Wer hat in der SPÖ wirklich das Sagen?

Medial gut inszeniert demonstrierten kürzlich Klubobmann Christian Kern, Landeshauptmann Peter Kaiser und Landesrat Hans Peter Doskozil Einigkeit und zwar anhand des Migrationsthemas. Es müsste dabei gar keine Konflikte geben, wenn durchgesetzt wird, dass man sich an der Genfer Flüchtlingskonvention orientiert und Asyl und Migration unterscheidet. Ein „Gipfeltreffen“ von drei Männern und keiner einzigen Frau ist sicher typisch für den Zustand der SPÖ, die als Oppositionspartei noch immer nicht in die Gänge gekommen ist. „Alles, was die SPÖ an politischem Gewicht zu bieten hat“ heisst es dazu und dass nur mehr der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig fehlt. „Am Kaffee erkennt man die wahren Machtverhältnisse. Großer, Kleiner, gar keiner“, meinte ein User auf Twitter, als Raphael Sternfeld von der SPÖ Wien ein Foto von Doskozil, Kern und Kaiser postete. Demnach wäre Kern als Parteichef keineswegs unumstritten und Doskozil versucht, ihn abzulösen. Dies kann man nicht wegen ein paar Tweets vermuten, doch Doskozil ist keiner, der andere wirklich unterstützt, sondern sich servil gibt, solange es notwendig ist, um dann seine Chancen zu nutzen. Kaiser gehörte zu denen, die 2016 den Weg für Kern freimachten und ist mit Michael Schickhofer aus der Steiermark der letzte noch in Funktion befindliche“Kanzlermacher“.

Im Vertrauensindex ist zwar Peter Pilz Schlußlicht, doch auch Kern büßte in den letzten Wochen sechs Prozent ein. Dabei wurde er im ORF-Sommergespräch relativ freundlich interviewt, doch viele Zuseher hatten den Eindruck, dass er nur Stehsätze abspult. Doch in der Partei wird allzu demonstrativ Einigkeit an den Tag gelegt, wie man auch beim burgenländischen Landesparteitag sehen konnte, bei dem Doskozil zum SPÖ-Chef gewählt wurde. Kern, Landeshauptmann Hans Niessl und Doskozil taten so, als würde kein Blatt Papier zwischen sie passen; dabei ging auch unter, dass Kern und Doskozil ihren Aufstieg der illegalen Einwanderung 2015 verdanken, mit der sie als ÖBB- bzw. Polizeichef medial Gutpunkte sammeln konnten, mit denen man sie als Kontrast zu Bundeskanzler Werner Faymann wahrnehmen sollte. Es bleibt offen, wen sich Faymann als Nachfolger gewünscht hätte, wäre er nicht im Mai 2016 internem wie öffentlichem Mobbing gewichen. Und wohl auch, ob Niessls erste Wahl als Nachfolger wirklich Doskozil ist oder er aufgrund der Machtverhältnisse nicht anders konnte, als sich für ihn auszusprechen. Wenn er und Doskozil gemeinsam auftreten, redet der Landeshauptmann jedenfalls bereits viel weniger als jener Mann, der dieses Amt im Februar 2019 übernehmen soll.

Das Foto ist gut 🙂 pic.twitter.com/KSglwu1Ivi — Raphael Sternfeld (@raphstar) September 15, 2018

Raphael Sternfeld auf Twitter

„Raphi“ Sternfeld arbeitete schon bei Faymann und bei Doskozil und ist jetzt Kommunikationschef der Wiener SPÖ; wie viele andere würde er am liebsten den Mantel des Schweigens über die Silberstein-Affäre im Wahlkampf 2017 breiten. Diese stellt jedoch ein weiteres verbindendes Element zwischen Kern und der Scheinalternative Doskozil dar, denn offiziell unterstützte der israelische Berater Tal Silberstein zwar Kern, doch Doskozil kämpfte auch als Gegner von Eurofighter und Airbus um (Vorzugs-) Stimmen. Das berühmte „Prinzessinnen-Dossier“ vom 9. Februar 2017, das ein früherer Sprecher von Alfred Gusenbauer für Tal Silberstein erstellte, porträtierte Kern als „Prinzessin mit Glaskinn“, lobte aber Doskozil und Sprecher Stefan Hirsch, der auch mal bei Gusenbauer (und bei Darabos) war. Am 16. Februar erstattete Doskozil dann mit viel Trara Anzeige gegen Airbus mithilfe der US-Kanzlei Skadden, die auch den Hersteller der Triebwerke der F-16 von Lockheed, General Electric vertritt. Dies brachte Doskozil positives Feedback beim „Aufdecker“ Peter Pilz und bei Rudi Fussi ein, dessen Silberstein-Verwicklungen vor Gericht kommen. Doskozil vertrat mit Pilz nicht nur die Interessen der US-Rüstungsindustrie, er intrigierte mit diesem auch gegen Norbert Darabos, den er als Konkurrenten um die Niessl-Nachfolge betrachtete.

Wie Faymann hat Niessl Darabos einiges zu verdanken, da der Ex-Verteidigungsminister ein guter Stratege ist; er geriet unter Druck, als er das Gesicht nach außen sein sollte, wenn versucht wird, Wahlversprechen von Gusenbauer und Silberstein („Sozialfighter statt Eurofighter“) zu verwirklichen. Es wird daher auch erwartet, dass sich Doskozil Darabos‘ entledigt, sobald er dafür fest genug im Sattel sitzt. Bei der SPÖ ist es – ob im Burgenland, in Wien oder sonstwo – leider üblich, Mißstände zu decken oder zu bejammern, nicht aber, gegen das Ausbooten eines Genossen Flagge zu zeigen. Fussi lobt Doskozil nicht nur sondern kritisiert ihn auch, wenn er selbst Pluspunkte bei „Welcomer“ sammeln will: „Doskozil hat den Kern auch im Wahlkampf laufend torpediert. Erinnere mich gut ans Doppel-Interview mit Kurz. Doskozil will Kern offenbar beschädigen, andere Erklärung gibt es nicht # zib2.“ Im August sah es so aus, als würde ein Konflikt zwischen den beiden aufbrechen, doch bereits im Wahlkampf 2017 wurde Doskozil als möglicher Nachfolger gehandelt. Man sieht im Clip von oe24, dass auf eine rasche Ablöse Kerns spekuliert wurde, als die Silberstein-Affäre über ihn hereinbrach. Zitiert wird auch der nunmehrige Innenminister Herbert Kickl, der als FPÖ-Wahlkampleiter meinte, es werde hinter den Kulissen Schwarzrot mit einem Vizekanzler Doskozil geplant.

Oktober 2017

Wie der herausgeforderte Kern kündigt Doskozil gerne an und ruft „haltet den Dieb“, denn es waren SPÖ-Wahlkampfmethoden, die am öffentlichen Pranger standen. Ein geforderter U-Ausschuss, den Doskozil und Co. inzwischen längst vergessen haben, sodass er nie zustande kam, hätte sich nämlich damit befassen müssen, warum die SPÖ einen israelischen Agentenführer engagiert und welche Rolle dieser auch in früheren Wahlkämpfen spielte. Damit wären wir wieder bei „Sozialfighter statt Eurofighter“ 2006 und den Folgen bzw. bei „Der Eurofighter ist Geschichte“ (Werbung 2017 für Doskozil). Bei oe24 behauptet Doskozil, dass er immer für Aufklärung sei, was z.B. bei den Eurofightern aber das genaue Gegenteil meinte. Denn eine weitere Gemeinsamkeit mit Kern besteht darin, dass beide Ex-Kabinettschef Kammerhofer decken, der Darabos abschottete und selbst fremde, illegitime Befehle ausführte. Beide hatten auch nichts gegen Pilz‘ Anzeige gegen Darabos wegen des Vergleichs mit Eurofighter einzuwenden, die schon deswegen fragwürdig ist, weil Pilz nicht nur ebenfalls Kammerhofer deckt, sondern fremde Interessen vertritt. Manches in der Silberstein-Affäre deutet darauf hin, dass ohnehin auf Doskozil und weniger auf Kern gesetzt wurde; Letzterer ist aus Silberstein-Sicht wohl ein „Weichei“.

Neben dieser Macho-Herrlichkeit spielt auch eine Rolle, dass Kern von Gusenbauer gefördert wurde, was auch erklärt, wieso vor ein paar Wochen der Eindruck entstand, dass Faymanns Umfeld auf Doskozil gegen Kern setzt. Nach außen hin ist Inszenierung alles und Wahrheit fast nichts, was für alle Beteiligten gilt. Wer gibt schon gerne zu, dass ihm zugesetzt wird oder dass ein anderer ihm bei jeder Gelegenheit ein Hakl ins Kreuz haut? Absurder Weise nimmt die „Basis“ auch gerne Beteuerungen von Rednerpulten aus ab, dsss die Sozialdemokratie „eine große Familie“ sei. Was sich tatsächlich bis zum Parteitag im Oktober mit Kerns programmierter Wiederwahl hinter den Kulissen ereignet, werden Medien dann an die große Glocke hängen, wenn dies gewünscht ist. Viele meinen nicht zu Unrecht, dass Kern nach der Wahlniederlage gehen hätte müssen, denn ihm ist es gelungen, als Bundeskanzler das Amt nicht durch einen Deal des Dritten mit dem Zweiten (Schüssel und Haider 2000) zu verlieren, sondern indem er Zweiter wurde. Einziger Ausweg für die SPÖ ist, sich der Vergangenheit zu stellen, doch dazu sind auch diejenigen viel zu stolz, die beim Gusenbauer-Silberstein-Kurs unter die Räder kamen. Und bei anderen würde das Eingeständnis sehr schmerzen, dass sie Dynamiken unüberlegt folgten, ohne innezuhalten und Contra zu geben.

Advertisements