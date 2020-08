Jan Marsalek, Alexej Nawalny und die Leichen in Putins Keller

Vor zwei Monaten verschwand Jan Marsalek von Wirecard Richtung Russland; vor wenigen Tagen wurde der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny vergiftet – haben wir es da sozusagen mit Leichen in Putins Keller zu tun? Das Bild ist wohl etwas komplexer, weil allzu Spektakuläres dem Image schadet, das der russische Präsident gerne haben würde. Allerdings fallen sofort Parallelen zwischen Marsalek und Nawalny auf, weil beide lückenlos überwacht wurden, wenngleich der eine pro, der andere kontra Kreml ist (so verfährt Russland auch mit Politikern im Ausland) Nawalny wird jetzt in Deutschland behandelt und steht unter dem Schutz des Bundeskriminalamts, das wiederum Marsaleks habhaft werden möchte. Sieht man sich an, womit sich Nawalny befasst hat, dann geht es unter anderem um Geldwäsche auch mithilfe österreichischer Banken, denn er sagt: „Es gibt viele Russen, die Immobilien besitzen, in Tirol und anderswo, aber hier wie dort hat das politische Establishment überhaupt kein Problem damit. Alle wissen, dass korrupte Gauner gerne in Österreich investieren.“

Nawalny denkt da unter anderem an den Politiker Andrej Metelskij, „Chef des mächtigen Moskauer Flügels der Putin-Partei ‚Einiges Russland‘, die ein Kooperationsabkommen mit der FPÖ unterzeichnet hat“ und „vier Hotels in Wien und Tirol besitzt“ und stellt fest: „Das sind gestohlene Gelder, die von einem europäischen Land angenommen werden, ohne dass irgendwelche Fragen gestellt werden.“ Er informierte die österreichischen Behörden bewusst nicht während seiner Recherchen: „Leider wissen wir, dass viele österreichische Politiker sehr freundschaftliche Kontakte zu russischen Politikern pflegen.“ Das Abkommen mit der FPÖ ist inzwischen Geschichte; wir sollten uns aber daran erinnern, wenn sich Ex-Parteichef Heinz Christian Strache puncto Ibizagate erneut als Opfer hinstellt. Denn er dockt sehr wohl bei Oligarchen an, etwa über seinen PR-Berater Gernot Rumpold, der immer wieder für Oleg Deripaska arbeitete, mit dem sich Nawalny auch befasste. Ich kann seine Recherchen insofern ergänzen, als dass ich auf (vielleicht auch gespielte) Unkenntnis und Mauern stieß, als ich wissen wollte, wieso die burgenländische Politik Deripaska, dessen Ex-Schwiegervater Walentin Jumaschew und dem Geldwäscher Wladimir Antonov zu Willen ist. Nawalny hat auch eine Art Ibiza beizusteuern, da er sich um Anastasia Vashukevich kümmerte, die Deripaska zeitweise begleitete und im August 2016 heimlich Aufnahmen auf seiner Jacht machte, bei denen es um die US-Wahlen ging.

„Bild“-Bericht ehe Nawalny nach Deutschland gebracht wurde

Vielleicht auch passender Weise soll sich Nawalny in einem Wiener Cafè am Flughafen von Omsk vergiftet haben; es handelt sich sogar um ein Meinl-Café. Die ehemalige Meinl-Bank kooperierte mit der Snoras Bank in Litauen, deren Crash mit Geldwäscher Antonov zu tun hatte. Dieser versprach in Goberling bei Stadtschlaining ein „Reitdorf“ zu bauen, das die Strabag (an der sich Deripaska und Raiffeisen beteiligten) „schlüsselfertig“ liefern sollte, doch er bezahlte nie auch nur einen Cent. Solche Verbindungen sind genau das, wofür sich Nawalny und andere Putin-Gegner interessieren; sie sind jedoch nicht besonders aufsehenerregend. Das gilt auch für die seltsame Kombination auf dem Titel von „Heute“ am 21. August 2020, wobei schon mal bezeichnend ist, dass „Heute“ zur „Kronen Zeitung“ gehört, an der sich Rene Benko beteiligt. 2010 heiratete Benko im Luxusresort Aurelio in Lech am Arlberg, das Deripaska 2008 baute (wobei Straches PR-Berater Rumpold auch eine Rolle spielte); seine Signa Holding bekommt Kredit von der Sberbank Europe, von Raiffeisen, der VTB Bank, der Bank of China und anderen. Zur Meldung von Corona bei einem Festival in Grafenegg sei bemerkt, dass wir im Bild sehen: Nadja Bernhard, ORF, Ex-Partnerin von „profil“-Herausgeber Christian Rainer (der Gast bei Benko ist, der durch seine Beteiligung am „Kurier“ auch am „profil“ beteiligt ist), Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (Benko Gast; die ÖVP NÖ ist via Raiffeisen auch an russische Netzwerke angedockt), Ex-Kanzlerin Brigitte Bierlein (Benko-Gast, wurde von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ernannt), Kristina Sprenger (Schauspielerin und Gattin von Gerald Gerstbauer, Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer), Susanne Riess (Signa-Beirat).

Titel von „Heute“, 21. August 2020

Ziemlich flott wurden alle negativ getestet; anwesend war in Grafenegg auch z.B. van der Bellens Vorgänger Heinz Fischer. Es ist kein Zufall, dass die Signa wie auch die Strabag, Novomatic, Magna, Markus Braun und Jan Marsalek zu den besonderen Förderern der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft gehören. Nun wird es bei Nawalny noch zu früh sein, ein entgültiges Urteil zu fällen; es ist aber sehr merkwürdig, dass man ihn in Omsk abschirmte und medizinisches Personal durch Männern in grauen Mänteln oder auch Silowiki ersetzt wurde. Man denkt da unweigerlich an Alexander Litwinenko oder Sergej Skripal, wobei hier auch gilt, dass die einfachsten Erklärungen nicht unbedingt zutreffen. Es sollte uns aber nicht verwundern, dass Litwinenko wie Nawalny ein Gegner der Oligarchen war und Skripal für Christopher Steele arbeitete, der wiederum für Deripaska tätig war. Marsalek scheint in eine vollkommen andere Kategorie zu gehören, aber man erfährt nur mehr das, was andere jetzt über ihn sagen. Man kann vielleicht den russischen Militärgeheimdienst GRU (und Nowitschok) als Bindeglied zwischen Marsalek und Skripal betrachten. In Österreich, das auch in der Wirecard-Affäre eine wichtige Rolle spielt, wurde ein pensionierter Offzier zum Bauernopfer gemacht. Martin M. wird schon Infos an die GRU weitergeleitet haben; indem man ihn vor Gericht stellte, deckte man aber die Tätigkeit z.B. von (Ex-) Spitzenpolitikern, Militärs und anderen für russische Geheimdienste zu.

Video der „Welt“ zu Nawalny

Im Video oben wird Rüdiger von Fritsch interviewt, der einmal deutscher Botschafter in Moskau war. Stellvertretender Aufsichtsratschef von Wirecard ist mit Stefan Klestil der Stiefsohn der ehemaligen österreichischen Botschafterin in Moskau, Margot Klestil-Löffler. Bei Aufsichtsratschef Thomas Eichelmann sind wir schon wieder bei Deripaska, da Eichelmann auch bei Hochtief AR-Vorsitzender ist. Wenn man Tweets zu Nawalny zum hier Einbinden sucht, trifft man auch auf viel Gehässigkeit so in Richtung „rechtsextremer Blogger“, den ganz sicher niemand vergiften wolle; dies erscheint aber einigen orchestriert. Jedwedes Abwerten soll natürlich auch alles legitimieren, was Nawalny und anderen angetan wird; das kenne ich auch aus Erfahrung, samt übelster Verleumdungen wegen meiner Recherchen. Zwar spricht von Fritsch zu Recht von verschiedenen Kräften auch im Bereich des Sicherheitsapparats, doch letztlich muss man Präsident Putin verantwortlich machen. Das gilt auch für Oligarchen, Mafia und Geheimdienste in Österreich, die einige Politiker zu Marionetten degradieren und andere bedrohen; längst sind Justiz und Polizei diesem fremden Einfluss unterworfen, denen nicht nur Nawalny nicht über den Weg traut. Man muss manches noch ein wenig kommentieren, das in den Videos angesprochen wurde; etwa wenn „so viele Oppositionelle umgebracht, vergiftet, ins Exil geschickt wurden“ (siehe unten).

Nun wird Nawalny in Berlin behandelt

Dazu kommt noch, dass auch im Westen Menschen aus dem Weg geräumt werden; wenn es sich um Russen handelt, dann durchaus auch offen ermordet; die jeweiligen Einheimischen sterben eher an plötzlichem Herzversagen. Die im Video beschriebenen Szenen, in denen Nawalnys Gattin Julia weggedrängt und von ihrem Mann ferngehalten wurde, kann man aus Beobachtungen über abgeschirmte Politiker bei uns ergänzen, wo auch die Hand Russlands im Spiel ist. Es wird allerdings auch behauptet, dass Deutschland Sicherheit für Nawalny bedeutet, obwohl/weil auch da Behörden nahezu machtlos scheinen gegenüber Oligarchen, selbst wenn sie es anders als in Österreich wenigstens versuchen. Klar ist, dass nur Öffentlichkeit hilft, die paradoxer Weise auch jene Medien liefern, die sonst (bewusst oder unbewusst) der russischen Agenda dienen. Aber so absurd ist das vielleicht gar nicht, weil man dann ja auch verschleiern kann, wem man dient. Es ist ja tatsächlich so spektakulär wie Marsaleks Flucht, jemanden in einem Flughafen-Café mit allmählich einsetzender Wirkung zu vergiften und lenkt auch von vertuschten nicht so präsenten Aktionen ab. Weil Marsaleks russisches Netzwerk auch via Österreich geknüpft wurde, gibt es einige Berichte, die an der Oberfläche kratzen, aber nicht in die Tiefe gehen.

Von der Verantwortung des Wladimir #Putin für das Schicksal von Alexey #Nawalny und andererhttps://t.co/wDBqdy40ap — Jürgen Trittin (@JTrittin) August 22, 2020

…und Russland verfährt nicht nur in Russland so….

Inzwischen ist bekannt, dass Marsalek die Prüfer von Ernst & Young nicht nur mit Schauspielern täuschte, sondern auch Fake-Zweigstellen als reine Kulissen einsetzte. Dies erinnert an die 700 Millionen Euro-Pleite der Commerzialbank Mattersburg im Burgenland, die nur acht Filialen hatte, aber zu einer Großbank aufgebläht wurde mit einer nur auf dem Papier bestehenden Bilanz. Wie bei Wirecard CEE in Graz fungierte hier TPA als Prüfer, deren größter Kunde Benkos Signa Holding ist. Mit gefälschten Schreiben von Banken, bei denen die Commerzialbank angeblich selbst Konten hatte, soll TPA getäuscht worden sein; man sah keine Notwendigkeit, bei den Banken nachzufragen, weil an deren Existenz ja keinerlei Zweifel bestünden. Fast-Alleineigner der Bank ist aber eine Kreditgenossenschaft, bei der das Land Burgenland die Revisionspflicht innehat, die es jedoch an TPA delegierte. Dies lief über den Schreibtisch des gar nicht zuständigen Finanzlandesrates (es wäre der für Wirtschaft der Richtige gewesen), der mir einmal erklären wollte, dass er das Regieren an sein Büro delegieren müsse, also nur Statist ist. Ein Schelm, wer da an Oligarchen, Mafia und Geheimdienste denkt, denn die Tochter von Ex-Bankdirektor Martin Pucher ist bei Magna beschäftigt, jenem Konzern, der schon in den 1990er Jahren mit Russland kooperierte und bei dem Deripaska 2007 einstieg.

Spurensuche nach den russischen Kontakten von Jan Marsalek führt zum Zahlungsdienstleister https://t.co/kWt9F5n8Xs Der ist – wen wundert‘s – vor allem im Gambling-Sektor tätig Außerdem: wie steht es um Russland-Kontakte von ex-AR Anastassia Lauterbach? pic.twitter.com/fDpwxsXtTU — Björn Godenrath (@BGodenrath) August 21, 2020

Tweet zu Marsalek

Marsalek wiedeurm dockte in Österreich nicht nur bei der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft an, sondern auch beim Verteidigungsministerium, das spätestens seit dem russischen Agenten Alfred Gusenbauer als Bundeskanzler 2007 gekapert war. Er tat dies 2017 und 2018, wobei ihm vorschwebte, eine Söldnerarmee für Libyen aufzubauen; 2017 war Hans Peter Doskozil Minister, der heute Landeshauptmann des Burgenlandes ist und den man als Deripaska-Mann bezeichnen kann. 2018 kam dann Mario Kunasek von der FPÖ; die ja einen Freundschaftsvertrag mit der Putin-Partei geschlossen hatte. Der Verteidigungsminister von 2007 Norbert Darabos wollte übrigens kein Handlanger fremder Interessen sein, also wird er bis heute von Putins Schergen rundum überwacht, abgeschottet und bedroht – und Justiz und Polizei sehen brav weg, ermittelten aber basierend auf Fake-Anzeigen gegen ihn. Das Abwehramt hätte ihn schützen müssen, war jedoch Komplize der Schergen Putins gegen den Minister. Wenn im Tweet oben auf Moneta.ru hingewiesen wird, so verwundert nicht, dass Moneta auch Bezug zu Novomatic hat, einem der international agierenden österreichischen Konzerne im russischen Netzwerk. Dazu passend floh Marsalek im Juni via Österreich nach Russland, mit der Avcon Jet, einem Bedarfsflugunternehmen mit Mafia-Konnex (mehr dazu hier).

Video über Jan Marsalek

Wir müssen davon ausgehen, dass wir durch Medien nur einen Bruchteil erfahren und auch das oft verzerrt dargestellt wird; die ganze Brutalität jenes Systems, für das Putin und die Oligarchen stehen, wird aber in einem Schreiben der NGO Society against Corruption and Terror bereits 2004 umrissen. Dies sollte Österreich warnen, jedoch vergeblich, denn seither wurde russischer Einfluss längst zu einem undurchdringlichen Netz, das Willfährigen zu Karriere und Wohlstand verhilft, während Integre verfolgt, vernichtet und zerstört werden; Medien stehen stets auf Seiten der Täter. Es ist sehr weise von Nawalny gewesen, der jetzt um sein Überleben kämpft, im russische Mafia-Staat Österreich nicht zu erwarten, dass Behörden Organisierte Kriminalität bekämpfen. Und es ist logisch gewesen, dass Marsalek auf Kontakte in Österreich baute, wo ihm Türen offenstanden, die man zum eigenen Land loyalen Menschen verschließt. Vielleicht aber hat Marsalek sein Kokettieren mit der Macht russischer Geheimdienste auch übertrieben und wird nie wieder auftauchen, nachdem er diesen noch eben 2 Milliarden Euro in Bitcoins verschaffte. Und nicht von ungefähr wirken die immer gleichen Fotos von ihm auf Dauer so tot wie jene der „Oligarchennichte“ 2017 auf Ibiza, nach der ebenfalls ohne Erfolg international gefahndet wird – bei ungeheuer schleppenden (Pseudo?-) Ermittlungen.

PPS: Ich freue mich über finanzielle Unterstützung für meine Arbeit: Meine Konto Nr. ist AT592011100032875894 BIC GIBAATWWXX (Erste Bank, Alexandra Bader) DANKE!