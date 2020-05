Ibiza und das wahre russische Netzwerk

Gestern vor einem Jahr platzte die Bombe in der türkisblauen Regierung mit dem Ibiza-Video, das noch nicht in voller Länge allgemein bekannt ist. Nun werden „Aufdecker“ wieder ausgiebig gefeiert, die doch nur „Transatlantiker“ sind, die als „russische Bots“ instrumentalisiert wurden, ohne dies zu merken. Nicht zufällig wurden „Süddeutsche“ und „Spiegel“ ausgewählt und man ließ auch Florian Klenk vom „Falter“ teilhaben, denn alle drei bewährten sich schon bei den Panama Papers 2016. Die Anbahnung der Veröffentlichung gewisser Passagen erinnert daran, wie sich ein anonymer Informant mit großen Datenmengen aus dem Bereich der Kanzlei Mossack Fonseca an „SZ“-Autoren heranpirschte. Sollten die Panama Papers unter anderem Wladimir Putin und einige Oligarchen treffen, so wurden die „Aufdecker“ nun eben für eine Retourkutsche verwendet.

Da der verhängnisvolle Abend auf Ibiza schon am 24. Juli 2017 stattfand, müssen die Beweggründe beim „kompromat“ nicht notwendiger Weise auch für die Veröffentlichung am 17. Mai 2019 gelten. Die politischen Ereignisse des Jahres 2017 kann man hier nur im Zeitraffer darstellen, sodass wir uns zuerst ansehen, wie jetzt wieder ein ungeheurer Wirbel um Heinz Christian Strache veranstaltet wird. Er durfte samt Gattin Philippa das Titelbild ausgerechnet der „Krone“ heute zieren, die er ja doch am liebsten an eine „Oligarchennichte“ verscherbelt hätte. Das ist keineswegs ein Widerspruch, will doch Rene Benko mit der Signa Holding die Rolle der „Alijona Makarowa“ übernehmen. Benko wird wiederum gefördert von Siegfried Wolf, ehemals CEO von Magna International, und Strache traf sich auch schon mit Frank Stronach, an dessen „Team“ das neue „Team Strache“ erinnert.

Einfach nur peinlich: Nicht nur der #ORF, auch die #Krone präsentiert das Phantom von Ibiza am Cover des bunten Sonntagsblättchens und auf vier Seiten im Innenteil. Wen interessiert das wirklich?🤔 pic.twitter.com/K8UP7tdGxh — Georg Karp (@Betrifft) May 17, 2020

„Kronen Zeitung“ am 17.Mai 2020

In der Geschichte der FPÖ gab es immer wieder Spaltungen, auch wenn wir diese Partei nicht mögen, ist das doch hinsichtlich der Kräfte im Hintergrund interessant: So wurde 1993 das Liberale Forum gegründet, unter tatkräftiger Mithilfe des SPÖ-Nationalratspräsidenten Heinz Fischer, dem LIF folgten später die NEOS nach. Als die FPÖ 2000 in die Regierung kam. spaltete sie sich in BZÖ und FPÖ, Ersteres mit Jörg Haider und bis 2013 im Parlament. 2012 wurde das Team Stronach gegründet, das dem BZÖ Mandatare abwarb und an einer Allianz mit BZÖ-Chef Josef Bucher interessiert war, der jedoch ablehnte. 2019 kam FPÖ-Chef Heinz Christian Strache nach Ibizagate abhanden, und weil die nächsten Wahlen im Herbst in Wien stattfinden, gibt es abtrünnige FPÖ-Abgeordnete diesmal auf Landesebene. Um das „Team Strache“ einschätzen zu können, müssen wir uns nur ansehen, was es mit Magna, Wolf und Benko auf sich hat.

Welches Foto vom Signa Törggelen ist mehr Österreich? Kann mich nicht entscheiden. pic.twitter.com/f41mkxb89d — Wiz Khalifat (@KnatheMurray) November 14, 2019

2019 bei Benko ohne Strache

Letztes Jahr trafen wir Strache und Gattin nicht mehr bei Rene Benkos „Törggelen“ im Park Hyatt Hotel in Wien an; dafür versammelten sich andere vor dem Logo der Signa Holding wie vor einer Sponsorenwand. Ehe im Jänner 2016 berichtet wurde, dass sich Strache „mit neuer Model-Freundin“ zeigte, musste er sie erst kennenlernen – vielleicht 2015 beim „Törggelen“? Jedenfalls hat sie eine interessante Vita für die Ehefrau eines Ex-FPÖ-Vizekanzlers, da sie beim ehemaligen geschäftsführenden SPÖ-Klubobmann Josef Cap, dann beim Team Stronach und als Wettermoderatorin bei Wolfgang Fellners oe24 tätig war. Stronach und SPÖ ist alles andere als ein Gegensatz, nicht nur, weil Andreas Rudas 2000 unmittelbar vor der schwarzblauen Regierungsbildung zu Magna wechselte und so für Alfred Gusenbauer Platz machte. Man war dann nämlich, mit Unterstützung von Siegfried Wolf, EADS (heute Airbus Group) dabei behilflich, den russischen Markt zu sondieren. Später kaufte die schwarzblaue Regierung Eurofighter (von Gegengeschäften profitierte u.a. Magna) und Gusenbauer hatte dann einen heimlichen Deal, um den Lieferumfang in Scheinverhandlungen zu reduzieren.

Straches Diagramm, von Hausdurchsuchung

Weil man die im Dunklen nicht sieht, wohl aber die im Rampenlichte, gab es inzwischen auch bei Strache eine Hausdurchsuchung, sodass auch bei ihm Gefundenes Thema im Ibiza-U-Ausschuss sein wird. Dazu gehört das Diagram oben (etvl. anklicken und in neuem Fenster öffnen, wenn zu klein dargestellt), das versucht, den Zusammenhang zwischen auftauchenden Namen zu erfassen.DIe ÖVP Niederösterreich kommt vor, Haselsteiner, Benko, Anwalt Gabriel Lansky, „Krone“-Moderatorin Katia Wagner, die Freundin von Ibizagate-Anwalt Ramin M., der Konzern Plasser & Theurer (Zulieferer u.a. der ÖBB), der „Lehrer“ des „Ibiza-Detektivs“ Julian H., Sascha W., aber auch Oligarchen, Israelitische Kultusgemeinde und Freimaurer. Was daran die große „Verschwörungstheorie“ sein soll, wenn Strache offensichtlich versuchte, Ordnung ins Chaos zu bringen, erschließt sich allerdings nicht.

Meine Sammlung an Namen und Firmen

Was Oligarchen betrifft, deutet Strache eine Verwicklung von Dymtro Firtash an (einem Ex-Geschäftspartner von Igor Makarow), da er dessen Pressesprecher Daniel Kapp erwähnt, der einst bei Ex-Vizekanzler Josef Pröll arbeitete. Außerdem kommt Ex-Vizekanzler Michael Spindelegger vor, der als Förderer von Bundeskanzler Sebastian Kurz gilt und als Eelisaberster die von Firtash gegründete Agentur zur Modernisierung der Ukraine leitete, Bei Plasser & Theurer sollten wir auch an Ramin M., Sascha W., Julian H. und daran denken, dass Elisabeth Max-Theurer bei den von vielen Staaten boykottierten Olympischen Spielen in Moskau 1980 die Goldmedaille im Dressurreiten gewann. Meine Darstellung relevanter Namen kann man mit so vielen Pfeilen versehen, dass sie komplett unübersichtlich wird; diese Personen / Firmen und ihre Beziehung untereinander sind aber zentral, um Vorgänge in Österreich zu verstehen. Walentin Jumaschew leitete Boris Jelzins Präsidentschaftskanzlei und war dann maßgeblich an der Amtsübergabe an Wladimir Putin beteiligt; mit Unterstützung von Magna mit CEO Siegfried Wolf wurde er 2009 österreichischer Staatsbürger.

Benko wird von Wolf abgeholt

2018 landeten Schnappschüsse davon in der Presse, wie Wolf Rene Benko, der per Hubschrauber anreiste, in Reifnitz in Kärnten mit dem Geländewagen abholte. Über Schloß Reifnitz verrät uns Wikipedia: „Ende 2005 wurden das Schloss und sieben Hektar Land von dem Automobilzulieferer Magna gekauft. Verkäufer war das Land Kärnten über die Kärntner Tourismus-Holding, vermittelt durch Jörg Haider. Der Kaufpreis betrug 6,4 Millionen Euro. Verhandler für Magna war Mathias Reichhold.“ Laut Anrainern war dies viel zu günstig; außerdem erfolgte alles in einer Nacht- und Nebel-Aktion; heute gehört das Schloß Wolf und Stronach: „Stattdessen kauften 2011 der Magna-Eigner Frank Stronach sowie dessen früherer Manager Siegfried Wolf das inzwischen renovierte Schloss für 13,55 Millionen Euro von Magna. Sie nutzen das Anwesen bisher nur privat. 2013 wurde bekannt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft im Zusammenhang mit den Käufen gegen Frank Stronach, Siegfried Wolf sowie den Bürgermeister der Kärntner Gemeinde Maria Wörth und mehrere Gemeinderäte ermittelt.“

„Krone“-Titel im Herbst 2019

Als Jumaschew eingebürgert wurde, war Wolf Magna-CEO; heute ist er Aufsichtsratsvorsitzender bei Oleg Deripaskas Russian Machines und bei der Sberbank Europe, einer „Front“ des russischen Geheimdienstes. 2019 wurde berichtet, dass Jumaschew Wolfgang Schüssel im Aufsichtsrat des russischen Mobilfunkbetreibers MTS nachfolgen soll. Schüssel wiederum war von Karl Heinz Grasser (Ex-Magna) als Finanzminister so angetan, dass er ihn 2006 als eigenen Nachfolger in der ÖVP und als Vizekanzler in einer Koalition mit der Gusenbauer-SPÖ sehen wollte. Als sich Oleg Deripaska 2007 sowohl an Magna als auch an der Strabag beteiligte, gehörte Wolf zunächst dem Strabag-Aufsichtsrat an. Vorsitzender dieses Aufsichtsrates ist Alfred Gusenbauer, dessen Stellvertreter Erwin Hameseder für die Beteiligung von Raiffeisen steht. Raiffeisen fungierte einmal als Treuhänder für Dymtro Firtash, der mit Rene Benko in Dieter Böhmdorfer den gleichen Anwalt hat. Benko bekommt (noch?) u.a. von Raiffeisen, der Sberbank Europe, der Bank of China Kredit; die Sberbank in Russland selbst wollte einmal mit Magna Opel kaufen.

2014: Gusenbauer, Wolf, Böhmdorfer bei Benko (Andreas Tischler)

Mit Alfred Gusenbauer bringen wir dank einer seit Jahren geführten Debatte in den USA über Ukraine-Lobbying und Verrat an amerikanischen Interessen auch Tätigkeit für Paul Manafort in Verbindung, der kurzzeitig Donald Trumps Wahlkampfleiter war, von vielen aber als Maulwurf gesehen wurde. Manafort lobbyierte u.a. mit Gusenbauer, der Podesta Group, der Kanzlei Skadden, der Lobbyingfirma FTI Consulting für dann 2014 gestürzte russlandfreundliche ukrainische Regierung. Podesta lobbyierte wegen der Sanktionen gegen Russland für die Sberbank; Skadden vertritt auch Rene Benko und wurde wie FTI Consulting für den „Krieg“ von Ex-Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil gegen Airbus engagiert.

„trend“ zu Corona mit Benko

2010 heiratete Rene Benko im Luxusresort Aurelio, das Deripaska in Lech am Arlberg besitzt, wo Benko dann ein nach seiner Frau benanntes Chalet bauen ließ. Dort wie auch im benachbarten Tirol ist ihm wichtig, dass Geschäftspartner und „Gäste“ auf höchste Diskretion vertrauen können. Bei Gabriel Lansky war unter anderem Ramin M. Konzipient, jedoch auch dessen Anwalt Richard Soyer, der wie Lansky selbst auch von Kasachstan engagiert wird. Es gibt einen Bezug von Lansky auch zur Sektion ohne Namen der Wiener SPÖ, er ist Präsident der Österreichisch-Israelischen Handelskammer (und Eveline Steinberger-Kern seine Stellvertrerin) und Vertrauensanwalt der russischen Botschaft. Auch zwischen der Novomatic, die jetzt ihre Anteile an den Casinos Austria an den tschechischen (Oligarchen-) Konzern Sazka Group verkauft hat, und Benko gibt es eine Verbindung, da der Gründer des Glücksspielkonzerns Johann Graf in die Signa investiert. Alfred Gusenbauer vom Signa-Aufsichtsrat war (ist?) Berater der Novomatic; außerdem bot der frühere CASAG-Chef Karl Stoss 2014 einen Einstieg von Gusenbauer, Benko und ihrem Geschäftspartner Beny Steinmetz bei den Casinos an.

Vale gegen Steinmetz und Benko, Seite 1

Der brasilianische Vale-Konzern klagt die Beny Steinmetz Group in den USA, weil er sich im Kontext eines Eisenerzprojektes in Guinea um 500 Millionen Dollar betrogen fühlt. Dabei wird es auch um die Verbindung zwischen Steinmetz und Benko gehen, wie ein US-Gerichtsdokument zeigt, indem auf das „Joint Venture with Signa“ hingewiesen wird: „BSG RE entered into a separate joint venture with Signa Holding GmBH (‚Signa‘), an Austrian real estate company founded by Rene Benko (the ‚BSG-Signa JV‘). 33 While the BSG-Signa JV has predominantly focused on European properties, news reports indicate that Signa has recently entered into the Manhattan real estate market with Steinmetz’s backing. In March 2019, Signa and RFR Holding LLC, a New York corporation founded by New York resident Aby Rosen, purchased the Chrysler Building for $150 million. According to The Wall Street Journal, Steinmetz was one of Benko’s financial backers connected to this acquisition. The Chrysler Building is currently owned by R&S Chrysler LLC, an affiliate of RFR Holding LLC, and is managed by RFR Realty LLC. All three entities are located in Manhattan.“

Vale gegen Steinmetz und Signa, Seite 2

Siegfried Wolf förderte nicht nur Benko (buchstäblich), sondern auch Sebastian Kurz und war beim „Projekt Ballhausplatz“ als Sponsor vorgesehen („Sigi Wolf, Russian Machines“). Unmittelbar vor dem Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Mai 2017 gab Wolf ein Interview, in dem er „die Koalition zerlegt„. Man kann all diese Verflechtungen bis ins Detail beschreiben, sodass sich ein klares Bild für die Justiz, für Sicherheitsbehörden, aber auch Mitglieder des U-Ausschusses ergeben muss. Man kann damit rechnen, dass das Signa-Kartenhaus jetzt zusammenfällt, weil das System des Reihum-Verkaufens nicht mehr funktioniert, wenn Galeria Karstadt Kaufhof „Corona-bedingt“ riesige Verluste macht. Immerhin kann sich Kanzler Kurz nicht herausreden und so tun, als habe er nichts mit Benko zu tun; auch NEOS und SPÖ werden sich nur winden können-

Strache bei Fellner

Als Strache Vizekanzler war, ließ Kurz ein Bezirksgericht am Wochenende aufsperren, damit Benko das Leiner-Stammhaus in der Wiener Mariahilferstraße erwerben konnte; er nahm ihn auch auf einen Staatsbesuch in die Vereinigten Arabischen Emirate mit. Dass jemand Ramin M. und Julian H. mit dem „kompromat“ beauftragte, wird mit sich abzeichnenden politischen Veränderungen zu tun gehabt haben, die man ja auch verdeckt forcierte. Es war klar, dass rechtspopulistische Parteien zulegen werden, wenn nach der Masseneinwanderung 2015 neu gewählt wird. Es war jedoch 2016 möglich, alle hinter Alexander Van der Bellen zu vereinen, die dem etwas entgegensetzen wollten, aber nicht ahnten, wem sie dabei wirklich nützen. 2015 sollte man sich nochmals um Detail ansehen, denn damals begann Straches Leibwächter, ihn zu hintergehen; auch Ramin M. und Julian H. bereiteten schon vor; Ende jenes Jahres lernte Strache seine spätere Ehefrau kennen.

„Team Strache“ zu Ibiza

2016 wurde Bundeskanzler Werner Faymann bis zum Rücktritt gemobbt, Christian Kern folgte am 17. Mai (!) nach und in der ÖVP begann das „Projekt Ballhausplatz“ Gestalt anzunehmen, um Sebastian Kurz an die Stelle von Reinhold Mitterlehner zu bringen. In jenem Jahr ging Doskozil einen Pakt mit dem Abgeordneten Peter Pilz ein, um Material für eine letztlich substanzlose Anzeige gegen Airbus zu sammeln, aber auch Landesrat und Ex-Verteidigungsminister Norbert Darabos loszuwerden. Es war notwendig, Darabos den Eurofighter-Vergleich umzuhängen, der auf die Kappe von Gusenbauer und seiner Hintermänner geht; der U-Ausschuss kam mithilfe des anfangs zögernden Strache zustande. Nachdem Pilz Darabos (wie hinter den Kulissen vereinbart) angezeigt hatte, erhielt er nicht mehr den gewünschten Listenplatz bei den Grünen für vorverlegte Wahlen. Im Juli 2017 wurde Strache auf Ibiza in eine Falle gelockt und abgetestet, um jederzeit die Reißleine ziehen zu können. Bezeichnend ist, dass damals auch Rene Benkos Jacht vor Ibiza ankerte und er ihn besuchte, aber angeblich nicht wirklich erwünscht war; dies verrät uns Hans Peter Haselsteiner, der auch in die Signa investiert hat.

Ich sage das ungern, @ORF, aber was ihr heute #imzentrum vorhabt, ist nicht gut. Es ist die Normalisierung dessen, was in einer Demokratie niemals normal sein darf: rückhaltlose Bereitschaft zur Korruption und zum Verkauf der Interessen Österreichs. — Buerstmayr (@buerstmayr) May 17, 2020

Grüner Abgeordneter medienkritisch

Strache erweckte mit seiner Prahlerei auf Ibiza und seinen Spesen in Österreich vor allem den Eindruck, dass er bei denen mitreden wollte, die offenbar das große Geld, den Einfluss und die Macht haben. Warum aber bekommt er. als ob die politische Bühne aus einer Drehtür bestehen würde, eine zweite Chance? Interessanter Weise waren gestern im ORF („Im Zentrum“) weder die „Aufdecker“ von der „Süddeutschen“ eingeladen gewesen noch Florian Klenk; hingegen aber Strache. Darüber empört sich der grüne Abgeordnete Georg Bürstmayr siehe oben, der jedoch nicht checken dürfte, warum sie nicht dabei sind. Man kann ihr Wirken sonst nämlich „transatlantisch“ einordnen, doch bei Ibiza wurden sie zu ahnungslosen „russischen Bots“. Dass dies verwirrend sein kann, wird klar, wenn wir uns dessen bewusst sein, dass vieles, was scheinbar „Journalismus“ verkörpern soll, über „handler“ in die Wege geleitet wird. Das wird nochmal gefiltert, verzögert und auch im Effekt gedreht, wenn diese Doppelagenten dienen, über die man übrigens in den USA heftig diskutiert bezogen auf das Obama’sche Spygate gegen Trump.

ohne Video gäbe es keinen U-Ausschuss. Es ist die Basis, der Grund für die gesamte Veranstaltung. Dass die Abgeordneten von 7 Stunden nur 7 zusammengeschnittene Minuten sehen dürfen, halte ich für falsch. — Christoph Kotanko (@CKotanko) May 17, 2020

Es ist auch kein Wunder, dass (Allein-) Regierung Kurz und Bundespräsident Van der Bellen bis zum Sprücheklopfen („Mutig in die neuen Zeiten“) wie aus einem Guß scheinen. So erscheint auch logisch, dass die Kabinettsdirektorin Van der Bellens, Andrea Mayr, Kulturstaatssekretärin bei Vizekanzler Werner Kogler werden soll. Der zurückgetretenen Ulrike Lunacek hängt wohl auch der missglückte Wahlkampf 2017 gegen Pilz nach; dieser wurde dann übrigens aus dem Umfeld der Sektion Ohne Namen wegen anlassigem Verhalten 2013 in Alpbach belastet, sodass er vorerst zurücktrat. Womit wir es zu tun haben, dürfte nicht schwer zu erraten sein, zumal ja gerade der „Falter“ immer wieder Kurz im Visier hatte. Dies genügt unter den herrschenden Bedingungen jedoch nicht mehr; auch „Verstärkung“ via „Zoom Institute“ (zum Thema „Kurz und Ho“) bewirkte wenig.

Das selektive Erinnern und Vergessen des HC Strache #ImZentrum ist bemerkenswert. Daher nochmal in aller Deutlichkeit: Strache versprach auf Ibiza Staatsaufträge im Gegenzug für Wahlkampfhilfe. Er selbst bot es an, von sich aus. Es war SEIN Vorschlag. https://t.co/6SXLjLzyPH — Frederik Obermaier (@f_obermaier) May 17, 2020

Ein „Transatlantiker“ als „russischer Bot“

Obwohl/weil die Justiz die bekannten Handlanger der Hintermänner eh mit Samthandschuhen anfasst, wird jetzt medial auf die Tränendrüse gedrückt. Und Strache meint, dass tatsächlich viele Bürgerinnen und Bürger jetzt Hoffnungen in ihn setzen, wo er doch nichts anderes tut als das forcieren, dessen er sich „unschuldig“ fühlt, auf Ibiza gezogen. Die nun auch via Strache attackierte FPÖ nimmt es Kurz sehr übel, dass dieser am 18. Mai 2019 in einem plötzlichen Sinneswandel den Abgang von Innenminister Herbert Kickl verlangte. Dieser ist, anders als viele glauben wollen, übrigens nicht schuld daran, dass der Berner Club Österreich kritisierte. Das hat eher schon damit zu tun, dass es die auch von mir dargestellten Verflechtungen gibt; Kickl sagte allerdings Agenten in der Politik den Kampf an, was die Dinge im April 2019 unweigerlich ins Laufen brachte.