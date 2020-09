Deutschland, Österreich und DDR 2.0

Nicht von ungefähr sehen manche einen neuen Sozialismus oder eine DDR 2.0 mit Corona-Maßnahmen als Vorwand heraufdämmern. Man konnte solche Vergleiche Berichten zufolge am Rande der Großdemo am 29. August 2020 in Berlin hören; in Wien schrieb „Österreich“ am 27. August, dass ein Wahlkampf-Auto der Wiener ÖVP mit Hammer und Sichel beschmiert worden sei. Dazu kommt, dass manche Vermutungen einer Steuerung aufgreifen, um jedweden Verdacht von Moskau wegzulenken und zum Beispiel den Vatikan als Sündenbock zu präsentieren oder die „Nazi-CIA“. Wenn man sich da noch zurechtfinden will, sollte man einem Statement des ehemaligen Verfassungsschutzschefs Hans Georg Maaßen bei einer Tagung letztes Wochenende in Erfurt lauschen. Denn er redet Klartext über Strategien der Zersetzung, die fast alle auf fatale Weise unterschätzt haben; man zerbricht sich in der Regel den Kopf darüber, wie es zur Wiederveinigung kam, die „wir“ ja gewollt hätten. Tatsächlich aber wurde nicht „der Westen“ auch auf den Osten Deutschlands ausgedehnt, sondern die DDR auf ganz Deutschland, natürlich allmählich, als langsamer Prozess der Unterwanderung und Infiltration. Man sollte daher jede Corona-Meldung, alles im Bereich Politik, aber auch zu Medien oder zu mit der Politik vernetzten Unternehmen aus einem neuen Blickwinkel betrachten.

Niemand kann anderen ihre Erkenntnisprozesse abnehmen, die zwangsläufig zunächst hinter der Realität zurückbleiben, weil man erst genug wissen muss, um in aktuellen Situationen reagieren zu können. Aus Maaßens Sicht war es ein kapitaler Fehler, die Ost-CDU in die CDU aufzunehmen, da es sich hierbei um eine massiv vom Ministerium für Staatssicherheit beeinflusste Partei handelte. Einem Kommentar zufolge, der weiter unten auch als Video eingebaut ist, war ein „Elefant in einem Hosenanzug“ spürbar im Raum, als Maaßen über „Scheinopposition“ per DDR-Parteigründungen sprach, die als „Hönigtöpfe“ fungierten, weil man so sehen konnte, wer nicht (ganz) konform ging. Diskussionen über Merkels Vergangenheit können leicht ausufern, wobei man weiss, dass ihr Vater als Pastor durchaus an einer angepassten „Kirche im Sozialismus“ mitwirkte. In diesem sehr detailreichen Artikel wird deutlich, dass die Tochter für CDUler mit Stasi-Anbindung tätig war, was jedoch noch nichts über sie selbst aussagt. Maaßen warnte zu Recht, nicht auf den KGB zu vergessen, indem man sich voll auf die Stasi konzentriert und bei dieser auch nur die Bespitzelung, nicht aber die Zersetzung sieht. Merkel gehörte 1989 zum Demokratischen Aufbruch, einer Neugründung als Scheinopposition, an dessen Spitze Wolfgang Schnur vom MfS stand, der seine letzten Lebensjahre in Wien verbrachte. Da Michail Gorbatschow schon 1988 für ein wiedervereinigtes Deutschland eintrat, musste ihm Helmut Kohl diesbezüglich nichts abringen.

Hans Georg Maaßen über die Wiedervereinigung

Die „Welt“ bemerkt in einem Artikel: „Mitarbeiter der geheimen KGB-Einheit Gruppe Luch räumten später ein, maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der neuen DDR-Parteien genommen zu haben – mit dem Ziel, den Prozess Richtung Einheit zu verlangsamen. Am Ende gehörte Angela Merkel aber als DA-Vorstandsmitglied der Allianz für Deutschland an, dem Bündnis, das die Volkskammerwahlen vom März 1990 im Schlepptau Helmut Kohls gewann.“ Die Gruppe Luch ist wiederum mit Markus Wolf verbunden, der auch den Übergang von der SED zur PDS (heute Linke) begleitete. 1994 berichtete der „Focus“: „Erpressung mit kompromittierenden Videos: Ein Büro in Königsberg wirbt deutsche Geschäftsleute als Agenten an – KGB-Spezialtruppe ‚Luch‘ ist weiterhin im Deutschland-Einsatz.“ Merkels Einstieg in die Politik bedeutete, dass sie Sprecherin des neuen DDR-Ministerpräsidenten Lothar de Maiziere wurde, dessen Vater Clemens ein Mitstreiter ihres Vaters war. Man sagt Lothar de Maiziere Tätigkeit für das MfS nach, die er bestreitet: „er war in der DDR ab 1987 stellvertretender Vorsitzender des Kollegiums der Berliner Rechtsanwälte unter dem Vorsitzenden Gregor Gysi„. Sein Onkel Ulrich de Maiziere war u.a. Generalinspekteur der Bundeswehr; dessen Sohn Thonas begleitete Kanzlerin Angela Merkel in diversen Funktionen nicht nur als Minister.

Mit Geschick hat sich die #Linke als politische Kraft in Deutschland etabliert. Doch ihre Wurzeln liegen in der #DDR Ein unveröffentlichtes Dokument macht das schlaglichtartig deutlich. Die personelle und ideologische Kontinuität ist immer noch erheblichhttps://t.co/7F42WgUc1K — Hubertus Knabe (@hubertus_knabe) September 5, 2020

Hubertus Knabe zu SED-PDS-Die Linke

Wikipedia vermerkt zu Thomas de Maiziere: „1990 arbeitete er für seinen Cousin Lothar de Maizière am Aufbau des Amtes des Ministerpräsidenten der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) mit und gehörte auch der Verhandlungsdelegation für den deutsch-deutschen Einigungsvertrag an.“ Außerdem lesen wir: „1990 empfahl de Maizière seinem Cousin Lothar de Maizière, dem ersten frei gewählten Ministerpräsidenten der DDR, nach der Volkskammerwahl Angela Merkel als Pressemitarbeiterin in sein Team aufzunehmen, in das er dann ebenfalls als Berater aufgenommen wurde.“ Thomas de Maiziere stammte zwar aus Westdeutschland, machte aber zunächst in politischen Ämtern in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen Karriere. Maaßen ging in Erfurt darauf ein, dass der SPD-Politiker Björn Engholm seinem Duz-Freund Erich Honecker 1989 weitreichende Angebote machte; man wollte in Moskau aber Honecker fallen lassen, der dann ja auch durch Hans Modrow ersetzt wurde. Damals war die Gesellschaft in Deutschland schon „weitgehend zersetzt“, sagt Maaßen, und das Land wäre binnen zehn Jahren dem Ostblock ohnehin wie eine reife Frucht in den Schoß gefallen. Er spricht da den „Marsch durch die Institutionen“ an, der auch bei Sozialdemokraten eine beliebte Parole war; freilich darf man nicht den Fehler begehen, Kommunisten für Sozialdemokraten zu halten, die vielleicht etwas mehr wollen, denn ihr Ziel ist nicht Demokratie, sondern Totalitarismus. Deshalb unterschätzen viele auch deren Aggressivität, wobei man ohnehin nur dann ein guter Nachrichtendienstler ist, wenn man nicht an den „politischen Weihnachtsmann“ glaubt und eins und eins immer zwei sind, egal was z.B. ein Politiker sagt. Als 1989 neue Parteien wie Pilze aus dem Boden schossen (und auch andere Organisationen), fiel auf, dass MfS-Mitarbeiter sich eifrig betätigten, was nicht ohne Genehmigung ging; es war auch seltsam, dass plötzlich genug Ressourcen für alles vorhanden waren.

Ich erinne einen Satz von General Iwan I. Agajanz, früher Chef der KGB-Desinformation: „Jeder, der über unsere wahren Pläne genau oder unparteiisch … schreibt oder spricht, muss rasch als Rechter oder Faschist abqualifiziert oder der Lächerlichkeit ausgesetzt werden.“ — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) August 18, 2020

Wie wahr…

Maaßen betont, dass man bis heute nicht weiß, wer neben Markus Wolf zur Gruppe Luch gehörte, deren Auftrag es war, Honeckers Ablöse durch Modrow umzusetzen. Es ist aber davon auszugehen, dass er einfach seine besten Mitarbeiter mitgenommen hat; schließlich war die Stasi auch immer nur der Schwanz, mit dem der Hund (der KGB) wedelte. Nachrichtendienstler dürfen „nicht an das glauben“, was sie sehen, denn „es kann auch eine andere Geschichte dahinterstecken“. In Westdeutschland machte man den großen Fehler, sich nur gewisse Lösungen der deutschen Frage vorzustellen – deutsche Einheit, Wiedervereinigung usw. Aber wer dachte an „ein größeres Ostdeutschland“, das jetzt ja immer deutlichere Konturen annimmt? Es wurde auch ausgeblendet, dass es „überzeugte Kommunisten“ in der Ost-CDU und in der Kirche Berlin-Brandenburg gab, weil man immer nur über SED und Stasi diskutierte; generell sollen Ostdeutsche fanatischer gewesen sein als Menschen in anderen Satellitenstaaten. Die Stasi wiederum wurde unter dem Aspekt von Bespitzelung der eigenen Bevölkerung, vielleicht auch der Spionage gesehen; man dachte nicht an Zersetzung und hatte auch den KGB nicht im Blick. Man ist auch sofort bei der WHO und ihrem Direktor Tedros Adhamon, denn nach dem Putsch in Äthiopien fungierte die Stasi als Beraterin bei der brutalen Unterdrückung der Bevölkerung. Adhamon wurde auch von China unterstützt und hatte als äthiopischer Minister u.a. Verbindungen zur Clinton Foundation, was durchaus ins Muster der Zersetzung passt.

Finanzminister Olaf Scholz wegen CumEx (und Wirecard) in der Kritik

Coron(oi)a ist natürlich ein perfektes Instrument, um Menschen zu steuern, ohne dass es ihnen bewusst wird. Und wenn sie es merken, dann merken sie meist nicht, dass man ihnen „Kritik“ auch als Honeypot anbieten kann. Deshalb glauben jetzt viele, dass „Trump, Putin, Xi uns retten“ werden oder dass alle möglichen Geheimdienste aktiv sind, inklusive der Jesuiten, aber russische nicht erst erwähnt werden. Es solle einen „Friedensvertrag“ geben und dann sind auch Merkel und Co. passé; es komme dann etwas ganz anderes. Auf der anderen Seite zeigen Lockdown-Propaganda und Angstmache, wie eine PsyOp funktioniert; man kann längst von gleichgeschalteter Presse sprechen, die ja auch üppig gefördert wird. Sollten zufällig ernsthafte und echte Kritiker einmal nicht gebasht werden, dann wird damit bloss davon abgelenkt, dass es keine wirkliche Medienfreiheit gibt. Die Agenda wird mit Akteuren gesetzt, die sich allermeistens ihrer Rolle gar nicht bewusst sind, und die brav auf Trigger reagieren: „refugees welcome!“ – „stay safe – stay at home!“ – „black lives matter!“ – „rettet das Klima!“ – „gegen Hass und Hetze!“. Die Zersetzung muss man klar benennen, indem man Netzwerke und Namen offenbart, wodurch auch klar wird, dass man nicht länger fassungslos sein soll über die Aussagen von Politikern etc. Alle Parteien scheinen Teil eines „Spiels“ zu sein, was nicht bedeutet, dass jeder auf Anweisung handelt; man kann da auf psychologische Prozesse vertrauen. So stellt z.B. die SPÖ fest, dass die Regierung „Kahlschlag in heimischer Industrie“ mit herbeiführt, unterstützte dies aber von wegen Corona. Auch die FPÖ versagte im entscheidenden Moment, um nun die Regierung umso mehr zu bashen; beide Parteien verzögern Maßnahmen via Bundesrat.

Kommentar zu Maaßens Aussagen

Man kann in Deutschland, aber auch in Österreich zum Beispiel von der Wirecard-Affäre ausgehen; in Österreich kommt dann noch die Pleite der Commerzialbank hinzu. Nicht von ungefähr war kurz Thema, dass Markus Braun und Jan Marsalek von der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft wegen ihrer Spenden an diese zu „Senatoren“ ernannt wurden, was sie mit Magna, Strabag, Signa und Novomatic verbindet. Präsidium und Vorstand der ORFG können Ausgangspunkt von Recherchen sein, wer wo mit wem vernetzt ist; außerdem ist die Rolle der genannten Konzerne höchst aufschlussreich. Wenn man ein Puzzle der Infiltration, Unterwanderung, Subversion, Zersetzung zusammensetzt, stößt man regelmäßig auf Meldungen, die in einem Drehbuch oder Roman viel zu dick aufgetragen wären auch wegen der bereits gesammelten anderen Teile. Bekanntlich ging es am 24. Juli 2017 auf Ibiza unter anderem um den Erwerb von Anteilen an der „Kronen Zeitung“, da jene der Funke-Gruppe zu haben waren. Tatsächlich beteiligte sich dann Rene Benkos Signa Holding wie auch (wie Raiffeisen) am „Kurier“, zu dem auch „profil“ und „trend“ gehören. Der „trend“ berichtet gerade über Markus Brauns Immobilien, unter anderem eine in Kitzbühel, die zuvor Walentina Hummelbrunner gehörte. Die Affäre Hummelbrunner zeigte zu Beginn des Jahrtausends, was danach immer mehr zum Standard bei Polizei und Justiz wurde, denn diese streckten sozusagen die Waffen anhand von Geldwäschevorwürfen gegen die russische Geschäftsfrau; es gibt natürlich auch eine Rotlichtkomponente. Was die Flucht von Jan Marsalek betrifft, dachten viele bei der Erwähnung eines „Wiener Bedarfsflugunternehmens“ sofort an die Avcon Jet und sie lagen klarerweise richtig (hier mehr zur Avcon früher und hier zu einem ihrer Gründer). Wieder hätte man mit Drehbuch oder Roman große Probleme, aber der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko hat einen einst von Avcon verwendeten Businessjet, der seit einiger Zeit auf dem Flughafen Basel steht.

Tagesschau-Bericht über Julian Assange

Wie schon Maaßen sagte, gibt es einiges, dass alle Geheimdienste im Repertoire haben, zum Beispiel Honeypots; auch Überwachung muss man dazu zählen, die jetzt im Fall Assange für die ecuadorianische Botschaft in London publik wurde. Man braucht sich da keine Illusionen machen – sollte also nicht an den Weihnachtsmann glauben -, denn natürlich geht dies auf Kappe der USA. Es widerlegt auch Mythen, wonach Donald Trump Assange retten werde, ihn dringend brauche, ja dieser in Wirklichkeit eh schon irgendwo am Strand liege. Dann muss das Auslieferungsverfahren gegen ihn in einer Parallelwelt stattfinden und jemand anderer ist in Großbritannien in Untersuchungshaft genommen worden. Weil US-Außenminister und Ex-CIA-Chef Mike Pompeo vor einem Monat in Wien war und es da auch um North Stream 2 ging, sei bemerkt, dass Ex-Finanzminister Hans Jörg Schelling die Gazprom bei diesem Projekt berät. Es ist kein Zufall, wenn Schelling gerade vom Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser geehrt wurde, der auch zum russischen Netzwerk gehört. In Schellings Amtszeit von 2014 bis 2017 fiel auch, dass die Finanzmarktaufsicht nach der Anzeige eines Whistleblowers zu fingierten Konten und Krediten bei der Commerzialbank Mattersburg 2015 nicht sehr weit kam. Und sie verschloss auch die Augen davor, dass das Vorgehen des damaligen Verteidigungsministers und nunmehrigen Landeshauptmanns Hans Peter Doskozil gegen Airbus auf die Marktkapitalisierung des Konzerns abzielte. Auch wegen internationaler, Russland einschließender Verflechtungen im Bereich Luftfahrtindustrie sollte man daran denken, dass der Kreml sich Unternehmen per „samtener Übernahme“ aneignete, indem man Strategien umsetzte, um deren Kapitalisierung möglichst niedrig zu halten.

Von Maaßen empfohlen: Ex-KGB-Offizier Juri Bezmenov zu Subversion

Bei Doskozil und seinem Vorgänger als Landeshauptmann Hans Niessl ist von Bedeutung, dass beide wohl darin involviert waren, dem Jelzin-Clan auf Betreiben Oleg Deripaskas die österreichische Staatsbürgerschaft zu verschaffen. In der Öffentlichkeit galt lange Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos als logischer Niessl-Nachfolger, doch er durchschaute früh Operationen russischer Geheimdienste, die auch via SPÖ umgesetzt wurden, und wurde/wird deswegen überwacht, abgeschottet, bedroht; fremde Befehle wurden auf seinem Rücken ausgeführt. Was Schelling betrifft, ist auch interessant, dass er 2012 Aufsichtsratsvorsitzender der Volksbanken AG wurde, die ihre Osteuropa-Töchter an die Sberbank verkauften, die jetzt auch offiziell dem russischen Staat gehört. Bei der Sberbank Europe fungiert nun Ex-Magna-CEO Siegfried Wolf als Aufsichtsratsvorsitzender; diese Funktion hat er auch bei Deripaskas Russian Machines-Konzern. Die Signa Holding bekommt unter anderem von der Sberbank Europe, von Raiffeisen, von der Bank of Chrina Kredit; früher auch von der russischen VTB-Bank. Raiffeisen versprach sich viel vom Einstieg Deripaskas bei der Strabag, der sich auch an Magna beteiligte; ebenso übrigens an Hochtief, das den Aufsichtsratsvorsitzenden Thomas Eichelmann mit Wirecard teilt. Wenn man bei Angela Merkel an die neuen Parteien am Ende der DDR denkt, muss man bei Sebastian Kurz berücksichtigen, dass er auch von Siegfried Wolf gefördert wurde (was auch für Rene Benko gilt) und dass die ÖVP mit Raiffeisen verbunden ist.

Es wäre ganz einfach: koalitionsfreier Raum beim SPÖ-Antrag auf Aufnahme von Kindern aus #Moria. Die Kurz-ÖVP soll dann bei der Abstimmung einfach rausgehen und Wien&Co ermöglichen zu helfen. Wenn sie schon nicht dafür sein wollen, wäre das das Minimum an Empathie. #OeNR — Florian Steininger (@FSteinin) September 12, 2020

Tweet der Scheinopposition SPÖ

Die türkise „neue ÖVP“ hat sich von der ursprünglichen Partei ähnlich weit entfernt wie die CDU, nur dass es noch etwas besser kaschiert wird. Als Kurz im Mai 2017 an die Spitze der ÖVP gelangte, geschah dies auf Kosten von Ex-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der jedoch nur scheinbar in Opposition dazu stand. Man fand ihn nämlich wieder als von Ex-Schüssel-Sprecherin Heidi Glück betreuten „Top Speaker“ u.a. mit seinem Nachfolger als Vizekanzler, Justizminister Wolfgang Brandstetter, mit Kurz-Berater Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer und dessen einstigem „Gegner“ Wolfgang Schüssel. 2017 war der von Gusenbauer geförderte Christian Kern Kanzler, der jedoch im Mai 2016, als er Werner Faymann ablöste, schon einen Vertrag als Vorstandsvorsitzender des Feuerfest-Konzerns RHI in der Tasche hatte. Gewissermaßen als Auftakt zum Einstieg Deripaskas bei diversen Konzernen erwarb Martin Schlaff 2006 Anteile an RHI, der mit dem Deripaska-Förderer Michail Chernoy Geschäfte machte. Wie bei Merkel denken viele bei Schlaff an die Stasi wegen seiner Deals mit der DDR; freilich begann seine Laufbahn bei der 1952 gegründeten Robert Placzek OHG; in der schon sein Vater tätig war. Deren Sitz ist nach wie vor im Trattnerhof in Wien, in dem bis 1955 die USIA-Verwaltung der von den russischen Besatzern requirierten Betriebe war.

Von Thomas Röper (Anti-Spiegel) aus St. Petersburg

Es gab also 2017 keine wirkliche Alternative; dies galt auch bei anderen Wahlen und nicht zuletzt muss man sich fragen, wer tatsächlich hinter Ibizagate steckt. Dabei verwundert auch, dass mit den Panama Papers, denen die Paradise Papers folgten, bekannt gewordene Journalisten keinen Wunsch verspürten, den wirklichen Netzwerken russischer Einflussnahme auf Politik und Wirtschaft nachzugehen. Nicht ohne Grund sprachen in Erfurt aber Maaßen und andere davon, dass die Strategie der Zersetzung bei den Medien sehr gut funktionierte, dort wird sie natürlich deutlich durch Veröffentlichungen und deren Tendenz und nicht zuletzt auch dadurch, was alles verschwiegen wird. Sieht man sich Netzwerke um das Ibiza-Video und das Verhalten von Ermittlern, den U-Ausschuss und den Umgang mit diesem an, dann handelt es sich um ein typisches Kompromat. Es wurde halt nicht dazu verwendet, Heinz Christian Strache (FPÖ) zu erpressen, sondern dafür eingesetzt, die türkisblaue Regierung zu sprengen, die im Dezember 2017 angelobt worden war. Man kann unter anderem Corona-Politik nun einmal besser, d.h. fast ohne Widerstand realisieren, wenn die Grünen der Juniorpartner von Sebastian Kurz sind. In einem Monat soll in Wien gewählt werden; Corona sei Dank ventiliert Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) auch schon, dass man den Urnengang ja verschieben könnte. Wie sollte ich die Wiener Stadtregierung gegenüber Maaßen beschreiben? Der Bürgermeister studierte unter anderem in der DDR und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) ist Schriftführerin des kommunistischen Jugendvereins „Freie Österreichische Jugend – Bewegung für Sozialismus“. Spitzenkandidat der ÖVP ist Finanzminister Gernot Blümel, der sich im Ibiza-U-Ausschuss dauernd entschlagen hat und der ohne Laptop arbeitet. Die vom Deripaska-Mann Hans Peter Haselsteiner geförderten NEOS stagnieren in Umfragen, die FPÖ verliert; das Team HC Strache erinnert irgendwie an das Team Stronach. Strache wird vom Deripaska-Freund Gernot Rumpold beraten; aber er schloss ja auch einst einen Vertrag mit der Putin-Partei Einiges Russland, den die FPÖ nach Ibiza aufkündigte.

Der ⁦@WKogler⁩ gleich im #Mittagsjournal über dem ⁦@sebastiankurz⁩ seine bedrohliche Mehrheit im Nationalrat & die „Vervielfachung“ der bisher mickrigen Hilfsgelder. pic.twitter.com/ZpM2T95qlG — Stefan Kappacher (@KappacherS) September 12, 2020

Regierungsshow im Regierungsfunk

Scheinkonflikte sollen davon ablenken, dass eine Art kommunistische Machtübernahme weitgehend abgeschlossen ist (dies bestätigt auch das Verhalten von Ermittlungsbehörden, die alles decken). Deshalb prallen Kurz und Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gelegentlich aufeinander oder man ist uneinig, was „refugees“ betrifft. Und deshalb wird Alexej Nawalny in der Berliner Charité behandelt, die im Osten der Stadt liegt und auch für ihren Virologen Christian Drosten bekannt ist. Es macht auch Sinn, dass der Traiskirchner Bürgermeister Andi Babler, dem man nachsagt, dass er Faymann selbst gerne abgelöst hätte, kürzlich vom Papst empfangen wurde. Babler gehört zur sogenannten Stamokap-Fraktion, die für staatsmonopolistischen Kapitalismus eintritt, auf den ja auch die Politik von Türkisgrün hinausläuft. Wie bizarr die Show ist, mit der man uns echte politische Arbeit und freie Medien vortäuschen will, zeigt der Ibiza-Ausschuss etwa bei der Befragung von Ex-Innenminister und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Er leugnet jeden Kontakt zu Jan Marsalek, den er Berichten zufolge 2017 in Moskau traf; außerdem geht es die ganze Zeit um von Novomatic bezahlte Inserate in Publikationen des Alois Mock-Institutes, also um kleine Fische.

Vortrag von Bezmenov

Und dennoch fällt Interessantes auf, als Stephanie Krisper von den NEOS an der Reihe ist: „Krisper fragt nach jener Verwandten von Novomatic-Gründer Johann Graf, einer Staatsanwältin, die vorübergehend bei Sobotka (Eurofighter-Ausschuss) gearbeitet hat und deren Mann Sobotka auch kennt. Sie habe jene Expertise gehabt, die man gesucht habe. Dass sie eine der Beschenkten Grafs ist, habe er aus den Medien erfahren. Die genannte Frau sei dann auch bei einer Betriebsbesichtigung bei Novomatic im Rahmen der AK-Wahlen dabei gewesen, dort sei er draufgekommen, dass sie mit Graf verwandt sei.“ Seit Ibiza ist der Strache-Ausspruch „Novomatic zahlt alle“ bekannt; es geht hier auch um diverse Geldgeschenke, zu denen es (pro forma?) Ermittlungen gibt. Gemeint ist der 3. Eurofighter-U-Ausschuss 2018/19, der eine Fortsetzung des im März 2017 eingesetzten 2. U-Ausschusses darstellt, der Darabos für den in Wahrheit von Gusenbauer zu verantwortenden Vergleich von 2007 verantwortlich machen sollte. Mit der Novomatic-Connection zu Sobotka wird einmal mehr darauf hingewiesen, dass das russische Netzwerk alles im Griff haben muss, weil man sonst vielleicht erfahren würde, was es mit der Eurofighter-Affäre und anderem zu tun hat. Weil es keinen Weihnachtsmann gibt und eins und eins immer zwei sind, endet diese Analyse nicht mit tröstlichen Worten; es ist auch weit und breit niemand am Horizont zu sehen, der uns schmerzhafte Erkenntnisprozesse und das notwendige entschlossene Handeln abnimmt.

PS: Noch ein paar Puzzleteile: Sobotka stand im Ibiza-Ausschuss dazu, dass er immer wieder Kontakt zu Daniel Kapp hat, der einst Sprecher von Vizekanzler Josef Pröll war. Heute macht Kapp die PR für Dmytro Firtash, dessen Auslieferung die USA fordern und der schon 2007 Firmen aus der Ukraine nach Wien verlegte; Raiffeisen war einmal sein Treuhänder. Firtash teilt Anwalt Dieter Böhmdorfer mit Rene Benko; außerdem vertritt die Kanzlei Zöchbauer unter anderem Benko, die Novomatic und die Masseverwalterin von Wirecard CEE in Graz, die mit einem der Prüfer von TPA verheiratet ist. TPA prüfte nicht nur Wirecard in Österreich, sondern auch die Commerzialbank und (im Auftrag des Landes Burgenland) jene Kreditgenossenschaft, die zu 90% Eigentümerin der Bank ist. Größter Kunde der TPA ist die Signa Holding, mit der man auch personell verbunden ist. Die Tochter von Ex-Bankdirektor Martin Pucher arbeitet bei Magna; Herr Pucher hat mit Norbert Wess den gleichen Anwalt wie Ex-Magna-Manager und Ex-Finanzminister Karl Heinz Grasser. Juri Bezmenov nennt unter den Schlüsselbereichen, die übernommen werden, die Verteidigung eines Landea; warum ist Klaudia Tanner aus der ÖVP Niederösterreich Ministerin geworden? Weil ihr Schwager Stefan Steiner Kurz berät oder wegen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die auch Connections zu Gusenbauer und zu Faymanns Geschäftspartner Sigmar Gabriel (SPD) hat?