zum Wahltag aufzurolllen; nur eine Person konnte namentlich mit der Seite in Verbindung gebracht werden, nämluch Florian Schweitzer (früher Liberales Forum, Ex-Mitarbeiter des Ex-EU-Abgeordneten Martin Ehrenhauser, Ex-Greenpeace). Mit einem Kurz-Sturz wurde es nichts, woran auch diverse Leaks nichts änderten; vielleicht sagt das etwas aus über die Stärke der Kräfte, die auf ihn und auf Unterwanderung setzen. Noch ehe Zoom lanciert wurde und sich mit „Kurz und Ho“ befasste, wurde der unten gepostete Screenshot am 31. Mai 2019 auf Twitter verbreitet, denn die Wortwahl Hos fällt auf. Zoom befasst sich, wie man am Twitterfeed gut erkennen kann, nicht nur mit Martin Ho und Kurz, sondern auch mit anderen Themen, zum Beispiel mit den Eurofightern, verweigerte aber stets jede Kommunikation darüber mit mir.

Blöd für Martin Ho und seinen Bro Sebastian Kurz. https://t.co/gL740IvBpu pic.twitter.com/AdmxZ0jwYk — Sabrina Halkic (@sabrinahalkic) May 2, 2020

Posting von Ho auf Instagram als Screenshot auf Twitter

Es gibt bei Zoom auch Bilder aus einem der Ho-Clubs, wo Rainer Nowak von der Presse mit Kurz zu sehen ist. Nowak ist derjenige, der kürzlich Alfred Gusenbauer lobte, als er eine virtuelle Veranstaltung der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer modierte (was uns zu den Netzwerken um Gusenbauer und zu Lobbying führt). Zufall aber auch, dass Nowaks Lebensgefährtin Valerie Hackl der „Übergangsregierung“ nach Ibiza angehörte und manche bei der „Presse“ einen „Linksruck“ feststellen. Hackl kommt von den ÖBB, die sicher keine Verlierer der „Corona-Krise“ sind und war Infrastrukturministerin; jetzt ist sie (wieder) Chefin der kaum mehr benötigten Austro Control. Im Februar 2020 berichtete Leaders Net: „Von Benko bis Hallmann und Ho: dieser russischen Malerin sind die Millionäre verfallen“. Zur Vernissage in den tresor des Bank Austria Kunstforums kamen nicht nur Rene Benko und Klemens Hallmann, die gerne untereinander verkaufen, und Martin Ho, sondern auch viele anderee „Promis“.

https://t.co/uo7sbOKOb6 Und? Sippenhaftung? Ist der Dosko jetzt auch irgendwie darin verwickelt weil er den Ho kennt und bei der Eröffnung des besagten Lokals war? — Helene Steiner #TeamÖsterreich (@HeleneSteiner4) May 2, 2020

Kurz-Fans kontern mit Doskozil und Ho…

Ho gab sich bei Corona wohltätig und unterstützte auch die Caritas, zuvor fiel er dadurch auf, dass die ÖVP auch einmal in einem seiner Lokale um 60.000 € feierte. 2018 konnten wir lesen: „Für Kanzler Sebastian Kurz ist es fast schon eine Tradition: Alljährlich lädt er seine privaten Freunde zu einem Networking-, Gedankenaustausch- und Party-Event ins Dots im Brunnerhof in Wien-Döbling ein.“ Erwähnt wurden u.a. Martin Ho und Rene Benko; Letzterer wird wie Kurz von Siegfried Wolf gefördert (geführt?), der Aufsichtsratsvorsitzender bei Oleg Deripaskas Russian Machines und bei der Sberbank Europe ist, die Benko Kredit gibt. Es gibt dann auch noch Kurz‘ Adventfeier, die Unterstützung des Kanzlers für Benko beim Kauf des Leiner-Hauses in der Mariahilferstrasse oder dessen Begleitung bei einer Dienstreise nach Abu Dhabi. Benkos Signa Holding nimmt in Deutschland ein Schutzschirmverfahren in Anspruch, um Ex-Angestellte um ihre Ansprüche zu bringen und die Miete auszusetzen; in Österreich schickte man Menschen in Kurzarbeit. Um Staatsgelder sucht Benko in Deutschland nicht an, wohl weil er dann seine Finanzen und alle Beteiligten offenlegen müsste.

Zur Erinnerung an Ibizagate…

Weil wir Brasilien schon einmal erwähnt haben: von dort droht Benko neues Ungemach, in Zusammenhang mit seinem Partner Beny Steinmetz, denn der Konzern Vale geht zu Gericht wegen eines Projektes in Guinea: „Vale goes after property magnates Ziel Feldman and Rene Benko to secure compensation from BSGR over Simandou iron ore“. Der Schritt wird so erklärt, dass Vale etwas herausfinden will: „… seeking to establish if part of the funds that it paid to Beny Steinmetz’s company within the framework of their Simandou iron ore partnership in Guinea was used for property investments in the United States“. Ziel Feldman ist ein amerikanisch-jüdischer Investor, der sich auch gerne kunstsinnig zeigt; Benko kooperiert auch mit Michael Fuchs und Aby Rosen, einem deutsch-jüdischen Investoren, die die US-Demokraten unterstützen; Stichwort u.a. Chrysler Building. Man vermutet, dass Steinmetz auch beim Chrysler-Deal mitmischte und will auch die Frage klären, ob in weitere Immobilien investiert wurde. Mit anderen Worten geht es um den RICO-Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), sodass sich US-Behörden auch für Benko interessieren werden; bei seinem Freund Alfred Gusenbauer tun sie das allein schon wegen des Lobbyings für die ukrainische Regierung vor 2014.

Spott und Häme für Wahlplakat: SPÖ wettert gegen Konzerne, wirbt mit Amazon-Pakethttps://t.co/BOtE9ZtfSt pic.twitter.com/EDjpYZZgy4 — Kronen Zeitung (@krone_at) April 6, 2019

Vorausschauend im EU-Wahlkampf?

Viele Genossen und -innen wollen nach wie vor nicht wahrhaben, dass Gusenbauer bei Benko an Bord ist und tun so, als sei das nur ein Kurz-Problem. Sie hatten aber auch nichts dagegen, dass im EU-Wahlkampf vor einem Jahr ein Amazon-Sujet verwendet wurde, fast als ob man wusste, wer jetzt zu den großen Gewinnern gehört. Außerdem geht es sie nichts an, was Benko, Steinmetz, aber auch Tal Silberstein mit dem Zugriff auf Bodenschätze in Afrika (für wen?) zu schaffen haben. Ihre deutschen Kollegen/innen sind da schon etwas weiter, denn ihnen ist ein Dorn im Auge, wie Benko (mit Gusenbauer!) mit ehemaligen Angestellten bei Galeria Kaufhof Kardtadft umgeht: „Der Unterbezirksvorstand der Kölner SPD steht solidarisch an der Seite der Mitarbeiter*innen und ehemaligen Mitarbeiter*innen der Kaufhof Hauptverwaltung in Köln, die um ihr Recht auf Zahlung vereinbarter Abfindungen kämpfen. Der Unterbezirksvorstand bittet seine Bundestagsabgeordneten, in Kooperation mit den zuständigen Ministern Hubertus Heil und Olaf Scholz darauf hinzuwirken, dass das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof ausstehende Abfindungszahlungen an ehemalige Mitarbeiter*innen umgehend begleicht. Das Unternehmen hat staatliche Hilfsgelder zur Überbrückung in der Coronakrise beantragt. Die Auszahlung entsprechender Gelder soll an die Bedingung geknüpft werden, dass entsprechende Verbindlichkeiten gegenüber den ehemaligen Mitarbeiter*innen vorher beglichen werden.“ Derlei „Investoren“ mögen zwar mit Kurz, Gusenbauer, Haselsteiner, Graf (Novomatic) und anderen auf gutem Fuß stehen, für aufgekaufte Unternehmen und Beschäftigte sind sie schlicht Heuschrecken.

Deutsche Kampagne (stilisiertes Dach erinnert daran)

PS: Dass Corona-PR langfristig angelegt ist, stellt Wolfgang Effenberger anhand dieser Beantwortung einer Anfrage von Doris Schröder an das Gesundheitsministerium dar: „…die Unterstützung bei der Konzeption und Durchführung von Kommunikationsdienstleistungen erfolgt nach Durchführung einer europaweiten Ausschreibung seit 1. April dieses Jahres durch die Agentur Scholz & Friends Berlin GmbH in Berlin. Das Auftragsvolumen wurde zum Zeitpunkt der Ausschreibung auf 22.000.000 EURO für die Dauer von 4 Jahren geschätzt. In dem Jahr zuvor war der Auftrag an die Bietergemeinschaft KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbH & VALID Digitalagentur GmbH vergeben.“ Der Historiker und ehemalige Berufssoldat war zunächst skeptisch und überprüfte es, „doch bei einem Blick auf die Homepage der Agentur (‚Beste Deutsche Agentur bei den London International Awards‘) fand sich unter ‚Wir sind das Orchester der Ideen‘ der Hinweis auf die bundesweite Mobilisierungs- und Informationskampagne für die Schutzmaßnahmen und die Aufklärung der Bevölkerung. ‚Die Kommunikation unter dem Hashtag #wirbleibenzuhause hat in wenigen Tagen eine Milliardenreichweite erzielt und eine beispiellose Unterstützung erfahren‘. Die Kampagne, gestartet in den sozialen Medien, löste einen Schneeball-Effekt aus: TV-Sender nutzen den Hashtag genauso wie Spotify, Youtube, Instagram oder die deutschen Zeitungsverleger mit ihrer Posteraktion ‚Wir bleiben zuhause‘.“

Scholz & Friends kann man dank einer Auseinandersetzung mit der „Achse des Guten“ einordnen, wo davor gewarnt wird, dass man bei einem Auftrag auch Strategy Director Gerald Hensel beschäftigt: „Es sieht aus, als hätte er dabei nicht genug zu tun. Denn neben seinem Job bei Scholz & Friends betreibt er eine eigene Website (inzwischen hinter einem Passwort vernagelt), die unter einem roten Sowjetstern und dem Namen davaidavai.com firmiert. Davai kommt aus dem Russischen. Es heißt so viel wie ‚mach zu!‘, ‚mach voran!‘, ‚beweg dich!‘ Aber es hat noch eine andere Bedeutung. Mit dem Ruf ‚Davai, davai!‘ haben die Wachmannschaften die Gefangenen in den Gulags zur Arbeit getrieben. Für Hensel ist die Parole damit nicht diskreditiert. ‚Auch wenn der Kontext traurig ist, so liefert er mir einen Namen, der die Herausforderung des zweitens Jahrzehnts im 21. Jahrhundert so gut wie kein anderer beschreibt.'“ Und deswegen gab es Zoff mit Henryk M. Broder: „Unter ‚#keingeldfuerrechts‘ werden Anzeigenkunden der Achse des Guten mit Rufmord bedroht und gedrängt, ihre Buchungen zurückzuziehen. Der Hashtag und die Aktion gehen auf Gerald Hensel zurück, den Betreiber der Seite Davaidavai.com. Der Anstifter der Kampagne sitzt bei Scholz & Friends, einer Agentur, die für die Bundesregierung und die Europäische Kommission arbeitet.“