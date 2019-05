1. Mai: Die dunklen Geheimnisse der SPÖ (2)

Jedes Jahr kommen jedenfalls geschickter Fotografie zufolge mehr Menschen auf den Wiener Rathausplatz, was manche vehement bestreiten. Eines der dunklen Geheimnisse der SPÖ ist die Inszenierung wichtiger Veranstaltungen, nicht zuletzt der Störaktionen am 1. Mai 2016, die Noch-Bundeskanzler Werner Faymann so sehr erschütterten, dass er wenige Tage danach zurücktrat. Claus Pandi von der Kronen Zeitung schreibt jetzt, dass „die Genossen in einem von Parteifreunden orchestrierten Coup“ ihren Vorsitzenden aus dem Amt pfiffen. Dies soll über ein Stadtratsbüro organisiert worden sein, wobei die Auswahl nicht groß ist und dort auch maßgeblich Verantwortung für ein 500 Millionen-Desaster beim Bau des Krankenhauses Nord getragen wurde. Letzteres sollte die Staatsanwaltschaft beschäftigen, die jedoch immer noch zu sehr SPÖ-affin ist. Pandi weist zu Recht auch darauf hin, dass Faymanns Nachfolger Christian Kern als glücklos zu betrachten ist, da die SPÖ mit ihm 2017 das Kanzleramt verloren hat. Nachfolgerin Pamela Rendi-Wagner wird zwar demonstrativ bejubelt, richtig warm wird die Partei mit ihr jedoch nicht. Gefühlt die meiste Zeit sprach Bürgermeister Michael Ludwig von der blauen Gefahr, was an seinen Vorgänger Michael Häupl anknüpft und einige Genossen unverdrossen ungeheuer wichtig finden.

Zwar scheinen permanente „Enthüllungen“ über die FPÖ (und die Identitären) der SPÖ im EU-Wahlkampf Auftrieb zu geben, anderen aber kommt sie immer mehr außer Tritt geraten vor. Vielleicht kann man es am besten mit einem Flugzeug vergleichen, das nicht mehr steuerbar ist und sich in Phygoiden bewegt. Es bedeutet, zu sinken und dabei an Geschwindigkeit zu gewinnen, dann zu steigen und langsamer zu werden, um wieder zu sinken und schneller zu werden usw. Die SPÖ und ihre Funktionäre gewinnen an Fahrt, wenn gerade wieder etwas von der anonymen (und dubiosen) Plattform FPÖ Fails aufgedeckt wird; sie verlangsamen sich, wenn die Aufregung abflaut und werden mit der nächsten geschürten Empörung wieder schneller. Während sich aber Passagiere z.B. an Bord von Japan Airlines Flug 123 bewusst waren, dass sie sich in einem Alptraum befinden, und die Crew nur wusste, wo etwas zerstört war, nicht aber was, scheinen es bei den Roten nur Außenstehende zu begreifen. Ironischer Weise wurde Faymann bei der Wahl 2013 als Steuermann präsentiert, „Stürmische Zeiten, Sichere Hand“ hieß es auf Plakaten.

Sehe ich das richtig? PRW marschiert mit der Bezirksorganisation Innere Stadt auf den Rathausplatz? War in der sektion „goldenes quartier“ kein platz mehr? https://t.co/SVk2gTECs4 — Markus Huber (@markus_vgf) May 1, 2019

Anspielung auf SPÖ und Rene Benko auf Twitter

Damals bezog die Parteizentrale Paul Pöchhacker ein, der 2017 im Silberstein-Wahlkampf negative Bekanntheit erlangte und seit April 2018 wieder für die SPÖ tätig ist. Im Nationalrat sprach Karl Nehammer von der ÖVP Rendi-Wagner darauf an, die nicht einmal seinem Blick standhalten konnte. Als Tal Silberstein vor zwei Jahren Thema war, schrieb Vice: „2006 schaffte es Gusenbauer dann mit der Hilfe von Silberstein zum Kanzler. Ausschlaggebend für den SPÖ-Sieg dürfte nicht zu letzt ein Skandal rund um eine angeblich illegal beschäftigte Pflegerin in der Familie von ÖVP-Spitzenkandidat Wolfgang Schüssel gewesen sein. Tatsächlich gab es eine solche Pflegerin gar nicht. Vielmehr handelte es sich bei der vermeintlichen Pflegerin um eine Freundin eines Journalisten. Bis heute vermuten manche, dass die ganze Angelegenheit von Tal Silberstein inszeniert war, der so Gusenbauer zum Sieg verholfen habe. Gusenbauer jedenfalls spielt in der SPÖ immer noch eine wichtige Rolle. Er soll es gewesen sein, der Tal Silberstein 2011 als Kampagnenmanager für Werner Faymann engagierte. Er soll es auch gewesen sein, der Silberstein ins A-Team von Christian Kern geholt hat.

Hoch der #1Mai!

Wir brennen für freie Bildung! 🔥 pic.twitter.com/L6jbqYgxpL — VSStÖ Wien (@vsstoe_wien) May 1, 2019

Der VSStÖ wollte 2016 Bengalos gegen Faymann & Co einsetzen

Manche vermuten auch, dass es Alfred Gusenbauer und Tal Silberstein waren, die Christian Kern schließlich doch noch vom europäisch-kanadischen Freihandelsabkommen CETA überzeugt haben, wenn auch nicht unbedingt aus rein politischen Interessen.“ Bleibt zu ergänzen, dass auch Michael Häupl Silberstein empfahl und Faymann 2008 und 2013, nicht aber 2011 wahlkämpfte, der Hinweis auf Gusenbauers berufliche Verbindung zu Silberstein aber wichtig ist. 2014 berichtete der Sunday Standard über den Wahlkampf in Botswana, genauer über den „War Room“ von General Ian Khama, einem Demokraten mit britischer Militärausbildung, dessen Vater als Staatsgründer galt. Khama griff wie die SPÖ auf israelische Berater zurück, u.a. auf Timor Consultants: „Timor personally worked with President Traian Basescu of Romania during the campaign, alongside GCS Chief Executive Officer Tal Silberstein reported to be a Mossad agent. The duo has worked with some of the world’s top political leaders, including Prime Minister Sergei Stanishev of Bulgaria, Prime Minister Jirí Paroubek of Czech Republic, and Chancellor Werner Faymann of Austria.

Rendi Wagner: „der Vizekanzler ist ein permanenter Einzelfall“ pic.twitter.com/fbfLDmesWD — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) May 1, 2019

Rendi-Wagners erste Mai-Rede als Parteichefin

Before joining GCS, Adi served for over five years as a Foreign Service Officer based in Washington DC. Mossad has been known to use diplomatic positions as cover for its international agents. The largest department of the Mossad is Collections, tasked with many aspects of conducting espionage overseas. Employees in the Collections Department operate under a variety of covers, including diplomatic“, wobei man sich auch auf rumänische Quellen bezieht. Traian Basescu freundete sich auch mit Silberstein an, war maßgeblich an der Installation des US-Raketenschildes (System Aegis von Lockheed) in seinem Land beteiligt. Er war auch für CIA-Geheimgefängnisse und dafür, F-16 von LIckhhed statt Eurofighter Typhoon anzuschaffen. Norbert Darabos, (formaler) Wahlkampfmanager 2006 und 2013, (formaler) Verteidigungsminister 2007-2013, äußerte sich im August 2007 gegen den Raketenschild, der eine Provokation Russland sei, wobei man angebliche Bedrohung durch den Iran nur vorschiebe; die heimische NATO-Presse (inkl. Armin Wolf) tobte. Dieses Schauspiel wiederholte sich, als im Herbst 2010 US-Botschaftsdepeschen veröffentlicht wurden, die Wikileaks zugespielt wurden.

Hoppele zum Auftakt des Auftritts von Rendi Wagner – die Rede fliegt davon pic.twitter.com/2G2P2zLca4 — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) May 1, 2019

Rendi-Wagners Hoppala

Was den Wahlkampf 2013 betrifft, ist jedenfalls nicht abwegig anzunehmen, dass Pöchhacker als Mittelsmann Silbersteins fungierte, auch weil Darabos seit dem Wahlkampf 2006 unter Druck ist. Seltsam erscheint, dass Pöchhacker Kern 2017 durchaus schadete, dieser ihn aber ab April 2018 wieder beschäftigte, was dann Stefan Hirsch als Kommunikationschef in der Löwelstrasse übernommen hat (er war Pressesprecher bei Darabos und folgte ihm 2013 in die Parteizentrale, wobei „folgen“ bedeutet, dass er Aufpasser spielte). Uns muss klar sein, dass Tweets zum Hashtag #1Mai der SPÖ und der SPÖ Wien von Kommunikationsabteilungen verfasst werden (wie jene von Spitzenpolitikern wie Rendi-Wagner, die kaum selbst posten), die von Raphael Sternfeld (Wien) und eben Hirsch (Bund) geleitet werden. Also von jene Personen, die an einer geradezu generalstabsmässig geplanten Kampagne gegen Airbus 2017 beteiligt waren, mit der ein „böser Rüstungskonzern“ (im simplen Weltbild von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil) überrumpelt werden sollte. Das mag zwar irgendwie zum jetzigen Wahlkampfmotto „Mensch statt Konzern“ passen, dient jedoch ausschliesslich fremden Interesen, was die Frage aufwirft, wer in der Löwelstrasse wirklich das Sagen hat.

Bundesgeschäftführer Drozda ist nicht sehr beliebt

Faymann wurde 2016 übelgenommen, dass er etwas mehr Spielraum in der Frage illegaler Einwanderung gewann, die er 2015 einfach hinzunehmen hatte. „Widerstand“ wurde verdeckt organisiert, was angesichts einer konditionierten und medial gehätschelten Szene nicht schwerfiel, die sich allen anderen moralisch weit überlegen fühlte, nur halt leider dabei auf Einheimische vergaß. Allmählich wurde auch alles für Christian Kern vorbereitet, der bereits 2015 als ÖBB-Chef zum „Kanzler der Herzen“ wurde, weil er Masseneinwanderung unterstützte. Man konnte das Mobbing gegen Faymann auch als „Rache“ Gusenbauers betrachten, der zwar Anfang 2007 Kanzler wurde, es aber nicht lange blieb und durch Faymann ersetzt wurde. Die nächste Runde ging dann wieder an Wolfgang Schüssel, als Sebastian Kurz 2017 Kern besiegte, der auch über das „eigene“ Wahlkampfmanagement stolperte. Als Michael Häupl 2010 wieder einmal von Stanley Greenberg beraten wurde (mit dem Silberstein 1999 sein Wahlkampfdebut hatte) gab es eine Kronen Zeitungs-Kampagne für ein reines Berufsheer und dann einen entsprechenden Kurswechsel der SPÖ. Der angeblich so großartige Journalist Armin Wolf, der von der FPÖ „bedroht“ werde, befragte Faymann 2012 im ORF-Sommergespräch sehr zahm auch dazu.

Facebook 1.Mai 2016: „Totenwache“ in der Löwelstraße

Er ließ Faymann damit davon kommen, dass er angeblich monatelang viele Gespräche auch mit Offizieren gehört habe, was jedoch niemandem aufgefallen ist. Hier agitierte Wolf wie so oft als transatlantischer Handlanger und Faymann konnte nicht riskieren, aufrichtig zu sein. Es versteht sich von selbst, dass der Kurswechsel auch gegen den Willen von Darabos erfolgte, der damals kryptisch Ex-CIA-Direktor Robert Gates (zu der Zeit auch Verteidigungsminister) puncto Wehrpflicht zitierte, noch ehe Häupl die neue Position bekanntgab. Greenberg ist seit dem ersten Clinton-Wahlkampf mit den Clintons, den Podestas und auch mit George Soros verbunden. Massive Einflussnahme u.a. aus den USA wirft die Frage auf, für wen jeder Parteichef oder jede Parteichefin der SPÖ eigentlich spricht. Das drängt sich nicht nur auf beim Kampf gegen den größten Konkurrenten von Boeing, sondern auch, wenn überall Nazis gesehen werden oder an jeder Ecke (ausgerechnet von der SPÖ!) Landesverrat gewittert wird. Wir sollten uns daran erinnern, dass Christian Kern ursprünglich a) EU-Spitzenkandidat werden (auch der europäischen Sozialdemokraten) und b) ein Bündnis mit Emmanuel Macron eingehen wollte. Angesichts der Bilder aus Frankreich wie unten kann man froh sein, dass wenigstens das der SPÖ erspart geblieben ist, doch die NEOS waren weniger vorsichtig.

1. Mai in Frankreich (unterwanderter Protest)

Diese sind der SPÖ u.a. durch Silberstein verbunden, der ja auch einige von ihnen in den SPÖ-Wahlkampf einbezogen hatte. Außerdem muss man an NEOS-Mäzen Hans Peter Haselsteiner, seine Verbindung zu Gusenbauer und die „Aufdecker“tätigkeit der Partei im Eurofighter-U-Ausschuss denken. Hannes Androsch, der zur Wehrpflicht-Volksbefragung ein Personenkomitee leitete, das auf Kampfeinsätze (und NATO-Beitritt) abzielte, spricht nicht zufällig bei den NEOS im EU-Wahlkampf zum Thema „Vereinigten Staaten von Europa“. Vice Versa war Friedhelm Frischenschlager auch im Androsch-Komitee zu finden, der nun die NEOS puncto EU-Armee unterstützt. Nachdem Kern ausfiel, war Andreas Schieder eine Notlösung, der als Partner von Ex-Stadträtin Sonja Wehsely deren Versagen als Hypothek hat. Gegen Konzerne auftreten wirkt unglaubwürdig, wenn Frau Wehsely bei Siemens untergebracht wurde, und dies nur wegen Aufträgen der Medizinsparte. Gerne pflegt die SPÖ das Narrativ omnipräsenter Russen, die sich gewissermaßen auch bei der Bundesregierung und dem BVT eingeschlichen hätten; allerdings wird Kern wahrscheinlich Aufsichtsrat bei der russischen Staatsbahn. Freilich ist Genosse Offshore Alfred Gusenbauer mit jenen US-Demokraten verbunden, die ihre „Russia Collusion“ Trump unterjubelten.

Wie der Falter u.a. den Coup gegen Faymann unterstützte

Als Faymann abgeschossen wurde, wirkte daran nicht nur der Falter mit, weil Clips vom Pfeifkonzert sofort von Medien auf Social Media gestellt wurden und sich verbreiteten. In der Berichterstattung danach focussierte sich alles auf Kern, damit niemand auf die Idee kommt, eine Alternative in den Parteistrukturen zu finden bzw. damit Faymann überhaupt geht. Es sind emotional maximal wirksame Bilder, wenn eine „Totenwache“ gehalten wird bzw. wenn es vorher zu einer Abstimmung im Parlament eine Aktion „Geht nicht über Leichen“ gab. Man kann sich schwer vorstellen, dass all dies wirklich auf dem Mist von SPÖ-Teilorganisationen wächst bzw. dass niemand diese einbremsen kann (will?). Mit anderen Worten sind wir mit einer PsyOp konfroniert, die Entscheidungen in der Partei beeinflussen und einen Wechsel an der Spitze herbeiführen sollte. Vielleicht auch um den Schein eines Spielraums zu wahren, der in Wahrheit viel geringer ist, wurde Faymann auf diese inszenierte Weise demontiert. Der letzte Wahlkampf, der die SPÖ ins Kanzleramt führte, fand 2013 mit Faymann und Darabos statt, die beide aus ihrem Ämtern intrigiert wurden.

April 2016, „Geht nicht über Leichen“

Die heutige SPÖ ist zu sehr im Phygoid-Modus, um das überhaupt zu realisieren. Deshalb feiert sie wie 2018 völlig absurde Teilnehmer/innenzahlen von an die 120.000 in Wien. Auf Twitter gibt es dazu Berechnungen, die auf der Fläche am Rathausplatz von rund 6000 m² und ca. zwei bis drei Personen pro m² aufbauen; es könnten auch vier sdein, aber das ist schon das Maximum. Demnach waren es 12.000, vielleicht 18.000 und wohl kaum 24.000, ganz sicher aber keine 120.000. Auch wenn Demonstrationszüge aus den Bezirken dazugezählt werden, die man nur schätzen kann, kommt man niemals auf diese Anzahl, zumal sich ja fragt, warum die Leute dann nicht auf dem Rathausplatz bleiben, sondern gleich wieder gehen. Es gab wieder „Bengalos“, deren Einsatz die Polizei diesmal nicht verhinderte, die aber neben Kindern gezündet wurden und für „Seenotrettung“ stehen sollten. In der Twitteria gab es helle Empörung über eine Foto, das Anhänger der verboteten PKK zeigte, was auch Wasser auf den Mühlen der Regierungsparteien war. Man sagt der SPÖ auch als Reaktion auf den permanenten Einsatz der Nazikeule gerne nach, mit Linksextremen und Islamisten, nun sogar mit Terroristen zu sympathisieren.

Screenshot von Christian Kerns letztem 1. Mai

Tatsähclih gibt es am 1. Mai immer auch eine Demo auf der Ringstrasse; das besagte Foto wurde aber aufgenommen, als die SPÖ Wieden zum Rathaus marschierte. Es scheint, dass die Dämonisierung der Bundesregierung der letzte Rettungsanker ist, statt wo immer möglich sozialdemokratische Politik zu machen. Der Bevölkerung geht auch zunehmnend gegen den Strich, dass SPÖ-Funktionäre anscheinend alles dürfen, während jene andere Parteien bei einem unbedachten Posting zurücktreten sollen. Was man auch Tiefer Staat nennen kann, ist heute offensichtlicher denn je, denn massive mediale Unterstützung erweckt den Eindruck, dass Nadelstiche gegen die Koalition wirken und – worüber Sternfeld jubelt – Schieder bei der EU-Wahl eine Chance hat. So wird freilich nicht genuin sozialdemokratischen Anliegen zum Durchbruch verholfen, sodnern von diesen abgelenkt – in endlosen Phygoid-Zyklen geschürter Empörung. Es sollte so sein, wie Faymann wenigstens auf dem Plakat wirkte: dass jemand das Steuer in der Hand hält und diePartei keinen erratischen Kurs verfolgt, der zum Absturz führt.

PS: Hier Die dunklen Geheimnisse der SPÖ (1)