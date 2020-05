Der Kanzler ist ja nackt!

Mit Masken schützt man andere Menschen in der Medizin vor Bakterien, sie werden als vermeintlicher Virenschutz verkauft, um einen politischen und gesellschaftlichen Umsturz durchzuführen. Das muss man wissen, wenn die Einleitung zu einem Interview mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in der „Krone“ so beginnt: „Beim Eingang zum Bundeskanzleramt misst jetzt eine Kamera automatisch Fieber. Nach dem Desinfizieren der Hände geht es über den roten Teppich der Feststiege vorbei an modernen Gemälden, die noch Brigitte Bierlein ausgesucht hat, in den ersten Stock. Vorbei an Zimmer 104, das seit dem Einzug von Werner Kogler scherzhaft ‚Vizekanzlerei‘ genannt wird, und Zimmer 105, wo die Regierungsspitze in Zeiten von Corona ihre Video-Konferenzen abhält. Sebastian Kurz erscheint mit Gesichtsmaske, begrüßt uns mit einer Verneigung und führt uns in sein Büro.

Am frühen Abend wird er von hier dem Online-Parteitag der deutschen CSU zugeschaltet werden. ‚Ich hab‘ mir noch gar nicht überlegt, was ich da sagen werde‘, lacht der Bundeskanzler und bestellt für sich ein Cola light. Es wird jedenfalls wieder ein langer Freitag.“ Manche amüsieren sich da über die Beschreibungen der Reporterin Conny Bischofberger, doch anderen fällt auf, dass Fiebermessen wieder so eine Roßtäuscherei ist, denn Fieber kann auf alles mögliche hindeuten, nicht aber auf Coronaviren, für die es bekannter Maßen bloß unzuverlässige Tests gibt. Andere wiederum sind so empört über Arbeitsplatzverluste und Geschäfte, die mangels Kunden wieder zusperren, dass sie sich nicht mit den Feinheiten eines Kanzler-Interviews befassen wollen. Bereits in den von mir zitierten Sätzen wird jedoch sehr viel gesagt, und das nicht einmal zwischen den Zeilen. Man versteht es, wenn einen das Grauen packt angesichts dessen, was nach einem verdeckt verfolgten Plan mit offenen Schritten umgesetzt wird.

Die „Kronen Zeitung“ auf Twitter

Wir wissen, dass Rene Benko an „Krone“ und „Kurier“ beteiligt ist, was man oberflächlich dann auch als „Kurz-freundliche Berichterstattung“ interpretieren kann. Es fehlt bei Bischofberger aber kein Hinweis auf vollendete Tatsachen, zumal sie auch kurz so posierte, als sei sie Regierungsmitglied (siehe Tweet unten). Sie weist auf Brigitte Bierlein hin, die in der von Bundespräsident Alexander Van der Bellen gebildeten Übergangsregierung vom Verfassungsgerichtshof ins Bundeskanzleramt wechselte und erwähnt, dass Werner Kogler, der eigentlich im Amtsgebäude in der Radetzkystrasse bescheiden logieren wollte, nun Nachbar des Kanzlers geworden ist. Da die „Vizekanzlerei“ fast wie „Witzekanzlerei“ klingt, scheint zu seiner Rolle auch schon alles gesagt. Kurz „erscheint mit Gesichtsmaske“, als ob er ein Arzt wäre, der einen Patienten mit geschwächtem Organismus vor Bakterien schützen will, und begrüßt wie Van der Bellen asiatisch mit einer Verneigung. Dass er noch nicht weiss, was er der CDU zu sagen hat, macht seine Statistenrolle nur noch deutlicher. Vor einem Jahr forderte die „Krone“ am 18. Mai mit ihrer Samstags-Titelseite de facto den Rücktritt von Vizekanzler Heinz Christian Strache wegen des Ibiza-Videos, und so wurden die Weichen zu Übergangsregierung und dann Türkisgrün gestellt.

Vor meinem Interview mit Bundeskanzler @sebastiankurz

zum Jahrestag des Sturzes und der Wiederwahl, morgen in der #Krone und auf @krone_at habe ich mich kurz an das berühmte Pult gestellt… Erwin Jannes hat den Moment festgehalten – aber hinter den Kulissen gefällts mir besser! pic.twitter.com/m2W16Z0bSl — Conny Bischofberger (@cbischofberger) May 23, 2020

„Ministerin“ Bischofberger

Bei Interviews nimmt man gerne einen prägnanten Satz des Partners als Schlagzeile, mit der man es im Empfinden vieler dann auch schon zusammenfasst. Manche lesen es gar nicht erst, sondern krallen sich am Titel fest und wollen den Kontext gar nicht wissen, ehe sie sich ärgern. Hier aber wird eine Frage der Interviewerin für diese Rolle ausersehen: „Kippt die Stimmung gerade, Herr Bundeskanzler?“ Es passt zur Regie, dass Bischofberger so beginnt: „Herr Bundeskanzler, am 27. Mai 2019 zerbrach die Regierung und Sie gingen in Neuwahlen. Was empfinden Sie, wenn Sie zurückdenken?“ Seine Antwort klingt wie gescriptet: „Ich kann es kaum glauben, dass das erst ein Jahr her ist. Es fühlt sich an, als wäre es ein sehr, sehr langes Jahr gewesen. Eigentlich fühlt es sich eher an wie drei Jahre, bei allem, was sich in der Zwischenzeit getan hat. Dabei dachte ich, ich hätte politisch – obwohl ich sehr jung bin – schon fast alles erlebt. Die Flüchtlingskrise, harte Wahlkämpfe, das Ibiza-Video und die damit verbundene Abwahl im Parlament, die Wiederwahl. Bis die Corona-Krise kam.“

Ein Jahr nach Ibiza erinnert sich CR Klaus Herrmann an bewegende Tage: … dann ging es zack, zack, zack!https://t.co/jcGTYTcVZA pic.twitter.com/L18EwclYgK — Kronen Zeitung (@krone_at) May 17, 2020

Erinnerung an Ibizagate

Dazu gehört, auf die Folgen der Plandemie hinzuweisen: „Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit der Zweiten Republik, über eine Million Menschen sind in Kurzarbeit, kleine Unternehmen gehen reihenweise bankrott. Ist es nicht zynisch zu plakatieren: ‚Auf dich wartet ein schöner Sommer‘?“ Mit keinem Wort hätte die „Krone“ je zu verhindern versucht, dass Österreich bei Coronoia mitmacht. Nun muss Kurz erwidern: „Nein, überhaupt nicht! Weil es genau das ist, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen Optimismus, wir brauchen Menschen, die konsumieren, wir müssen die Wirtschaft wieder in Schwung versetzen. Die Corona-Krise hat uns vielleicht deshalb so hart getroffen, auch emotional, weil bei uns Friede, Sicherheit, eine hohe Lebensqualität eine Selbstverständlichkeit sind. Nun mussten wir in einer kurzen Phase erfahren, dass das alles eben nicht so selbstverständlich ist. Aber es wäre der falsche Weg, jetzt in all den Schwierigkeiten zu verharren. Wir müssen das Land mit Kraft, Optimismus und Fleiß wieder zu der Stärke zurückführen, die es immer hatte.“

Kurz bewirbt einen "guten Sommer". Millionen Menschen, die arbeitslos oder in Kurzarbeit sind, deren Unternehmen vor dem Konkurs steht, die nicht wissen wohin mit ihren Kindern, deren Lebensgrundlage vernichtet wurde… schütteln bei solch Werbung(skosten) nur ungläubig den Kopf. pic.twitter.com/OPwnGKlWSm — Sektion 8 (@SektionAcht) May 23, 2020

Die SPÖ mokiert sich über neue Werbungen

Zuerst werden Menschen unter Androhung von Strafen in den „Lockdown“ gezwungen, dann mit weiteren absurden Vorschriften gequält, aber es wird an ihre „Stärken“ appelliert. Kurz weist darauf hin, dass rund 15 % aller Beschäftigten im Tourismus arbeiten, was jedoch eine unvollständige Wahrnehmung ist. Denn auch für Geschäfte und Gastronomie sind Gäste ein wichtiger Faktor, auch in Wien, wo es mangels normalem Flugverkehr fast keinen Tourismus mehr gibt. Immer mehr Menschen fragen sich, was hier gespielt wird, ob die Regierung sich und uns ein Bein stellen kann, ohne dies zu merken. Vielfach wird auch gerätselt, wie man zu Ministerehren kommt, etwa wenn man sich die Performance der für Tourismus zuständigen Ministerin Elisabeth Köstinger ansieht. Wer sich noch an Medienberichte über die Zeit nach dem Rücktritt von ÖVP-Vizekanzler Reinhold Mitterlehner im Mai 2017 erinnert, wird Aufnahmen von Köstinger immer an der Seite des strahlenden Siegers Sebastian Kurz vor sich haben.

Köstinger bei Fellners Parallel-ORF

Wer das Sagen hat, zeigt diese Passage aus der „Krone“: „Am langen Besprechungstisch in seinem Büro stehen insgesamt nur noch sechs Sessel, je zwei an den Längsseiten, je einer an den Stirnseiten. Dazwischen sitzen imaginäre Babyelefanten. Der fehlende Abstand bei seinem Kleinwalsertal-Besuch hat Sebastian Kurz viel Kritik eingebracht und ist seither ein heikles Thema.“ Man muss die Scharade unbedingt fortsetzen; der Moment ungewollter Ehrlichkeit im Verhalten in Vorarlberg wird nun heftig kritisiert. Es genügt, Kurz noch so zu zitieren; die „Krone“ hebt dies auch extra hervor. „Haben wir zu hart reagiert? Ich bin froh, dass wir in Österreich diese Debatte führen können. Mir fällt kaum ein Land ein, mit dem ich gerne tauschen würde.“ Mit anderen Worten hat er Tiger abgewehrt und verweist jetzt stolz darauf, dass es in Österreich keine Tiger gibt. Wer chinesische Strategeme kennt, denkt auch an jenes vom Fuchs, der vor dem Tiger herläuft und dies als Beweis dafür anführt, dass man ihn fürchtet – der sich mit anderen Worten die Autorität eines anderen ausleiht, nur dass es kein Virologe ist.

Österreich ist nicht nur ein wunderschönes Urlaubsland, es wird auch zum sichersten Urlaubsland. Deshalb werden Mitarbeiter mit Gästekontakten regelmäßig getestet. Mit Ende Mai starten 5 Pilotregionen am Wörthersee, in der Wachau, am Wilder Kaiser, in Spielberg und Montafon pic.twitter.com/y4gHQXqLX8 — Elisabeth Köstinger (@ElliKoestinger) May 23, 2020

Köstinger auf Twitter

Kurz gibt sich als einer, der wie alle anderen „auch“ nutzt, dass die Friseure am 1. Mai wieder aufsperrten oder der am Wochenende wieder ins Wirthaus geht. Er formuliert dies passiv, so als würden andere Maßnahmen treffen, die er nur zur Kenntnis nehmen kann. Bischofberger muss dies auch noch ansprechen: „Haben Sie eigentlich das Buch von meinem Kollegen Klaus Knittelfelder –‚Inside Türkis‘ – gelesen?“ Er antwortet: „Nein, noch nicht. Wenn ich irgendwann Zeit habe, werde ich es nachholen. In den letzten Wochen habe ich ausschließlich Informationen zum Coronavirus, zu Forschungsergebnissen und zu wirtschaftlichen Auswirkungen gelesen.“ Was er nicht erst gelesen, sondern von vornherein als „dumm“ abgekanzelt hat, waren all jene immer zahlreicheren Stellungnehmen, in denen eine Plandemie beschrieben wurde, die ein Virus zur Katastrophe aufgeblasen hat. Er ist natürlich gegen zunehmende Proteste, und Ministerin Karoline Edtstadler warnt vor „gefährlichen“ und „dummen“ Fake News. Neue Begriffe wie „neue Normalität“ werden bewusst eingeführt und sind Desinformationen, weil sie verschleiern, dass es sich um eine radikale Systemänderung handelt, wie wir noch spüren werden. Der Putsch wird nicht sagen, ich bin der Putsch, er wird sagen, ich bin das Virus, könnte man einen bekannten Spruch abwandeln. „Ich bin das Virus“ hören wir denn auch in x-facher Variation, dazu genügt, sich die Medien anzusehen, die uns beschäftigen und imemr mehr Überwachung nahebringen sollen.

Pressekonferenz zu „Urlaub in Österreich“

Es reichte nicht, dass die Wirtschaftskammer Corona-Unterstützungen abwickelt, nachdem man zunächst anstelle der Anwendung des Epidemiegesetzes mit Ansprüchen diverse sog. Corona-Gesetze durchpeitschte. Wir sehen oben „natürlich“ auch Multifunktionär Harald Mahrer, der zur Truppe um Kurz gehörte, als dieser nach ÖVP-Obmannschaft und Kanzleramt griff. Weil es sich bei der Plandemie um eine verdeckte Operation handelt, sind auch Manager damit überfordert, die gewohnt sind, sich auf reale Wirtschaftslagen einzustellen, nicht aber bewusst herbeigeführte Ausnahmezustände dieser Dimension händeln können. Wenn Kurz sich in der „Krone“ damit fast schon brüstet, dass er sich nur mit Studien befasst hat, so offenbart dies seine Schwäche und Überforderung. Und dies nicht nur, weil er jede kritische Stimme ausblendet, die inzwischen längst in der Bevölkerung herumgereicht wird („Hast du das Video von diesem Arzt, diesem Epidemiologen schon gesehen?“). Auch auf Österreich wird siehe u.a. Deutschland die Debatte zukommen, ob nicht viele Menschen durch die „Corona-Maßnahmen“ getötet wurden, etwa weil man sie nicht operierte.

Front Cover of Thursday’s New York Post pic.twitter.com/tPSc7vLUkr — Breaking911 (@Breaking911) May 21, 2020

Widerstand gegen Bürgermeister Di Blasio in New York

Und nicht nur in den USA nehmen die Obdachlosenzahlen dank Corona-Inszenierung weiter zu; außerdem gibt es einen Kampf um das Aufsperren von Geschäften, wobei die Exekutive nicht immer das Vorgehen demokratischer Gouverneure umsetzt. Auf Außenstehende mag es so wirken, dass ein Kanzler, ein Minister nichts anderes zu tun hat, als sich in Forschungsergebnisse zu vertiefen. Tatsächlich aber muss er den Überblick behalten und delegieren, sich kompetent beraten, nicht aber lenken lassen. Er offenbart in der „Krone“ ein Verhalten, das für Führungsaufgaben disqualifiziert, denn es erinnert an ein Beispiel, das ich einmal von einem Offizier hörte: Bei der deutschen Wehrmacht habe man, erzählte er mir, Generäle getestet, indem man ihnen einen Berg Akten gab und sie binnen eines Tages etwas damit anfangen mussten. Natürlich ging es darum, sich auf Wesentliches zu konzentrieren und alles andere zu delegieren, statt zu versuchen, Sisyphusarbeit zu leisten. Kurz wird unter anderem von seiner „Schattenkanzlerin“ Antonella Mei-Pochtler zugeschrieben, dass er Dinge sofort versteht; diese Fähigkeit muss bei der Coronoia vollkommen ausgesetzt haben.

Wie uns wochenlang in Serienpressekonferenzen die Unwahrheit als Rechtslage verkauft wurde. Ansehen und sich selbst eine Meinung bilden. c) @ORF pic.twitter.com/uemzZGt6yL — Heimo Lepuschitz (@heimolepuschitz) May 23, 2020

Warum darf Nehammer jetzt kritisiert werden?

Der ORF ging in Quarantäne und spielte das Kurz-Sprachrohr; nun aber wird Innenminister Karl Nehammer kritisiert, was aus Interviewer Armin Wolf noch keinen Journalisten macht. „Wunderkind“ Kurz wurde mit ihm zugeschriebenen Eigenschaften gepusht, wobei man die Handschrift recht deutlich erkennen kann. Mei-Pochtler („Stabsstelle für Strategie, Analyse und Planung“ im BKA) war bis 2011 im weltweiten Vorstand der Boston Consulting Group, ging dann aber und nahm Kurz unter ihre Fittiche. Als das „Projekt Ballhausplatz“ 2016 in Angriff genommen wurde (der Herr mit dem bezeichnenden Namen Knittelfelder von der „Krone“ sprach mit Mitwirkenden), kümmerte sie sich u.a. um Sponsoren. In einer Übersicht scheint auch „Sigi Wolf, Russian Machines“ auf; der ehemalige Magna-CEO attackierte wenige Tage vor Mitterlehners Rücktritt diese und Kanzler Kern siehe „Kleine Zeitung“, die als Titel wählte, dass Wolf die Koalition zerlegte. Frank Stronach gründete nicht nur 2012 eine Parlamentspartei noch vor Wahlen, indem er dem BZÖ Mandatare abwarb, er wollte auch, dass Wolf Bundeskanzler wird. Als Wolf Magna-Chef war, bemühte man sich erfolgreich um die Einbürgerung von Walentin Jumaschew, der einst Boris Jelzin beriet und sich jetzt um Wladimir Putin kümmert.

Einfach nur peinlich: Nicht nur der #ORF, auch die #Krone präsentiert das Phantom von Ibiza am Cover des bunten Sonntagsblättchens und auf vier Seiten im Innenteil. Wen interessiert das wirklich?🤔 pic.twitter.com/K8UP7tdGxh — Georg Karp (@Betrifft) May 17, 2020

Straches Kniefall vor der „Krone“ (17. Mai 2020)

Wolf ist heute Aufsichtsratsvorsitzender bei Oleg Deripaskas Russian Machines und bei der Sberbank Europe, einem Kreditgeber Rene Benkos, der auch als „Front“ des russischen Geheimdienstes gilt. Deripaska verbinden mit Kurz die russischen Netzwerke um Wolf, Benko, Gusenbauer, Stronach, Haselsteiner und Co., aber auch der Besuch des World Economic Forum in Davos. Beim WEF ist man von China ganz begeistert: „‚China has done an incredible job at slowing the spread of the virus,“ explains David Aikman, Chief Representative Officer, World Economc Forum, China. ‚I’m impressed to see the delicate balancing act the Chinese government is doing between getting the economy growing again and protecting public health – and I believe many countries could learn from China’s experience.'“ Kann es da noch Zufall sein, dass etwa bei der Austria Presse Agentur jeden Tag neue Erfolgsmeldungen aus China erscheinen, bezahlt vom Aussender?

Arbeitsplätze der Zukunft. Heute: Straßenmalkunst im Verkehrswesen https://t.co/pZcWDYJcIt — Regina Petrik (@ReginaPetrik) May 24, 2020

Das ist ernstgemeint

Auch chinesische Medien gehören dazu: „Fünf-Jahres-Pläne skizzieren Chinas zukünftige Entwicklung“, wird etwa verkündet, während man bei uns nur an Rekordverschuldung, Massenarbeitslosigkeit, Pleiten und Impfzwang denken kann. Ist es Zufall, dass die Kommunistische Partei Chinas unter anderem den Flugverkehr und damit die Luftfahrtindustrie im Visier hat und zugleich den Einsatz von Drohnen forciert hat? China wurde nicht ohne russisches Zutun kommunistisch; wir können uns auch ansehen, mit wem z.B. Mitglieder der Austrian Chinese Business Association verbandelt sind. Christian Kern etwa macht auch Deals in Russland und Israel; an den Firmen der Blue Minds Group beteiligen sich u.a. Haselsetiner, Schalff, Gusenbauer. Brigitte Bierlein behielt ihre Funktion in der ACBA, als sie Kanzlerin war; sie ist übrigens befreundet mit Susanne Riess vom Beirat von Benkos Signa; Bierlein posiert auch gerne mit Benko.

Sebastian Kurz leugnet ganz dreist Wolfgang Schüssel, um sich selbst als Lichtgestalt und Retter der ÖVP darzustellen. Schüssel erzielte 2002 42,3% für die ÖVP, Kurz war damals 16 – das hat er definitiv mitbekommen. https://t.co/kLNkTPX8Ex pic.twitter.com/eoD6irBZKc — Emil Goldberg (@emil_goldberg) May 24, 2020

Die SPÖ sorgt sich um Schüssels Nachrede

Wenn wir lesen: „Unter den zahlreichen Gästen befanden sich unter anderem Bundeskanzlerin a.D. Dr. Brigitte Bierlein, Bundeskanzler a.D. Mag. Christian Kern, Vorstandsvorsitzender der ÖBB Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä, die beiden Metro Cash & Carry Österreich-Vorstände Xavier Plotitza und Dr. Robert Jakob, Flughafen Wien-Vorstand Mag. Julian Jäger und WKO-Vizepräsident Dr. Christoph Matznetter“, dann sei darauf hingewiesen, dass der Schwager von Gabriel Lansky, Julian Jäger, zeitweise den Flughafen von Valetta leitete. Matznetter ist Vizepräsident der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft, langjähriger SPÖ-Kassier und Autor von Fachwerken gemeinsam mit Lansky. WEF, Johns Hopkins University, Bill Gates und Co. trafen sich im Pandemie-Experiment Event 201 letzten Herbst in New York, bei dem auch durchgespielt wurde, wie man Panik erzeugt.

Über die WHO und ihren „Chef“

An dieses Drehbuch hielten sich sowohl die deutsche als auch die österreichische „Regierung“, wie Leaks zeigen. Damit trägt Früchte, dass Warnungen in den Wind geschlagen wurden, wonach Demokratie zunehmend zum Standortnachteil erklärt wurde. Manch „Erwachende“ hoffen nun, dass „der Trump, der Xi und der Piútin“ zusammenarbeiten, „um die Welt vor dem Deep State zu retten“; ich bin sehr skeptisch, kann mir aber eine Kooperation zwischen China und Russland sehr gut vorstellen, weil dies auch zu den Vernetzungen hier passt. Da die Plandemie mittels PsyOp durchgezogen wird, haben viele (noch) keinen Kopf dafür, sich nicht mit „Corona“ zu befassen – und sei es eh „kritisch“ -, sondern nach dem Cui Bono zu fragen und nach Antworten zu suchen. Es ist in dieser erzeugten Stimmung normal, dass einige wirklich hoffen, dass jetzt das Zeitalter der Radwege anbricht oder viele Öko-Jobs geschaffen werden. Ihr Verständnis umfasst wie jenes von Kurz nur Teilbereiche, nicht aber ein komplexes, an den Abgrund gefahrenes System.

WATCH: This remote-controlled mask lets you eat without taking it off https://t.co/LLCRxRF2cV pic.twitter.com/9Svr1Zksy5 — Reuters (@Reuters) May 24, 2020

Der neueste Coronoia-Schwachsinn

Wer sich fragt, ob eine andere Regierung sich anders verhalten hätte, bekommt von mir eine ernüchternde Antwort: Man hätte es nicht so leicht durchziehen können, wenn die FPÖ in der Koalition geblieben wäre. Denn dann hätten sich viele eher dazu veranlaßt gefühlt zu protestieren. Heute werden einige schon deswegen zu willigen Helfern, weil die Grünen dabei sind und nicht die FPÖ. Ein bißchen an reichlich später Opposition bei SPÖ oder NEOS ändert auch nichts am Status Quo. Dass erfolgreich Plandemie gespielt wurde, brauchte als Vorbedingung jahrelange Subversion, deren deutliche Anzeichen man nicht wahrhaben wollte. Welche Mechanismen dabei zum Tragen kommen, sieht man an reflexartigen Reaktionen auf Triggerworte wie „Ischgl“ oder „Corona und Asylwerber“. Es soll nur ja niemand versuchen, alles von einer übergeordneten Warte aus zu betrachten, weil dies die Position der Plandemie-Planer ist, deren Ziele man dann gut erkennen kann.