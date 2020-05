Wie feministisch ist Coronoia?

Eigentlich bedeutete Emanzipation, den eigenen Weg selbst zu wählen, was notwendiger Weise mit sich bringt, dass es sich um das Gegenteil eines „Lockdown“ handelt. Wir vermissen nun aber gerade Stellungnahmen jener Frauen, die uns als angeblich so „feministisch“ präsentiert werden, die über Kritik an ungleich verteiltem Homework im Homeoffice hinausgehen. Andererseits werden aber auch mehr Männer als Frauen dafür gebasht, dass sie angeblich so anfällig sind für „Verschwörungstheorien“; jedenfalls wenn es nach Hedwig Richter geht, die Zeithistorikerin an der Universität der Bundeswehr in München ist. Es kann tatsächlich einen Gender Bias geben, aber aus einem anderen Grund: Weil viele Frauen doch eher gewohnt sind, sich Regeln zu fügen, statt diese in Frage zu stellen. Dass wir es bei Corona-Anpassung auch mit „embedded feminism“ zu tun haben, wird deutlich, wenn wir einen Blick auf die Webseite der „Emma“ werfen.

„Eingebetteter“ Feminismus wird so definiert: „(it) is the attempt of state authorities to legitimize an intervention in a conflict by co-opting feminist discourses and instrumentalizing feminist activists and groups for their own agenda. This term was introduced in the analysis of the US-led invasion of Afghanistan, but can also be applied to several historical examples where women’s rights were used as justification and legitimization of Western interventionism.“ Nicht notwendiger Weise interveniert „der Westen“, wenn Vorstellungen z.B. von „Selbstbestimmung“ und „Solidarität abgerufen werden, um sich in Wahrheit in der Anpassung an Vorgegebenes zu übertrumpfen, hier eben an die „Corona-Krise“. Es wirkt befremlich, wenn siehe unten das Bild einer Frau mít Mundschutz dazu verwendet wird, die Wahrung der „Menschenwürde“ einzumahmen. Genau genommen wird jede Botschaft zurückgenommen und neutralisiert, wenn sie mit einem Maulkorb verbunden wird; nicht von ungefähr braucht man ein sicht- und spürbares Signal, um die Plandemie durchzuführen und die Menschen gefügig zu machen. Es wäre ja auch möglich gewesen zu verlangen, dass jeder sich Dumbo-Ohren ansteckt, wenn er auf die Straße geht.

„Pandemie Männergewalt“ ist die TItelgeschichte der aktuellen Ausgabe der „Emma“, d.h. es geht nicht nur um Gewalt, sondern auch um Benachteiligung von Frauen in der „Corona-Krise“. Keine Sekunde wird überlegt, all dies einfach abzulehnen, statt Einschränkungen gendergerecht gestalten zu wollen. Das passt denn auch zu Aussagen und Forderungen im Bereich der Politik, die eifrig darauf bedacht sind, der Coronoia möglichst viele Aspekte abzugewinnen. Mit anderen Worten sind wir dann aber bei jenem Frauenbild, das wir eigentlich hinter uns lassen sollten, nämlich dem von Frauen, die sich mit vollendeten Tatsachen abfinden, statt sich dagegen zu wehren, dass diese geschaffen werden. Wenn „Maul halten, Menschenwürde!“ nicht auffallen darf, müssen wir uns fragen, wofür man(n) jetzt ganz besonders die Zustimmung der Frauen braucht. Was, wenn wir sagen würden, dass wir weder „Lockdown“ noch „Homeoffice“ noch „Homeschooling“ wollen, sondern zuerst Fakten auf den Tisch müssen? Das aber tun „wir“ nicht, wie ja auch auf „uns“ gesetzt werden konnte, als das Kommando ausgegeben wurde, illegale Masseneinwanderung mit dem Recht auf Asyl zu verwechseln.

Es ist aber das genaue Gegenteil des erkämpften Rechts, unser Leben selbst zu gestalten, wenn man(n) nur zu pfeifen braucht und wir versetzen uns in Quarantäne und gehen nur mit schlechtem Gewissen hinaus. Natürlich ist „wir“ zu verallgemeinernd, doch der Widerstand von Frauen findet weder in der „Emma“ noch in den Frauenzeitschriften statt, die sich zumindest als feministisch angehaucht verstehen. Während „Emma“ beim „willkommen heißen“ 2015/6 nicht ganz dabei war, ist frau jetzt uneingeschränkt auf Linie. Und es ist, siehe Alice Schwarzer, der New World Order-Schmus von einer Zeit der Veränderung und der Chancen. Wie in Magazinen, wo uns kreative Tipps zum Maskennähen gegeben werden und wir, des „Mundschutzes“ wegen einen Schminkworkshop gewinnen können (um die Augen mehr zu betonen), will uns die „Emma“ nun „Mut“ machen.

Sie werden uns für das nächste Mal wappnen, wenn ein neuartiges Virus von Fledermäusen oder Vögeln auf den Menschen überspringt. Sie werden uns auch für den Fall vorbereiten, dass ein böswilliger Akteur in einem selbstgebauten Labor eine ansteckende Krankheit erzeugt und versucht, sie zur Waffe zu machen. Indem wir für eine Pandemie üben, wird sich die Welt auch gegen einen Akt des Bioterrorismus wehren.“ Wir sollten da vielleicht an Charly Chaplins Parodie des „großen Führers“ denken oder an die „Tribute von Panem“. Typisch ist aber, dass wir mit ein wenig Weichzeichner auch die Frau an seiner Seite serviert bekommen, so geschehen kürzlich in der „Süddeutschen“: „Vordergründig wird sie als liebe Hausfrau und Mutter präsentiert – ganz menschlich, so wie du und ich. Doch erst bei kritischem Lesen ihrer Aussagen eröffnet sich deren Tragweite, die uns alle massiv betrifft: Melinda Gates beschreibt einen Masterplan zum Umbau der Welt.“ Ich habe bewusst ein Video mit Eva Herman eingebunden, die wie andere aus der Medienbranche gemerkt hat, dass Mainstream die Bereitschaft bedeutet, Teil einer „Lügenkresse“ zu sein, statt zu recherchieren; sie ist für viele Frauen ein Feindbild, andere sprechen mit Achtung von ihr. Sehenswert sind auch Videos der Kanadierin Amazing Polly etwa zur „Public Health Mafia“, die ich hier eingebunden habe. Die Zitate von Melinda Gates machen uns auch frösteln: „Wenn es Covid irgendwo gibt, gibt es Covid überall. Wenn Impfungen nicht überall verteilt werden, kann es überall Rückfälle geben.“ Es soll keine andere „Normalität“ als eine „neue“ geben: „Ich hoffe, dass sich die Dinge in gut zwei Jahren so entwickelt haben, dass wir wieder in einer Art Normalität leben.“ Zynisch kalkuliert Melinda Gates mehr häusliche Gewalt ein, welche ja auch „Emma“ und „Feministinnen“ anprangern, aber das ist den Preis wohl „wert“. Immerhin denkt sie an Begleitmaßnahmen, die auch wie ein schlechter Scherz anmuten: „Da besorgen wir Laptops und Internetzugang für Kinder aus ärmeren Familien.“ Vom Frauenbild her sollten wir erkennen, dass es sich um eine Rückkehr zum Ausgangspunkt handelt, an dem erwachende Autorinnen in den 1970er, 1980er Jahren ihren persönlichen Aufbruch in die Emanzipation beschreiben. Sofern es überhaupt noch einen Job gibt, ist „Homeoffice“ auch auf sich allein gestellt für alle eine Herausforderung; erst recht, wenn „nebenbei“ virtuell betreute Schulkinder bei der Stange gehalten werden müssen. ...it’s a men’s government… Frauen wollten also den öffentlichen Bereich erobern und sind wieder hinter dem Herd gelandet, motiviert von „Feministinnen“, alles brav hinzunehmen. Bill and Melinda Gates haben ja große Pläne mit uns: „Ich hoffe, dass nach dieser Krise noch bessere internationale Institutionen entstehen.“ Diese Neugründungen sollen die Welt „besser“ machen, zusätzlich zu UNO und WHO, denn „das haben wir ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg erlebt“, wo die Überlebenden ebenfalls eine Welt kennenlernten, die in Trümmern lag. Bill und Melinda telefonieren auch immer wieder mit Angela Merkel: „Solche Anrufe machen wir persönlich, egal um welche Uhrzeit.“ Damit man sich nicht fragt, wem die Bundeskanzlerin gehört und gehört, ergänt sie „Wenn ich Bürgerin von Deutschland wäre, wäre ich schrecklich stolz.“ „Österreich“ im April 2020 Nachdem die Analyse von Stephan Kohn aus dem deutschen Inneministerium enthüllt wurde, wonach es sich um einen „globalen Fehlalarm“ handelt, veröffentlichte bei uns der „Falter“ Protokolle zu Entscheidungen der Regierung (an Experten vorbei). Wir lesen im Artikel auch, dass die Leiterin des Militärischen Gesundheitswesens im Verteidigungsministerium, Brigadier Sylvia-Carolina Sperandio eingebunden ist, die in der „Sicherheitspolitischen Jahresvorschau 2020“ empfahl, sich auf das „verteidigungspolitische Risikobild Pandemien als Ereignisse mit zunehmender Eintrittswahrscheinlichkeit und Auswirkungen von an die 100 Prozent auf die Sicherheit unserer Republik“ vorzubereiten. Es gibt nur zwei weibliche Brigadiere beim Bundesheer und beide sind im Bereich Sanität tätig, der Frauen offenbar eher zugetraut wird als z.B. die Leitung der Landesverteidigungsakademie oder der Geheimdienste. So ist aber auch gewährleistet, dass nicht so leicht Lunte gerochen wird (siehe Bestellung Tanners zur Ministerin), weil es sich bei der Plandemie eben um eine PsyOp, um hybride Kriegsführung handelt, der das Bundesheer eigentlich entgegentreten muss.