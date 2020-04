The Corona Diaries (20): 30. April 2020

Wir erinnern uns nicht an die Zeit von 1945 bis 1955, oder nur mehr wenige von uns, aber sie ist in der Überlieferung präsent. Deshalb gehört zu den perfiden Tricks, mit dem uns die Plandemie verkauft wird, auch mit Metaphern darauf anzuspielen. Nachdem die Wirtschaft in den Sand gesetzt wurde, geht es nämlich flugs an den „Wiederaufbau“; und außerdem ist Österreich jetzt „frei“ wie damals am 15. Mai 1955. Zugleich wird auch weiterhin Gasligthing mit absurden und schwer umsetzbaren, in jedem Fall aber unsinnigen Vorschriften betrieben. Für viele Gastronomiebetriebe scheint undurchführbar, was ihnen ganz locker von der Hand gehen sollte, um Distanz zu den Gästen und zwischen diesen zu wahren. Wer nicht ohnehin mit einem Partner/einer Partnerin zusammenlebt, darf sich zwar in der Öffentlichkeit treffen, nicht aber küssen. Startete man in den „Lockdown“ weitgehend ohne Masken, so wird seit Wochen der Bereich ausgeweitet, indem man eine tragen soll.

Was Wunder, dass immer mehr Menschen sie nicht abnehmen, wenn sie z.B. aus einem Geschäft kommen, und so auf der Straße herumlaufen. Inzwischen behauptet Sebastian Kurz, er wolle Österreich „Corona-sicher“ machen und ist stolz darauf, dass Benjamin Netanjahu „uns“ zu den „smarten“ Staaten zählt, was auf Totalüberwachung hinausläuft. Merkwürdig wirkt das „Future Operations Clearing Board“ mit der Kurzschen Think Tank-Leiterin Antonella Mei-Pochtler und dem Van der Bellen-Vertrauten Thomas Starlinger. Das klingt fast nach dem „Operating Thetan“ von Scientology, wo es ja auch „Clears“ gibt; können wir die Dialektik der Regierung als „Dianetik“ begreifen?! Bei okkulten Unterströmungen in der Geopolitik stolpert man ja immer wieder über den Ordo Templi Orientis, dem auch L. Ron Hubbard angehörte. Es ist auch so seltsam, dass politischer Umbruch per P(l)andemie via Bundesregierung durchgezogen werden konnte und erst jetzt der Widerstand zunimmt.

„Österreich“ am 29. April 2020

Wir können uns auch fragen, was Anspielungen auf die Nachkriegszeit bedeuten, denn damals gab es auch die USIA, die Verwaltung von requirierten Betrieben in der sowjetischen Besatzungszone. Dazu gehörte etwa die Baufirma Porr, heute auch wegen verbotener Preisabsprachen mit der Strabag bekannt; am ehemaligen Sitz der USIA im Trattnerhof am Wiener Graben finden wir u.a. die Robert Placzek Holding, bei der Martin Schlaff seine Laufbahn begonnen hatte. Was damals nicht passierte, aber geschehen hätte können, verdeutlicht die Operation Unthinkable, mit der die Briten planten, gegen den sowjetischen Einflussbereich vorzugehen. Wenn nun also auf „damals“ angespielt wird, sollten wir uns an die Zeit des „Dritten Mannes“ erinnern, da Buch und Film von Wien als einer Stadt der Spione geprägt waren. Kann das jetzt eine Rolle spielen? – Es ist zumindest naheliegend, wenn Techniken psychologischer Kriegsführung eingesetzt werden, die z.B. gezieltes Angstmachen beinhalten. Wiederum unter dem Aspekt von (mehreren) Geheimdiensten fällt auf, dass mit einem entsprechenden Leak Kurz‘ kurze Rede zum Jahrestag der Errichtung der Zweiten Republik am 27. April konterkariert wurde.

Der Wiener 1. Mai war 130 Jahre lang der Urquell linker Gefühle. #Corona macht daraus ein lebloses Event im virtuellen Raum. #SPÖ https://t.co/EV1u9BSLYg — profil online (@profilonline) April 29, 2020

Ein Abgesang auf die SPÖ und ihre Traditionen

Klagten in den vergangenen Jahren viele, dass der 1. Mai sinnentleert zum bloßen Ritual verkommen ist, würde es jetzt viele Gründe geben, um auf die Straße zu gehen. Von massiven Arbeitsplatzverlusten angefangen über die Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte und eine Regierung, die immer kopfloser alles in den Sand setzt – aber nein, die Genossen begnügen sich damit, etwas Historisches aus dem Karl Marx-Hof zu streamen. Damit hat sich die SPÖ vier Jahre nach jenem 1. Mai, an dem Parteichef Werner Faymann konzertiert ausgebuht wurde, das eigene Grab geschaufelt. Damals standen die Weichen schon auf Christian Kern, der bald darauf übernahm; und es wurde an den Iden des nächsten Mai gebastelt, um Reinhold Mitterlehner durch Sebastian Kurz zu ersetzen. reilich war das nicht wirklich eine Wahl zwischen unterschiedlichen Lagern, weil gewisse Kräfte ihre Pfoten überall drinnen haben; man muss sowohl Kern als auch Kurz und ebenso Mitterlehner den Gusenbauer-Netzwerken zuordnen.

Kurz auf Twitter

Man sieht an diesem gesicherten Tweet, dass Kurz, aber auch Gesundheitsminister Rudi Anschober so getan haben, als seien persönliche Kontakte verboten gewesen und als dürfe man die eigene Wohnung nur im Ausnahmefall verlassen. Es gab weit mehr Strafmandate als mit unzuverlässigen Tests gemessene Infizierungen, für so absurde Delikte wie an jemandem vorbeigehen, auf Parkbank sitzen oder mit gültigem Ticket mit der U-Bahn auf die Donauinsel fahren. Das dicke Ende wird für Kurz und Co. trotz reichlich gefütterter Presse noch kommen, auch wenn ihn der ORF am 29. April noch via Zeit im Bild 2 pusht, während bei Servus TV Sucharit Bhakdi interviewt wurde, dessen Brief an Angela Merkel viel Aufsehen erregte. Auch bei Puls 4, Puls 24 und ATV kann Kurz noch seine Schäfchen ins Trockene bringen, da die Sender Prosieben Sat 1 gehören, wo Antonella Mei-Pochtler seit Anfang April im Aufsichtsrat sitzt. Dennoch winkt ein U-Ausschuss ebenso wie eine Amtsenthebung des Gesundheitsministers, welche die FPÖ zumindest einmal versuchen möchte.

Es kann nur gut oder noch besser gewesen sein…

Vielen fällt wie Schuppen von den Augen, dass sich Kurz schon beim „Projekt Ballhausplatz“ nur mit einem kleinen Kreis an Personen umgab, denen Skrupel vollkommen fremd scheinen. Man muss sich aber fragen, wie er Karriere machen konnte, und gewinnt da den Eindruck, dass neben altbekannten ÖVP-Seilschaften (Pröll, Schüssel usw.) auch Manager Siegfried Wolfeine wichtige Rolle spielte. Als Kurz und sein Umfeld das „Projekt Ballhausplatz“ starteten, sahen sie auch Sponsoren vor, darunter „Siegi“ Wolf mit dem Vermerk Russian Machines. Wolf ist Aufsichtsratsvorsitzender beim Deripaska-Konzern, aber auch bei der Sberbank Europe, die auch als „Front“ des russischen Geheimdienstes gilt und die u.a. Rene Benko Kredit gibt. Unmittelbar vor Mitterlehners Rücktritt im Mai 2017 machte Wolf medial Druck, wie unter diesem Titel berichtet wurde, „Siegfried Wolf rechnet mit Kern und Mitterlehner ab“, „Kurz mache bessere Politik als Kern. ‚Lass die Jungen ran.'“ O-Ton Wolf: „Er hört den Wählern zu. Wofür wählt man eine Partei mit christlich-sozialen Werten? Weil man sich für Wirtschaft und Sicherheit etwas erhofft. Bei Sicherheit meine ich nicht, wie sicher sind unsere Außenrenzen, sondern wie sicher sind Pensionen, die Bildung für die digitale Zukunft, das Gesundheitssystem. In der Wirtschaft bedeutet es Jobs. Es gehören junge Leute ran. Man sieht in Frankreich, wie eine Plattform um Macron beflügelt. Die Wähler wollen nicht länger beim Schwarz-Peter-Spiel zuschauen, wer als erster Neuwahlen verlangt. Die SPÖ ist im Wahlkampf, getan wird nichts, während wir Reformbedarf haben.“ Manches klingt aus heutiger Sicht wie eine krasse Fehleinschätzung, aber warum sollte Wolf Kurz pushen?

Klare Ansage von Bundeskanzler @sebastiankurz Keine Steuererhöhungen, Steuersenkungen für kleine Einkommen, Investitionen in Wirtschaftsstandort und Konsum. Keine Neuwahlen #zib2 pic.twitter.com/V0jywUbCW0 — Heidi Glueck (@GlueckHeidi) April 29, 2020

Heidi Glück für Kurz (29.4.2020)

Mit Weichenstellungen in Richtung Neuwahlen schienen auch die Karten anders gemischt, was den damaligen Eurofighter-U-Ausschuss betraf. Wenn die einstige Sprecherin von Wolfgang Schüssel Kurz‘ Auftritt in der „Zeit im Bild“ lobt, muss man über die Russland-Connections des Ex-Kanzlers Bescheid wissen, der zeitweise im Aufsichtsrats des Mobilfunkkonzerns MTS saß. Statt ihm kam unter anderem Valentin Jumaschew in Frage, der so beschrieben wird: „Er und seine Frau haben die österreichische Staatsbürgerschaft 2009 erhalten, der Magna-Konzern hätte sich dafür eingesetzt, wie ‚News‘ 2013 unter Berufung auf ein Ministerratsprotokoll berichtet hatte. Jumaschew war und ist ein wichtiger Mann in Russland: ehrenamtlicher Berater von Kreml-Chef Wladimir Putin. Unter Boris Jelzin war er Administrationschef des Kreml gewesen. Feine Familienfäden des MTS-Aufsichtsratskandidaten reichen bis nach Österreich. Jumaschews Tochter aus erster Ehe, Polina, hat 2001 den russischen Oligarchen Oleg Deripaska geheiratet (heute lebt man getrennt, wie ‚Die Presse‘ weiß) – und Deripaska ist Großaktionär beim Baukonzern Strabag. In Deripaskas Konzern wiederum arbeitet Siegfried Wolf, der einstige Magna-Chef.“

Corona-Kritik auch an Kurz von Sucharit Bhakdi

Bei Jumaschew, Magna, Deripaska muss man auch an gute Beziehunbgen zu bestimmten SPÖ-Politikern denken, darunter Franz Schnabl und Karl Blecha. Der von den Jumanschews zuerst in Österreich angegebene Wohnsitz war ein heruntergekommenes Haus an einer burgenländischen Durchzugsstraße. Immerhin spielte Jumaschew als Präsidialamtschef Jelzins eine wichtige Rolle bei Putins Machtübernahme; Deripaska ist er immer noch verbunden. Vor ein paar Monaten interviewte die BBC Jumaschew, der sich daran erinnerte, wie er Jelzins weltweit beachtete Rücktrittsrede verfasste; sie zitiert auch den Politologen Valery Solovei: „Putin’s mission is to return to the past. He wants to avenge what he calls ‚the greatest geopolitical catastrophe of the 20th Century‘, the fall of the USSR. He and his entourage, former KGB officers, believe the destruction of the Soviet Union was the work of Western intelligence services.“ Das weist Parallelen zu Deripaskas Reaktion auf die Coronapanik auf: „‚Wenn diese Epidemie unkontrolliert bleibt, wird sie Folgen für die Behörden haben, die schwerwiegender sind als der Zusammenbruch des Landes 1991‘, schrieb Deripaska in seinem Telegram-Kanal.

Deripaska am 15. März 2020

Seiner Meinung nach ist Russland nicht auf eine Epidemie vorbereitet, die Bürger ‚ignorieren massiv die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen. Gehen Sie in die U-Bahn oder ins Einkaufszentrum – niemand trägt eine Maske‘, schrieb der Unternehmer. ‚Leider verstehen die Menschen den exponentiellen Anstieg der Zahl der Infektionen nicht, den wir bei dieser Krankheit beobachten..'“ Wie unsinnig dies aber ist, erklären Experten wie Sucharit Bhakdi, der eben von Servus TV interviewt wurde. Warum fordert Deripaska einen Lockdown und attackiert China, des ja einst unter sowjetischem Einfluss kommunistisch wurde? Jedenfalls gerieten Putin und Deripaska durchaus auch aneinander; es ist nicht ungefährlich, mit Putin übers Kreuz zu kommen. Neu in Corona-Zeiten veröffentlicht der „Spectator„: „Moscow rules in London: how Putin’s agents corrupted the British elite“ – auch bei in Österreich bekannten Oligarchen spielt die City of London eine wichtige Rolle. Putin war eine große Überraschung als Nachfolger von Jelzin: „He rose quickly through the ranks to head the FSB, the main successor of the KGB. At the time, Boris Yeltsin could barely walk in a straight line, let alone run the country, and Russia was in search of a leader who could bring stability. Nobody thought it was Putin. ‚That was just simply impossible to sort of grasp,‘ says Mikhail Fishman, the former editor of Russian Newsweek, ‚because we just didn’t know his face.‘ Yeltsin, however, had benefited from Putin’s skilled use of kompromat: the president’s enemies were entrapped and exposed. Yeltsin made Putin his prime minister and his successor. There was the small matter of getting a charmless nobody elected, but, in a country crying out for order, Putin’s KGB history was not considered a drawback.“

Wieviel bezahlen #Regierung und ⁦@roteskreuzat⁩ für die ganzseitigen Inserate in den Zeitungen? (Steuergeld, vom Bürger erarbeitet, nicht vergessen!) pic.twitter.com/UKzvWeysRV — Marcus Franz (@M_T_Franz) April 30, 2020

Marcus Franz zur Dauerwerbung von Rotem Kreuz/Regierung

Bei Deripaska und Magna muss man auch an Klaus Mangold denken, der russischer Honorarkonsul in Stuttgart ist: „Klaus Mangold saß früher im Aufsichtsrat des österreichisch-kanadischen Zulieferers Magna, der zusammen mit der russischen Sberbank und dem Autohersteller Gaz dabei war, den deutschen Autohersteller Operl zu übernehmen. Interessantes Detail: GAZ gehört mehrheitlich Oleg Deripaska. Magna Electronics wurde im Laufe der Jahre unter der Leitung von Frank Stronach eines der größten Unternehmen der Autozulieferindustrie Nordamerikas mit Milliardenumsatz. Stronach hatte weitere große Pläne mit der Sberbank und Deripaska. Siegfried Wolf, der ehemalige Geschäftsführer von Magna, wechselte 2010 zum russischen Autokonzern GAZ. Wolf soll nach den Wünschen von Stronach österreichischer Bundeskanzler werden. Die neue Partei Team Stronach holte aus dem Stand immerhin 10% der Stimmen in Österreich. Kaum ein Konzern ist in Österreich legal so stark mit Steuergeldern gefüttert worden wie Magna. Stronach, der selbsternannte Patriot, brachte sein Vermögen ins Schweizer Steuerparadies Zug, wo auch viele reiche Russen ihr Geld bunkern und Briefkastenfirmengeflechte beheimaten. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart wollte vor wenigen Jahren Deripaska drankriegen und ließ das Büro im Honorarkonsulat der Russischen Föderation Stuttgart durchsuchen, Computer und Unterlagen des Sekretariats von Mangold beschlagnahmen. Was die LKA-Beamten fanden, ist geheim. Niemand traut sich darüber zu sprechen.“

Siegfried Wolf 2018 (von Facebook)

Überrascht es da noch, dass Magna mit Siegfried Wolf EADS (heute Airbus Defence and Space) Anfang der 2000er Jahre dabei unterstützte, den russischen Markt zu sondieren, noch ehe sich Österreich für Eurofighter entschied? Kann es sein, dass die gleichen Kräfte, die mit dem Team Stronach keinen dauerhaften Erfolg aufweisen konnten, erfolgreich auf ein anderes Pferd setzten und dieses Sebastian Kurz heißt? Lenkt „Kontrast“, das Magazin des SPÖ-Parlamentsklubs, von den wahren Hintergründen ab, wenn es von Wünschen „der Wirtschaft“ an die Regierung spricht? Weiter oben sehen wir einen Tweet von Heidi Glück, die einst bei Wolfgang Schüssel arbeitete und jetzt in Politikberatung macht; sie vermittelt auch „Top Speaker“, darunter Ex-Vizekanzler Wolfgang Brandstetter. Auch deshalb sei auf diesen Bericht vom Herbst 2017 verwiesen: „Rund 300 geladene Gäste kamen am vergangenen Samstagabend in den Golfclub Fontana, um den steirischen Manager Siegfried Wolf zu dessen 60er hochleben zu lassen. Neben Politikern wie Wolfgang Brandstetter (60) oder Ex-FPÖ- Justizminister Michael Krüger(61) unter anderen auch darunter: der mit der Regierungsbildung beauftragte Sebastian Kurz (31).“ Es ist alles wie aus einem Guß: Kurz wird wie Benko (der in Deripaskas Luxushotel in Lech heiratete) von Wolf protegiert (geführt?), Brandstetter wurde Vizekanzler, als Mitterlehner zurücktrat, Krüger ist ein Freund Stronachs und wird u.a. von Hans Peter Haselsteiner (Strabag = Deripaska, Raiffeisen, Gusenbauer, Signa-Anteile) als Anwalt konsultiert (siehe Causa Erl).

Der Irrsinn kennt keine Grenzen

Es hat schon seine Gründe, dass – wie u.a. Sucharit Bhakdi kritisiert – Ärzte mit dem nötigen Fachwissen keine Rolle spielen bei der P(l)andemie. Wenn weltweit Panik geschürt wird, handelt es sich auch darum, globale Ziele durchzusetzen, was dazu führt, dass sich die Bevölkerung wie im falschen Film vorkommt, eben weil manche ihre Maske fallen lassen. Auch Bhakdi war von Kurz‘ Bild in den Medien zunächst angetan, bis er ihn jedoch als Corona-„Krisenmanager“ erlebte, wobei die „Krise“ von denen inszeniert wurde, die sie ausriefen. Es fehlte immer auch an Expertise derjenigen, die verdeckte Operationen und psychologische Kriegsführung erkennen können; zwar verstehen dies zunehmend mehr Menschen, die sich jedoch gegen die überall eingesetzte Angstmache erst immunisieren müssen. Aber genau deswegen ist es auch so wichtig, Puzzleteile zusammenzufügen; zu Kurz und Wolf sei noch darauf verwiesen, dass der Manager als Aufsichtsrat der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG im Gespräch war. Das galt auch für Frau Mei-Pochtler, die ja jetzt gemeinsam mit Thomas Starlinger – bekannt von Van der Bellens „Übergangsregierung“ das „Future Operations Clearing Board“ leitet („Board“ ist auch englisch für „Aufsichtsrat“).

„Österreich“ am 30.4.2020

Mittlerweile kippt wie nach einem Ritt über den Bodensee die Stimmung, denn neue „Maßnahmen“ der „Regierung“ werden verspottet, etwa wenn allen Ernstes ein „Kußverbot“ in der Öffentlichkeit durchgesetzt werden soll (ein Schelm, wer an den Begriff „kompromat“ denkt?). Man könnte es natürlich mit der Miliz überwachen, die jetzt einberufen werden soll. Nur halb im Scherz schlage ich den ÖBB via Twitter vor, den Abteilungsleiter ohne Arbeit Stefan Kammerhofer dafür zu entbehren, der für die Hintermänner von Gusenbauer – die auch jene von Kurz sind – lange „Minister spielte„. Die SPÖ ist komplett abgemeldet, wie man am defensiven Verhalten zum 1. Mai sieht, aber auch daran, dass die formale Parteivorsitzende nicht mehr vorkommt. Man hat offenbar auch die Mitgliederbefragung still und leise beerdigt, die als Reaktion auf negative Berichte über Hans Peter Doskozil im Februar angekündigt wurde. Zur Verwirrung der Bevölkerung lobt deutsche Presse vermeintlich so konkrete Regelungen in Österreich, was aus unserer Sicht jedoch Fake News (und Fake Laws) sind. Immerhin gibt es morgen einen Pressetermin mit Pamela Rendi-Wagner, auf Abstand natürlich, „der Gesundheit“ wegen….

PS: Am 1. Mai gibt es von 10 bis 11 Uhr die Kundgebung „Das Recht geht vom Volk aus“ vor dem Bundeskanzleramt in Wien: „Für die Einhaltung der Grundrechte. Gegen die bewusste Panikmache der Bundesregierung, gegen die Ausblutung von Österreichs Bevölkerung.“ Ist es Zufall, dass am 29. April ein „Macheten-Mann“ Zutritt zum Parlament wollte, um mit Politikern zu sprechen und es eine Bombendrohung gegen den Bundespräsidenten gab? Man muss Widerstand ja diskreditieren; andererseits kann es schon sein, dass kollektiver Irrwitz manche ausrasten lässt.

PPS: Innerhalb weniger Stunden habe ich das dritte Video von Sucharit Bhakdi auf Youtube hier eingebunden; doch sein Interview bei Servus TV wird immer wieder entfernt.