The Corona Diaries (21): 2.Mai 2020

Traditionell wird am ersten Mai demonstriert, jetzt aber weniger denn je. Es gab eine Kundgebung gegen die Maßnahmen mit dem Vorwand Corona am Ballhausplatz, aber auch einen Demonstrationszug auf der Wiener Ringstraße. Dieser findet jedes Jahr statt als erster Mai eines linken Bündnisses, konnte aber heuer den Rathausplatz erobern, da die SPÖ auf ihre Kundgebung verzichtet hatte. Man hörte am Ring „Tod dem Kapitalismus“ oder die Forderung „den Kapitalismus zerstören“ und erfuhr, dass „Gesundheitsräten in den Betrieben“ Abhilfe schaffen sollten. Hammer und Sichel waren bei Transparenten und Schildern gut vertreten; die Abstandhalter am großen Rathausplatz waren als gesprühte Sterne, Herzen, Kreise in vielen Farben selbst gemacht. Es ist keine Überraschung, dass Konzerne wegen Corona geprügelt werden, aber den Demonstranten sollte doch das Lichtlein aufgehen, dass Kurz gerade dabei ist, „den Kapitalismus“ zu zerstören. Zu spüren bekommen dies zuerst kleine und mittlere Unternehmen und ihre Beschäftigten, aber es wird unsere gesamte Wirtschaft aufgerollt.

Die „taz“ erwähnt den Protest am Ballhausplatz nicht, bei dem die Bestimmungen der Bundesverfassung und des Staatsgrundgesetzes thematisiert wurden. Diese stehen substanzlosen „Corona-Gesetzen“ gegenüber, bei denen nicht einmal definiert wird, worum es geht und welche Kenngrößen Maßnahmen umfassen bzw. erreichen sollen. Für den Anwalt Roman Schiessler ist Bundeskanzler Sebastian Kurz schlicht „der Studiosus“, da dieser sein Jusstudium nicht fortsetzt, sich aber von seinem „Kopfkino“ einer Pandemie mit 100.000 Toten hat beeinflussen lassen. Typisch ist wie in Deutschland, dass Menschen, die nicht der traditionellen Demoszene angehören (also nicht reflexartig bei Fridays for Future oder Refugees Welcome anzutreffen sind), jetzt in eigener Sache und für alle anderen auf die Straße gehen. In der „taz“ kommt dies nicht vor, ebenso wenig aber, dass der Zug zum Rathausplatz eine stark kommunistisch geprägte Angelegenheit war, wenn auch das Bündnis etwas breiter angelegt war.

Kundgebung am 1.Mai (Facebook)

Man kann dagegen sein, dass Menschen gegeneinander ausgespielt werden und sich Solidarisierungswellen wünschen, weil wir ja doch alle im selbsn Boot sitzen. Dennoch muss man analysieren, was hinter der Plandemie steckt und wer hier bewusst welche Schritte setzt, während andere nur reagieren. Dabei spielt auch eine Rolle, was nicht stattfindet – zum Beispiel gibt es keinen stundenlangen Protest Tausender vor dem Bundeskanzleramt, wie er am 18. Mai 2019 nach dem Bekanntwerden des Ibiza-Videos auch mit medialer Hilfe organisiert wurde. Es ist kein Scherz, sondern ernstgemeint, dass Gesundheitsminister Rudi Anschober ein Kußverbot im öffentlichen Raum verordnet – aber war da nicht einmal etwas? Vor vier Jahren wurde zum „Küssen gegen Homophobie“ aufgerufen, um der Opfer des Massakers in Orlando, Florida zu gedenken. Zu „Love is never wrong“ rief die ÖH auf, die heute zur Verletzung von Menschenrechten schweigt; es hieß u.a.: “Egal ob du schwul, lesbisch, bi, trans oder hetero bist… gegen einen derartig grauenhaften Angriff auf die Freiheit und die Menschenrechte kann jeder ein Zeichen setzen.” Man muss gar nicht auf Orlando verweisen, denn 2010 hieß es: „Nach dem Angriff auf ein homosexuelles Paar vor wenigen Wochen im Museumsquartier soll mit einem Flashmob unter dem Motto ‚Küssen gegen Homophobie‘ am Mittwoch um 18.00 Uhr ein Zeichen für Toleranz gesetzt werden.“

Es wird wohl der längste Text, der jemals auf https://t.co/83h8Ae2Mtt veröffentlicht wurde. Gast-Gedanken von Franz Küberl. Lockdown-Tagebuch von Ex-Caritas-Präsident Franz Küberl | https://t.co/K9y6nK8Pp4 https://t.co/j1GyKHKg7L via @profilonline — Christian Rainer (@chr_rai) May 1, 2020

Wie man eine Agenda setzt…

Im Jänner 2015 wurde ein lesbisches Paar aus dem Café Prückel veŕwiesen, dessen Chefin sich dann entschuldigte, aber sicherheitshalber zusperrte, als es einen Flashmob gab. Und heute? Die Szene, die früher immer anrückte oder sich zumindest solidarisch zeigte, ist verstummt. Dabei geht es um alle Menschen im öffentlichen Raum und es wird auch kaum mehr Gelegenheit geben, in einem Lokal gemütlich zusammenzusitzen, da alles streng reglementiert wird. Nur mit Reservierung, nicht an der Bar stehen, und Sperrstunde spätestens um 23 Uhr, bemitleidenswertes mit Mundschutz versehenes Personal usw. Medien predigen siehe Beispiel oben Anpassung, die man, um Leser bei der Stange zu halten, mit gelegentlich kritischen Untertönen würzt. Neue Verordnungen sehen vor, dass wir in geschlossenen Räumen immer unsinnigen Mundschutz tragen, was bei Geschäften begann, um mit Öffis und dann U-Bahn-Stationen nachzuziehen. Wie üblich ist es widersprüchlich und unausgegoren und soll Regierungs-Schwerstarbeit bis nach Mitternacht suggerieren, denn man kann schwer Essen gehen, wenn man Mundschutz tragen darf (es sei denn, es gibt einen Gastgarten!).

Sagt mal, hören die nicht zu, was @sebastiankurz, @rudi_anschober, alle irgendwie zuständigen Regierungsmitglieder in der letzten Woche gesagt haben? Lockerungen für die Gastronomie, Hotels kommen im 2-Wochen-Abstand, aber nur, wenn das die jeweiligen Infektionszahlen erlauben./1 https://t.co/2PNsqV8X2d — Hubert Sickinger (@HubertSickinger) May 1, 2020

Einer der Regierungs-Erklärer auf Twitter

Während immer mehr Menschen wissen, dass mit Sterbestatistiken Manipulation betrieben wird, rügen Lockdown-Groupies z.B. die Wiener Bevölkerung dafür, dass sie „zuviel“ an der gesunden frischen Luft und in der Sonne ist. Denn die Infektionszahlen steigen wieder an – weil ihr nicht brav seid! -, was bei mehr Tests keine so große Überraschung sein sollte. Doch zugleich verstehen zunehmend mehr, dass so etwas wie ein Coup stattfindet, haben aber nichts, wo sie andocken können. Denn alles ist von denen besetzt, die an der Plandemie mitwirken: Medien, Politik, NGOs; bei staatlichen Stellen werden sie kaum Gehör, geschweige denn Unterstützung finden. Tatsächlich sind sie auf sich selbst zurückgeworfen und auf andere, denen es genauso geht; daraus kann eine umwälzende Kraft entstehen, wie man schon anderswo sehen kann, etwa in den USA oder in Israel. Meist ist der Verlust der eigenen Existenz ein großer Motivator; in Israel waren die meisten schon bisher finanziell am Limit und wehren sich gegen vom Geheimdienst überwachte Ausgangssperren. Während der von Kurz gefütterte Mainstream Widerstand in Wien ins rechte Eck zu stellen versucht (verschwörungstheoretisch muss er sowieso sein), beteiligen sich natürlich auch Juden daran. Zum einen, weil Kurz sich ausgerechnet von Netanjahu „beraten“ läßt, zum anderen, weil zu Tage tretende Vorstellungen fast schon an das erinnern, was die Nazis unter Volksgesundheit verstanden und sich die meisten willig fügen. Dies kann man auch in den sozialen Medien beobachten, wo die bereits bei der „Flüchtlingskrise“ zu beobachtende gesellschaftliche Spaltung weiter vorangetrieben wird. Dabei gibt es viele Aspekte, die eigentlich zu breiter Solidarität und politischem Widerstand aufrufen müssten. Jeff Bezos (Amazon, Washington Post) hatte 2010 als „net worth“: $12 Milliarden; 2019 „net worth“: $112 Milliarden; Mark Zuckerberg (Facebook) 2010 „net worth“: $4 Milliarden; 2019 net worth: $76 Milliarden; Larry Page 2010 net worth: $28 Milliarden; 2019 net worth: $61 Milliarden; 2010 US-Mindestlohn: $7.25 2020 ebenfalls: $7.25. Ein User aus den USA stellte auf Twitter zusammen, wieviele Beschäftigte Walmart (1, 5 Millionen), Amazon (750.000), Kroeger (500.000), Target (350.000) und Cosco (214.000) als größte US-Arbeitgeber haben. Seltsamer Weise fand er keinen einzigen Corona-Fall, was schon gegen jede Wahrscheinlichkeit spricht. Das ist auch ganz anders bei kleinen Unternehmen, die Angst haben müssen, dass sie wegen auch nur einem „Fall“ wieder dichtmachen müssen. Es ist sicher keine Überraschung, dass der vermeintliche Wohltäter Bill Gates vor allem sich selbst nützt. Inzwischen gibt es aus Südafrika Corona-Bilder der andere Art, von Menschen, die kilometerweit für Lebensmittelpakete anstehen.

Globale Totalüberwachung soll kommen

Dass über Nacht neue Gesetze auf den Weg gebracht werden, ist auch anderswo der Fall, siehe Deutschland, wo man einen „Immunitätsausweis“ pushen soll, den man zunächst in Nordrhein-Westfalen erprobt. Zugleich aber werden die „Regierenden“ demaskiert, was hoffentlich viele erkennen lässt, wieviel Farce auch in dem was, was uns politisch in den letzten Jahren geboten wurde. Der Wiener Psychiater Raphael Bonelli kommentierte die Corona-Panikmache zunächst mehr von der fachlichen Seite, greift aber immer mehr zu schwarzem Humor, etwa wenn Gesundheitsminister Rudi Anschober ernsthaft das Küssen in der Öffentlichkeit verbieten will, wenn Paare nicht zusammenleben. Man kann es fast nur mit dem Ansatz erklären, dass hier ein Monarch das Leben des dummen Volkes regelt, das nicht weiß, was für es gut ist. Oder an 1984 denken und sich beim Wahrheitsministerium bewerben, für das Bonelli einige sarkastische Ideen hat. Während aber die einen wenigstens ein bißchen lachen können, halten andere umso verbissener daran fast, dass all die „Einschränkungen“, für die „uns“ die „Regierung“ lobt, vollkommen nicht vollkommen umsonst gewesen sein können.

Raphael Bonelli

Natürlich nicht umsonst im Sinne von gratis, da die wirtschaftliche Existenz Tausender zerstört wurde. Zum Warum bieten Eva Herman und Andreas Popp einige erhellende Einblicke, da sie sich damit befassen, warum die „Bild“ scheinbar auf die Linie der Kritiker geschwenkt ist. Am Springer-Verlag beteiligt sich seit ein paar Monaten der amerikanische Investor KKR, der jedoch bloß eine Heuschrecke ist, die kein Interesse an erzeugten Produkten oder den daran beteiligten Menschen hat. Andererseits steht: Herny Kravis, der für eines der beiden K steht, ist mit US-Präsident Donald Trump verbunden; KKR will wie andere Private Equity-Firmen zu den Gewinnern der „Krise“ zählen, was Bailouts betrifft. Interessanter Weise war Kravis einmal für Bear Stearns tätig, was an Jeffrey Epstein erinnert; er ist im Beirat des Mount Sinai-Spitals (mit dem Oligarch Igor Makarow verbunden ist, siehe Ibizagate), im Council on Foreign Relations und Vizevorsitzender der Rockefeller-Universität. Andreas Popp meint, dass Kravis durchaus Trump via „Bild“, „Welt“ und Co. unterstützen könnte, wenn es gegen die deutsche Regierung geht.

Andreas Popp und Eva Herman

Dies weniger aus eigenen politischen Motiven, sondern weil die „Bild“ als meistgelesene deutsche Zeitung von ihrem Sportteil lebt, da aber „wegen Corona“ tote Hose herrscht, siehe Fußball-Bundesliga. Natürlich kann man auch Sebastian Kurz und Co. auf diese Weise stürzen; immerhin wird von deutschen Medien genau beobachtet, was in Österreich passiert; es gibt „Bild„- und „Welt„-Videos von Kurz-Auftritten im Netz. Es ist anzunehmen, dass Regierungen ein Umschwenken der Presse durchaus befürchten, aber auch davon abgesehen umso sturer darauf beharren, dass sie „Recht“ haben und das immer weiter überziehen. Nicht von ungefähr bringt „Bild“ auch Internas, die Zerrisssenheit in der CDU belegen; je mehr von so etwas kommt, desto stärker werden Parteien geschwächt. Beim Thema „Heuschrecken“ muss man auch an den Kurz-Freund Rene Benko denken, der mit Galeria-Kaufhof-Karstadt unter den deutschen Schutzschirm ging und bei kika/Leiner in Österreich Kurzarbeit anmeldete.

Es ist Zeit für eine neue Solidarität. Die Krise hat uns vor Augen geführt, wie sehr wir einen starken Sozialstaat und ein öffentliches gut funktionierendes Gesundheitssystem brauchen. Dafür steht die Sozialdemokratie. Hoch der 1. Mai! 🌹 #ErsterMai (prw) pic.twitter.com/LQPQYnxxLn — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) May 1, 2020

Rendi-Wagner zum 1. Mai

Ein schlechter Scherz ist angesichts von Gusenbauer und Co. ja der Kampf der SPÖ gegen den Neoliberalismus; davon abgesehen, dass man sich selbst aus dem politischen Spiel nimmt. Man beachte, dass die Parteichefin ein Pressestatement am 1. Mai im Ausweichquartier des Parlaments gab; „ausweichen“ ist durchaus symbolisch gemeint. Berichte zeigen sie allen Ernstes mit Mundschutz, was sie als Ärztin ja besser wissen müsste; der von anderen übernommene Rathausplatz wirkt auf Fotos gespenstisch, da fast leer. In dieser Situation hätte sich die SPÖ von Anfang an gegen alles stellen müssen, denn von der Corona-Panik wird nichts mehr übrig bleiben; sie tat es aber nicht und verrät damit die Interessen der Arbeitnehmer/innen, die nun ohne Job dastehen. Gerade als Quereinsteigerin, die keine Beharrungskräfte entwickeln kann, weil sie die politische Lunte nicht riecht, eignet sich Rendi-Wagner als Totengräberin der SPÖ. Zum Etablieren eine „kommunistischen“ ÖVP mit grünem Anhängsel musste man die SPÖ Schritt für Schritt demontieren, was in den letzten Jahren intensiv betrieben wurde, von den meisten Genossen aber immer noch nicht erkannt wird.