The Corona Diaries (19): 27. April 2020

„Intoxination & Paranoia = a Lot of Fame“ steht auf der Fußgängertreppe zur Praterbrücke; dies fasst sehr gut unsere Situation zusammen. Es passt auch, dass heute der Jahrestag der Errichtung der Zweiten Republik ist und mit Mundschutz begangen wurde. Beim Bundesheer muss jemand Sinn für Humor haben, denn Angehörige der Garde standen Wache mit rot-weiß-rotem Mundschutz. Damit nicht genug, hielt Bundeskanzler Sebastian Kurz eine 15minütige Rede zum Tag, die Optimismus“ verbreiten soll, nachdem er das Land an die Wand gefahren hat. Es erwähnte Bruno Kreisky, aus dessen ehemaligen Amtszimmer er sich meldete, dazu gab es dann auch vier Philharmoniker mit Mundschutz und Beethoven. Vorab waren Passagen wie diese zu erfahren: „Nach der Phase des Verzichts, Entbehrung und Einsamkeit, die viel abverlangt hat, beginnt nun unser Weg zurück mit schrittweisem Hochfahren des gesellschaftlichen Lebens und der Wirtschaft.“ Offenbar klaut Kurz sein simples Verständnis von Politik und Staat bei Bill Gates, der bekanntlich bei IBM klaute. Inzwischen nimmt die Kritik der Opposition zu, wobei die FPÖ am konsequentesten ist und ein Ende des „Corona-Wahnsinns“ fordert. Außerdem sind Protokolle aufgetaucht, die belegen, dass Kurz und Co. genau wie die deutsche Regierung bewusst Angstmache betrieben haben.

In die Defensive gerät die Regierung nicht nur beim „Schulterschluss gegen Corona“, da sich gerade auch der „Schulterschluss gegen Airbus“ als Rohrkrepierer erwiesen hat. Auch da hätten ihr Kundige oder auch: komplex Denkende Warnhinweise geben können, die sie jedoch nicht zur Kenntnis nehmen wollte. Wie zu erwarten wurde das von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil angestrengte Verfahren gegen Airbus von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Das ist zwar erfreulich, es fehlen aber Ermittlungen gegen Doskozil selbst, Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, den Ex-Abgeordneten Peter Pilz und andere, auch um das bedrohte Bauernopfer Norbert Darabos zu entlasten. Auch beim Bundesheer selbst, das jedoch nicht nur als Mundschutz einen Maulkorb verpasst bekam, hätte man erfahren können, was Sache ist. Auch wenn man die Entwicklungen am 27. April 2020 recht nüchtern beurteilen kann, sind viele immer noch in der Angstspirale gefangen. Hierbei hilft, sich Propaganda zu entziehen, die geradezu hypnotisierende Wirkung entfalten kann.

75 Jahre 2. Republik – Kranzniederlegung am Äußeren Burgtor in Wien durch Bundeskanzler @sebastiankurz , Vizekanzler @WKogler und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.#Bundesheer #Garde pic.twitter.com/XDWoE43MyM — Markus Matzhold (@MatzholdMarkus) April 27, 2020

Maulkorb fürs Bundesheer?

Der Wiener Psychiater Raphael Bonelli bringt in einem seiner Corona-Videos den Vergleich mit der „Folie à deux„: ein Paar, das sich auch etwas von anderen isoliert, bei dem einer der beiden Wahnvorstellungen hat und der/die andere diese übernimmt, sozusagen co-abhängig wird. Man müsse sie unbedingt voneinander trennen, damit sich der mitleidende Partner, die Partnerin wieder in der Realität verortet. In Zeiten wie diesen kann man auch sagen: der von Wahnvorstellungen geplagte Partner sind die Mainstream-Medien, es sind Mitglieder der Bundesregierung usw. Der andere Partner, die andere Partnerin, die sich dem nicht entziehen kann, ist die Bürgerin, der Bürger. Dagegen hilft nur, offline zu gehen, keine Zeitungen zu lesen, lieber zu einem Buch greifen und in der Natur unterwegs sein. Aus unabhängig journalistischer Sicht zielen die ständigen Auftritte mit Livestream darauf ab, die „Stay at Home“-Bevölkerung zu erreichen, während bisher meist eher aus beruflichem Interesse Streams z.B. zu Pressekonferenzen verfolgt wurden. Die Grenzen zwischen Regierung und Medien verschwimmen dabei bis zur Unkenntlichkeit, auch weil es keinerlei kritische Berichterstattung gibt; Kritik muss sich nur die Bevölkerung gefallen lassen.

Raphael Bonelli

Auch weil die Propagandawalze jetzt stärker denn je ist, gehe ich nicht auf Details ein, sondern weise nur allgemein darauf hin, denn es ist für jeden aufgeklärten Menschen absolut unerträglich. Es bringt weit mehr und bedeutet auch viel, jene zu zitieren, die sich mit allem differenziert auseinandersetzen. Hierbei muss man unter anderem Shiva Ayyadurai erwähnen, der als Systembiologe komplexe Prozesse untersucht und für gesunde Ernährung plädiert. Furcht und Ignoranz sind aus seiner Sicht die wahren Biowaffen die aber von der Wahrheit zerstört werden. Er weist darauf hin, dass der menschliche Körper ein System hoher Ordnung ist, bei dem es nicht genügt, Detailkenntnisse zu haben, also z.B. Viren zu untersuchen und alles andere auszublenden. Natürlich ist dieser Zugang auch nicht vereinbar mit dem Impf- und Überwachungswahn, von dem der überall (noch?) hofierte Bill Gates besessen ist.

Shiva Ayyadurai im Interview

An dieser Stelle sei kurz darauf hingewiesen, wie wir (mit massig Förderung durch die Regierung) manipuliert und diszipliniert werden. So lockte das warme Wochenende viele Menschen ins Freie, was sofort zu Maßregelungen führt, denn die „neue Freiheit erfodert weiter viel Disziplin“, so Niki Fellner in „Österreich“ am 27. April. Wenn Presse zu 100% Corona bedeutet, muss man den Stecker ziehen, um der „Folie à deux“ zu entkommen, auch jener, bei der Sebastian Kurz, Rudi Anschober und Co. unsere Partner sein sollen. Einfacher haben es jene Menschen (es sind gar nicht so wenige), die kein Smartphone haben und für die unterwegs sein gleich offline sein ist. Sie sind leichter nicht mehr dabei, wenn sich bei anderen alles um das dreht, was Kurz uns als „neue Normalität“ andrehen will. Weiter unten beschreibt Gerald Grosz diese recht prägnant, weil sie neben Massenarbeitslosigkeit und ruinierten Unternehmen auch bedeutet, dass Einkaufen mit Masken- und Abstandsregeln kein Vernǵnügen ist und daher von einigen weitgehend vermieden wird. Mit Angstmache von wegen 100.000 Tote und jeder wird jemanden kennen, der …. sowie Angriffen auf alle „Dummen“, die zu anderen Schlüssen kommen, ist auch der Lack vom gehypten Strahlemann Kurz ab.

Titel von „Österreich“, 27.4.2020

Gäbe es nicht Lockdown-Groupies und Covidioten, würde der Fall der Bundesregierung lediglich schneller vonstatten gehen. So aber gibt es viele, die sich mit allem gemein machen, was man ihnen vorsetzt – vielleicht auch aus Angst, sicher aber aus Opportunismus, weil sie immer mitschwimmen wollen. Dabei ist man zu jeder Brutalität gegenüber (anders) Denkenden bereit, wie man daran sehen kann, dass manche Psychiatrierungs-Aktionen richtig finden, die Raphael Bonelli hingegen entsetzen. Zwar merken Kurz und Co., dass sie auf zunehmenden Widerstand stoßen, doch z.B. ihr gebetsmühlenartig vorgetragenes „Social Distancing“ funktioniert nur, wenn sich nicht die Massen auf den Straßen und in den Geschäften bewegen. Auch wenn naive Grüne immer noch meinen, nun gebe es eine ökologische Wende, wird jetzt appelliert, auf Öffis zu verzichten soweit möglich, damit sie nicht zu viele benutzen.

Es gibt nicht nur das Loblied des Autofahrens – wenn die Schule wieder beginnt, allerdings zu schrägen Bedingungen -, sondern auch normalen Schiffsverkehr, aber kaum Flüge. Nicht nur, dass „Ausgangssperren“, die doch nicht so ernst gemeint waren, auch wenn die Polizei tüchtig strafte, erst nach dem Gipfel an Infektionen erfolgten – es ist auch nahezu alles kontraproduktiv gewesen. Das beginnt dabei, dass Sonne, frische Luft, Bewegung in der Natur gesund sind, nicht aber, nur ängstlich schnell mal einkaufen zu gehen. Dazu kommt, dass Masken unsere ausgeatmete Luft aufhalten und deswegen vielfach empfohlen wird, nach einer halben Stunde Pause zu machen. Auch Sauerstoff ist ein Lebenselixir, und dann gibt es noch Ernährung, bei der Obst und Gemüse eine Rolle spielen; weil die Menschen zunehmend gesunde Lebensmittel kaufen und keine Pulverchen wollen, ist die Pharmaindustrie schon in der Krise, wie Shiva Ayyadurari betont. Wenn scheinheilig behauptet wird, auf alte Menschen besonders zu achten, indem man sie einsperrt, wird ihr Immunsystem nicht nur wegen Frei(heits)entzug geschwächt, sondern auch durch das Verbot von Sozialkontakten.

#

Bill Gates in der FAZ über Angela Merkel

Es kann uns auch niemand einreden, dass Totalüberwachung auch via WhatsApp zu unserem Besten sei oder dass wir uns in Zukunft impfen lassen müssen, damit Bill Gates und Co. wieder viele Milliarden Gewinn machen. Bisher war es eher „höhere Mathematik“, detailliert auf Hintermänner einzugehen, die Kurz und Co. wie Hampelmänner erscheinen lassen. Aber jetzt sind alle aufmerksam für ein bestimmtes Thema, und da fallen Formulierungen und Narrative eben auf, die überall gleich sind: Der Microsoft-Gründer und Mäzen, Bill Gates, warnt seit Jahren vor einer Pandemie. Ein Gespräch über ‚Semi-Normalität‘ in Zeiten von Corona, medizinische Ratschläge von Donald Trump und die merkwürdigen Prioritäten mancher Politiker bei den Lockerungen.“ Erschienen mit dem Zitat „Es gibt keinen schnellen Ausstieg“ als Titel, siehe auch Screenshot oben.

Perhaps Bill Gates has an answer for this, too: “Most U.S. hospitals are empty. Soon they might be closed for good” https://t.co/PhpGabNHV3 — Laura Ingraham (@IngrahamAngle) April 27, 2020

… auch in Europa ist es so….

Bevor man sich das 1000ste kurze Pressestatement eines Regierungsmitglieds ansieht, kann man sich z.B. auf Twitter rasch einen Überblick verschaffen, was auch anderswo auffällt. Dabei geht es nicht nur um leere Spitäler und Notlazarette (wie jenes in der Wiener Messe), sondern auch um Netzwerke, die wiederum mit Bill Gates, aber auch George Soros und der Clinton Foundation verbunden sind. Wir haben sogar einen Österreich-Konnex, zum Beispiel in der Auseinandersetzung um das „Steele-Dossier“ gegen Donald Trump, weil auch der Oligarch Oleg Deripaska Bezug zu Christopher Steele hat. Beim Stichwort Deripaska sind wir unter anderem bei Alfred Gusenbauer, Hans Peter Haselsteiner, Siegfried Wolf, aber auch Rene Benko, der bekanntlich als Kurz-Freund gilt. Man kann auch die Beschaffung der Eurofighter neu betrachten, da Magna International (Deripaska beteiligte sich später daran) mit Wolf EADS vor der Kaufentscheidung dabei half, den russischen Markt zu sondieren. Das ist aber wieder „höhere Mathematik“, weil es um Kräfte im Hintergrund geht, die langfristig strategisch operieren und für die Landesgrenzen keine Rolle spielen. Denn diese haben auch Gegner, und jede neue Meldung kann theoretisch auch auf einen Schachzug dieser anderen Kräfte hinweisen.

PS: Wer sich selbst mit Puzzleteilen befassen will, sei z.B. auf Presseaussendungen verwiesen; warum beschäftigt sich die SPÖ Niederösterreich ausführlich mit Veränderungen im digitalen Bereich?

PPS: Am 1. Mai wird zwischen 10 und 11 Uhr am Ballhausplatz gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert. Wenn es nach dem „Standard“ geht, sollte man unbedingt einen Aluhut mitnehmen. Was am 1. Mai nicht stattfindet, ist auch klar: der Maiaufmarsch der SPÖ, der – „höhere Mathematik“ – wegen seiner Symbolkraft auch schon bisher für den Niedergang der Sozialdemokratie benutzt wurde. Hingegen provoziert Türkisgrün, „unsere“ Noch-Regierung mit einer an diesem Tag ermöglichen allgemeinen Öffnung von Geschäften.