Eurofighter: Wie geht’s weiter? Stürzt Kurz?

Gerade fliegt der türkisgrünen Regierung ihr „nationaler Schulterschluss“ gegen das Coronavirus um die Ohren. Da passt es wunderbar dazu, dass dies auch für den „nationalen Schulterschluss“ gegen Airbus gilt, weil die Ermittlungen wegen der Eurofighter-Beschaffung eingestellt werden. Das gilt vorerst für die Anzeige von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil vom Februar 2017, die viele von Anfang an für Schwachsinn hielten. Es ist nicht anzunehmen, dass sich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner ohne Absprache mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in Szene setzte a la „Airbus wird mich noch kennenlernen!“. Wenn nun die Bevölkerung lernt, dass sie puncto Corona von Kurz und Co. angelogen wurde, kann sie wohl leichter nachvollziehen, wenn dies auch anderswo der Fall ist. Gerade bei der Causa Eurofighter, die sich über einige Jahre hinzieht, kann man sehr gut das Wirken von Netzwerken erkennen, die bislang auch ernsthafte Ermittlungen zu verhindern wussten.

Ich habe dazu eine Menge Puzzleteile zusammengetragen, welche die Justiz bislang leider nicht interessierten – oder eher auf negative Weise, weil man so heikle Recherchen unter keinen Umständen braucht, also die Zeugin einschüchtern muss. Als Kurz und sein Umfeld das „Projekt Ballhausplatz“ starteten und der Parteichef noch Reinhold Mitterlehner hieß, machte man sich auch Gedanken über mögliche Sponsoren. Man listete unter anderem „Siegi“ Wolf auf, mit dem Zusatz Russian Machines; von der Presse befragt dementiert er Spenden, er schätze aber Kurz. Wolf ist nicht nur bei Oleg Deripaskas Russian Machines Aufsichtsratsvorsitzender, sondern auch bei der Sberbank Europe, die nebenbei eine „Front“ des russischen Geheiḿdienstes ist. Ein Bericht von der Geburtstagsfeier Wolfs nach der Wahl 2017 läßt tief blicken, da auch Ex-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter und der Haselsteiner-Anwalt, Ex-Minister und Stronach-Freund Michael Krüger, aber auch Kurz selbst anwesend waren. Unmittelbar vor Mitterlehners Rücktritt im Mai 2017 und Kurz‘ Aufkündigung der Koalition mit der SPÖ attackierte Wolf Kanzler und Vizekanzler. Kurz mache bessere Politik als Kern, lass die Jungen ran usw. Da wirkt Wolf wie ein „Mentor“ des Jüngeren, was auch für ihn und Benko gilt. Ein Mentor von der Sberbank mit langjährigen Beziehungen zu Russland – da möge sich jeder selbst ein Urteil bilden, zumal es auch eine EADS-Connection von Wolf gibt,

2 Eurofighter werden heute um 14.50 Uhr am Flughafen Wien-Schwechat eine "touch-and-go"-Landung machen. Die Piloten üben dabei die Landung mittels Instrumentenflugverfahren. Sie werden einzeln hineinlanden und dann wieder gemeinsam nach Zeltweg zurückfliegen. pic.twitter.com/yIqecRkDVZ — Michael Bauer (@Bundesheerbauer) April 22, 2020

So ein „Lockdown“ hat auch sein Gutes 😉

Kurz und Wolf verbindet „natürlich“ auch Rene Benko, der u.a. bei der Sberbank Europe, der Bank of China und Raiffeisen Kredite laufen hat. Als EADS (heute Airbus Defence and Space) noch vor der österreichischen Eurofighter-Entscheidung den russischen Markt sondierte, war Magna International mit Manager Siegfried Wolf dabei behilflich. Im Jahr 2006 gründete Wolf-Freund Wladimir Putin die United Aircraft Corporation, die sich an EADS beteiligte; die Gusenbauer-SPÖ gab ihm Wahlkampf vor, für „Sozialfighter statt Eurofighter“ zu sein. Tatsächlich ging es dem neuen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer aber darum, einen heimlichen Deal mit EADS umzusetzen; dabei war im Weg, dass der Verteidigungsminister wider Willen Norbert Darabos den Leiter der Finanzprokuratur zum Verhandlungsleiter machte (und dies nie widerrief). Zu Gusenbauers Umfeld gehören Anwälte mit Klienten aus der Ex-Sowjetunion wie Leo Specht, der ihm für Eurofighter-Scheinverhandlungen u.a. Meinhard Lukas empfahl, der heute Rektor der Linzer Kepler-Universität ist, aber auch den Zivilrechtler Helmut Koziol. Am 24. Mai 2007 wurde Peschorn ausgeschaltet und Gusenbauerließ ihn auf dem Rücken des abgeschotteten, überwachten, bedrohten Darabos durch Koziol ersetzen. Dieser hat noch nie selbst verhandelt und wurde von seinem alten Freund Lukas auf der Seite von Eurofighter durch die Arena geführt. In den Zeiten des „nationalen Schulterschlusses“ gegen Airbus darf die Justiz natürlich nicht verstehen, dass sie benutzt wird, um Gusenbauer und Co. zu decken. Wo Kurz ist, dort ist Gusenbauer nämlich auch nicht weit, allein wenn man an dessen Verbindungen zu Wolf und Benko, aber auch zu Johann Graf von Novomatic denkt. Letzteres erklärt, warum dem Kabinett von Innenminister Karl Nehammer eine Verwandte Grafs angehört; Frau Nehammer ist übrigens Sprecherin von Ministerin Tanner, deren Schwager Stefan Steiner zu Kurz‘ Beratern gehört und am „Projekt Ballhausplatz“ beteiligt war.

Das Straflandesgericht verteilt in Punkto Doskozil-Anzeige ziemliche Watschen. Ein herber Rückschlag für die Justiz: https://t.co/qWyhPFBlF0 — Fabian Schmid (@fabian_schmid) April 28, 2020

Doskozils Rohrkrepierer

Im Zuge von Ermittlungen wurde bekannt, dass Johann Graf ingesamt 30 Millionen € an Verwandte und Bekannte verschenkte – praktisch, dass zur Zeit Gusenbauers 2008 die Schenkungssteuer abgeschsfft wurde. Nun wurde auch bekannt, dass Novomatic dem Finanzministerium kritische Anfragen der Opposition beantwortete. Minister Gernot Blümel verhielt sich wie die ÖBAG auffallend passiv, als die Novomatic ihre Anteile an den Casinos Austria der tschechischen Sazka Group verkaufte, die damit jetzt die Mehrheit an der CASAG innehat.Die Geschichte der Sazka mit Karel Komarek ist eine dieser Oligarchen-Stories, wie wir sie ähnlich bei Oleg Deripaska, Dmytro Firtash oder Martin Schlaff kennen; auch Rene Benko, Frank Stronach und Hans Peter Haselsteiner sollten wir nicht außer Acht lassen, und natürlich Ihor Kolomoisky, der ebenfalls Österreich-Bezug hat. Wenn immer mehr Menschen dämmert, dass man sie jetzt mit Angstmache diszipliniert hat und viele gerade auch von Kurz furchtbar enttäuscht sind, so ließ man schlicht die Maske fallen. Das geschieht dann, wenn schrittweises Unterminieren schon so weit gediehen ist, dass es keinen Widerspruch im System mehr gibt, wenn man seine Ziele durchaus mit psychologischer Finesseumsetzt. Man kann die Regierung daher auch als Frontorganisation bezeichnen, die fremden Interessen dient; diese als „die“ (irgendwas) zu bezeichnen, lenkt aber leicht vom Eigentlichen ab.

Gusenbauer, Wolf, Böhmdorfer 2014 bei Benko (c Andreas Tischler)

Zwar ist es nicht falsch, an Freimaurer, Bilderberger, den European Council on Foreign Relations, Oligarchen, Zionisten und diverse Überschneidungen zu denken; wir haben es aber auf jeden Fall mit einem Vorgehen zu tun, das für Geheimdienste typisch ist. Die Corona-Panikmache oder auch das „Fabricated Fear Syndrome“ zielen auf uns alle ab und ist daher auch einfacher gestrickt und zugleich leichter zu durchschauen. Bei den Eurofightern wird ebenfalls mit simplen Bildern gearbeitet; propagandamäßig werden diese dann aber doch mit Fachsprache unterstützt, es werden keine neuen Begriffe a la „Lockdown“ oder „Social Distancing“ geschaffen. Wie dies funktioniert, verstehen viele Menschen erstmals wegen der Plandemie und deren Umsetzung, etwa wenn Lobeshymnen auf Bill Gates überall gleich klingen. Außerdem ist jetzt bekannt, wie Kurz und Co. die Medien auf Angstmache als scheinbar notwendig eingeschworen haben; auf Komplizenschaft der Presse können sie auch in anderen Fällen, eben u.a. bei den Eurofightern zählen. Es ist immer notwendig, Narrative zu schaffen, wenn man die Bevölkerung täuschen will, um ihre Zustimmung zu ansonsten abgelehntem Vorgehen zu erhalten. Coronaviren, die weder neu noch besonders gefährlich sind, wurden so zu „Killerviren“, während aus modernen Kampfjets „Schrottflieger“ gemacht wurden.

Ministerin Tanner, Bürgermeister Ludwig, Ex-Präsident Fischer (c BMLV)

Während Eurofighter für die meisten bloß ein schwer durchschaubarer Skandal ist, der Vorurteile bestätigt, berührt sie die Corona-Manipulation unmittelbar. Dies erfolgt vielfach mit tatsächlicher Angst, auf jeden Fall aber mit mehr oder minder massiver Einschränkung ihres Alltags. Aber wie erwähnt verkaufen uns die gleichen Personen einen Corona-„Schulterschluß“, die schon einen gegen Airbus verkündeten. Es gibt wie immer zahlreiche Querverbindungen, etwa wenn Doskozil für „seinen“ Krieg gegen Airbus auf FTI Consulting und Skadden zurückgriff, eine Lobbyingfirma und eine Kanzlei, die bei Gusenbauers Lobbying für die frühere russlandfreundliche ukrainische Regierung wie z.B. die Podesta Group an Bord waren. Oder wenn Doskozil Markus Tschank von der FPÖ dazu anregte, ein Institut für Sicherheitspolitik zu gründen, das vom Verteidigungsministerium, aber auch von Novomatic unterstützt wird. Zeitweise gehörte Tschank auch mit Doskozil dem Aufsichtsrat der burgenländischen Landes-Immobiliengesellschaft BELIG an; er war auch im Vorstand der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft. Das von Doskozil angestrengte Verfahren gegen Airbus stellte das Landesgericht für Strafsachen Wien ein, dessen Leiter Friedrich Forsthuber ich vergeblich auf Eurofighter-Untiefen hingewiesen habe. Dazu gehört auch, dass Darabos offensichtlich unter Druck gesetzt wird, gegen den aber stur weiter ermittelt wird, statt gemäß Strafprozessordnung zu verfolgen, was bei ernsthafter Betrachtung u.a. bei Doskozil und Gusenbauer auffallen muss. Was Klaudia Tanner wirklich von der Causa hält, erfahren wir bei der üblichen Message Control natürlich nicht: „Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) habe den Schritt zur Kenntnis genommen, teilte ein Sprecher ihres Ressorts mit. Tanner habe bereits den Präsidenten der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, beauftragt, alle weiteren rechtliche Schritte für eine mögliche Schadenswiedergutmachung zu prüfen und – wenn möglich – einzuleiten.“

„Projekt Ballhausplatz“ – gewünschte Sponsoren

Ironischer Weise wurde Peschorn ja nicht von EADS/Eurofighter (heute Airbus) getäuscht, sondern von Gusenbauer und Doskozil, eben indem er 2007 ausgeknockt wurde bzw. dies dann nicht aufgeklärt werden durfte. Es sieht so aus, als werfe die Justiz alles auf österreichische Akteure zurück, womit auch Airbus aus dem Schneider ist. Zugleich aber werden die Verflechtungen nicht untersucht, die eine stark internationale Dimension haben, was eben auch Kurz einschließt, der Gusenbauer 2014 in eine ehrenamtliche Beraterrunde holte. Weil Kurz davon abgesehen jede Chance verstreichen läßt, den Machenschaften um den Eurofighter-Vergleich auf den Grund zu gehen, macht er sich mitschuldig. Mit anderen Worten deckt er einen Ex-Bundeskanzler, weil er viel zu sehr mit dessen Netzwerken verbandelt ist, was bei einem ÖVPler zunächst verblüffen mag. Andererseits haben viele gerade zur Corona-Politik Assoziationen a la Ostblock und liegen damit unbewusst richtig; schließlich wurde auch China einst unter sowjetischem Einfluss kommunistisch. Die Opposition deckt bei Eurofighter zwar alles, ist aber bei Corona immerhin erwacht. Bei den Eurofightern wurde z.B. kritisiert, dass Alfons Mensdorff-Pouilly Gelder über Umwege erhielt, die auf den Cent genau 20 % dessen sind, was man Verteidigungsminister Herbert Scheibner später zukommen ließ. Bei Scheibner lief dies u.a. über die Baufirma Alpine AG, bei der rein zufällig Gusenbauer just dann im Aufsichtsrat war.

Ein Audio-Video. Weil es so schön ist. Sebastian Kurz, PK 06042020 pic.twitter.com/YZAOtoSwLV — Stefan Kappacher (@KappacherS) April 27, 2020

Kurz „muss“ Angst machen

Der U-Ausschuss 2017 sollte der Doskozil-Anzeige Munition liefern, aber auch Darabos zum Sündenbock für Gusenbauer machen; dabei kann man jene Seilschaften in Aktion sehen, für die sich die Justiz nicht interessiert. Etwa den erwähnten Meinhard Lukas, der als eine Art Belastungszeuge für Darabos fungierte und dann zur Belohnung die Blue Minds Group für einen Innovation Hub an der JKU gewann. Außerdem mischt die JKU beim Corona-Thema emsig mit, egal ob es um die App geht, einen Impfstoff oder sonstige Maßnahmen. Hätte Doskozil nicht das Falsche als Betrug und arglistige Täuschung angezeigt, wäre wohl nicht herausgekommen, dass derlei in der Tat stattgefunden hatte, allerdings durch Gusenbauer und seine Hintermänner. Dass Doskozil jetzt wegen seines millionenteuren Verfahrens einen „Schlag ins Gesicht der Steuerzahler“ sehen will, soll seine eigenen Handlungen zudecken, da er mit Peter Pilz Darabos aus dem Weg räumte, was man auch als Nötigung eines Mitglieds eines verfassungsmäßigen Vertretungskörpers bezeichnen kann. Und wieder kommt Kurz ins Spiel, weil er den üblen Gesellen nicht in die Schranken weist, sondern es offenbar sogar eine gute Gesprächsbasis gibt und sich Wahlkämpfe gleichen. Immerhin fährt Doskozil auch voll auf der „Fabricated Fear Syndrome“-Schiene, um sich als angeblich so verantwortungsvollen Landeshauptmann zu inszenieren. Natürlich kommt jetzt gerade Kurz besonders kalt und berechnend rüber, was man bislang halt besser kaschierte. Freilich gilt dies auch für Doskozil oder den beinahe unsichtbaren Gusenbauer, von Pilz ganz zu schweigen. Im komplexen Puzzle fällt auch auf, dass Kurz stolz ist, dass Österreich von Benjamin Netanjahu zu den „smarten“ Staaten gezählt wird – das riecht nach geplanter Totalüberwachung, da ja in Israel der Shin Bet unter dem Vorwand Corona gegen die Bevölkerung eingesetzt wird. Au0erdem müssen wir wieder an Kurz‘ Berater Gusenbauer denken, der nicht nur von wegen Blue Minds Group immer wieder in Israel ist.

Bill Clinton wants to track everyone in order to have total control over people. They are talking about chipping people and tracking every move a person makes! This is scary stuff #WakeUpAmerica #NWO #Agenda2030 pic.twitter.com/n6sWBgRgur — BlueSky⭐️⭐️⭐️ (@QBlueSkyQ) April 28, 2020

Bill Clinton für totale Kontrolle über die Menschheit

Im „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf 2006 engagierte er Tal Silberstein und Chaim Sharvit; 2017 gehörte zu Gusenbauer-Silberstein-Strategie auch der Krieg Doskozils gegen Airbus und der Abschuß von Darabos. Im Lauf des Wahlkampfes wurde damals bekannt, dass auch Robert L., einst Gusenbauer-Sprecher, nun als Sprecher von Benkos Signa mitmischte. Am 24. Mai 2007 besuchte Bill Clinton auf Einladung von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer erstmals eine Gala zum Lifeball in Wien; es wurden Spenden für die umstrittene Clinton Foundation gesammelt; auch Bundespräsident Heinz Fischer empfing ihn. Am selben Tag begannen Scheinverhandlungen mit Eurofighter, hier Koziol als Verhandlungsleiter statt Peschorn, dort Lukas als Rechtsberater, von denen Gusenbauer nichts gewusst haben will. Gedeckt wurde all dies immer auch von der Kurz-ÖVP, wie in zwei U-Ausschüssen (2017 und 2018/9) deutlich wurde. Zu den Puzzleteilen gehört auch, dass Kurz mit Eveline Steinberger-Kerns Innovation Club Network das Silicon Valley besuchte und 2014 Tal Silberstein begegnete, was er jedoch im Wahlkampf 2017 herunterspielte. Die Agenda von Totalüberwachung, Big Pharma und Ausbeutung von Ressourcen und Staaten findet sich bei mit den Clintons, den Podestas (mit Sberbank-Connection), aber auch Epstein verbandelten Personen.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner begrüßt die ersten eingerückten Milizsoldaten, das Schlüsselpersonal der Jägerkompanien, in der Maria Theresien Kaserne. Sie bereiten die Teilaufbietung und das Einrücken aller Milizsoldaten nächste Woche vor. #Bundesheer #Miliz pic.twitter.com/Of8t09F6I0 — Markus Matzhold (@MatzholdMarkus) April 28, 2020

Mit der Miliz für die „Appidemie“

Der (mit Mundschutz) zuweilen bizarr anmutende Einsatz des Bundesheers inklusive Miliz im Rahmen einer Plandemie lenkt natürlich davon ab, was in der Landesverteidigung im Argen liegt. Eigentlich hätte man erkennen müssen, dass das Ressort gekapert wird, wenn ein Minister (Darabos) für fast niemanden zu sprechen ist und auch Personen via Kabinettschef vertrieben werden, mit denen er selbst etwas vereinbarte. Hier muss man aber von teilweiser Komplizenschaft mit den Kräften ausgehen, die auch hinter Gusenbauer, Fischer, Van der Bellen, Kurz und Co. stehen. Nicht ohne Grund machte man auch brav mit, als via Doskozil Airbus attackiert wurde und Darabos der schwarze Peter für Gusenbauers unseliges Wirken verpaßt wurde. Es ist auch klar, dass ein Einsatz der Miliz 2015 angebracht gewesen wäre, um unsere Grenzen vor illegaler Masseneinwanderung zu schützen. Diese hatte mit Asyl nichts zu tun, war aber auch eine Art Testlabor dafür, welche Lügen man der Bevölkerung mit genügend Propaganda und „Zivilgesellschaft“ reindrücken kann. Nicht von ungefähr muss man hier auch daran denken, wie ein weiterer im Bunde mit den Clintons, Gates, den Podestas auch Ex-Bundeskanzler Christian Kern und Sebastian Kurz bei der Stange hielt, nämlich George Soros.

Er muß seine Bosse um Erlaubnis bitten und weitere Instruktionen empfangen… pic.twitter.com/3VNBdjL0b1 — Alter Donauwels (@alterdonauwels) April 29, 2020

Kurz mit Gates und Soros

Kurz und Soros Vater und Sohn ist eine Erklärung, aber freilich nicht alles; sie unterstützen die immer weiter nach links driftenden US-Demokraten. Man muss aber wissen, dass George Soros auch mit John Podesta und Stanley Greenberg kooperiert(e); Letzterer ist seit 2001 in SPÖ-Wahlkämpfe involviert gewesen, bis 2006 gemeinsam mit Silberstein. Zu den Puzzleteilen gehört auch Alma Zadic als Justizministerin, die niemals einen Pieps zu Peter Pilz‘ Angriffen auf andere sagte, eben auch nicht zur Eurofighter-Causa. Dafür war sie aber, ehe sie 2017 bei Pilz kandidierte, in der Kanzlei Freshfields in Wien tätig, die traditionell Airbus vertritt. Freilich ist auch Andreas Theiss von Wolf Theiss (erster „Corona-Intensívpatient“ by the way) der Anwalt von Airbus in Österreich gewesen, was auch für sein Insiderwissen zu 2006 und 2007 gilt; als Doskozil den Konzern anzeigte, waren auf Airbus‘ Seite Theiss und Freshfields damit befasst. Andreas Unterberger schrieb gerade etwas über Zadic, das auf den ersten Blick sexistisch klingt, vielleicht aber etwas andeuten so; immerhin kümmern sie massive Grundrechtsverletzungen via Corona nicht. User Konrad Hoelderlynck postete dazu: „Auf eine interessante Überlegung, die fachliche Eignung von Frau Minister Zadic betreffend, hat mich ein befreundeter junger Rechtsanwalt gebracht, der selbst in GB, Frankreich und den USA die Rechte studiert bzw. einschlägige Praktika absolviert hat. Er meinte: ‚Wer bei Freshfields bereits zwei Jahre Anwalt war und wirklich etwas kann, der wechselt nicht in die österreichische Innenpolitik. Als Senior Partner bei FBD kann man Summen verdienen, von denen ein österreichischer Minister nur träumen kann.‘ Da müsse etwas anderes dahinter stecken. – Nun, der ‚gesellschaftspolitische Auftrag‘ könnte einer der Gründe sein… Darüber lohnt, nachzudenken.“ Was Zadics Weisungsrecht betrifft, so macht sie davon bei den Eurofightern jedenfalls nicht in einer Weise Gebrauch, die Kurz‘ und Gusenbauers Hintermännern gefährlich wird.

PS: 2019 wollte Kurz Siegfried Wolf in den Aufsichtsrat der Beteiligungsgesellschaft ÖBAG entsenden; daraus wurde dann nichts. Der Parlamentsklub der SPÖ lenkte 2018 ab, als er auf ein „trend“-Interview mit Wolf verwies, der „junge Leute mag, die sich was trauen“, als habe dies nichts mit den Gusenbauer-Netzwerken zu tun. Kurz‘ Beraterin Antonella Mei-Pochtler warb auch früher bei der Boston Consulting Group für den Markt Russland. Für Kurz leitete sie bei Türkisblau „Think Austria“, das nun in neuer Form wieder eingerichtet wurde; auch sie wäre fast für die ÖBAG in Frage gekommen. Aktuell lesen wir: „Die Kurz-Vertraute Mei-Pochtler und der Van der Bellen-Intimus Starlinger leiten das ‚Future Operations Clearing Board'“ – das führt dann wieder zur Übergangsregierung nach Ibizagate und hat mit den in meinem Blog beschriebenen Netzwerken zu tun. Der „Standard“ lobt Mei-Pochtler und Thomas Starlinger (der beim Bundesheer nicht vollständig durchblickte): „Während ihre Lebensläufe die Kanzler-Vertraute und den Präsidenten-Vertrautem eher trennen, teilen sie doch die Herangehensweise an Probleme: Beiden ist ein holistischer Ansatz wichtig. Starlinger, der etwa die multinationale Task Force South im Kosovo leitete, lernte den 360-Grad-Blick beim Bundesheer auseiner strategisch-militärischen Perspektive; Mei-Pochtler bei Boston Consulting als Beraterin großer internationaler Konzerne.“