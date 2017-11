Was zum Fall Peter Pilz gesagt werden muss

So schnell kann es gehen: am Abend des 3. November kündigte Peter Pilz ein Pressestatement für Samstag an. Da dachte er noch, er könne sich aus publik gewordenen Vorwuerfen sexueller Belaestigung herausreden, da zunächst nur bekannt war, dass ihn eine Mitarbeiterin des Grünen Klubs bezichtigte. Sie wandte sich an die Gleichbehandlungsanwaltschaft, Pilz zog pikanterweise seinen Freund und Anwalt Alfred Noll bei, der jetzt mit ihm kandidierte. Doch dann wurden Vorwürfe einer Mitarbeiterin der Europäischen Volkspartei laut, dass er beim Forum Alpbach 2013 über sie hergefallen sei. Zwei maennliche Zeugen haetten den Betrunkenen von ihr weggezerrt. Damit blieb Pilz nur der Rücktritt, zumal dieser Vorfall zu in den Gruenen bekannten Beobachtungen passt. Dennoch sieht die Liste Pilz eine politische Intrige und will ihn als Berater engagieren, was nicht verwunderlich ist, da er die neue Partei dominierte und sie ohne ihn orientierungslos ist. Auch die meisten Userkommentare sehen ihn als Opfer und machen aus betroffenen Frauen quasi Täterinnen. A

uch als Ex-Gruene mit Kontakt zu den Grünen möchte ich mit einigen Mythen aufraeumen: so ist Pilz alles andere nur kein Aufdecker – Links dazu ausnahmsweise nicht hier im Text, sondern im ersten Kommentar darunter. Es ist wenige Monate her, dass ihm andere Abgeordnete und die Medien hinterherdackelten, als er den Falschen für den Eurofighter – Vergleich verantwortlich machte und die Richtigen deckte. Dies war immer das Muster seines Agierens ebenso wie haltlose oder zumindest maßlos uebertriebene Anschuldigungen. Vor ein paar Monaten sprach ich mit jemandem aus der tuerkischen Community über das Pilz’sche Erdogan-Megaspitzelnetzwerk in Österreich. Er meinte, dass Pilz selbst von den Dingen, die er skandalisiert, wenig Ahnung habe und man über Desinformationen stolpere. In der Tat geht es denen ähnlich, die sich nicht mit stets Pilz-freundlichen Medienberichten begnügen, sondern sich selbst auskennen und recherchieren.

Mythos Nr. 2 ist, dass die Gruenen Pilz bei der Kandidatenwahl im Juni opferten, sodass er eine eigene Liste gründen musste und sie ihn jetzt abschießen, wo sie aus dem Parlament flogen. Pilz wurde auch wegen seines Verhaltens nicht mehr gewählt, doch man wollte es auch deswegen nicht oeffentlich machen, weil er dann noch mehr Opfer spielen würde. Mythos Nr. 3 ist seine Rechtfertigung, dass „ältere Männer“ nun einmal dazulernen müssten. Als ich und andere von ihm bedroht, eingeschuechtert, schikaniert und rausgeekelt wurden, war er um die 35 bis 40 und verletzte auch Männer in seinem Alter, Jüngere, Ältere und natürlich Frauen. Gerade der Fall Pilz macht deutlich, dass sexuelle Übergriffe eine Spielart des Machtmissbrauchs sind. Denn im er traf er Menschen in ihrer Würde, wobei sich die Anständigsten oft haltlosen Vorwürfen ausgesetzt sahen und erlebten, dass fast alle vor Pilz kuschten. Als die Grünen jetzt im Wahlkampf nach namentlichen Unterstuetzern z.B. in der Kulturszene suchten, stellten sie fest, dass Pilz viele Leute persoenlich aus der Partei ekelte. Viele gingen leise ohne Krach, während andere darueber sprachen, spaeter auch mailten usw. Pilz attackierte immer das Beste in Menschen, die moralische Werte hatten, integer bleiben wollten, sich für andere einsetzten, gegen Kriege und Militärinterventionen waren oder nicht schwer betrunken über junge Frauen herfielen, sondern sich in eine/n andere/n verliebten. Die Bewunderung, die ihm vielfach entgegengebracht wurde, senkte seine Hemmschwelle für jegliche Impulskontrolle. Charakteristisch ist, dass er andere benutzt, Scherbenhaufen hinterlässt und sie dann die Suppe allein auslöffeln muessen. In dieser Rolle ist jetzt Verteidigungsminister Doskozil, der dank Pilz Airbus mit schwachsinnigen Vorwürfen geklagt hat und nicht hoeren wollte, dass er auf einen amerikanischen Agenten hereinfällt. Jemand wie Pilz schmeichelt leicht Beeinflussbaren und schon sind sie ohne jede Selbstreflexion zu allen Torheiten bereit. Selbstverstaendlich ist er da besonders skrupellos, wo einer unter Druck gesetzt wird wie der von ihm angezeigte Ex-Minister Darabos. Conclusio muss sein, dass es schon lange 1000 Gründe gab, ihn zum Rücktritt aufzufordern – was jetzt auch bedeutet, dass er erstmals seit 31 Jahren ohne parlamentarische Immunitaet dasteht.

