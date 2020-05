Warum Corona kein „Katastrophenfall“ ist

Eine Verkettung von Fehlern führte zum Corona-Crash unserer Staaten, was jetzt durch ein geleaktes Papier aus dem deutschen Innenministerium untermauert wird. Dabei ist entscheidend, dass der Verfasser am Büroleiter von Horst Seehofer scheiterte, der sich weigerte, dem Minister die Analyse vorzulegen. Was einem bei näherem Nachdenken logisch erscheint, bestätigen hier Ärzte: dass man ganz andere Maßnahmen ergreifen würde, wäre Sars-CoV-2 besonders gefährlich. Es geht also um einen Umsturz, den man mithilfe der (jeweiligen) Bundesregierung umsetzt; daher sind informierte und eigenständig agierende Minister unerwünscht. Man kann als Analogie vielleicht auf Flugzeugabstürze hinweisen, bei denen Umstände eine Rolle spielten, aber auch das Fehlverhalten von Piloten bzw. dass Co-Piloten nicht wagten, den Piloten zu korrigieren. Auch jetzt erleben wir eine Verkettung von verhängnisvollen Fehlern, wo es immer wieder Gelegenheit gibt, den Kurs zu korrigieren, was jedoch nicht erfolgt, bis es zu spät sein wird. Um den Staat nur ja in den Boden zu rammen, wird jetzt mit aller Gewalt durch die Parlamente gepusht, dass alle Bürger erfasst werden müssen, um sie zu Test bzw. dann Impfung zu zwingen. Vielleicht als Reaktion via Mainstream auf das deutsche Leak veröffentlicht der „Falter“ Protokolle zur Krisenkommunikation in Österreich.

Auch hier ist der Krisenstab im Innenministerium angesiedelt und man will von Expertise der Beamten bald nichts mehr wissen. Medien befassen sich aber nur deshalb damit, weil sie von der Existenz einer Pandemie überzeugt sein und Kritiker diffamieren müssen. Es wird aber deutlich, dass Inszenierung im Mittelpunkt stand, wozu sich ja Masken, ihr öffentlichkeitswirksamer Import und immer neue Vorschriften gut eignen. Nur im Mainstream, wo man ja an die „Krise“ glauben muss, kann man sich fragen, warum sich der Krisenstab um die richtige PR kümmerte. Im „Falter“ lesen wir: „Schon vor zwei Wochen sorgte ein an die Medien gelangtes geleaktes Gesprächsprotokoll aus dem Beraterstab von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) für Schlagzeilen. Darin fand sich belegt, was politische Beobachter seit Wochen kritisieren: dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei der Implementierung der Maßnahmen auf die Strategie ‚Gehorsam durch Angst‘ statt auf Aufklärung und Hausverstand setzte und dem Volk am Ende auch Einkommensverluste, wirtschaftlichen Schaden und Arbeitslosigkeit zumutete.“

Die dem @falter_at vorliegenden Dokumenten zeigen, wie umstritten Kurz’ Corona-Strategie innerhalb der Expertenschaft war. "Sie decken die sicherheitspolitische Sorglosigkeit auf, die seit Jahren das nationale Krisenmanagement prägt." @barbaratoth https://t.co/ips5kFbgnH — Stefan Gara 🇪🇺 (@docgara) May 12, 2020

Zu den Papieren im „Falter“

Derartige Folgen sprach auch der deutsche Whistleblower Stefan K. vom Referat KM 4 – Schutz kritischer Infrastrukturen im Bundesinnenministerium an. Er konzentrierte sich in seiner Analyse aber vor allem auf Auswirkungen auf die Gesundheit der Bevölkerung, weil ja damit argumentiert wurde, dass man um jeden Preis „Leben retten“ müsse. In Österreich meint der „Falter“, dass neue Dokumente zur Vorgangsweise von Kanzler Sebastian Kurz etwas belegen: „Sie decken die sicherheitspolitische Sorglosigkeit auf, die seit Jahren das nationale Krisenmanagement prägt.“ Wie alle anderen Medien und „die“ NGOs war der „Falter“ ein Gegner von Krisenmanagement, als das Forcieren illegaler Masseneinwanderung zu Grenzschutz hätte führen müssen. Man hat jetzt Vertändnis für die Regierung, denn es sei nachvollziehbar, dass sie „in diesen traumatischen, von den schrecklichen Bildern aus norditalienischen Spitälern dominierten Tagen im März die Ratschläge ihres eigenen Netzwerkes der Expertise der wissenschaftlichen Berater und Beamtenschaft vorzog“. Nicht nur das, es wurden auch Polizeischüler dazu angehalten, mit Kurz‘ Medienbeauftragtem Gerald Fleischmann Fake News aufzuspüren; wohl auch alles, was Zweifel an Behauptungen über Italien anmeldete. „Kanzler Kurz etwa hörte auf den israelischen Premier Benjamin Netanjahu. Erst eine Telefonkonferenz mit ihm und mehreren EU-Premiers am 9. März habe ihn ‚wachgerüttelt‘ und den Ernst der Corona-Krise erkennen lassen. Netanjahu und sechs weitere Premiers sind es auch, mit denen Kurz sich jetzt als ‚Smart Movers‘ in Sachen Corona inszeniert“, betont der „Falter“. Man könnte das „Staatliche Krisen- und Katastrophenmanagement“ beinahe nicht mit SKKM, sondern mit SSKM abkürzen (selber Schuld, kein Mitleid).

Andreas Popp und Eva Herman zum deutschen Papier (I)

Wenn eine PsyOp, also hybride Kriegsführung nicht erkannt werden darf, klingt die Beschreibung von „SSKM“ aufgeblasen: „In diesem Koordinationsausschuss sind die fünf entscheidenden Ministerien (Inneres, Äußeres, Landesverteidigung, Gesundheit und Kanzleramt), alle Bundesländer, die Einsatzorganisationen und der ORF vertreten. Sie sollten vorausschauend agieren und im Ernstfall dafür sorgen, dass Österreichs Behörden und kritische Infrastruktur auch unter extremeren Bedingungen weiter funktionieren.“ Es wirkt wie ein schlechter Scherz, dass die Leiterin des Militärischen Gesundheitswesens im Verteidigungsministerium, Brigadier Sylvia-Carolina Sperandio eingebunden ist, die in der „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2020“ empfahl, sich auf das „verteidigungspolitische Risikobild Pandemien als Ereignisse mit zunehmender Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen von an die 100 Prozent auf die Sicherheit unserer Republik“ vorzubereiten. Damit erntete sie zwar keinen Beifall, doch man wäre besser damit gefahren, sich mit hybriden Strategien zu befassen.

Karel Schwarzenberg denkt jenseits nationaler Kategorien. @barbaratoth führte mit ihm ein Gespräch über Corona, die Verortung Österreichs in Europa und Bundeskanzler Kurz | https://t.co/JRwHSCp1hY pic.twitter.com/oSDLMBW02w — @falter_at (@falter_at) May 11, 2020

„Falter“ vs. Kurz

Am „Tag der Wehrpflicht“, dem 20.Jänner (2020) ging es zwar um hybride Bedrohungen, doch man erschöpfte sich darin zu vergleichen, wer wie lange im Ernstfall über Energie verfügt (das Bundesheer länger als das Rote Kreuz). Dabei wurde da schon vorbereitet, eine Art Corona-Putsch durchzuführen, der auf jahrelanger systematischer Unterminierung u.a. des politischen Systems basiert. Da können wir dann wieder nach Deutschland blicken, wo sich Stefan K. darum bemühte, beim Minister Gehör zu finden und bei dessen Büroleiter landete. Er als er das Gefühl hatte, gegen Mauern zu rennen, entschloss er sich dazu, sein Papier öffentlich zu machen. Und wenn wir nach Österreich zurückkehren, war man beim Bundesheer dafür blind, dass seine Befehlskette unterwandert wurde, als die SPÖ mit Bundeskanzler Alfred Gusenbauer an die Macht kam. Verteidigungsminister Norbert Darabos wollte kein Statist u.a. bei den Eurofightern sein und wurde deshalb abgeschottet, überwacht, bedroht. Die Befehlskette blieb gekapert, als Darabos‘ Nachfolger Gerald Klug kam, was beim Dulden illegaler Masseneinwanderung eine wichtige Rolle spielte.

Andreas Popp und Eva Herman (II)

Andreas Popp sieht im Video oben ein geradezu generalstabsmäßiges Vorgehen bei der Umsetzung der Plandemie; außerdem weigerte sich Horst Seehofers Büroleiter, die Analyse weiterzuleiten. Österreich bekam vor einem Jahr nach Ibizagate eine Übergangsregierung; ihr gehörte der Leiter der Finanzprokuratur Wolfgang Peschorn als Innenminister an, der parlamentarische Anfragen selbst beantwortete und sich gegen Abschottung wappnen wollte. Er wurde wie auch Darabos in der Eurofighter-Frage entgegen einem aufrechten Ministerwillen ausgebootet; die dafür Verantwortlichen werden von der Justiz geschützt. Man kann annahmen, dass es auch in Deutschland nicht immer tatsächliches Versagen der Regierung gibt, sondern schlicht Druck auf Akteure bzw. dass eben auch naive Personen an Stellen gesetzt werden, wo man leichtes Spiel mit ihnen hat. Auf jeden Fall sollte sich jeder das gesamte Papier von Stefan K. ansehen, an dessen Erstellung auch Experten mit ihrem fachkundigen Rat mitwirkten. Als aufschlußreiche Fußnote sei bemerkt, dass rund 90.000 der österreichischen öffentlich Bediensteten auch weiterhin im Home Office bleiben sollen, was Intransparenz und mangelnde Rechenschaft über Vorgänge fördert. Was den „Falter“ betrifft, so sollte dieser Darabos noch 2018 einen Strick daraus drehen, dass ihm im Herbst 2012 ein Bericht des Generalstabschefs über ein von österreichischen UN-Soldaten beobachtetes Massaker am Golan vorenthalten wurde. Hier agierte kein Büroleiter gegen den Minister, sondern ein Kabinettschef mit geradezu krimineller Energie, der den Hintermännern von Kurz, Gusenbauer und Merkel diente.

Derzeit illustrieren Merkels Untertanen selbst, wie sinnlos und kontraproduktiv die Coronamaßnahmen sind, die sofort abgeschafft werden müssen: Ziviler Ungehorsam ist etwas Großartiges! https://t.co/FGpwsXwDyj via @DrDavidBerger #Corona #Schüler — David Berger (@DrDavidBerger) May 13, 2020

Deutsche Schüler beenden Maßnahmen

Um zu Deutschland zurückzukehren, ordnete man den Whistleblower sofort als „Corona-Leugner“ ein, wie es ja vielen anderen auch widerfähr. Bezeichnend ist, wie „das Ministerium“ reagierte: „Es geht nicht darum, dass ein Mitarbeiter eine kritische Meinung äußert, sondern darum, dass er das unter dem Briefkopf des Bundesinnenministeriums tut und dadurch den Anschein erweckt, es handle sich um die Position des Hauses.“ Der Punkt ist aber, warum wurde Horst Seehofer diese Analyse vorenthalten, warum kam der Referent gar nicht in seine Nähe? Was ist „die Position des Hauses“, wenn der Minister offenkundig von wichtigen Informationen abgeschottet wird? Für alle, die bisher den Begriff Deep State zu vage fanden oder sich nur etwas darunter vorstellen konnten, das die USA betrifft, wird es nun konkret nachvollziehbar. Zahlreiche Alternativmedien gingen dem Vorwurf nach, der Mitarbeiter habe seine Befugnisse überschritten: „Er war Leiter des Referats ‚Schutz Kritischer Infrastrukturen‘ und als solcher war es seine berufliche Aufgabe, Dinge und Maßnahmen zu überprüfen. Und dass ein Referatsleiter seine Korrespondenz mit dem Briefkopf des Ministeriums schreibt, dürfte normal sein. Auch bei ‚Arbeitspapieren‘, die dann Grundlage zur Entscheidungsfindung sind. Und als solches hat er seinen ‚Brandbrief‘, wie ich seine Analyse nenne, gesehen. Seine Intention war es, auf Fehlentwicklungen und Fehlentscheidungen aufmerksam zu machen, damit sie diskutiert und gegebenenfalls korrigiert werden können.“

Der Arzt Gunter Frank, einer der konsultierten Experten

Stefan K. wollte keinesfalls den Eindruck erwecken, er spreche für das Innenministerium und damit auch für Seehofer: „Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Produkt für die Öffentlichkeitsarbeit, sondern um einen internen Bericht, der keinen anderen Zweck verfolgt, als einen fachlich fundierten Impuls zur Optimierung des Krisenmanagements und zur Maßnahmenplanung zu leisten. Dieser Bericht ist schonungslos offen – aufgrund seiner Dringlichkeit musste darauf verzichtet werden, die Inhalte in schönere Worte zu verpacken. Die Leser mögen den direkten Stil nachsehen und sich vor allem des inhaltlichen Kerns dieser Arbeit bedienen.“ Er holte Rat von Experten ein, die ihm jetzt umso mehr die Mauer machen, als dass sie auch via Medien diffamiert werden. K. kam zum Schluss, dass es sich um einen „Fehlalarm“ handelte, weil Erkrankungen am Corona-Virus keineswegs einen Katastrophenfall darstellen. Außerdem wurden auch lebenswichtige Operationen verschoben, um Spitalsplätze für schwer Erkrankte freizuhalten, die nicht nur in Deutschland doch nie kamen. Man weiss inzwischen auch, dass Suizide als Folge der Panikmache zunahmen; Angst zu schüren war in einem deutschen Geheimpapier (übrigens des Innenministeriums) vorgesehen und geht auch aus österreichischen Sitzungsprotokollen hervor.

Aufschlussreich bei #BPK waren auch die Fragen bzw. eher Nichtfragen zum #Coronapapier, der internen Analyse 1 Referatsleiters @BMI_Bund. Die Hauptstadt-Journalisten interessierte vor allem ein Aspekt à la: Ob der Verfasser endlich schon bestraft wurde …https://t.co/uWYLG6aw1X — Florian Warweg (@FWarweg) May 12, 2020

Für wen spricht die Bundespressekonferenz?

Die Plandemie ist also nur der Vorwand für eine Art Putsch, der viele immer noch rätseln lässt, weil alles so sinnlos, überstürzt und unbegründet erscheint. Auch wenn Kritik an Kurz und Merkel nun zunimmt, darf es nicht passieren, dass sie durch andere ersetzt werden, die so weitermachen sollen wie bisher. Denn die Beispiele Seehofer, Darabos und Peschorn, aber auch der unerbittliche Kampf gegen Trump werfen die Frage auf, wer verhindern kann, dass Minister ein Amt auch wirklich ausüben oder warum viele so wirken, als hätte man ihnen „früher“ sicher kein Ressort anvertraut. Nun ist schon klar, dass ein „Früher“ gerne weichgezeichnet wird, aber ohne Internet und Social Media war man viel weniger präsent bzw, musste nicht die Illusion von Präsenz wecken. Es fragt sich immer, was wirklich auf den Amtsinhaber zurückgeht oder wo nur Presseabteilungen einen Schein erwecken oder wahren sollen. Und die Parlamente sind zum bloßen Abnicken verdammt, auch weil sich zaghafter Widerstand viel zu spät regt und es dafür keine Mehrheiten gibt. Nicht von ungefähr sahen viele das Video von Ken Jebsen über Bill Gates an, und es passt auch ins Bild, dass er deswegen via Mainstream attackiert wird.

„Gates kapert Deutschland“

„Gates kapert Deutschland“ deutet in die richtige Richtung, nämlich dass die Regierung nicht regiert, sondern fremden (illegalen) Befehlen folgt, bei denen Gates aber nur sichtbar und nicht das Ende der Kette ist. Wir können dem auf den Grund gehen, indem wir uns ansehen, wer mit wem vernetzt ist; nicht von ungefähr scheint das Rote Kreuz auch international immer wieder auf, wie Amazing Polly im Video unten zeigt. Der „Falter“ berichtet auch: „Der Vertrag mit dem Roten Kreuz über 400 Millionen Euro wird am 16. März aufgesetzt, es gibt eine Freigabe, dann einen Rückzug der Freigabe. Am nächsten Tag folgt der erneute Versuch einer Einigung, ein ‚Förderungsvertrag‘ wird am Abend als ’nicht akzeptabel‘ markiert, kurz vor Mitternacht einigt sich das Rote Kreuz mit dem Finanz- und Wirtschaftsministerium dann auf einen ‚Dienstleistungsvertrag‘.“ Unsägliche Corona-PR der Regierung wird via Rotes Kreuz abgewickelt; man ersparte sich so die Ausschreibung. Das Rote Kreuz ließ auch, unterstützt von Uniqua und mit Accenture, einem Microsoft-Partner, eine „Corona-App“ entwickeln, die sich gefälligst alle runterladen sollen (wofür sind eigentlich die 400 Millionen Steuergeld?). Man beachte, was gerade zur Uniqua Versicherung gemeldet wird, die zu Raiffeisen gehört: „Johann Strobl, CEO der Raiffeisen Bank International AG (RBI) zieht in den Aufsichtsrat des Versicherungskonzerns UNIQA ein. Er wird dort den Raiffeisen-Mann Erwin Hameseder ablösen.“ Hameseder ist stv. Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, die längst wieder ihre Baustellen voll betreibt; AR-Vorsitzender ist Alfred Gusenbauer. An der Strabag beteiligt sich auch Oligarch Oleg Deripaska, der auch bei Magna International eingestiegen ist (und der in Davos war und sich zu Corona äußert). Wir können an dieser Stelle bis ins Detail ein russisches Netzwerk ausführen, das auch Verbindung zum Deep State in den USA hat und ein anderes Licht auf die Eurofighter-Beschaffung wirft.

Amazing Polly zu Netzwerken im Hintergrund

Wenn Polly Namen nennt und Verbindungen aufzeigt, geht es immer auch um die Clintons und die Podestas, mit denen wiederum z.B. Alfred Gusenbauer vernetzt ist. Beim Zusammensetzen der vielen Puzzleteile fällt auf, dass man mit dem Herabsetzen der Kriterien für das Ausrufen einer Pandemie durch die WHO die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, die Wirtschaft zu zerstören und die Bevölkerung dabei aus dem Weg zu haben. Nicht von ungefähr beschreibt POlly Subversion, hier auf China bezogen, doch wir finden bei involvierten Personen oft auch Russland-Connections. Wer Pollys Videos folgt, die auch übersetzt werden, erhält auch Anregungen für eigene Recherchen. Es geht um Screenshots von Geschäftsführungen, Beiräten, Tagungen usw., anhand derer man erkennen kann, wer immer wieder eine Bühne bekommt und wo eingebunden wird.

Ein aktuelles Update

Dabei spielen stets nationale Zugänge eine Rolle, weil Polly als Kanadierin auch über das BSL4-Labor in Manitoba Bescheid weiß bzw. daran denkt, dazu zu recherchieren. Unmittelbar ehe man Veranstaltungen in Österreich verboten hatte, trat Josef Penninger in Wien auf, ein Mikrobiologe, der in Kanada forscht. Im Video oben geht Polly auf den Tod des kanadischen HIV-Forschers Frank Plummer in Kenia ein. Plummer leitete bis 2014 das National Microbiology Laboratory; Penninger wurde in Wien auf ihn angesprochen und reagierte etwas seltsam (siehe Video, das ich hier eingebunden habe). Der österreichische Wissenschafter verbrachte Anfang März einige Tage in Wien, um auch Sebastian Kurz und Co. zu beraten. MIt Kanada verbinden wir auch den ungeklärten Mord an Barry und Honey Sherman, die als Pharmaproduzenten mit der Clinton Foundation zuerst kooperierten und dann übers Kreuz kamen.