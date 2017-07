Liste Pilz – ein Egotrip?

Gerne wird die geplante Liste Pilz als Egotrip betrachtet, der aus persönlicher Kränkung geboren ist; soweit kritischere Stimmen. Andere schwärnen geradezu vom „Egomanen“, weil dieser Charakterzug notwendig sei, um z.B. gegen Korruption aufzutreten. Grüne und ehemalige Grüne sind da oft weitaus nüchterner, und wer schon einmal im Visier von Pilz stand, hat seinen Humor behalten, wenn er der Entwicklung komische Seiten abgewinnen kann. Ich finde durchaus amüsant, dass sich Pilz als Kämpfer für Gleichberechtigung verkauft oder dass er den Grünen vorwirft, keine Sicherheitspolitik zu machen. Denn als Frau, die sich für Sicherheitspolitik interessiert, hatte ich in den Grünen mit Pilz keine Chance; und das nicht, weil der „Egomane“ Themen besetzt hat.

Die de facto-Gegenkandidatur, die uns in Interviews ohne Ende angekündigt wird, wollen manche in den Grünen immer noch nicht glauben. Dabei wird heftig unter Grünen und früheren Mandataren diskutiert, die Pilz nicht selten für zu sehr „ego“ ansehen, als dass er eine Partei anführen könnte (auch wenn er sie „Bewegung“ nennt). Und im Parlamentsklub heisst es, dass man mit dem Kandidaten in spe vereinbart hat, dass er sich zurückhält und für die Partei noch den Eurofighter-U-Ausschuss (Mitte Juli) abschließt. Implizit wie explizit nehmen die Grünen Pilz ab, dass er tatsächlich aufdeckt und nicht, wie bei der Anzeige gegen Ex-Minister Norbert Darabos, von Verantwortlichen und Hintergründen ablenkt. Zugleich fragt sich, wie Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek bei aller verständlichen Betroffenheit immer noch hoffen kann, Pilz überlege es sich nochmal anders und werde sie unterstützen.

Peter Pilz im „profil“-Interview

Man stelle sich einmal vor, Abgeordneter X kommt nicht mehr auf die Liste der ÖVP (es wird manchen so gehen), gibt dann ein Interview nach dem anderen, attackiert die Partei und ihre Basis und spricht dauernd von einer neuen Liste. Was macht die ÖVP dann? Wirft sie ihn aus dem Klub oder schmiert ihm Honig ums Maul, weil er Mitglied des U-Ausschusses ist und die Medien auf seine Statements abfahren? Tatsächlich wirken die Grünen masochistisch auch insofern, dass sie bei ihm Emotionen vermuten, wenn sie für ihn passé sind. Wie oft wollen sie noch öffentlich ausgerichtet bekommen, warum er sich von ihnen trennen muss?`Dies macht aber auch nachvollziehbar, wie es der Basis (und der Partei) früher mit ihm ergangen ist, als noch niemand im Netz oder in den sozialen Medien kontern konnte, sondern Breitenwirkung gleich Mainstream war. Wäre Pilz eine Frau, wäre das Verständnis wohl weitaus geringer und Verstärkereffekte würden eher negativ als positiv einsetzen.

Und es wird anders auf die Aussagen Lunaceks reagiert, deren Hoffnungen ich zwar unrealistisch finde, die aber gut daran tut, über ihre Betroffenheit zu sprechen. Selbst wenn Pilz direkt darauf angesprochen wird, ob so eine Kandidatur nicht den Grünen schadet, nimmt er dies in Kauf, weil es angeblich um mehr als die Partei geht. Absurd sind Schlagzeilen, wonach Pilz für eine „saubere Trennung“ sei, nachdem er nicht nur die gesamte letzte Woche gegen Grünen agitiert hat. Und es ist kein Zufall, dass immer wieder auf den U-Ausschuss verwiesen wird, was das Bild vom „Aufdecker“ verfestigen soll, dem z.B. entgangen ist, dass Minister Darabos abgeschottet wurde. Die Pilz-verliebte Presse schafft es, Porträts ohne jedes kritische Detail, ohne jede abwägende Stimme zu publizieren. Da wird dann auch eine toughe Feministin und Beraterin ihres Mannes aus Gudrun Pilz, die als Coach und Unternehmensberaterin offenbar ohne Webseite und Telefonnummer erfolgreich ist. Und für die Partei gilt „die Hoffnung stirbt zuletzt, ganz als sei sie Pilz auf Gedeih und Verderb ausgeliefert.

Robert Misik über den „Schwierigen“

Die Pilz-Masche bestand immer darin, mit Medienhilfe Dinge anzuzünden und wehe, wer nicht auf seiner Linie war – da kamen dann schon mal Attacken aus dem Hinterhalt durch dafür instrumentalisierte Personen. Pilz verdrängte Personen und er besetzte Themen, sodass er dann den Grünen vorwarf, ohne ihn dieses und jenes nicht abdecken zu können. Beim Stichwort Sicherheitspolitik ist es ja tatsächlich so, dass Grüne gerne auf ihn verweisen, weil sie sich selbst nicht damit befassen. Dabei gab es immer wieder Leute, die dies taten, etwa die Gründer der Friedenswerkstatt in Oberösterreich, welche die Partei 1999 verließen, als Pilz und der damalige (über Pilz gekommene) Parteichef Alexander Van der Bellen für den Kosovokrieg waren. Vorher wurde ich gegangen, weil ich Pilz‘ Agieren und seine Rückendeckung (und nicht nur ihn) und das Boykottieren der EU-kritischen Bundeskongressbeschlüsse mit US-Interessen in Verbindung brachte.

Von daher verstehe ich, dass die Grünen noch nicht begreifen, dass ihr Partner sie nie geliebt hat und im Übrigen hinter der Maske ganz anders agiert. Es dauert seine Zeit, bis man bereit ist, in der eigenen Organisation nüchtern zu analysieren und sich mit Erkenntnissen abzufinden, die man vorab nie für möglich gehalten hätte. Derzeit lassen sie sich gefallen, dass Pilz wie ein Partner agiert, der droht „du kannst dich nicht scheiden lassen, weil ich das Geld und die Medienkontakte habe“. Daran ist überhaupt nichts bewundernswert, auch wenn die Pilz-Groupies es wohl als weiteres Beispiel für „der sch**** sich nix!“ betrachten. Und selbst wenn Pilz wenig glaubwürdig den „Gleichberechtigten“ mimt, bekommen es die Grünen auch wegen ihrer Frauenquote ab, sodass jede Aussage einer Frau besonders kritisch betrachtet wird. Ulrike Lunacek wird auch schon vorgeworfen, dass sie in einem Interview über die „Ehe für alle“ sprach, die Grünen, SPÖ und NEOS ein Anliegen ist. Genau genommen irritieren nicht über Männer definierte Frauen, nicht zwingend Lesben, da es auch emanzipierte Heteras gibt.

Advertisements