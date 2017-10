Die Wiener Grünen und der Korruptionsverdacht

Der grüne Abgeordnete Christoph Chorherr ist mit Korruptionsvorwürfen konfronttiert, weil Großspender aus dem Immobilienbereich seinen Verein Ithuba unterstützen, der in Townships in Südafrika nachhaltig baut. Dazu meint der Wirtschaftsethiker Klaus Gabriel: „Chorherr ist weder vorzuwerfen, dass er sich für ein soziales Projekt engagiert, noch dass er seine Bekanntheit nutzt, um dieses zu finanzieren. Doch in seiner politischen Funktion als einflussreiches Mitglied von zwei Gemeinderatsausschüssen, die jeweils weitreichende Entscheidungen für das Bauen und die Stadtentwicklung in Wien treffen, ist die Annahme von Spendengeldern von Immobilienentwicklern – auch im Namen eines sozialen Vereins – eine klare Unvereinbarkeit. Nicht, weil damit automatisch eine Bevorzugung der Geldgeber einhergehen muss, sondern weil das Gegenteil nicht mehr als selbstverständlich angenommen werden kann – besonders in Österreich, speziell in Wien. Dass Immobilienentwickler ausgerechnet den Verein des grünen Sprechers für Stadtplanung, Energie und Bauen mit fünf- und sechsstelligen Beträgen unterstützen, liegt vermutlich nicht nur daran, dass es ein schönes Projekt ist.“

Bei einer hier auf Video gespeicherten Pressekonferenz am 30.10.2017 kündigte Chorherr rechtliche Schritte an, weil die gegen ihn gerichteten Vorwürfe „ungeheuerlich“ seien. Es wurde eine Anzeige bei der Korruptionsstaatsanwaltschaft wegen „Verdacht auf Geldwäscherei, Verdacht auf Missbrauch der Amtsgewalt, Verdacht der Bestechlichkeit, Verdachts der Vorteilsannahme und Verdacht der Bestechung“ eingebracht. Der Politiker war darum bemüht, das Projekt als sinnvoll für beide Seiten hinzustellen: Freiwillige lernen z.B., Architektur anders zu sehen und vor Ort werden Jobs geschaffen. Wer sich bei Ithuba engagiert, lernt eine Welt kennen, von der er nichts geahnt hat, sagt Chorherr, der auch darauf hinweist, dass viele Politiker ehrenamtlich Vereinsvorsitzende sind. Der „Kurier“ sprach von „Beigeschmack“ der Unterstützer: „‚Ithuba‘ ist ein Wort aus der südafrikanischen Zulu-Sprache und heißt auf Deutsch ‚Chance‘. Diese ergriffen offenbar auch mehrere Finanzinvestoren, Banken und Firmen, die ihr Geld mit der Entwicklung von Immobilien in Wien verdienen. Hunderttausende Euro wurden in das Entwicklungsprojekt „Ithuba“ gesteckt, das zwei Schulen für rund 500 Südafrikaner gebaut hat und betreibt. Das ist prinzipiell eine ehrenwerte Sache.“ Das grosse ABER sind die Spender, unter ihnen die aus der Silberstein-Affäre bekannte Signa Holding von Rene Benko. In seinem Blog geht Chorherr wohlweislich nicht auf Signa ein, sondern konzentriert sichwie bei der PK auf Willi Hemetsberger, den Hauptaktionär der Ithuba Capital AG.

Chorher im Gemeinderat zum Heumarkt

Das Video macht klar, in welchem Konnex es zur Anzeige kam, denn die Initiative Denkmalschutz und viele Grüne waren dagegen, am Heumarkt im Stadtzentrum ein Hochhausprojekt zuzulassen, das u.a. Chorherr befürwortete. Für die Initiative brachte Anwalt Wolfgang List eine Anzeige ein, der am 31.10. (also nach der PK Chorherrs) nachlegte: „Die Fibel zum Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012 stellt auf S.64 klar (www.justiz.gv.at): Die als gemeinnützige Zuwendungen deklarierten ‚Spenden‘ an Christoph Chorherr liegen außerhalb des satzungsgemäßen Unternehmenszwecks der Spender. In diesem Fall ist Gemeinnützigkeit der Zuwendungen nur dann gegeben, wenn die Zuwendung an eine anerkannte gemeinnützige Organisation erfolgt. Die S2arch (Ithuba) ist zwar ein anerkannter gemeinnütziger Verein, aber Christoph Chorherr ist einerseits Amtsträger und hat weiters aufgrund seiner Position als Obmann des Vereins faktische Macht bzw. bestimmenden Einfluss über die Mittelverwendung. Der Verdacht strafbarer Handlungen erhärtet sich durch die Fibel zum Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2012. Daran können auch Rundumschläge und Versuche die List Rechtsanwalts GmbH und Initiative Denkmalschutz anzupatzen, nichts ändern. Im Übrigen wurde die straflose Geringfügigkeitsgrenze der Zuwendungen von EUR 100,00 überschritten.“

Während Chorherr selektiv mit Medien spricht, ist Anwalt List durchaus erreichbar und meint, er habe in ein Wespennest gestochen. Dabei geht es in der ersten Anzeige noch nicht einmal um Verflechtungen im Hintergrund, sondern um Unvereinbarkeiten und deren Folgen: „Während des laufenden Behördenverfahrens(!) sagt Investor Michael Tojner zum möglichen Verlust des Weltkulturerbe-Status wegen des Hochhausprojekts beim Wiener Eislaufverein, Hotel InterContinental: ‚Die UNESCO wird sich aufregen, ja. Aber die Stadt Wien hat das Commitment gegeben, das umzusetzen‘ (Wirtschaftsblatt, 4.6.2014, S.7). Wie ist eine solche Behauptung lange vor Abschluss des Behördenverfahrens möglich? Und gab es deswegen während der grünen Urabstimmung Falschbehauptungen von Chorherr und Maria Vassilakou?“ Es ist Sache der Medien, gewisse weitere Zusammenhänge zu recherchieren, sodass mir List auch „Kollegen“ nennt, die gerade dabei sind. Dazu soll auch beitragen, was ich im Zuge des Wahlkampfes zu den Verflechtungen von Signa dargestellt habe, wo Ex-Bundeskanzler Alfred Gusenbauer im Aufsichtsrat sitzt und sein Ex-Sprecher als Pressesprecher (und Karstadt-Aufsichtsrat).

Es verwundert nicht, dass die Opposition vor der Chorherr-PK vollständige Offenlegung von Spenden verlangt, die der Abgeordnete dann auch verspricht. Beate Meinl-Reisinger von den NEOS sagte im Gemeinderat u.a.: „Franz Guggenberger war schon seit vielen Jahren mit den Firmen von Michael Tojner verbunden. Er war Aktionär der WertInvest Beteiligungs- und Immobilienberatungs GmbH, er war aber bereits seit 2002 Aufsichtsrat der zentralen Tojner-Firma Global Actricity Partners Beteiligungs Management AG. Und er war seit 2002 auch Aktionär und Aufsichtsrat der Tojner-Firma Montana Capital Financial Services AG. Diese Montana Capital Financial Services AG wurde am 11. Juni 2009 in die Firma Ithuba Capital AG umbenannt. Die Ithuba Capital AG ist Partner und Sponsor von Christoph Chorherrs gemeinnützigem Verein s2arch – social and sustainable architecture, der unter dem Projektnamen Ithuba Schulen in Südafrika betreibt. Zweifelsohne sicher ein gutes Projekt, das ja auch immer wieder hier thematisiert worden ist. Wenn Förderungen vergeben werden, sagen Sie, glaube ich, immer, es gibt eine Unvereinbarkeit und Sie erklären sich befangen. Hauptaktionär der Ithuba Capital AG ist seither übrigens der SPÖ-nahe Manager Willi Hemetsberger, der sogenannte rote Willi. Das Interessante daran ist, Herr Chorherr, dass Herr Tojner bis 2012 10 Prozent der Anteile an der Ithuba Capital AG gehalten hat. Er war auch bis 2012 stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bei der Ithuba Capital AG.“

Debatte auf Twitter

„In der Vergangenheit stimmte Chorherr mehrmals für Anträge für Subventionen für seinen Verein“, schreibt „Fass ohne Boden„: „2010: 100.000 EUR – Siehe Sitzungsbericht (Antrag 02408-2010/0001-GIF, P 16): Dem Verein s2arch – Social Sustainable Architecture, 7, Kaiserstraße 44, werden für die Jahre 2010 und 2011 für das Projekt „Errichtung weiterer Gebäude für eine Townshipschule“ nachstehende Subventionen genehmigt: Für 2010 50.000 EUR und für 2011 50.000 EUR. (wien.gv.at) 2012 100.000 EUR – Siehe Sitzungsbericht (Antrag 02051-2012/0001-GIF): Die Ausbezahlung erfolgt in zwei Teilbeträgen (2012 und 2013 je 50.000 EUR). Es stimmten ÖVP, SPÖ und GRÜNE dafür, die FPÖ dagegen. (wien.gv.at) – 2014: 100.000 EUR Siehe Sitzungsbericht (Antrag 00577-2014/0001-GIF; MD-EUI): Verein S2Arch – Social and sustainable architecture, Verein für soziale und nachhaltige Architektur. im Jahr 2014 und 2015 je 50.000 EUR). Die Subvention wurde von ÖVP, SPÖ und GRÜNE zugestimmt, die FPÖ war gegen den Antrag. (wien.gv.at und hier) – 2015: 50 000 EUR Siehe Sitzungsbericht (Antrag 03438-2015/0001-GIF; MD-EUI, P 9): Die Subvention an S2arch – Social and Sustainable Architecture – Verein für soziale und nachhaltige Architektur in der Höhe von 50 000 EUR für das Projekt Schulbau und Infrastruktur Ithuba Wild Coast / Südafrika wird genehmigt. Bei dieser Abstimmung gab der Grüne Gemeinderat eine Befangenheitserklärung gemäß § 22a der Geschäftsordnung ab. Der Antrag wurde mit Zustimmung SPÖ, GRÜNE und NEOS erteilt, Ablehnung durch FPÖ und ÖVP. (wien.gv.at).“

Chorherr beteuert seine Integrität mit Aussagen wie: „Niemals habe ich irgendeinen Vorteil, bei einem Prozess, oder irgendwie, verschafft.“ Er beruft sich dabei auf die Definition von Korruption, die Transparency International formuliert hat und meint, dass er ja nicht einmal jeden Spender kenne, auch wenn er zweifellos „einen gewissen Überblick“ habe: „Der Grund hierfür, so Chorherr, seine Verein und die Initiative Ithuba seien lediglich als „Lustmacher-Plattform“ für Projekte zu sehen. Die diversen Projekte leben von Fundraising, daher sammeln auch Universitäten Geld, um Projekte in Afrika umzusetzen. Ithuba sei ein ‚lebendiger Platz.‘ Danach holt Chorherr zum Rundumschlag aus: ‚Wir werden der Staatsanwaltschaft alles offenlegen.‘ Aber: ‚Hier ist nicht der Ort der Aufklärung‘, so Chorherr an die Medienvertreter, sondern bei der Staatsanwaltschaft.“ Man kann gespannt sein, wie ernst diese Anzeigen nimmt, die einflussreiche Kreise betreffen. Laut Chorherrs Blog geht es bei den Spenden vor allem darum: „Die drei mit Abstand größten Einzelspender sind Willi Hemetsberger, Gründer von Ithuba, die Bank Austria, sowie die Stadt Wien.“

Chorherr erklärt auch die Ithuba-Namensgleichheit weg, obwohl in seinem Umfeld die Ithuba Capital entstand und die Firma eine Art Lizenzgebühr bezahlt. „Der Abend war dem Ithuba Skills College gewidmet, welches von Ithuba Capital massgeblich unterstützt wird. So ist eine jährliche Lizenzgebühr für den Namen fällig, womit die Schule finanziert wird. Angefangen hat übrigens alles mit einem Geschenk an Hemetsberger zu seinem 50. Geburtstag.“, schreibt der Börse Express. Dies nimmt Anwalt List als Aufhänger, um nach „verdeckten Zuwendungen“ an Christoph Chorherr zu fragen, da der Name „Ithuba“ nicht geschützt ist und daher auch keine Lizenzgebühr gerechtfertigt ist. Die Initiative Denkmalschutz präsentierte bei ihrer PK einen Spendenbeleg für die Ithuba Capital AG vom 20.06.2011 in der Höhe von 100.000 € und für 2012 nochmal die gleiche Summe. Vom britischen Fondsbesitzer Steven Heinz stammen 300 000 €, wobei sich der Verein so bedankte: „for this donation and for he speedy and friendly cooperation“, was die Frage aufwirft, ob mit „cooperation“ Gegenleistungen gemeint sind. Bei den 100.000 € von Signa sind wir beim Thema Rene Benkö und seine Freunde, denn Signa profitiert z.B von Umwidmungen und neuen Fußgängerzonen. Zufall aber auch, dass Signa die frühere Bank Austria-Zentrale Am Hof zum Luxushotel Park Hyatt umfunktionierte (in dem Ex-SPÖ-Berater Tal Silberstein, Freund von Gusenbauer und Signa-Sprecher Robert L., bei Wien-Besuchen abstieg). Während der Renovierungsarbeiten brach 2011 (als für Chorherrs Projekt gespendet wurde) ausgerechnet in den denkmalgeschützten Bereichen ein Brand aus.

Tweet von Chorherr

