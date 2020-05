Kanzler Kurz erklärt die Plandemie für beendet

Gestern besuchte Bundeskanzler Sebastian Kurz das Kleinwalsertal und Menschen drängten sich um ihn. Was viele ungeheuer empört, zeigt schlicht eines: dass er selbst wohl nie daran glaubte, dass Sars-CoV-2-Viren besonders gefährlich sind, aber eine Rolle spielte. Wie freiwillig oder unfreiwillig dies erfolgte, wird noch zu klären sein; man kann nicht nur ihn mit russischen Netzwerken in Verbindung bringen, die bis in die USA reichen. Videos vom Besuch werden im Netz heftig diskutiert, siehe auch Postings zum Hashtag #Kleinwalsertal auf Twitter. Es darf auch trenden, anders als #Obamagate, das Hashtag derjenigen, die bei einem über Jahrzehnte praktizerten „Spiel“ nicht mehr mitmachen wollen. Kann es Zufall sein, dass zugleich ein in der Analyse richtiges (siehe auch hier) deutsches Papier aus dem Innenministerium für Aufregung sorgt, in dem von einem „globalen Fehlalarm“ die Rede ist? Immerhin sollten gerade in Deutschland und Österreich (und anderen Staaten) Weichen in Richtung Impf- oder/und App-Zwang gestellt werden. Dazu braucht man willfährige Parlamente, die nur brav abnicken, aber nichts in Frage stellen; auch nicht, dass sie mit Corona-Paketen überrumpelt werden.

Kann es sein, dass jemand die Notbremse zog, zumal der Besuch von Kurz im abgelegensten Teil Vorarlbergs im Vorfeld für Aufregung sorgte, weil die Bewohner um Beflaggung gebeten wurden? Es passt ins Bild, dass sich Angela Merkel – ein weiterer „russischer Bot“ – gegen russische Bots im Netz (und Hackerangriffe) „wehren“ will. Sind damit all jene gemeint, die wissen wollen, wer die Weltherrschaft via Plandemie an sich reißen will und halt auch an bleibenden Einfluss noch auf die Stasi-Zeit zurückgehend denken? Wie aus einer seltsamen Parallelwelt kommen Meldungen (z.B. via APA), unter welchen Bedingungen Ausstellungen wieder öffnen oder welche Berufs- und Bevölkerungsgruppe bei „Entschädigungen“ zuwenig bedacht wurde, wer besonders belastet ist. Dabei war die Plandemie schon anhand der Art zu durchschauen, wie sie umgesetzt wurde; dazu gehörte auch, dass der „Lügenkresse“ besondere Bedeutung zukam, mit extra Förderungen von der „Regierung“.

Es ist einfach unfassbar. Ton an 👇👇👇 pic.twitter.com/7cVCiD8l6V — Paul Reisenauer (@PaulReisenauer) May 13, 2020

Kanzler Kurz vs. Innenminister Nehammer?

Alle Abgeordneten segneten alles gehorsam ab, erst in den letzten Tagen regt sich Widerstand, nachdem längst mit ihrer Mitwirkung verhängnisvolle vollendete Tatsachen geschaffen wurden. Parteien müssen also bei Neuwahlen andere nicht kompromittierte Personen aufstellen, die hoffentlich mehr Verstand und Eigeninitiative aufweisen. Wie in Deutschland versagten auch bei uns diejenigen Einrichtungen bzw. Krisenstäbe, die kritische Infrastrukturen schützen und das Land auch gegen Destabilisierung verteidigen sollten. Wie in Deutschland war dies bereits 2015 so, Stichwort illegale Masseneinwanderung, und wie in Deutschland lernte man daraus nichts. Wie in Deutschland muss man sich fragen, welchen Sinn Untersuchungsausschüsse eben auch zu den „Corona-Maßnahmen“ haben, wenn Abgeordnete schon bisher nicht einmal verstanden, was in U-A-Protokollen festgehalten wird bzw. einem Narrativ folgen und nicht die Wahrheit herausfinden sollen.

Ein TV-Propagandist für Merkel verrät freiwillig, worum es tatsächlich geht beim inszenierten Seuchen-Horror.

Unter dem Deckmantel Gesundheit soll Aufhebung der Grundrechte führen zur Monokultur ihrer eigenen Herrschaft.#giletsjaunes #nichtohneuns #Widerstand2020 #weisserose

=>2 pic.twitter.com/UdTefcf8LJ — Dietmar Nix (@galottom) May 14, 2020

Bot gegen Bots?

Wenn Alternativmedien die Rolle von Bill Gates bei der Plandemie samt vielen Querverbindungen zu Organisationen und Personen aufzeigen, werden sie heftig via „Lügenkresse“ attackiert; das gilt auch für alle, die gegen den Corona-Coup demonstrieren. Natürlich bauen willfährige Mitspieler beim „Spahnsinn“ darauf auf, dass politische Institutionen über die Jahre erodierten, da sie durch Subversion und Infiltration geschwächt wurden. Man kann dann relativ leicht Personen ohne Widerstand anderer entfernen, die keine Marionetten sein wollen, weil man naiven Menschen jede noch so absurde Deckgeschichte reindrücken kann. Beim „Fall“ des Whistleblowers Stephan Kohn vom Bundesinnenministerium fällt auf, dass er Host Seehofers Büroleiter bat, die Analyse doch dem Minister vorzulegen, dieser sich aber weigerte. Es ist keine Überraschung, dass nach der Enthüllung eine Stellungnahme „des Ministeriums“ (wer auch immer sie verfasst hat) an einem Sonntag hinausging, um Kohns Arbeit kleinzureden. Und es war zu erwarten, dass Seehofer dann doch direkt konfrontiert wird, aber Kohn attackieren und ihm empfehlen „muss“, sich einen guten Anwalt zu nehmen.

Wer Alfred Gusenbauer (für die Jüngeren: SPÖ) als Redner buchen möchte, der kann das übrigens auch über Heidi Glück tun. Die ist die ehemalige Sprecherin von Wolfgang Schüssel (für die Jüngeren: ÖVP). Doch, das unterhält mich ganz gut an einem kalten Nachmittag. pic.twitter.com/gBTQJZZZOb — Markus Huber (@markus_vgf) May 13, 2020

Alles wie aus einem Guß?

Der Leiter der Finanzprokurator Wolfgang Peschorn fiel letztes Jahr als Übergangs-Innenminister (nach Ibizagate) dadurch auf, dass er parlamentarische Anfragen selbst beantwortete, weil er immer wieder erlebte, dass Minister abgeschottet werden. Einer davon war Verteidigungsminister Norbert Darabos, der keine Marionette von Bundeskanzler Alfred Gusenbauers russischen „Freunden“ sein wollte und deswegen auch total überwacht und bedroht wird (Präsens!). Auch gegen ihn gab es von anderen verfassten/oktroyierte Stellungnahmen, die den Eindruck erwecken sollten, allss sei von ihm abgesegnet. Er legte jedoch keinen Enthusiasmus an den Tag, als er gegen seinen Willen für die Abschaffung der Wehrpflicht eintreten sollte, sodass man ihn dann erst recht versteckte. Der obige Tweet ist eines der Puzzleteile, die via „Lügenkresse“ kommen, wo die allermeisten Akteure keinen Tau von tatsächlichen Hintergründen haben, oder ein wenig ahnen, aber sofort zurückscheuen. 2006 führte Gusenbauer (mit Darabos als formalem Wahlkampfmanager) einen „Sozialfighter statt Eurofighter“-Wahlkampf gegen Schüssel und gewann auch knapp. Vor der Beschaffung der Jets 2002/3 stand aber, dass Magna International mit dem späteren Kurz-Förderer Wolf EADS (heute Airbus) dabei unterstützte, den russischen Markt zu sondieren. Gusenbauer hatte 2006/7 eine heimliche Abmachung, nicht wie versprochen aus dem Vertrag auszusteigen, sodass ein Vergleich mittels Scheinverhandlungen eingefädelt wurde, den man Darabos umhängte.

Mehr als 10 Menschen und keine Beerdigung? Keine angemeldete Demonstration? Mindestabstand? Alles nicht wichtig, wenn der Bundeskanzler auf Stimmenfang vorbei kommt. #Kleinwalsertal #Kurz pic.twitter.com/LKC3KP7vSQ — Raffaela (@DieRaffa) May 13, 2020

Zum Thema #Kleinwalsertal

Als 2016 das „Projekt Ballhausplatz“ entwickelt wurde, um Kurz zum Kanzler zu machen, waren auch Sponsoren vorgesehen, darunter „Sigi“ Wolf mit dem Zusatz „Russian Machines“. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender beim Konzern von Oleg Deripaska und bei der Sberbank Europe, die auch als „Front“ des russischen Geheimdienstes dient. Natürlich bekommt Kurz-Freund Rene Benko (Signa Holding) Kredit von der Sberbank, bei dem sich Gusenbauer beteiligt, der auch in Signa-Aufsichtsräten sitzt. Gusenbauer ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Strabag, an der sich Deripaska und Raiffeisen beteiligen; sein Stellvertreter ist Erwin Hameseder von Raiffeisen, der aus dem Aufsichtsrat der zu Raiffeisen gehörenden Uniqua-Versicherung ausscheiden soll, die bei der „Corona-App“ des Roten Kreuzes mitmischte. Magna wollte einmal mit der Sberbank Opel erwerben; Deripaska investierte auch in Magna, das sich mit Siegfried Wolf als CEO erfolgreich für die Einbürgerung von Walentin Jumaschew in Österreich einsetzte, einem Ex-Jelzin-Berater (und Schwiegersohn), der Putin an die Macht verhalf und auch ihn berät. 2019 wurde berichtet, dass Jumaschew Wolfgang Schüssel im Aufsichtsrat des russischen Mobilfunkers MTS ablösen soll.

Egal, ob das spontan war oder nicht: Bilder aus Kleinwalsertal konterkarieren Corona-Politik des Kanzlers (Abstandhalten, max. 10 Leute in Öffentlichkeit, keine Outdoor-Events) – und dann richtet er outdoor Worte an die Leute? Die Bilder picken. Verheerend https://t.co/TybEykQfoK — Michael Jungwirth (@MichelJungwirth) May 14, 2020

Verwirrte „Lügenkresse“

Wolf ist auch ein Förderer von Benko, dessen „Imperium“ jedoch auch wegen des „Lockdowns“ an allen Ecken und Enden kracht, und wegen Ermittlungen in den USA. Kurz nahm Benko zu einem Staatsbesuch in die VAE mit und ließ ein Bezirksgericht am Wochenende öffnen, damit der Kauf des Stammhauses der Möbelkette Leiner in der Wiener Mariahilferstraße unter Dach und Fach gebracht wird. Unmittelbar vor dem Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Mai 2017 „zerlegte“ Wolf (übrigens in der oben abgebildeten „Kleinen Zeitung“) die Regierung und forderte, dass Jüngere das Steuer übernehmen. Der ORF war dann so „nett“, passend zu Mitterlehners Spitznamen Django ein Bild mit der Bemerkung einzublenden „Django, die Totengräber warten schon“. wie durch Zufall ist auch Mitterlehner einer der „Top Speaker“ von Frau Glück und Tarockpartner Gusenbauers. Man kann anhand vieler Verbindungen ein Netzwerk präzise rekonstruieren, das zu weitreichendem Verrat an der Republik Österreich führte, den alle im wahrsten Sinn des Wortes teuer bezahlen werden. Dass „Corona-Verordnungen“ widersprüchlich und willkürlich sind, Entscheidungsgrundlagen nicht bekannt sind, tunlichst verschleiert wird, kommt Deutschen sicher bekannt vor.