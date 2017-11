Peter Pilz, das Unschuldslamm

Peter Pilz gibt sich jetzt als Unschuldslamm und Opfer einer bösartigen Intrige, nachdem er am 4. November auf Vorwürfe sexueller Belästigung mit dem Rücktritt reagierte. Dieser bestand jedoch nicht in einem formalen Mandatsverzicht, sodass er heute sagte, er werde bis zum 8.11. überlegen, also dem Tag vor der konstituierenden Parlamentssitzung. Im Oe1-Morgenjournal heute beteuerte er, dass er „nie solche Grenzen überschritten“ habe. Was Anschuldigungen einer Mitarbeiterin des grünen Klubs betrifft, habe er über jede Minute genau Buch gefuehrt. Das Geschehen am Rand des Forum Alpbach, wo er sich betrunken auf eine junge EVP-Mitarbeiterin gestürzt haben soll, habe er inzwischen fast zur Gaenze rekonstruiert. Er sieht die grosse politische Verschwörung, da einer der Zeugen für die SPOe kandidierte (dass diese der neuen Regierung nicht angehören wird, scheint er nicht zu realisieren). Sieht man sich die sozialen Medien an, so kippt die Stimmung auf Twitter gegen ihn, sofern User nicht schon vorher fassungslos waren.

Auf Facebook überwiegen noch die Verharmloser und die, die meinen, er sei Intrigenopfer oder trotz allem unverzichtbar. Pilz sieht die von ihm gegründete Liste im Visier, deren wenige Mitglieder aber durch Verharmlosen und Mauern selbst alles noch schlimmer machen. Peter Kolba legt auf und sagt, er muss sich auf die erste Parlamentssitzung vorbereiten, wenn man ihn mit weiteren Pilz-Abgründen konfrontieren will, und Maria Stern hebt das Handy nicht mehr ab. Das sind typische Reaktionen von Getäuschten, die Angst vor der Ent-Täuschung haben, weil diese zunächst beschämend ist. Es ist einfacher, an eine Verschwörung aller anderen Parteien zu glauben als die politische Rolle von Pilz und sein Verhalten in Frage zu stellen. Wenn man „nur“ an sexuelle Belästigung denkt, kann man leicht das Ausnutzen einer Machtposition übersehen, das viele Ausprägungen hat. Pilz kam ungeheuer lange damit durch, Leute bloßzustellen, sie öffentlich zu demütigen, ihnen Erfundenes vorzuwerfen oder sie zum Abschuss freizugeben, weil sie seiner Agenda im Weg standen. In eigener Sache bedient er sich der gleichen Strategie, nur dass er sich selbst Unschuldslamm auf die Stirn stempelt. Pilz war in den Grünen wie einer, der eine friedliche Gesellschaft auf einer Blumenwiese terrorisiert und vertreibt und dann auch noch alle Blumen köpft.

Im Jahr 1992 wurde er mit aller Gewalt zum Parteichef gepu(t)s(c)ht und Gegner davon wurden diffamiert und aus dem Hinterhalt attackiert. Als er damals plötzlich via „Profil“ eine US-Militärintervention in Bosnien forderte, gab es das gleiche „Spiel“. Die Parteibasis wurde von ihm auch mithilfe der Medien angegriffen, was durch „Standpilzgerichte“, wie ich es nannte gegen Leute wie mich ergänzt wurde. Die Grenzen anderer, ihre Würde und Integrität waren ihm immer sowas von scheißegal. Damals begriff ich auch, was 1989 passierte als Pilz als der große Lucona- und Noricum-Aufdecker verkauft wurde. Denn das nahm ich ihm nicht ganz ab und hatte auch den Eindruck, dass irgendwer aus dem Hintergrund die Fäden in den Grünen zog. Voggenhuber, der Parteisprecher (Bundesgeschaeftsfuehrer) war und eine Schwäche für mich hatte, wurde mit Verleumdungen gegen mich aufgebracht, die mich berechnend erscheinen erscheinen lassen sollten. Als er mir auszuweichen begann, schrieb ich ihm, um ihn zu warnen, dass ihn ganz andere kompromittieren wollten und er dabei ist, in eine Falle zu laufen. Und dass die grünen Gremien nur Fassade seien und dass Pilz nicht auf- sondern zudeckte. Pilz marschierte dann erstmals bei einem Wiener Landesvorstand ein und richtete mich hin; er gab zu verstehen, dass er das Schreiben kannte und brachte die Partei dazu, einen 20.000 ATS-Auftrag an mich puncto Kommunalprogramm zu revidieren.

Dass Voggi wirklich in die Falle ging, wurde wenig später klar, er ging mir auch bis 1992 aus dem Weg und wirkte dabei seltsam „gefangen“; ich dachte zuerst an unter Druck und war dann bei mit anderen Mitteln unter Kontrolle, wie die Personen, die gegen Kritiker vorgeschickt wurden, ohne voll zu realisieren, was sie sagten oder schrieben. In jenem Jahr entwickelte ich mich weg von normalen Basisleuten, da ich nicht mehr meinte, dass Fairness und respektvoller Umgang ja für alle wichtig sein müssen, auch für Pilz. Ich erkannte, dass schlicht verdeckt operiert wurde und das alles erklärte und dachte an C, I und A. Bei den Grünen hatte ich natürlich keine Chance mehr und wurde später ohne Ausschlussverfahren aus der Partei ausgeschlossen – also ohne Gelegenheit zur Stellungnahme. Unter dem Aspekt der Abkürzung aus drei Buchstaben ist auch logisch, dass Pilz gegen den Hauptkonkurrenten von Lockheed Martin und Boeing, Airbus kämpft und immer naive Gemüter findet, die ihn dabei unterstützen. Was den Eurofighter-U-Ausschuss betrifft, sollte er Ex-Minister Darabos ans Messer liefern und Ex-Kanzler Gusenbauer außen vor halten (Medien und Politik folgten ihm unkritisch). Offiziere, die sich über den Zugang von Pilz zu Dokumenten unter Geheimhaltung und seine Mitgliedschaft in Landesverteidigungsausschuss, Unterausschuss zur Kontrolle der Geheimdienste und Nationalem Sicherheitsrat empörten, verblüffte ich damit, dass ich auch über ihn Bescheid wusste. Und für mich war auch kein Rätsel, warum Darabos abgeschottet wurde (was Druck und Überwachung impliziert): „Er ist zu clever, als dass man eine Agentin auf ihn ansetzen könnte“, sagte ich mal zum Streitkräftekommandanten.

