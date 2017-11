Warum Peter Pilz kein Opfer ist

Seit der Rücktrittserklärung des Abgeordneten Peter Pilz wird heftig über vermeintliche Intrigen spekuliert, um das Offensichtliche zu uebersehen: dass einem stets Skrupellosen das eigene Verhalten doch irgendwann zum Verhaengnis wird. Deutlich wird auch die Medien- und Maennerkumpanei, die Pilz immer umgeben hat und die vielen den Blick für nüchterne Beurteilung vernebelt. Am Abend des 3. November gab es erste Berichte, dass sich eine Mitarbeiterin des grünen Parlamentsklubs bei der Gleichbehandlungsanwaltschaft über ihn beschwert hatte, doch das wollte er noch als Intrige abtun. Das merkte man auch bei seiner Pressekonferenz Tags darauf, die manche Medien im Livestream übertrugen und die man längst auf Youtube findet. Diese junge Frau habe schlicht einen Arbeitskampf mit unfairen Mitteln austragen wollen, da Pilz ihr eine Hoehereinstufung verwehrte. Er beklagte am 4. November auch, dass ihm der Brief der Anwaltschaft an die Klubführung nicht vorgelegt wurde. Bei der PK war es einmal umgekehrt: Medien hatten, was ihm vorenthalten wurde, statt das er sie mit Unterlagen (an)fütterte. Es wird einen ganz silen. Grund haben, den ihm Maria Stern erklären kann, die für die Liste Pilz kandidierte: dass den persönlichen Intimbereich berührende Verhaltensweisen und Ansagen das Opfer beschämen und es sich fragt, was es falsch gemacht hat. Es findet dann eine Täter-Opfer-Umkehr statt, die ja auch von einigen in der Oeffentlichkeit betrieben wird. Intimbereich ist dabei keineswegs nur sexuell, sondern alles, was die Persoenlichkeitssphaere, das Private betrifft, auch natürlich die Gefühle. Pilz stellt sich in bester Psychopathenmanier als angeblich so werteorientiert hin, wo er innerhalb und ausserhalb der Gruenen stets über Leichen ging. Und er, der sich nie um Recht und Gesetz scherte, sieht sich als Opfer von Anschuldigungen jenseits des Rechtsstaates. Was bisher über den erwaehnten Brief bekannt wurde (den ihm die Klubfuehrung bis auf einige Passagen vorlas) ist auch für das wirkliche Opfer peinlich, sodass Weiteres vielleicht noch peinlicher ist oder seine Identität enthüllt. Pilz wollte sich am 4.11. als Opfer politischer Intrigen hinstellen, die vor der Neukonstituierung des Parlaments am 9.11. lanciert wurden. Doch dann berichtete der „Falter“ von einem Uebergriff in betrunkenem Zustand vor zwei Zeugen am Rande des Forum Alpbach 2013, und Pilz besprach sich mit Chefredakteur Florian Klenk und beschloss dann, zurückzutreten. Deutlicher kann Männerkumpanei nur dadurch gezeigt werden, dass viele ihn immer noch verteidigten. Pilz hat in Wahrheit viele aus den Grünen vertrieben, weil er über sie hinwegtrampelte, er drängte sie in die Ecke, sodass sie nicht wussten, wie ihnen geschah, er hat Themen wie Sicherheit und Verteidigung besetzt und alles, was zum Skandal werden sollte. Er hat mit seinen Journalistenfreunden die Bilder von Politikern, Ablaeufen und Zusammenhängen geprägt, obwohl / weil vieles Desinformation war. Seine Kumpel sollten mal recherchieren, was aus seinen Behauptungen wurde und wen er jeweils gedeckt hat, wessen Interessen er vertritt. Anfangen koennten sie beim Eurofighter-U-Ausschuss, wo er den unter Druck stehenden Ex-Minister Darabos ans Messer liefern sollte und Ex-Kanzler Gusenbauer schonte. PS: Links zur Beurteilung des wahren Peter Pilz im ersten Kommentar zu diesem Beitrag.

