Unglaubwürdig: Die SPÖ und die Konzerne

„Mensch oder Konzern?“ fragt die SPÖ auf einem Wahlplakat, zeigt aber eine Frau mit einem Paket von Amazon in der Hand. Aktuelle Daten zur Marktkapitalisierung weisen Amazon als drittwertvollsten Konzern der Welt aus (mit 794,53 Milliarden € Wert). Auf Platz 80 steht mit 85,83 Milliarden € Siemens, was auch Sonja Wehsely, der Partnerin von Spitzenkandidat Andreas Schieder den Job sichert. Weiter vorne ist die Airbus Group gereiht (Platz 73, 91,47 Milliarden €), die von SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil noch in seiner Zeit als Verteidigungsminister bekämpft wurde. Bei der Cui Bono-Frage musste man an Lockheed Martin (Platz 94, 75,73 Milliarden €) und natürlich Boeing (Platz 16, 198,72 Milliarden €) denken; hier gibt es durch die 737 Max-Pleite aber Einbußen. Bei Amazon und Co. geht es natürlich auch um die Frage von (Digital)Steuern, die sich endlos hinzuziehen scheint, weil es innerhalb der EU keine Einheitlichkeit gibt. Ist die SPÖ so blauäugig zu meinen, dass eh niemand das Logo auf dem Paket erkennt? Oder wurde es bewusst platziert, gewissermassen unauffällig-offensichtlich? Amazon ist nämlich auch dafür bekannt: „Amazon already has a $600-million contract with the CIA, and Oracle has gone to court to challenge a Defense Department winner-take-all solicitation that it says would favor Amazon.“

Man beachte auch, dass Präsident Donald Trump und Amazon-Boss Jeff Bezos verfeindet sind, dass aber auch nicht alle Demokraten Bezos-Fans sind. Es geht um den Umgang mit Menschen, was das Sujet im SPÖ-Wahlkampf einmal mehr als Fettnapf erscheinen lässt: „Bezos wird für die Arbeitsbedingungen bei seinem Flaggschiff Amazon oft kritisiert. In einigen Ländern sind die Arbeiter in den Logistik- und Verteilungszentren unterbezahlt oder werden daran gehindert, sich arbeitsrechtlich zu organisieren. Sobald die Mitarbeiter sich dafür einsetzen wollen, werden sie durch die lokale Geschäftsführung oder deren Vertragspartner gegängelt und mit einem ‚Maulkorb‘ belegt. In jüngster Zeit kam auch große Kritik von prominenter Seite. Bernie Sanders, Senator von Vermont, hat über die schlechten Bedingungen geklagt. Er hätte gehört, Mitarbeiter müssten – wegen der schlechten Bezahlung – auf Essensmarken und teilweise staatliche Sozialleistungen zurückgreifen. In den USA ist deshalb eine heftige Debatte entbrannt: Zahlt Jeff Bezos seinen Arbeitern zu wenig? Der Senator stellt sich offen gegen diese Art der ‚Unterdrückung‘. Als Reaktion forderte Bezos hingegen die Mitarbeiter auf, öffentlich zu bekennen, wie sie die Umstände am Arbeitsplatz ‚empfinden‘.“

Gewerkschaftsfeindlichkeit kommt sicher gut an bei roter Klientel, oder? Es ist auch die Rede von Beschäftigten, die in Autos schlafen müssen, weil sie sich keine Wohnung leisten können (und das betrifft nicht nur Amazon). Da könnte die SPÖ einen Bogen zu den Gilets Jaunes in Frankreich spannen, deren soziale Proteste sie jedoch lieber ausblendet. Die SPÖ braucht sich nicht zu wundern, wenn politische Mitbwerber sich über sie lustig machen, denn es hätte viele andere Möglichkeiten gegeben, „Mensch oder Konzern?“ optisch umzusetzen. Die abgebildete Frau hätte auch über den Markt schlendern können mit einem Einkaufskorb in der Hand und so lokale Wirtschaft „den Konzernen“ entgegensetzen. Die SPÖ scheint aber unverdrossen und unbeirrbar: „Unser @ SCHIEDER mit einer extrem kämpferischen und inspirierenden Rede! Die gesamte Wiener SPÖ wird bis zum 26. Mai alles daran setzen ein gutes Ergebnis für die Sozialdemokratie zu erzielen. Es geht um die Menschen, nicht um die Konzerne.“ Dass bedeutet, das wir den „Kommunikationschef“ der Wiener SPÖ, Raphael Sternfeld bei der Arbeit sehen, der wesentlicher Akteur bei Doskozils Kampagne gegen Airbus war.

Konzernkritik mit Amazon Packerl unterm Arm ist auch eine Glanzleistung. pic.twitter.com/PkeMcbpbTM — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) April 6, 2019

Andreas Schieder verbindet mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, dass er auch bei den Bilderbergern zu Gast war, wo man wiederum u.a. Vertreter von Konzernen antreffen kann (ja, auch Jeff Bezos). Der letzte Wahlkampf 2017 wies übrigens etwas undurchsichtige Verbindungen zur Signa Holding auf, in der wir Ex-Parteichef Alfred Gusenbauer in Aufsichtsräten finden. Er ist ebenfalls begnadeter Lobbyist und hat von daher auch Verbindung zu Lockheed- und Boeing-Lobbyisten, was den Kampf der SPÖ gegen Airbus erklären mag. Wenn Siemens mit seiner Medizinsparte guter Geschäftspartner des rot regierten Wien ist (und dies einen Job für Frau Wehsely schuf), fragt sich, warum dann Airbus angefeindet werden muss. Beim Amazon-Bild stört nicht nur, dass es nicht um Greißler und Märkte geht, sondern auch, dass es eine Absage an Buchhandlungen ist, auch wenn dies vielleicht nicht gleich bewusst ist. „Menschen statt Konzerne“ klingt auch ein wenig nach SJ-Aktionismus, es gehört in die Kategorie des plötzlichen Klima-Engagements. das ja auch die Parteijugend gerade stolz einbringt. Inzwischen gibt es endlos kritische Statements zu Greta Thunberg und der „spontanen“ Fridays for Future-Bewegung, sodass viele wissen, dass es hier um handfeste Profitinteressen und nicht um einen nachhaltigen Lebensstil geht.

Amazon und die CIA

So gesehen passt der Klima- und Konzern-Einsatz der SPÖ und ihres „rebellischen“ Nachwuchses auch gut ins globale Geschehen. Ein weiteres Argument dafür, dass Amazon-Werbung doch kein Zufall sein kann, hat mit Bezos als Publizist zu tun, da ihm seit ein paar Jahren die Washington Post gehört. Bekanntlich schrieb Jamal Khashoggi bis zu seiner Ermordung für sie Kolumnen und es war die CIA, die seine Mörder überführte. Dies passte den Saudis ganz und gar nicht, die sich angeblich revanchierten, indem sie Bezos‘ Handy hackten, was nun zu einer pikanten Trennungsgeschichte beigetragen hat. Die SPÖ kann schlecht mit Rene Benko als Herausgeber werben, auch weil es deswegen heftigen Clinch bei der Kronen Zeitung gibt; alternativ würde sich Unternehmer und Medieninhaber Dietrich Mateschitz anbieten, der aber „zu räääächts“ steht. Wenn es Schieder und Co. um Amazon und die CIA ging, muss man auch an Cloud Computing denken. Auch deutsche Polizei nimmt Cloud-Dienste von Amazon in Anspruch; das Vido oben gehört zu einer Geschichte, die über miese Arbeitsbedingungen hinausgeht: „Most these stories are important and vital, but there’s one story that seems to have fallen through the cracks and has not been given the same kind of media attention. And that’s the close working relationship between Amazon, the Department of Defense, CIA, Immigration and Customs Enforcement, or as we know it, ICE, local law enforcement, and the secretive datamining firm Palantir.

It appears that the intertwined relationship ominously involves the intersection of mass surveillance and military contracts. At Wired’s 25th anniversary celebration last week, Jeff Bezos defended Amazon’s contracting with the Department of Defense, being very clear that he won’t be intimidated like other Silicon Valley tech companies whose employees are protesting their company’s involvement in the advancement of war and their role in increased mass surveillance.“ Bei Palantir sollte es „klick“ machen, denn bei diesem auch mit Geld von der CIA gegründeten Konzern heuerte Ex-Bundesgeschäftsführerin Laura Rudas an. Ihr Partner Markus Wagner gründete mit Eveleine Steinberger-Kern und Niko Pelinka das Innovation Club Network, um österreichische Firmen mit dem Silicon Valley zu verbinden. Gegen Ende des Wahlkampfes 2017 kam Palantir-CEO Alexander Karp nach Wien, um mit Christian Kern zu diskutieren, der wenige Wochen später das Kanzleramt verlassen musste. Karp ist inzwischen im Aufsichtsrat von Springer, was wieder einen CIA-Konnex darstellt. Als Andreas Schieders Vater Peter Funktionär der Sozialistsichen Jugendinternationale IUSY war, flog deren CIA-Finanzierung auf; auch der Sohn, Josef Cap, Alfred Gusenbauer oder Julia Herr waren danach in der IUSY aktiv.

Herz statt Hetze! Mensch statt Konzern! Chancen statt Hürden! Wir haben den EU-Wahlkampf eröffnet. Die AK-Wahlen haben gezeigt: Die Menschen erkennen, wer für sie kämpft. Wir treten dem Rechtsruck entschlossen entgegen und wollen ein sicheres, gerechtes & solidarisches Europa.✊🏻 pic.twitter.com/eWBVNZXk3W — SPÖ (@SPOE_at) April 6, 2019

Leider konnte Doskozil nicht beim Wahlkampfauftakt dabei sein, da er im Burgenland seinen ausgebooteten Konkurrenten Norbert Darabos entsorgen musste. Sonst hätte er sicher einen Weg gefunden, einen Hubschrauberkauf der Polizei beim bösen Konzern Airbus zu geißeln, den er „verrückt“ findet. Ob General Dynamics, mit der Ex-CIA-Agentin Phebe Novakovic an der Spitze, seit einem teuren Panzerkauf 2017 sein Lieblingskonzern ist? Oder doch Boeing, wo man ja durch den Erfolg des A320neo so sehr unter Druck war, dass man bei der Boeing 737 Max derart fatale Fehler machte? Im Konzern Signa, wo Genosse Gusenbauer eine wichtige Rolle spielt, wurde jedenfalls zur Wahl 2017 ein Dossier erstellt, dass Doskozil schmeichelhaft darstellte, Kern hingegen abqualifizierte. Letzterer konnte dann nicht einmal mehr SPÖ-Spitzenkandidat bei der EU-Wahl werden, wo sich offenbar niemand Besserer als Schieder aufdrängte. Was ebenso Bände über die Situation in der SPÖ spricht wie Slogans und Sager, die absolut unglaubwürdig sind.