Strache: Guccigate statt Ibizagate

FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache stolperte nicht über Ibiza, sondern über Gucci – jedenfalls in der Darstellung von Wolfgang Fellners oe24.. Gemeint ist natürlich Philippa Strache, die einmal für Fellner arbeitete und „HC“ bei einem Event in Rene Benkos Park Hyatt Hotel kennenlernte. Als Deal nach Ibizagate sollte sie ein sicheres Mandat über die Wiener Landesliste erhalten, das die FPÖ ihr nun verweigern will. Es herrscht jedoch Verwirung darüber, ob sie so umreihen kann, wie sie will, um Strache am Einzug in den Nationalrat zu hindern. Es sieht jetzt eher danach aus, dass sie ins Parlament kommt, denn Harald Stefan hat sich schon für das Regionalmandat entschieden und kann sich nicht mehr umorientieren auf das Landeslistenmandat. Zugleich wird gemeldet, dass ihr Ehemann die Partei wegen seiner Facebook-Fanseite mit 800.000 Likes klagen will. oe24 brachte es zeitweise auch grafisch in einer Fotomontage mit HC und Philippa auf den Punkt „Nicht Ibiza, sondern Gucci“ brachte den früheren FPÖ-Chef zu Fall. Das nunmehr als Screenshot gesicherte Bild siehe unten ist nicht mehr so ausdrucksstark, weist aber in die gleiche Richtung,

Es erscheint logisch, dass auch Frau Strache von üppigen Spesen ihres Mannes profitiert hat, sodass man den Beschluss des Wiener FPÖ-Vorstandes vom 7. Oktober 2019 verstehen kann: “ Vor dem Hintergrund des jüngst massiv erlittenen Verlustes ist die FPÖ bestrebt, ihre Verantwortung gegenüber der freiheitlichen Wählergemeinde mit besonderer Sorgfalt wahrzunehmen. Daher spricht sich der Landesparteivorstand Wien dafür aus, dass bis zur Klärung der im Raum befindlichen Vorwürfe keine Zuteilung des Mandates an Philippa Strache stattfindet. Damit folgen wir auch einer starken Willensbildung des r Bundesparteivorstandes.“ Medien weisen die Partei allerdings darauf hin, dass Ricarda Berger ins Parlament kommen soll, deren Mann Stefan dem Wiener Landtag angehört. Die Wiener Spitzenkandidatin Dagmar Belakowitsch-Jenewein ist die Schwester des nun nicht mehr in den Nationalrat gewählten Han Jörg Jenewein; beide saßen einige Zeit gemeinsam im Hohen Haus.

oe24 am 8.10.2019

Die Spenden-Affäre zieht immer weitere Kreise, zumal es viele offene Rechnungen im übertragenen Sinn gibt: „Laut einem Österreich-Bericht soll auch der Finanzreferent des blauen Parlamentsklubs die großzügige Spesenpauschale für Heinz-Christian Strache abgesegnet haben. Eine Bestätigung dafür gibt es nicht. Der vormals designierte Partei-Finanzreferent Markus Tschank sagt auf STANDARD-Anfrage, er habe von den Spesen nie erfahren und sie schon gar nicht genehmigt. Er habe dem Landespräsidium, in dem die Pauschale laut FPÖ beschlossen wurde, aber auch nie angehört.“Tschank wurde mit einem Aspekt von Ibiza in Verbindung gebracht, den Zuwendungen u.a. von Novomatic an sein Institut für Sicherheitspolitik, dessen Gründung aber Ex-SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil anregte und unterstützte. Kann man Ricarda und Stefan Berger oder Dagmar Belakowitsch und Hans-Jörg Jenewein (oder Ursula Haubner und Jörg Haider mit den Straches vergleichen? Wir können hier auch andere politische Verwandtschaften in anderen Parteien ergänzen.

Clip von oe24

Jedenfalls fällt auf, dass es nun nicht mehr HC Strache heißt in den Medien, sondern er und Philippa oder es nur mehr um sie geht. Kann es sein, dass es in den letzten Jahren mehrere Strategien gegenüber der FPÖ gab, abgesehen von Ibiza und einem Leibwächter als Maulwurf? Wie kommt Fellner zu einer relativ hohen „Regierungsquote“ bei seinen jungen Moderatorinnen/Reporterinnen (Sandra Hrnjak/Ex-Verteidigungsminister Gerald Klug, Clivia Treidl/Gernot Blümel und natüprlich HC und Philippa)? Es erinnert an einen Beitrag der deutschen Journalistin Ulrike Posche zur #MeToo-Debatte, in der sie von Sexismus beim „Stern“ erzählt.“Als Frau haben Sie ganz andere Recherchemöglichkeiten” war die Devise im Politikressort, und Posche hatte Erlebnisse wie dieses, als sie dorthin gewechselt war: „Als ich kurz darauf einen jungen SPD-Ministerpräsidenten in seinem Amtszimmer interviewen sollte, fragte der als Erstes, ob ich Kinder hätte. Als ich verneinte, rief er fröhlich ins Vorzimmer: ‚Frau Müller, machen Sie mal kurz die Tür zu, Frau Posche will ein Kind!‘ Ich fürchte, ich habe das damals witzig gefunden.“ Oder: „Ein anderer SPD-Ministerpräsident schlug mir 1994 auf einem Sommerfest unseres Büros vor, schnell mal mit ihm in seine Landesvertretung zu verschwinden, ‚ich hab da auch Champagner‘. Ich wollte lieber auf der Party bleiben, er war beleidigt, umstehende Kollegen vom ‚Spiegel’amüsierten sich. Und einer meinte: ‚Jetzt hättest du mal richtig Karriere machen können!‘

Robert Misik gegen Anndreas Mölzer

Auf CDU-Parteiabenden tanzte ich zu jener Zeit völlig arglos mit CDU-Ministern und verstecke bis heute Fotos, die es davon gibt, in meinem Giftkoffer. Vielen von uns jüngeren Journalistinnen wurde damals aufgetragen, ‚möglichst nah an die Politiker ranzukommen‘. Tanzen war ziemlich nah. Als 1996 herauskam, dass der angehende Kanzlerkandidat Gerhard Schröder sich in eine ‚Focus‚-Redakteurin verliebt hatte, fragte mich mein Chefredakteur in vollem Ernst, warum er mich so oft über Schröder habe schreiben lassen, wenn nun eine ‚Focus‘-Redakteurin das Rennen machte!“ Posche fand in ihrem Archiv ein Foto, wo ein Minister eine Hand auf ihr Knie legte, während sie „gewissenhaft alles aufschrieb“, was er sagte. Sie wehrte sich nie gegen Anhaberigkeiten, bedauert sie heute, aber in der #MeToo-Diskussion muss alles raus. Bei Strache sind annders als beim baldigen Ex-Abgeordneten Peter Pilz keine Übergriffe überliefert, wohl aber eine Schwäche für schöne Frauen.

oe25 fiebert mit

Aufschlußreich ist auch Philippas Wikipedia-Eintrag: „Strache war fünf Jahre Assistentin von Josef Cap im Parlamentsclub der SPÖ.Zwischen 2012 bis 2013 war sie als Pressesprecherin des Team Stronach tätig. Im Jahr 2016 war sie Moderatorin für den neu gegründeten Nachrichten-Spartensender oe24.tv. Zusätzlich moderiert sie im Youtube-Kanal der FPÖ FPÖ TV.“ Weit herumgekommen politisch – oder aber, wie gelangt man vom SPÖ-Parlamentsklub über Strache und Fellner zu Strache? Nicht zu vergessen auch, dass beim Start von oe24 hilfreich war, dass Gerhard Zeiler von Turner Broadcasting ermöglichte, Inhalte von CNN zu übernehmen. Ist Frau Strache also in Wahrheit eine erzrote „Sache“? Wie Frauen sich bei Fellner fühlen, geht auch aus Gehässigkeiten von Isabelle Daniel hervor, die ein paar Jährchen älter ist als Strache, Treidl oder Hrnjak. Es passt überhaupt nicht ins Weltbild, dass eine Frau wie ich eigenständig recherchiert und nicht von Männern abhängen will. Zum Nachdenken darüber, ob dioe FPÖ (was immer man von ihr halten mag!) nicht umfangreich attackiert wird, sei dieser Kommentar von „WoFe“ empfohlen.

Die Frau des Ex-FPÖ-Chefs bekommt kein Mandat – die Partei sieht "Aufklärungsbedarf" nach den vielen Skandalen ihres Mannes. Dieser postet eine indirekte Reaktion auf Facebook. https://t.co/HxPHpfNP5H — Süddeutsche Zeitung (@SZ) October 7, 2019

Nicht mehr ganz aktuell

„‚Attentat‘ auf Philippa wird FPÖ-Skandal“ ist schon mal der Titel und dann heißt es u.a.: „Philippa Strache hat sich nichts zuschulden kommen lassen. Sie hat mit dem Ibiza-Video nichts zu tun, hat keine Spesen kassiert. Im Gegenteil: Sie hat sich nach diesem Super-GAU großartig verhalten.“ Dann rät er dem neuen FPÖ-Chef: „Wenn Norbert Hofer nur einen Funken Interesse daran hat, seine Partei über die extrem rechten Macho-Stammwähler hinaus auch für Frauen attraktiv zu machen, sollte er sich sein Polit-Attentat auf Philippa Strache zweimal überlegen. Denn: Welche Frau soll in Zukunft FPÖ wählen, wenn sie beobachten muss, wie eine engagierte Mutter und Ehefrau von einer Männerpartei auf übelste Weise gemobbt, erpresst und schließlich erledigt wird?“ Fellner, der seine „Models“ an Spitzenpolitiker heranwanzen lässt, spielt den Feministen und hält der FPÖ ihren geringen Frauenanteil im Parlament von 16% vor. Aber auch, dass der Nationalrat ohne eine Stimme für Tiere auskommen müsse – verständlich, denn oe24 unterstützt auch das Tierschutzvolksbegehren von Ex-Pilz-Mitarbeiter Sebastian Bohrn-Mena. Fellner endet eindeutig: „Manchmal entlarvt sich Politik nicht nur als dreckiges Geschäft, sondern die Parteien als professionelle Wählerbetrugsmaschinen. Im Fall Philippa Strache ist das besonders grauslich. Sippenhaftung wie im Mittelalter? Das finde ich zum Kotzen.“ Warum wirft sich Fellner so für Philippa ins Zeug? Um die FPÖ weiter zu spalten?

Straches Rückzug

Die Vorstellungen von weiblicher Eigenständigkeit sind ohnehin oft seltam, wie man an diesem Kommentar zu Greta Thunberg sieht. Bedenkt man, dass Philippa Strache in den letzten Monaten mehr Interviews gab als ihr Mann, kann ein falscher Eindruck entstehen, da ihre Bedeutung von seiner (vergangenen) abgeleitet ist. Auch indirekter Einfluss ist nicht zu unterschätzen, wie man am historischen Beispiel von Mary Pinchot Meyer sehen kann, die John F. Kennedy wichtiger war als seine anderen Geliebten: „Timothy Leary later claimed Pinchot Meyer influenced Kennedy’s ‚views on nuclear disarmament and rapprochement with Cuba.‘ In an interview with Nina Burleigh, Kennedy aide Myer Feldman said, ‚I think he might have thought more of her than some of the other women and discussed things that were on his mind, not just social gossip.'“ Burleigh wrote, ‚Mary might actually have been a force for peace during some of the most frightening years of the cold war ..'“ Sie wurde 1964 erschossen, ein Jahr nach dem Mord an Kennedy, und war zuvor mit Cord Meyer verheiratet, der bei der CIA war und die Operation Mockingbird leitete.

Doku über den Mord an Mary Pinchot Meyer

Ihr Wikipedia-Eintrag verweist nochmals auf Leary: „In 1983, former Harvard University psychology lecturer Timothy Leary claimed that in the spring of 1962, Pinchot Meyer, who, according to her biographer Nina Burleigh ‚wore manners and charm like a second skin‘, told Leary she was taking part in a plan to avert worldwide nuclear war by convincing powerful male members of the Washington establishment to take mind-altering drugs, which would presumably lead them to conclude that the Cold War was meaningless.“ Peter Janney kannte Mary von Kindheit an und recherchierte einiges: „In a 2008 interview with author Peter Janney for his book Mary’s Mosaic, journalist and Kennedy intimate Charles Bartlett emphasized the serious nature of Pinchot Meyer’s romance with the late president, stating, ‚That was a dangerous relationship. Jack was in love with Mary Meyer. He was certainly smitten with her, he was heavily smitten. He was very frank with me about it.‘ Mary Meyer was a guest at the intimate party hosted by Jacqueline Kennedy in honor of President Kennedy aboard the yacht Sequoia on the day of his 46th and final birthday, Mary 29, 1963.“ Als gefährliche Beziehung auch zu einem früher amtierenden Vizekanzler konnte man Philippa S. wohl kaum bezeichnen….

PS: Die FPÖ ist weiter zerrissen; so soll es ja auch sein?! Was das Mandat betrifft, prüft nun die Wahlbehörde im Innenministerium die Causa.