Verschwoerungstheorien um Peter Pilz

Seit dem Ruecktritt des Abgeordneten Peter Pilz blühen die Verschwoerungstheorien, jedoch auf Grund eines falschen Bildes, das sich viele von ihm machen. So postet der Liste Pilz-Kandidat Peter Kolba auf Facebook (1), dass eine „wohlkoordinierte Medienkampagne“ Pilz mit Vorwürfen sexueller Belaestigung zu Fall brachte (was er freilich nicht beim Namen nennt). Es ist in der Tat erstaunlich, wie schnell es gehen konnte, nachdem z. B. jahrelange Kritik an Pilz‘ Zugang zu Materie der Landesverteidigung, die unter Geheimhaltung steht, wirkungslos verhallte (2). Kolba könnte daher damit recht haben, dass jemand Regie führte, doch er zieht daraus die falschen Schlüsse, wenn er „scharfen Wind“ von Seiten der „Maechtigen“ sieht und Pilz als Kämpfer gegen Korruption und Garant für Kontrolle betrachtet.

Tatsächlich war Pilz immer Teil fremder Regie, wozu gehörte, zu- statt aufzudecken und zahllose motivierte Menschen aus den Grünen zu vertreiben. Darunter war auch ich, wobei ich einer besonders heimtückischen Aktion im Wege stand, der verdeckten Kontrolle ueber Johannes Voggenhuber (3). Kolba hat wohl keine Ahnung, fuer wie viele Menschen m ganzen Land der Rücktritt von Pilz etwas ist, auf das sie schon nicht mehr zu hoffen wagten. neben politischen Implikationen, die kaum ein Betroffener so genau analysiert hat wie ich, sind auch massive Verletzungen von Rechten und Persoenlichkeitsrechten im Spiel, bittere Erinnerungen daran, wie Pilz eine/n oeffentlich blossstellte, und wenn die Öffentlichkeit andere in einer Sitzung oder bei einer Diskussion waren. Die Gruenen erfuhren erst in diesem Wahlkampf, wie viele er persönlich aus der Partei vertrieben hat. Nun warte nicht jede/r Mandatar/ in geworden, aber es hat eine andere Entwicklung der Grünen verhindert und viele tief verwundet.

Es sei an den 4. Oktober 1986 erinnert, als bei der Kandidatenwahl in Wien Andrea Komlosy, Erica Fischer und Manfred Srb vorne lagen, Pilz aber nur auf Platz 8 kam, woraufhin Pius Strobl und er die gewählte Liste umschmissen (4). Für einen, dessen Weg seither Leichen pflastern, wirkt Pilz jetzt ziemlich wehleidig. Doch man sieht bei der Aufzeichnung seiner Pressekonferenz auch, dass es ihn aus dem Gleichgewicht bringt, einmal eine kleine Dosis der Medizin zu bekommen, die er anderen jahrzehntelang verabreichte (5). Da sein Image ebenso lang aufgebaut wurde, verwundern heftige Reaktionen derer nicht, die sich nicht ent-täuschen lassen wollen. Das entspricht aber exakt dem, wie Widerstand in den Grünen konzertiert begegnet wurde, denn auch da wurde allen unterstellt, sie neideten Pilz seinen Erfolg und seien zu kurz gekommen. So wird stets davon abgelenkt, von Kritikern angeführte Fakten zu betrachten und sich auf eine sachliche Diskussion einzulassen. Ob Pilz 1992 plötzlich eine US-Militärintervention in Bosnien forderte oder im Eurofighter-U-Ausschuss 2017 den Falschen anprangerte und dann auch anzeigte – stets werden Inhalte vermieden, damit man weiter einen Pseudo-Aufdecker verehren kann (6).

Peter Kolba beklagt auch, dass Frauen von der Liste Pilz von Frauen aus der Frauenszene teilweise gemobbt werden. Doch Aussagen wie die von Maria Stern, die vor ihrer Kandidatur für das Frauenvolksbegehren sprach, fördern das Vertrauen nicht gerade. Sie meint nämlich, Pilz sei jetzt ein Vorbild für andere Männer, weil er auf bekannt gewordene Vorwürfe reagierte (7). Wahrscheinlich nimmt sie ihm auch ab, dass er das Verhalten „älterer maechtiger Männer“ scheinbar reflektieren will. Dass vielleicht gerade die Männer leicht von Pilz attackiert werden, die sich nicht betrunken auf junge Frauen stuerzen, also keine solchen Schwächen haben, wird ihr nicht bewusst sein. Kolba tut sich auch schwer damit, den Rücktritt von Pilz (genannt „selbstgewählte Pause“) mit der kommenden schwarzblauen Regierung zu verknuepfen, denn sein Uebergriff am Rand des Forum Alpbach 2013 wurde vom Banker Chris Niedermüller und vom Anwalt Oliver Stauber (SPOE, Sektion ohne Namen) bezeugt, die ihn vom Opfer wegzerrten. Ins OEVP-FPOE-Raster passt auch nicht, dass sich die Liste Pilz den Kritikern von Rot-Grün in Wien anschloss, Stichwort Heumarkt (9).

