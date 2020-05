The Corona Diaries (22): 5. Mai 2020

Haben wir es bei der Regierung mit einem monolithischen Block zu tun, der nach fremder Pfeife tanzt? Dies scheint jedenfalls in Deutschland so zu sein, wo man mit einiger Berechtigung sagen kann, dass Bill Gates den Ton angibt ungeachtet seines Sündenregisters. Medien spielen dabei natürlich mit, was jedoch nicht nur für den Mainstream gilt, sondern auch für manche, die man bisher als alternativ betrachtete. Auf diese Weise wird jeder nächste Schritt als alternativlos etabliert, bloß dass es vielleicht da und dort noch kleinere Verbesserungen geben sollte. Auf diesem Trip ist auch Ingrid Brodnig vom „profil“, die sich angeblich dem Kampf gegen Fake News widmet, aber vor allem einer vorgegebenen Agenda folgt – was untrennbar mit dem Verbreiten von Fake news verbunden ist; „Wenn wir einen Impfstoff gegen Covid-19 bekommen, besteht die Gefahr, dass manche das verweigern“, schrieb sie vor einer Woche, und jetzt unter dem Titel „Gute App, schlechte Publicity“: „Wieso die Corona-App des Roten Kreuzes sinnvoll ist – und Politiker die Software nicht sabottieren sollen.“

Man produziert offenbar so eilig Corona-Nummern, dass nicht auffiel, wie man „sabotieren“ buchstabiert. Brodnig als „Lockdown-Groupie“ findet es dann „bemerkenswert“, dass Österreich „gerade als technischer Pionier“ auffällt, denn das Rote Kreuz habe die Tracking-App „als Vorreiter in Europa“ vorgelegt. Ermöglicht wurde dies durch den Microsoft-Partner Accenture mit finanzieller Unterstützung von Uniqua (Raiffeisen). In Deutschland wurde gerade (vorerst?) Pläne für einen „Immunitätsausweis“ gestoppt, da sofort scharfer Protest erhoben wurde. In Österreich erregt Sebastian Kurz‘ Chefberaterin Antonella Mei-Pochtler Aufsehen, weil sie in der „Financial Times“ ankündigte, dass „jeder“ eine App haben wird, auch wenn dies „am Rand des demokratischen Modells“ sei; die Regierung distanziert sich davon (Mei-Pochtler war beim „Projekt Ballhausplatz“ mit von der Partie, kümmerte sich um Sponsoren). Über Umfragen kann man nur staunen, wenn sie Merkel und Kurz Spitzenwerte bescheren, doch in der türkisgrünen Koalition werden Konflikte entstehen.

Screenshot aus dem „Standard“-Newsletter, 4.5.2020

Klickt man die „Dunkelzifferstudie“ an, so kommt man zu einem Liveticker, bei dem am 4. Mai dies aktuell war: „7,4 Milliarden Euro bei Geberkonferenz für Kampf gegen das Coronavirus“; auf diese Tagung nimmt auch Ken Jebsen im Video unten Bezug. Zur Dunkelzifferstudie heißt es: „Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) präsentierte am Montag die zweite Dunkelzifferstudie. Es wurden 1.432 Personen getestet – eine davon war Corona-positiv. Das entspricht 0,05 Prozent. Hochgerechnet sind das 3.400 Corona-Positive in Österreich. Die Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu genießen, denn die Stichprobe war klein und die Schwankungsbreite hoch. Ein Höchstwert von 11.000 Infizierten ist möglich. Die erste derartige Studie hatte für Anfang April noch eine maximale Dunkelziffer von rund 60.000 Infizierten in der Bevölkerung ausgewiesen.“ Und dafür das alles? wird sich wohl jeder fragen, der sich nicht mit Coronoia angesteckt hat, die an jene „Geistesverwirrung“ erinnert, die 1914 mit „Kriegsbegeisterung“ verwechselt wurde.

Kapert Bill Gates Deutschland?

Zu sinnlosen Was wäre, wenn? – Spielereien gehört, sich das Verhalten einer anderen Regierung vorzustellen. Man sollte roten Ministern nicht unbedingt Beharrungskräfte zuschreiben, doch sie hätten auf die eine oder andere Weise Lunte gerochen, während die Grünen den Eindruck erwecken, von Anfang an Getriebene gewesen zu sein. Im „trend“ wird analysiert: „Über eines können sich Schlüsselminister im türkisgrünen Krisenkabinett nicht beklagen. Sie leiden nicht unter ‚Social Distancing‘. Kurz, Kogler, Anschober, Nehammer & Co sahen einander in den vergangenen sechs Wochen öfter als je zuvor. Zum Innehalten und zur strategischen Reflexion kommen sie freilich selten.“ Das müssen wir nicht unbedingt gelten lassen, das Minister delegieren können müssen und sich die nötige Zeit nehmen sollten, um Wesentliches (und Abweichendes) zu erfassen, was ihnen wie uns z.B. via Twitter, Youtube und kritische Webseiten gelingen kann. Josef Votzi (früher „profil“, „Kurier“) erklärt: „Sebastian Kurz und sein Team haben derzeit wenig Bedarf an politischen Profilierungsplänen. Die Türkisen dominieren bereits jetzt das Krisenmanagement.

Protest in München

‚Krise ist seins‘, sagt ein langjähriger Kurz-Kenner. Mitterlehners Sturz; Neuwahlen; Ibiza, Kickls Sturz; Abwahl, Neuwahlen – im Umgang mit Krisen hat der 33-jährige Kanzler reichlich Erfahrung.“ Kurz gilt als arrogant und kontrolliert, während bei Rudi Anschober auf viele sympathisch wirkt, dass er Fehler zugeben kann (die er allerdings nie begehen hätte dürfen). Gerade weil beim „Kontrollfreak“ Kurz alles nach einem Plan abläuft, kann er selbst dann scheitern, wenn er bei einer „Plandemie“ zur Höchstform auflaufen soll. Die an die Wand gedrängten Grünen wollen sich jedenfalls sammeln: „Die grünen Minister mussten daher länger suchen, bis sie einen freien Termin fanden. Am Montag in Woche sechs der Quarantäne zogen sich Werner Kogler, Rudolf Anschober, Leonore Gewessler und Alma Zadić einen ganzen langen Abend aus dem Dauerkrisenmodus zurück, um einmal die zurückliegenden Wochen Revue passieren zu lassen. Vor allem aber, um erstmals wieder Pläne abseits beinahe täglicher medialer und interner Krisenkonferenzen zu schmieden. Denn mit dem schrittweisen Hochfahren des Landes wollen auch die Grünen politisch wieder ‚hochfahren‘.“

Ein auf unsere Zeit passender Clip

Der „trend“ bemerkt auch: „Je näher Anschober Kurz in Meinungsumfragen rückt, desto öfter werden Gerüchte Richtung Medien gestreut.“ Unter anderem deshalb seinen Konflikte in der Regierung auch vorprogrammiert; da Kurz in Umfragen schon fast an der Absoluten schrammt, könnte er es ja noch einmal mit Neuwahlen versuchen. Immerhin wird in einem halben Jahr in Wien gewählt, man kommt also um gewisse politische Normalität samt Auftritten eh nicht herum. Freilich unter ganz anderen Bedingungen als sonst, nicht aber wegen der von Kurz und Co. verkündeten „neuen Normalität“. Denn viele werden ihr kleines Unternehmen, ihre Selbständigkeit, ihren Job verlieren, die Armut wird zunehmen, während Jeff Bezos vom Amazon um einige Milliarden reicher wurde. Dass sich Politiker wieder absichern müssen, bedingt ein umso stureres Beharren auf bisherigen Fehlentscheidungen; wie praktisch, wenn man da mit einer „zweiten Welle“ winken kann.

Über das P4-Hochsicherheitslabor in Wuhan

Auch wenn es nach dem üblichen Geplänkel zwischen Mächten aussieht, steckt mehr hinter der Rolle des P4-Hochsicherheitslabors in Wuhan, das mit französischer Hilfe gebaut wurde (siehe KenFM-Podcast). Vorwürfe gegen China gehören zur Politik Donald Trumps, aber auch zur Blattlinie u.a. der „BIld“, also von Springer. Robert F. Kennedy Jr. wendet sich in einem inzwischen von Youtube entfernten Video an die deutsche Bevölkerung, weil man in den USA bereits jetzt massiv impft und dies dramatische gesundheitliche Folgen hat. Es ist nachvollziehbar, dass wir in eine Zukunft geführt werden sollen, in der man uns zwangsimpft und totalüberwacht. Dabei scheinen „unsere“ Regierungen wie Marionetten zu agieren, doch aus US-Sicht haben Deutsche eine Tradition des Widerstandes gegen die Pharmaindustrie. Es geht auch um Österreich, schon weil man sich im deutschsprachigen Raum ständig austauscht, auch weil Medien sich an alle wenden. Außerdem folgt man auch hier Vorgaben des Robert Koch-Instituts, das Zahlen in die Höhe treiben will, indem man mit Corona infizierte Personen, die an etwas anderem sterben, als „Corona-Tote“ rechnet. In Österreich scheint beklemmend, dass sowohl Sebastian Kurz als auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Zeile „Mutig in die neuen Zeiten“ aus der Bundeshymne als Motto wählen.

Über Robert F. Kennedy Jr.

Immerhin setzte man auch im Bundespräsidentenwahlkampf 2016 darauf, was in gewissem Gegensatz zur Wahrnehmung Van der Bellens als Globalist stand. Außerdem versprach er jetzt wieder wie nach Ibizagate „Wir werden das schon schaffen“, was die Farce, die Demokratiesimulation perfekt macht. Um zu verstehen, was passiert ist und auch, warum wir uns nahtlos in den weltweiten Corona-Coup einreihen müssen, ist es notwendig, sich nochmals mit Ibizagate zu befassen. Wenn wir die aktuellen Nummern von „profil“ und „News“ kombinieren und nicht Corona-Bezogenes lesen, dann bekommen wir auch Aufschluß über Ibiza. Am 24. Juli 2017 schnappte bekanntlich die Falle zu mit der falschen „Oligarchenichte“, die man Igor Makarow andichtete. Das „profil“ (an dem Rene Benkos Signa vis „Kurier“ beteiligt ist) bringt WhatsApp-Nachrichten aus den Ermittlungen über die Novomatic, die gerade am 24. Juli 2017 hin- und hergingen. Da gibt es einen Hinweis von Novomatic-Kommunikationschef Bernhard Krumpel, dass Stefan Pierer (von KTM) Wahlkampfspenden für die ÖVP verdoppelt, die bis 31- Juli eingelangt sind. Darauf kommt die Antwort von Novomatic-Chef Harald Neumann: „Wir haben noch etwas Besseres vor :-)) Hat dir… schon erzählt?“ Krumpel meint: „Ja…FP hat mich angerufen. Tschank ist alter Freund von mir…bin da voll eingebunden. Hab u.a. grad den Brief an die Parteien entworfen und … geschickt, :-)“ Krumpel war seit 1. Jänner 2017 bei Novomatic und vorher u.a. im Kabinett von Innenminister Ernst Strasser und von Wolfgang Sobotka als Landesrat; Sobotka ist jetzt Nationalsratspräsident und preschte mit der Zwangs-App vor; er findet auch den Umgang Chinas mit seinen Bürgern vorbildlich.

Grüner Wahlkampf mit Ballhausplatz-Bild vom 18. Mai 2019

Markus Tschank gründete auf Anregung von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ein Institut für Sicherheitspolitik, das vom Ministerium und von Novomatic gefördert wird. Doskozils Rolle wird im „profil“ aber ausgeblendet, was kein Wunder ist, da Verfasser Stefan Melichar auch bei den Eurofightern auf Linie ist, was er auch bei „News“ und „Addendum“ unter Beweis stellte. Die Titelgeschichte des aktuellen „News“ ist ein Interview mit Heinz Christian Strache, der sagt, dass die ersten Stunden des Ibiza-Videos fad seien, wie jene meinten, die es kennen. Er habe das Gefühl gehabt, dass er gehen müsse, konnte es jedoch nicht; offenbar gabe dann etwas zu wirken begonnen, das man ihm unterjubelte. Er habe diese Zeit zwar wie ein Puzzle rekonstruieren können und sei danach komplett überdreht gewesen, hatte aber nach ca. 1.30 Uhr ein Blackout, war lange am Strand, was ihm andere erzählten. „Novomatic zahlt alle“ ist ein berühmt gewordenes Zitat aus den uns bekannten Video-Ausschnitten, das der Konzern auch selbstironisch als Werbung einsetzte.

Ex-Novomatic-Sprecher auf Twitter zu Ex-CEO

Inzwischen sind sowohl Neumann als auch Krumpel ausgeschieden; man findet ihre Namen auch in Verbindung damit, dass Alfred Gusenbauer als „Berater“ der Novomatic gilt, und natürlich mit Eva Glawischnig. Gusenbauer verbindet mit Ernst Strasser, der Präsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft war, dass dieser auch einmal im Beirat der Signa Rene Benkos saß, wie es Novomatic-Gründer Johann Graf aktuell tut. Vizepräsident der ORFG ist übrigens Christoph Matznetter, der immer auf der Seite Gusenbauers war und die Silberstein-Affäre vertuschte; Generalsekretär Florian Stermann stammt aus Strassers Umfeld und ist zudem in der Expert Managementberatung Russia, jetzt Expert Managament Real Estate tätig. Gerne wird darauf verwiesen, dass Strache bei der ORFG zu Besuch war, bei der Tschank übrigens dem Vorstand angehörte, in dem wir z.B. Andreas Großschartner finden (Wolfgang Sobotkas Büroleiter) oder Josef Kalina, Stefan Schennach, Wolfgang Katzian, Josef Kirchberger, Johann Maier und Hannes Jarolim von der SPÖ, Peter Fichtenbauer, Barbara Kappel, Roman Haider von der FPÖ, Karlheinz Kopf, Günther Stummvoll, Harald Mahrer, Christoph Neumayr, Michael Kloibmüller von der ÖVP.

Kurz bei der ORFG

Auch Kurz besuchte die ORFG, wie man oben zur Zeit von Strasser-Nachfolger Ludwig Scharinger von Raiffeisen sehen kann. Strasser war zeitweise im Aufsichtsrats der Sicherheitsfirma G4S gemeinsam mit Oskar Strohmeyer, der als Förderer Doskozils gilt und Gusenbauers „Schatten-Innenminister“ war. Man weiss, dass die ÖVP Niederösterreich, also die Ex-(?)Seilschaften von Strasser – der auch einmal im Aufsichtsrat von Haselsteiners Westbahn saß – eine wichtige Rolle in der Kurz-ÖVP und daher in der Regierung spielt. Aber sind das nicht eher Raiffeisen und Russland? Sind die Pläne der Globalisten inkl. Tracking jedes Erdenbürgers rein kapitalistisch oder nicht doch eher sozialistisch? Ob es eine spezifische Art gibt, in der dies umgesetzt wird, die an den realen Sozialismus erinnert, werden gerade in Deutschland viele aus ihrer Erfahrung beurteilen können. „News“ kann man neben dem Strache-Interview auch eine Geschichte über Kinder der Befreier/Besatzer entnehmen. Es war bei den Russen verpönt, sich mit Österreicherinnen einzulassen, da Spionage befürchtet wurde; zu Beginn waren 400.000 russische Soldaten hier, dann immer noch 40.000 und damit mehr als die anderen Alliierten zusammen stellten. Welche Folgen hatte das für die Politik nach 1955, spürbar bis heute?!

Gusenbauer, Wolf. Böhmdorfer (c Andreas Tischler)

PS: Als Anwalt der Novomatic puncto Ermittlungen fungiert Peter Zöchbauer, der auch die Signa Holding vertritt; als Anwalt von Rene Benko wurde Dieter Böhmdorfer bekannt, der auch den Oligarchen Dmytro Firtash vertritt, für den Ex-Vizekanzler und Kurz-Förderer Michael Spindelegger zeitweise die Agentur zur Modernisierung der Ukraine leitete. Böhmdorfers Ex-Kanzleipartnerin Huberta Gheneff hat u.a. Michael Rami als Partner, der auch mal Gusenbauer vertreten hat; Gheneff und Rami verfügen über Firmen- und Adressenverflechtungen auch über Connections zu Martin Schlaff. Bei Rene Benkos „Törggelen“ 2014, das auch Kurz immer besucht, sehen wir oben Gusenbauer und Böhmdorfer mit Siegfried Wolf, der in der Eurofighter-Affäre eine besondere Rolle spielt und heute Aufsichtsratsvorsitzender bei Oleg Deripaskas Russian Machines und der Sberbank Europe ist. Er kann auch als Förderer sowohl von Benko als auch von Kurz bezeichnet werden.