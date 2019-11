Türkisgrün – Regierung vom Reißbrett?

Noch wird nur „sondiert“, aber alle Weichen scheinen auf eine Koalition zwischen ÖVP und Grünen gestellt. Dazu trägt auch bei, dass sich dies Prognosen zufolge nach der steirischen Landtagswahl Ende November ebenfalls ausgehen könnte. Nicht von ungefähr werden Erinnerungen an gescheiterte Verhandlungen 2003 geweckt und es kommen jene zu Wort, die damals mitwirkten. Zugleich vergessen heutige grüne Politikerinnen ihre auch im Netz artikulierte Ablehnung gegenüber der ÖVP von Sebastian Kurz, wenn es darum geht, in eine Regierung zu kommen. Ohne tatkräftige Unterstützung der Medien wäre kaum denkbar, dass die Grünen nun sogar die FPÖ in Umfragen überholen. Zugleich wird der Abstand zur SPÖ immer geringer, der nun einflussreiche Genossen beharrlich raten, doch in Opposition zu bleiben; außerdem steigt der Druck auf die mit den Grünen koalierende Wiener SPÖ.

Sieht man sich an, wer auf der Bühne erscheint, welche Rolle einnimmt oder abtritt, entsteht der Eindruck, dass wir japanisches Kabuki-Theater sehen, das eine Kreation des Bürgertums war. Bei der Elitenveranstaltung Politik hat man einem vorgebenen Skript zu folgen, nur ja nicht abzuweichen, weil man sonst einen negativen Part bekommt oder ausscheidet. Das ist sehr weit weg von jenen Vorstellungen, die einst zumindest die Basis der Grünen motivierten. Im Rampenlicht sehen wir den ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen als Bundespräsident, gegen den Kandidaten anderer Parteien 2016 keine reale Chance haben durften. Nicht zufällig war er dann derjenige, der die erste Expertenregierung einsetzte, die uns wohl noch bis Anfang 2020 erhalten bleibt. Ihr gehört Van der Bellens Adjutant Thomas Starlinger als Verteidigungsminister an, der schon kundgetan hat, dass er gerne im Amt bleiben würde (er hat mitnichten freie Hand, anders als er behauptet). Auf Aufnahmen von Sondierungsrunden fällt auf, dass auch Alma Zadic für die Grünen mit am Tisch sitzt, die 2017 mit Peter Pilz gegen die Grünen kandidierte.

Talk der „Krone“

Wir wissen von Ibizagate her, dass „Krone“-Moderatorin Katia Wagner Ex und Ex-Geschäftspartnerin von Anwalt Ramin Mirfakhrai war. Da mag es vielleicht verblüffen, dass sie immer noch im Einsatz ist (andererseits bei der „Benko-Krone“ aber zu erwarten), doch diese Runde (oben) war durchaus interessant: Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat, die Wiener FPÖ-Stadträtin Ursula Stenzel, der Politikexperte Christoph Haselmayer und die stellvertretende Klubobfrau der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic über Türkisgrün mit Fragezeichen. Nicht von ungefähr sprach Rauch-Kallat um Minute 5 an, dass Zeitdruck Verhandlungen zum Scheitern bringen kann. Sie meinte damit, dass die Grünen 2003 eine Versammlung angesetzt hatten, aber noch nicht alles geklärt war. Wolfgang Schüssel und andere erbaten noch etwas Geduld, doch einzig Peter Pilz wollte mit dem unvollständigen Ergebnis in die grünen Gremien gehen. Auch andere haben Pilz als entscheidendes Hindernis erlebt, der damals (wie heute) auf die Eurofighter fixiert ist, deren Kauf ja Schwarzblau I 2002 prinzipiell beschlossen hatte.

Leonardo DiCaprio calls Greta Thunberg "a leader of our time" https://t.co/KYt5rL90ZD pic.twitter.com/MWrmM3Ogfz — CBS News (@CBSNews) November 3, 2019

Künstlicher internationaler Rückenwind für die Grünen

Pilz hatte dabei auch Ex-SPÖ-Chef Alfred Gusenbauer als Verbündeten, der 2006 mit „Sozialfighter statt Eurofighter“ wahlkämpfte. Nach dem knappen Sieg über Schüssel folgte ein U-Ausschuss mit Pilz als Vorsitzendem und die Übernahme des Verteidigungsministeriums als „großes Los“ c Gusenebauer durch die SPÖ (bzw. Gusenbauers Hintermänner). Rund zehn Jahre danach ging Pilz einen Pakt mit SPÖ-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil ein, um Airbus zu attackieren und Ex-Minister Norbert Darabos aus dem Weg zu räumen. Dabei finden wir Namen wieder, die bekannt sind von jenem Lobbying für die frühere Ukraine, an dem auch Gusenbauer beteiligt war und das im Zentrum von Ermittlungen in den USA steht. Weil Ex-ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner im Mai 2017 das Handtuch warf, übernahm Sebastian Kurz und kündigte die Koalition mit der SPÖ unter Christian Kern auf. Zuvor nahm Gusenbauers Tarockpartner Mitterlehner sich der Probleme von Frau Wagner noch als Jungunternehmerin an, die dann von der „Krone“ entdeckt wurde.

Grünen-Geschäftsführer Thimo Fiesel bei Fellner

Als Pilz am 22. Juni 2017 Darabos (wie mit Gusenbauer und Co. vereinbart) wegen des Eurofighter-Vergleichs 2007 anzeigte, stand die Wahl der grünen Kandidaten kurz bevor. Am 25. Juni kam Pilz jedoch nicht auf den von ihm anvisierten vierten Listenplatz, sodass er mit viel Mediengetöse eine eigene Kandidatur ankündigte. Deswegen, aber wohl auch. weil sich die Grünen zwischen Binnen-I und Refugees Welcome verirrt haben, schafften sie im Herbst die 4%-Hürde nicht. Wie es der „Zufall“ so will, kam dann ein Vorfall aufs Tapet, der sich 2013 am Rande des Forum Alpbach ereignete und Pilz als besoffenen Grabscher erscheinen ließ. Zwar ergriff er die Flucht in den Rücktritt, erholte sich jedoch auch nicht wieder, als die Justiz im Mai 2018 ihre Ermittlungen einstellte. Die Liste Pilz war immer nur sein Anhängsel, während die Grünen schließlich nur mehr mit zwei Personen im Bundesrat vertreten waren. Weil der damals neue Grünen-Chef Werner Kogler immer mit Pilz abhing, ging das Gerücht, dass dies auch weiterhin so praktiziert wurde. Auch entstand der Eindruck, dass die Bundesrats-Grünen gegen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl wie mit Pilz akkordiert agierten.

Pilz vor der Wahl 2019

Am 29. September 2019 kehrte sich dann alles um: Die LIste Jetzt/Pilz fiel deutlich unter die 4%-Hürde und die Grünen zogen geradezu triumphal wieder in den Nationalrat ein, größtenteils mit Frischg’fangten und überwiegend mit Frauen. Wir dürfen uns von Kostümen nicht vom eigentlich dargebotenen Stück ablenken lassen, sollten also plakative Statements zu Klima oder Refugees, Demoteilnahmen oder auch Angaben zu Alter und Geschlecht nicht allzu ernst nehmen. Weder Pilz noch Kogler waren je „frauenfreundlich“ in dem Sinn, dass sie weibliche Kompetenz vorbehaltlos anerkennen, nicht zu (miesen) Tricks greifen oder ausweichen. Deshalb sind „GrünInnen“ auch kein Projekt eigenständiger Frauen, sondern bewegen sich im Rahmen des Vorgegebenen. Nun „sondiert“also Alma Zadic mit den Grünen, und der alte Pilz-Hawerer Van der Bellen hält die Hand über alles; nicht zu vergessen auch, dass Kogler Pilz ein Angebot zur Mitarbeit im Grünen Klub machte. Wenige Tage nach der Wahl meldeten Medien, dass Kogler nach einem Gespräch mit dem Bundespräsidenten sagte:“Kurz wird keine 24 Eurofighter bestellen“. Gerne gab sich Kogler als Co-Aufdecker mit Pilz in typischer Männerkumpanei, scheint aber nicht zu wissen, dass es 2002/3 längst nicht mehr um 24 Jets ging.

Wie wird eine Politikerin eigentlich zur „Reizfigur”? Was sagt das über sie aus – und was über ihre Gegenspieler? Mein Porträt über die Grüne Sigrid Maurer im neuen @profilonline pic.twitter.com/FpGRAczMxd — edithmeinhart (@edithmeinhart) November 3, 2019

Das „profil“ über Sigi Maurer

By the way ist auch die Erwähnung der Eurofighter im heuer (mit Barbara Toth vom „Falter“) erschienenen Mitterlehner-Buch voller Verwechslungen (und soll Darabos eintunken). Bei der Wahl 2017 scheiterte auch die SPÖ, aber auf höherem Nivau,, da sie den Kanzleranspruch verlor, und erlitt heuer ebenfalls eine Niederlage. Wenn wir uns von der Show nicht täuschen lassen, welche die Grünen gerabet bieten, sind die Probleme unter der Oberfläche sehr ähnlich.Denn in beiden Partreien wurde kontinuierlich Potenzial ausgedünnt, sodass am Ende niemand mehr da ist, um eigenständig zu agieren oder das Ruder herumzureißen. Diese Entwicklung ist auch deswegen gefährlich, weil Personen, die nicht mehr da sind, nur wenigen noch als mögliche Faktoren bewusst sind. Damit geht auch die Fähigkeit verloren, Skandale zu erkennen, noch ehe sie zerstörerische Wirkung entfalten. Hier besteht Verbindung zwischen SPÖ und Grünen, wie man z.B. anhand der WIener Flächenwidmungen für Gönner des nun aus den Grünen ausgetretenen Christoph Chorherr sehen kann.

"I mourn the Gone Birds and the landscapes they inhabited because the whole of all of us becomes compromised in the loss of some of us." J. Drew Lanham @1blackbirder Forever Gone https://t.co/YwAcnyHVNk — Derek Diamond (@dcareydiamond) November 2, 2019

Tweet von Derek Diamond

Am Reißbrett soll nun eine Regierung auf Schiene kommen, die sicher auch George Soros zusagt. Dabei mischt ein Bundespräsident mit, der einst über Peter Pilz zu den Grünen kam, deren Chef wurde und 2003 mit am Verhandlungstisch saß. Damals war nicht nur Maria Rauch-Kallat für Schwarzgrün, sondern auch die heutige NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, die bei einer entsprechenden Initiative war. Wir wissen, dass NEOS wie der Vorlänger LIF von Hans Peter Haselsteiner gesponsert wird, der wiederum mit Gusenbauer geschäftlich verbunden ist. Rauch-Kallat wiederum bekam mit ab, was man zu Recht an Alfons Mensdorff-Pouilly auszusetzen hatte, der eine Haftstrafe dank Anstellung mit Fußfessel verbüßen konnte. Kürzlich stellte sie in einem Interview den Scoop mit der !Töchterhymne“ als regelrechte Geheimdienstaktion dar, was viel über politische Spielruäme aussagt., Das Türkisgrün, welches ihr und anderen vorschwebt, ist natürlich eines, in dem nicht mehr zwischen illegaler Einwanderung und Asyl unterschieden, somit auch der Sozialstat weiter demontiert wird.

On the left, how Ugandan climate activist Vanessa Nakate appeared when Greta Thunberg retweeted her. On the right, how Vanessa Nakata appeared in her modeling agency headshot. pic.twitter.com/PwNqAyiRVp — Club des Cordeliers (@cordeliers) October 30, 2019

Tweet von Club des Cordeliers

Bei den Tweets von echten Umweltaktivisten muss man noch die indigene Journalistin Cory Morningstar hinzufügen, die sich in einem neuen Buch mit der Erschaffung von Greta Thunberg auseinandersetzt. Es stehen immer massive wirtschaftliche Interessen im Hintergrund, wie auch bei den Grünen deutlich wird, da sie z.B. in Wien Umweltzerstörung mittragen. Wenn gerade bekannt wurde, dass in Tirol ein Gletscher für den Tourismus gesprengt werden soll, so schweigt die türkisgrüne Landesregierung dazu. Allerdings ist ein Kapitel für sich, wie diese das Mäzenatentum Haselsteiners finanziert. Dieser wiederum zeigte sich großzügig, aals es darum ging, Van der Bellen zum Bundespräsidenten zu machen, stellt sich nun aber vor, dass Türkis, Rot und NEOS gemeinsam regieren. Dass die Kurz-ÖVP allen anderen Parteien weit voraus ist, kann durchaus nur vorübergehend sein, da man alles und jede/n mit entsprechenden Kampagnen demontieren kann. Nach Angriffen im letzten Wahlkampf auch auf die ÖVP wird Kurz wissen, wi er sich zu verhalten hat.