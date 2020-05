Die SPÖ-Mitgliederbefragung war eine Farce

Wir erinnern uns: Ehe die Corona-Panik begann, hatte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil plötzlich negative Presse, weil er seine Verlobte bei sich anstellen wollte. Flugs wurde eine SPÖ-Mitgliederbefragung aus dem Hut gezaubert, mit der Parteichefin Pamela Rendi-Wagner die Vertrauensfrage über sich selbst stellt. Man tut jetzt, wo (angeblich) 42 % teilnahmen und diese (angeblich) zu 71 % Rendi unterstützen, aber so, als sei das auf ihrem Mist gewachsen ujnd als habe sich ihr „Mut“ gelohnt, Leere Floskeln, die an Wahlkampfvideos erinnern, werden ohne jeden Trennlinie von Medien wiedergekäut, als handle es sich um Wahrheiten. Außerdem habe Rendi-Wagner, die Mutige, ja die Machos in der Partei in die Schranken gewiesen, namentlich Doskozil und seinen Tiroler Kumpel Georg Dornauer. Alles daran ist reine Show, sodass es auch nicht wundert, wenn Zweifel am erzielten Ergebnis laut werden. Dies drängt die Frage nach dem cui bono auf – nämlich warum man so tun will, als habe sich Rendi-Wagner jetzt abgesichert.

Vielleicht als letzter Funke an Authentizität, da sie gerne als „Virologin“ verkauft wird, was ja super zur Plandemie passt? Mit Forschung im Bereich von Massenimpfungen, ob diese nun Sinn machen oder nicht, ist sie allerdings sehr mainstream. Zugleich verzichtete die SPÖ darauf, Maßnahmen Widerstand entgegenzusetzen, deren Armutsförderung nun sogar schon die New York Times eingesteht. Wenn man sich Rendi-Wagners Pressestatement nach dem Parteivorstand am 6.Mai ansieht, dann erweckt es den Verdacht, dass sie sich schon als zweiter Victor Adler sieht, der bekanntlich Armut bekämpfte. Das lässt sich nur mit einer Agenda erklären, die in der Blase der Genossen und der Wähler auf emotionale Bezüge setzt. Es mehren sich Anzeichen dafür, dass Rendi zwar „Zusammenhalt“ betont und ab jetzt gemeinsam mit den roten Landeschefs „gearbeitet“ werden soll, aber das Chaos perfekt wird.

Kann mir einer von euch sagen, wieviel ich von 5 großen Packungen Popcorn am Tag in einer Woche zunehme? 🍿#SPÖ #RendiWagner pic.twitter.com/Mk35pGygg4 — • Hᴇɪɴᴢ Cᴏɴʀᴀᴅꜱ • (@ConradsHeinz) May 7, 2020

Rendi-Wagner wird auch im Mainstream kritisiert

Mittlerweile wird sie auch im ORF ein wenig kritisch befragt, was das Formelhafte ihrer Aussagen deutlich macht. Zugleich bleiben offene Fragen zur Befragung, die auch auf Twitter artikuliert werden: Peter Rabl (war u.a. Herausgeber des „Kurier“ (an dem sich heute der Gusenbauer- und Kurz-Hawerer Rene Benko beteiligt) postet: „Dass unwidersprochen fast die Hälfte der Wahlkommission das Ergebnis nicht bestätigen wollte, macht das Ergebnis jedenfalls fragwürdig.“ Stefan Petzner meint aus seiner Erfahrung bei FPÖ und BZÖ zu Rudi Fussi: „genau sinds laut spö 42,65%. ich sag dir aus meiner erfahrung als parteimanager und im wissen, wie schwer leute zum mitmachen zu bewegen sind: solch hohe beteiligung, des gibts net! 1) keine landespartei hat mobilisiert 2) umfrage selbst mit no-na-fragen stieß auf viel kritik. /1“ und er setzt fort: „3) und dann kam die corona-krise auch noch dazu. wennst heute billa-preisausschreiben machst als marketingverantwortlicher gilt als über 5% rücklauf bereits als großer erfolg. aber 42,65% rücklauf? never ever. /2“

"Schlimmste Krise seit dem 2. Weltkrieg" Bitte nimm Dir diese 5 Minuten Zeit. Wir müssen alles hinterfragen. DU musst alles hinterfragen. Bussi https://t.co/BYmHWYJaHj — Rudi Fußi (@rudifussi) March 19, 2020

Fussi als Lockdown-Groupie

Rudi Fussi hat heute eine Show bei Puls 4, das zu Pro Sieben-Sat 1 gehört (wo Kanzlerberaterin und „Projekt Ballhausplatz„-Mitwirkende Antonella Mei-Pochtler im Aufsichtsrat sitzt). Er war schon Groupie von Eurofighter-Gegnern (cui bono?), von Alfred Gusenbauer, Christian Kern, Hans Peter Doskozil und, ja, auch von Pamela Rendi-Wagner und meint jetzt. „Ich kann mich noch gut erinnern, wie @MaxLercher unter @KernChri gekurbelt hat, damit 21% bei CETA-Befragung teilnehmen. Da wurde alles mobilisiert, was geht. Dieses Mal hat fast niemand mobilisiert von den Ländern und es sollen doppelt so viele sein? Völlig ausgeschlossen.“ Fairer Weise muss man sagen, dass schwer abzuschätzen ist, wie sich die Coronoia auswirkte; es ist aber zu vermuten, dass sie die Befragung eher nicht befeuerte. Denn die SPÖ war auf Tauchstation und sagte wochenlang zu allem ja und amen, während Zweifel ja auch unter den (im Stich gelassenen) Mitgliedern aufkamen. Es ist in den Bereich der Legenden zu verweisen, dass wirklich über 42 % der Parteibasis andächtig seufzend feststellte, „wie gut, dass wir eine Virologin und Epidemiologin an der Spitze haben, die muss ich wählen!“.

Die 41% sind nicht haltbar. Die beauftragte Firma sollVorstand und Präsidium die genaue Methode erklären, wie man mit Mehrfachabstimmungen (Zettel+online), Anonymisierung umgegangen ist. Zahlreiche Landesparteien haben de facto nix gemacht und das auch oeffentlich gesagt. Stinkt. — Rudi Fußi (@rudifussi) May 7, 2020

Fussi legt gerade nach

Teilweise wurde von einer externen Firma ausgezählt, was nicht beruhigt, sondern erst recht den Verdacht nährt, dass es eine g’schobene Partie ist. Dazu kommt, dass nun alles von einem Unternehmen überprüft werden soll, das einem Freund von Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch gehört. Man kann auch an einer einfachen Tatsache erkennen, dass es in der SPÖ nicht mit rechten Dingen zugeht. Der Wiener Rathausplatz wurde am 1. Mai 2020 einem linken Bündnis überlassen, zu dem auch Kommunisten gehören; die SPÖ selbst streamte nur aus dem Karl Marx-Hof in Wien-Döbling. Wie es ist, wenn man dauernd manipuliert und getriggert wird, begreifen Genossen nicht, dass Kurz und Gusenbauer die gleichen Hintermänner haben, wie man u.a. daran bemerkt, dass beide mit Rene Benko und Siegfried Wolf verbunden sind.

DANKE an die Mitglieder für euer großes Vertrauen! Das gibt der gesamten @SPOE_at Rückhalt u Kraft für die politischen Aufgaben u die Herausforderungen, vor denen Österreich steht – Rekordarbeitslosigkeit, steigende Armut. Es braucht eine starke Sozialdemokratie! (prw) — Pamela Rendi-Wagner (@rendiwagner) May 6, 2020

Päm herself auf Twitter

Es hat alles Kalkül, auch der Russland-Bezug dieser Netzwerke, die daran beteiligt sind, u.a. die SPÖ systematisch ihrer Substanz zu berauben. Daher ist Rendi-Wagner als erste Parteivorsitzende keineswegs ein Zeichen von Konsolidierung und Emanzipation, weil sie politische Quereinsteigerin ist, daher FInten und Fallen schwerer erkennen kann. In all dem dummen Gerade von „Zusammenhalt“ geht völlig unter, wie brutal Genossen mit den einzigen umgehen, der durchschaute und nicht mitmachen wollte: Mit Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos, der einst auch dem Parteivorstand angehörte. Man räumte ihn aus dem Weg, um Doskozil eine Bühne zu bereiten, doch auch, damit vertuscht wird, dass Gusenbauer für den Eurofighter-Vergleich 2007 verantwortlich ist und dies auf die Kappe seiner Russland-Connections geht, Als Doskozil im Februar 2017 Airbus wegen der Jets anzeigte, halfen ihm ehemalige Ukraine-Lobbying-Partner Gusenbauers. Die Justiz stellte die Ermittlungen nun ein, geht aber sehr wohl weiter gegen Darabos vor, den Peter Pilz als Deal mit Doskozil und Gusenbauer anzeigte. In dem Moment, wo diese Ermittlungen eingestellt, aber gemäß Strafprozessordung welche gegen Gusenbauer, Doskozil, Pilz und andere aufgenommen werden, ist nicht nur Rendi-Wagners Ende besiegelt, sondern auch das der Regierung Kurz.

Die Agentur, die für die SPÖ die Befragung auswertete, gehört einem Vertrauten des SPÖ-Geschäftsführers. Den Mitgliedern der Wahlkommission sollen vor der Sitzung die Handys abgenommen worden sein. Stichprobenprüfungen des Ergebnisses waren nicht erlaubt. Mit @evalinsinger. https://t.co/5mtyoUhJ2i — Jakob Winter (@winter_jakob) May 7, 2020

Neue Details

PS: Die Wahlkommission war sich nicht einig, wie berichtet wird – auch das ein seltsames Detail. Die Agentur Dataselect gehört mehrheitlich dem Ex-SPÖ-Funktionär Alois Aschauer. Das Firmenbuch führt bei ihm auch Sozial Global (soziale Dienstleistungen) auf, wo Nicole Krotsch von den Wiener SPÖ-Frauen als Geschäftsführerin aufscheint. Außerdem die Schloß Laxenburg Betriebsgesellschaft m.b.H., wo neben ihm und der Wien Holding u.a.Helmut Miernicki eine Funktion hat, den wir mit Helmut Schultes auch bei der Kultur Region Niederösterreich Privatstiftung finden, der wiederum u.a. bei der NÖ Landes-Beteiligungsholding und der Hypo NOE ist.